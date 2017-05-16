Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев попытается зарегистрировать политическую партию

Андрей Нагайцев, ранее занимавший пост вице-мэра Бийска, а ныне позиционирующий себя как общественник, участвует в федеральном политическом проекте, предположительно являющемся правоопреемником некогда существовавшего общественно-политического движения «Отечество». Данную информацию Нагайцев подтвердил в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс».

По словам Андрея Нагайцева, документы о регистрации политической партии «Отечество» в настоящее время готовятся для последующей подачи в Минюст. Г-н Нагайцев является одним из ее руководителей. «Сейчас мы имеем уже 32 отделения нашего движения по стране, в ближайшее время будем наращивать их число», - сказал бывший вице-мэр.

О возможной преемственности его «Отечества» с существовавшим на рубеже 1990-2000-х годов блоком Андрей Нагайцев ответил уклончиво, сперва пожелав оставить тему без комментариев, затем все же косвенно подтвердив связь. «Да, есть люди, кто занимался политикой в те времена. Определенные товарищи из прошлого у меня есть, я прислушиваюсь к их советам», — сказал он.

Он признал, что после регистрации «Отечество» будет участвовать в выборах и бороться за власть. Однако отделение в Алтайском крае планируется открыть лишь в августе, соответственно, участие кандидатов в выборах представительных органов Бийска и Барнаула маловероятно.

Добавим, что на днях г-н Нагайцев оказался в эпицентре скандала, заявив о том, что он косвенно пострадал от сбоев в работе мобильного оператора «МегаФон». Бывший вице-мэр написал в сообществе «МегаФона» в Facebook, что из-за неполадок сети за день потерял клиентов на 400 тысяч рублей.

19 мая в сети «МегаФона» в Москве и нескольких крупных городов Поволжья наблюдались проблемы со связью. К вечеру оператор, входящий в российскую «большую тройку», сообщил, что восстановил связь в Самаре, Казани, Саратове, а в Москве и области увеличил уровень успешности голосовых вызовов до 93 %. В одиннадцатом часу вечера «МегаФон» в своем официальном канале в Telegram сообщил о полном восстановлении сети в Москве и Поволжье.

Однако сбой успел отразиться на бизнесе ряда абонентов. «Из-за вашего сбоя я потерял за день клиентов на 400 тысяч... Сотрудники вынуждены были приобретать sim-карты других операторов… У меня лично было сорвано четыре встречи… Вы приносите извинения?» — написал политик под сообщением «»МегаФона», в котором говорилось о проблеме. На этот комментарий ответил администратор страницы. «Андрей, понимаем ваши эмоции. Чтобы разобраться в ситуации нам понадобится более подробная информация. Напишите нам в личные сообщения».

У Андрея Нагайцева завязалась переписка с другими посетителями страницы, которые указали ему на то, что проблему бы решила дублирующая связь, которая в наше время является нормой. «У серьезного бизнесмена, который имеет возможность зарабатывать в день по 400 тысяч рублей, должен быть, как минимум, двухсимочный телефон. Либо дублирующий аппарат. И сто пудов офис присутствует. Со стационарным телефоном. Даже такси и риэлторы имеют все это. А какой такой бизнес у председателя патриотической общественной организации и члена ОНФ, где можно терять по 400 тысяч рублей в день? Поделитесь информацией?» — написал один из комментаторов. В итоге еще несколько человек поддержали эту позицию и усомнились в том, что 400 тысяч рублей были потеряны именно из-за отсутствия связи «МегаФона».

Тем не менее, позже г-н Нагайцев не стал вдаваться в подробности, а позже написал о решении проблемы. «Хочу поблагодарить Мегафон за восстановление связи и решение всех проблем! Уверен, что руководством будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению подобных ситуаций!» — заявил бывший вице-мэр. Он подтвердил ИА «Банкфакс», что инцидент в итоге оказался исчерпан. «У меня с «МегаФоном» нормальные, хорошие отношения. Претензий нет. Если говорить о бизнесе, то это не касается публичной сферы, это юридическая компания. С клиентами все быстро решили. Бизнес есть, бизнес работает. А от таких ситуаций никто не застрахован», — сказал общественник.