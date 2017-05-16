Алтайский следком вступился за младенца, попавшего в реанимацию после неисправной капельницы

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи годовалому ребенку, сказано на сайте ведомства. Речь идет о резонансной истории семьи Жигульских из Барнаула.

Вадим Жигульский, чей сын едва не скончался из-за действий медперсонала, еще 17 апреля попал на прием к замруководителя регионального СУ СКР Алексею Александрову. По итогам встречи следком принял решение организовать доследственную проверку по обращению горожанина.

В конце марта годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.

Вадим Жигульский рассказывал ИА «Банкфакс», что прежде чем руководство следкома согласилось побеседовать с ним, он дважды пикетировал алтайский Минздрав. Изначально барнаулец требовал провести проверку в отношении медработников станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, по вине которых, как считает мужчина, чуть не погиб его сын.

В итоге 17 мая уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы (до 360 часов), либо ограничение свободы (до двух лет). Как вариант возможного наказания также указаны принудительные работы либо лишение свободы (в каждом случае - до двух лет).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Цель - определить своевременность и качество оказания медпомощи малолетнему. Расследование продолжается.