Власти Алтайского края оценили вековой торговый центр в 1 рубль

Эскиз реставрации барнаульского универмага "Сухов с сыновьями"

17 мая Фонд имущества Алтайского края объявил очередной аукцион по продаже здания бывшего торгового дома «Сухов с сыновьями» на улице Мало-Тобольская, 36. Неоднократно страдавший от пожаров 137-летний универмаг давно требует ремонта, и краевые власти вот уже несколько лет надеются переложить реставрационные заботы на плечи частных инвесторов, однако желающих до сих пор так и не нашлось. На сей раз стоимость самого здания составляет всего 1 рубль, в то время как цена участка уже перевалила за 20 млн рублей.

Как следует из документации, на конкурс единым лотом выставлены два нежилых помещения после пожара с пристроями, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах административного здания общей площадью около 2 тысяч кв. м, а также земельный участок площадью 2 438 кв. м. Объект расположен на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического и является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под названием «Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями». Начальная цена продажи лота составляет 20 625 001 рубль. При этом стоимость самого здания выглядит символической — всего 1 рубль без учета НДС.

Согласно условиям конкурса, новому собственнику необходимо демонтировать поздние наслоения, разобрать аварийные участки и восстановить основные конструкции (стены, перекрытия и крышу). Кроме того, с учетом того, что здание является объектом культурного наследия, инвесторам нужно реставрировать фасады на период начала ХХ века с воссозданием утраченных элементов и суметь приспособить универмаг для современного использования. При этом, как следует из представленных эскизов, прежних торговых вывесок на здании не останется. Новые владельцы торгового дома должны справиться со всеми работами до декабря 2021 года.

Для участия в торгах желающим необходимо подать заявку и не позднее 13 июня 2017 года перечислить на счет Фонда имущества Алтайского края задаток в размере 4, 125 млн рублей. 16 июня комиссия по проведению торгов примет решение о признании претендентов участниками конкурса, предварительно рассмотрев их заявки и документы. Сам конкурс по продаже приватизируемого имущества состоится 20 июня текущего года.

Напомним, ровно год назад краевые власти уже заявляли, что планируют выставить на продажу здание бывшего торгового дома «Сухов с сыновьями». Постановлением АКЗС объект даже был включен в прогнозный план приватизации на 2016 год. Однако торги так и не были объявлены. Как тогда уточняли ИА «Банкфакс» в Фонде имущества Алтайского края, здание на улице Мало-Тобольская, 36 вместе с пристроями и земельным участком пытались приватизировать и несколько лет назад. Так, в 2013 году объявлялось два аукциона, где за единый лот власти просили чуть более 17 млн рублей. Ни одной заявки тогда подано не было.