Недовольная качеством бесплатной медицины семья из Барнаула объявила о сборе средств на инсулиновую помпу

Семья Жигульских, чей сын попал в реанимацию, предположительно, из-за действий медперсонала, объявила о сборе средств на лечение ребенка. Деньги потребуются на инсулиновую помпу и расходные материалы к ней. Между тем Минздрав Алтайского края вне очереди выделил квоту на оказание ребенку высокотехнологичной бесплатной помощи в Москве, однако родителей не устраивает качество бесплатного оборудования, а также тот факт, что все затраты на расходные материалы им придется нести в одиночку.

23 мая Ольга Жигульская с годовалым сыном улетела в Москву на установку инсулиновой помпы. Месяц назад мальчику поставили диагноз - «сахарный диабет первого типа». До этого в конце марта Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Как утверждают родители, помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады, а поставленная впоследствии капельница с лекарствами оказалась неисправна. Однако врачи не заметили этого вовремя. В результате у ребенка остановилось дыхание, два дня он провел в реанимации, в настоящее время угрозы для его жизни нет. Именно после этого случая семья Жигульских узнала, что их сын страдает диабетом.

Неделю назад после проверки следком принял решение возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи ребенку. Изначально Вадим Жигульский требовал провести проверку в отношении медработников станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, по вине которых, как считает барнаулец, чуть не погиб его сын.

Тем временем накануне в соцсетях появилось обращение от имени г-на Жигульского. В нем мужчина сообщает, что его ребенку необходима установка дорогостоящего медицинского изделия (инсулиновая помпа «Медтроник-Вео» стоимостью 198 тысяч рублей) и деньги на ежемесячное приобретение расходных материалов к ней (около 15-17 тысяч рублей). При этом в посте указана карта Сбербанка, на которую следует перечислять средства.

Вадим Жигульский пояснил ИА «Банкфакс», что талон на высокотехнологичную помощь ему предоставил Минздрав Алтайского края. Квота предполагает лечение в Москве в течение 2-3 недель и установку в тестовом режиме инсулиновой помпы. Стоимость аппарата оценивается в 90 тысяч рублей, а пребывание в столичном медучреждении еще в 110 тысяч рублей. Однако такой поворот событий не устроил чету Жигульских. По словам г-на Жигульского, за последние 1,5 месяца родители провели несколько консультаций со специалистами. Так, один из них, профессор-эндокринолог из Томска, якобы заявил семье, что их годовалому сыну нужен совсем иной аппарат, чем им предложат в Москве. Его стоимость составляет 198 тысяч рублей, а вот стандартная инсулиновая помпа «первого поколения» ребенку противопоказана.

Тем не менее, несмотря на приглашение отправиться на госпитализацию в Томск, родители не стали отказываться от поездки в столицу, иначе, как пояснил Вадим Жигульский, они бы лишились шансов на дальнейшую поддержку от государства. При этом Жигульский посетовал на то, что в Москве всех родителей обязывают написать добровольный отказ от обеспечения расходными материалами, а это около 15 тысяч рублей в месяц. «Я не понимаю, зачем государство так поступает. Дают, как они выражаются, бесплатную помпу, но это тестовый по сути прибор, и по стоимости он в 20 раз дешевле, чем нам потом потребуется на лекарства. По самым скромным подсчетам, это 1,5-2 млн рублей вплоть до совершеннолетия сына. Нас утешают в Минздраве: если понадобится, мы вам и вторую квоту выдадим. Но какой толк от этого, если моему ребенку требуется совсем другая помпа, а ее ставить отказываются», - рассказал о своих переживаниях собеседник.

Как признался спикер, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, он решил записаться на прием к высокопоставленным краевым чиновникам — министру здравоохранения Ирине Долговой и вице-премьеру правительства Надежде Капура. «Аудиенция» может состояться не ранее июня.

Кроме того, Вадим Жигульский заявил, что не считает собственное обращение в соцсетях каким-то призывом к благотворителям. «Поскольку с такого рода помощью у нас дело обстоит не очень хорошо, я, честно говоря, сомневаюсь, что найдутся коммерсанты, готовые пожертвовать деньги. Это было скорее информационное сообщение, чем конкретный призыв о помощи по сбору денег. Тем не менее, если средства поступят, обещаю дать подробный отчет у себя на сайте - кто и сколько перевел, все будет максимально открыто, – прокомментировал отец ребенка. – Я написал этот пост, чтобы люди знали о нашей проблеме, мы сами с женой уже несколько лет помогаем детям с ограниченными возможностями (семья Жигульских развивает проект «Цветоландия». Это лагерь, предназначенный для детей с инвалидностью — прим. ред. БФ). И вот теперь мы сами столкнулись с этим. Да, наш сын, скорее всего, не сможет пойти в детсад, еще неизвестно, что там будет со школой в дальнейшем».