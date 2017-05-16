Алтайский следком вступился за младенца, попавшего в реанимацию после неисправной капельницы

17.05.2017 16:07
Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи годовалому ребенку, сказано на сайте ведомства. Речь идет о резонансной истории семьи Жигульских из Барнаула.
Вадим Жигульский, чей сын едва не скончался из-за действий медперсонала, еще 17 апреля попал на прием к замруководителя регионального СУ СКР Алексею Александрову. По итогам встречи следком принял решение организовать доследственную проверку по обращению горожанина.
В конце марта годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.
Вадим Жигульский рассказывал ИА «Банкфакс», что прежде чем руководство следкома согласилось побеседовать с ним, он дважды пикетировал алтайский Минздрав. Изначально барнаулец требовал провести проверку в отношении медработников станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, по вине которых, как считает мужчина, чуть не погиб его сын.
В итоге 17 мая уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы (до 360 часов), либо ограничение свободы (до двух лет). Как вариант возможного наказания также указаны принудительные работы либо лишение свободы (в каждом случае - до двух лет).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Цель - определить своевременность и качество оказания медпомощи малолетнему. Расследование продолжается.
17.05.2017 16:30
17.05.2017 16:34
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17.05.2017 16:54
17.05.2017 17:03
17.05.2017 17:39
17.05.2017 18:02
17.05.2017 18:14
17.05.2017 18:19
До комы довели родители!
17.05.2017 19:03
17.05.2017 19:39
Вадим Жигульский, житель Барнаула:
– Выяснилось, что в больнице нет квалифицированного персонала, который мог бы поставить катетер. На месте были только медсестра и медбрат, которые ещё учатся в институте и не умеют этого делать. Они начали обзванивать по своим мобильным телефонам медработников, которые в этот момент находились на дежурстве в других отделениях. Пришла какая-то женщина, которая и установила катетер. Ребёнка в этот момент держали все вчетвером, включая жену. Руку малыша потом забинтовали, и было не видно, куда там эта капельница капает.В три ночи пришла дежурная медсестра, чтобы вновь поставить капельницу, жена стала поворачивать Андрюшу к себе, а он застыл в неестественной позе. Медсестра начала делать массаж сердца, звать на помощь дежурного врача, которого не оказалось на месте. Вообще, мы благодарны именно медсестре. Она схватила быстро ребенка, побежала в реанимацию. По сути, она приняла то решение, о котором писала потом дежурный врач в истории болезни, что якобы это она в три часа ночи, будучи на посту, из-за того, что состояние мальчика не улучшается, принимает решение перевести ребенка в отделение реанимации. Но в три часа дежурного врача, к сожалению, не было рядом.
Где тут вина родителей?
17.05.2017 20:28
17.05.2017 20:45
А до трех часов ночи никого не смущало, что ребенок "застыл в неестественной позе"? Жену например?
17.05.2017 21:55
17.05.2017 22:07
А родители? Родители решили рубить бабло!
18.05.2017 00:11