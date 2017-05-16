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Главная Лента новостей Алтайский следком вступился за младенца, попавшего в реанимацию после неисправной капельницы

Алтайский следком вступился за младенца, попавшего в реанимацию после неисправной капельницы

17.05.2017 16:07

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи годовалому ребенку, сказано на сайте ведомства. Речь идет о резонансной истории семьи Жигульских из Барнаула.

Вадим Жигульский, чей сын едва не скончался из-за действий медперсонала, еще 17 апреля попал на прием к замруководителя регионального СУ СКР Алексею Александрову. По итогам встречи следком принял решение организовать доследственную проверку по обращению горожанина.

В конце марта годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.

Вадим Жигульский рассказывал ИА «Банкфакс», что прежде чем руководство следкома согласилось побеседовать с ним, он дважды пикетировал алтайский Минздрав. Изначально барнаулец требовал провести проверку в отношении медработников станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, по вине которых, как считает мужчина, чуть не погиб его сын.

В итоге 17 мая уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы (до 360 часов), либо ограничение свободы (до двух лет). Как вариант возможного наказания также указаны принудительные работы либо лишение свободы (в каждом случае - до двух лет).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Цель - определить своевременность и качество оказания медпомощи малолетнему. Расследование продолжается.

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Комментарий

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Комментариев 16
гость

17.05.2017 16:30

минздрав только отписки строчит как бешеный принтер. Полностью некомпетентное ведомство.
Гостья

17.05.2017 16:34

По всему видно, что свою вину родители не видят, что довели ребенка до комы, хотя признаки повышения сахара знают не понаслышке, там сахарный диабет в наследственности. Очень хочется бабла срубить. Врачи спасли ребенка. А к родителям, выходит, вопросов нет?
Гостье

17.05.2017 16:43

А какие видимые признаки сахарного диабета Вам известны? И сахарный диабет не наследственное заболевание.
Гостье 16:43

17.05.2017 16:54

Все признаки известны. Предрасположенсть наследуется.
Предыдущему

17.05.2017 17:03

Была информация, что отец болеет сахарным диабетом, так что симптомы он должен знать очень хорошо. Это заболевание не наследственное, но если один из рдителей болеет С. Д., то очень велика вероятность, предрасположенность у детей. И как- то не понятно, довести ребёнка до комы, а потом бегать виноватых искать? Остаётся одно, при таком отце- пожалеть ребёнка.
на 17:03

17.05.2017 17:39

Вы хоть читайте внимательно,скорую вызвали когда ребенку стало плохо,а до комы его довели нечегонеделанием медперсонал уже в больнице
гостье

17.05.2017 18:02

Прежде чем такие комментарии делать, надо быть уверенным в своей правоте. Ранее в прессе писали, что папа забил тревогу, не дал "замурыжить" произошедшее. Ребенку во-время скорую вызвали, сразу говорили медикам про резко поднявшийся сахар-папа в больнице бегал за мед.сестрами, чтобы те сахар измерили ребеночу. Так что не надо с больной головы валить на здоровую.
18:02

17.05.2017 18:14

Так писали в прессе.А на самом деле.....?
Патогенез

17.05.2017 18:19

Вы хоть читайте внимательно,скорую вызвали когда ребенку стало плохо,а до комы его довели нечегонеделанием медперсонал уже в больнице

До комы довели родители!
патогенезу

17.05.2017 19:03

прекрасно понимаете,что врачи виноваты и пишите что родители до комы довели,Вы наверное та медсестра ,что капельницу не умеет ставить?
для 18.04

17.05.2017 19:39

Писали: В конце марта годовалого Андрюшу Жигульского на скорой помощи привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. С большим трудом малышу поставили капельницу с лекарствами, но никто не заметил, что она неисправна. Спустя несколько часов ребёнок перестал дышать.
Вадим Жигульский, житель Барнаула:
– Выяснилось, что в больнице нет квалифицированного персонала, который мог бы поставить катетер. На месте были только медсестра и медбрат, которые ещё учатся в институте и не умеют этого делать. Они начали обзванивать по своим мобильным телефонам медработников, которые в этот момент находились на дежурстве в других отделениях. Пришла какая-то женщина, которая и установила катетер. Ребёнка в этот момент держали все вчетвером, включая жену. Руку малыша потом забинтовали, и было не видно, куда там эта капельница капает.В три ночи пришла дежурная медсестра, чтобы вновь поставить капельницу, жена стала поворачивать Андрюшу к себе, а он застыл в неестественной позе. Медсестра начала делать массаж сердца, звать на помощь дежурного врача, которого не оказалось на месте. Вообще, мы благодарны именно медсестре. Она схватила быстро ребенка, побежала в реанимацию. По сути, она приняла то решение, о котором писала потом дежурный врач в истории болезни, что якобы это она в три часа ночи, будучи на посту, из-за того, что состояние мальчика не улучшается, принимает решение перевести ребенка в отделение реанимации. Но в три часа дежурного врача, к сожалению, не было рядом.
Где тут вина родителей?
патогенезу 19:03

17.05.2017 20:28

Прекрасно понимаю-БРЕХНЯ родителей!
Читаю и офигеваю!

17.05.2017 20:45

Вадим Жигульский, житель Барнаула: В три часа ночи пришла дежурная медсестра и... жена стала поворачивать Андрюшу к себе, а он застыл в неестественной позе...
А до трех часов ночи никого не смущало, что ребенок "застыл в неестественной позе"? Жену например?
всем профессорам от мещицины

17.05.2017 21:55

какие все вы грамотные, я от вас всех в восхищении!!! По одной статейки сразу диагноз поставили и виновных установили. медицина плачет и рыдает от вашего отсутствия в ее рядах.
Для 1939

17.05.2017 22:07

Начнём с того, что папаня имея глюкотесты, и зная клинику С.Д. довел ребёнка до тяжелого состояния. Мамаша, которой поручили следить за системой( по причине нехватки мёд персонала, вопросы к Долгоаой) недоглядела, а так как взять вину на себя не позволяет самолюбие- виноваты медики! И хвала Господу, что родителей не пускают в реанимацию, поэтому ребёнок жив. Знаю это не по наслышке, 30 лет это бл&stvo вижу.
А родители? Родители решили рубить бабло!
Патогенезу 19.03

18.05.2017 00:11

Ну вы то капельницу поставите безсомнения! Врачи виноваты? А их осталось 2 штуки! Флаг вам в руки, Гугл в помощь, лечитесь сами и желательно дома!