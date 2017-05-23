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Главная Лента новостей Недовольная качеством бесплатной медицины семья из Барнаула объявила о сборе средств на инсулиновую помпу

Недовольная качеством бесплатной медицины семья из Барнаула объявила о сборе средств на инсулиновую помпу

25.05.2017 08:47

Семья Жигульских, чей сын попал в реанимацию, предположительно, из-за действий медперсонала, объявила о сборе средств на лечение ребенка. Деньги потребуются на инсулиновую помпу и расходные материалы к ней. Между тем Минздрав Алтайского края вне очереди выделил квоту на оказание ребенку высокотехнологичной бесплатной помощи в Москве, однако родителей не устраивает качество бесплатного оборудования, а также тот факт, что все затраты на расходные материалы им придется нести в одиночку.

23 мая Ольга Жигульская с годовалым сыном улетела в Москву на установку инсулиновой помпы. Месяц назад мальчику поставили диагноз - «сахарный диабет первого типа». До этого в конце марта Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Как утверждают родители, помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады, а поставленная впоследствии капельница с лекарствами оказалась неисправна. Однако врачи не заметили этого вовремя. В результате у ребенка остановилось дыхание, два дня он провел в реанимации, в настоящее время угрозы для его жизни нет. Именно после этого случая семья Жигульских узнала, что их сын страдает диабетом.

Неделю назад после проверки следком принял решение возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи ребенку. Изначально Вадим Жигульский требовал провести проверку в отношении медработников станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, по вине которых, как считает барнаулец, чуть не погиб его сын.

Тем временем накануне в соцсетях появилось обращение от имени г-на Жигульского. В нем мужчина сообщает, что его ребенку необходима установка дорогостоящего медицинского изделия (инсулиновая помпа «Медтроник-Вео» стоимостью 198 тысяч рублей) и деньги на ежемесячное приобретение расходных материалов к ней (около 15-17 тысяч рублей). При этом в посте указана карта Сбербанка, на которую следует перечислять средства.

Вадим Жигульский пояснил ИА «Банкфакс», что талон на высокотехнологичную помощь ему предоставил Минздрав Алтайского края. Квота предполагает лечение в Москве в течение 2-3 недель и установку в тестовом режиме инсулиновой помпы. Стоимость аппарата оценивается в 90 тысяч рублей, а пребывание в столичном медучреждении еще в 110 тысяч рублей. Однако такой поворот событий не устроил чету Жигульских. По словам г-на Жигульского, за последние 1,5 месяца родители провели несколько консультаций со специалистами. Так, один из них, профессор-эндокринолог из Томска, якобы заявил семье, что их годовалому сыну нужен совсем иной аппарат, чем им предложат в Москве. Его стоимость составляет 198 тысяч рублей, а вот стандартная инсулиновая помпа «первого поколения» ребенку противопоказана.

Тем не менее, несмотря на приглашение отправиться на госпитализацию в Томск, родители не стали отказываться от поездки в столицу, иначе, как пояснил Вадим Жигульский, они бы лишились шансов на дальнейшую поддержку от государства. При этом Жигульский посетовал на то, что в Москве всех родителей обязывают написать добровольный отказ от обеспечения расходными материалами, а это около 15 тысяч рублей в месяц. «Я не понимаю, зачем государство так поступает. Дают, как они выражаются, бесплатную помпу, но это тестовый по сути прибор, и по стоимости он в 20 раз дешевле, чем нам потом потребуется на лекарства. По самым скромным подсчетам, это 1,5-2 млн рублей вплоть до совершеннолетия сына. Нас утешают в Минздраве: если понадобится, мы вам и вторую квоту выдадим. Но какой толк от этого, если моему ребенку требуется совсем другая помпа, а ее ставить отказываются», - рассказал о своих переживаниях собеседник.

Как признался спикер, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, он решил записаться на прием к высокопоставленным краевым чиновникам — министру здравоохранения Ирине Долговой и вице-премьеру правительства Надежде Капура. «Аудиенция» может состояться не ранее июня.

Кроме того, Вадим Жигульский заявил, что не считает собственное обращение в соцсетях каким-то призывом к благотворителям. «Поскольку с такого рода помощью у нас дело обстоит не очень хорошо, я, честно говоря, сомневаюсь, что найдутся коммерсанты, готовые пожертвовать деньги. Это было скорее информационное сообщение, чем конкретный призыв о помощи по сбору денег. Тем не менее, если средства поступят, обещаю дать подробный отчет у себя на сайте - кто и сколько перевел, все будет максимально открыто, – прокомментировал отец ребенка. – Я написал этот пост, чтобы люди знали о нашей проблеме, мы сами с женой уже несколько лет помогаем детям с ограниченными возможностями (семья Жигульских развивает проект «Цветоландия». Это лагерь, предназначенный для детей с инвалидностью — прим. ред. БФ). И вот теперь мы сами столкнулись с этим. Да, наш сын, скорее всего, не сможет пойти в детсад, еще неизвестно, что там будет со школой в дальнейшем».


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Комментарий

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Комментариев 12
горожанин

25.05.2017 10:05

На баснословные зарплаты для чиновников, в крае деньги есть, на лечение тяжёлых детей их нет. Зачем такая власть нужна? Обращаться надо к президенту.
горожанину

25.05.2017 10:16

А у нас в крае диабетики вообще никому не нужны. Позиция - вы сами все нажрали. Хотя как врачи должны понимать, что нажрать диабет нельзя, максимум 20% осложнений от жратвы. Диабет - это гормональный сбой, этакий невидимый убийца. И попробуйте получить бесплатные лекарства, их никогда нет. Не представляю в каком аду побывал ребенок при сахаре 38 единиц. Наш Минздрав видимо не представляет тоже. P/S Диабетик со стажем, прошедший все прелести этого заболевания. Но 15-17 тысяч в месяц для обслуживания помпы (хотя расходные материалы должны выдаваться бесплатно!!!! Наравне с полосками для глюкометров. Просто этого не делается) несколько перебор даже при 4разовых инъекциях инсулина несколько перебор.
Гражданин

25.05.2017 10:57

Я конечно в шоке. Слежу за этой историей с самого начала. Как не работающий человек пытается поиметь деньги с медиков устраивая пикеты и подобный цирк, вне очереди получая помпу, а он был 93. т.е. на всех тех 92 детей наложили с верхней полки. а ему дали... и он отказался....теперь еще и деньги у граждан просит....а некоторые и без помп живут пользуясь шприцами...раздувать вокруг себя шумиху он умеет это факт....это его основной вид деятельности. Что и требовалось доказать-человек так зарабатывает!
Шваль Фёдоровская

25.05.2017 11:39

Дак мож Ходор на всё это деньги даст,не все кастрюлеголовую леберастню деньги тратить?
11.39 ШВАЛЬ...... ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА ХОДОР ТЕБЯ!??

25.05.2017 13:10

ШВАЛЬ МОГУТ ЗАШВАЛИТЬ .....
Переживающий

25.05.2017 15:21

Тема, поднятая семьей Жигульских, злободневная, сталкиваются с ней многие, говорят - некоторые, кричат – единицы….
И тем, кто не сталкивался с похожими проблемами, трудно понять семью Жигульских.
Можно много говорить о том, какие действия предпринимает эта семья, кто-то им сочувствует, кто-то их упрекает.
Но не дай бог никому оказаться на месте семьи Жигульских…
Нет ничего важнее для семьи, как здоровье ребенка!
Гражданин

25.05.2017 15:37

Переживающему 15:21. Любая беда-это беда. И козырять ей ради получения выгоды по моему это низко. Если у нас с обеспечением больных диабетом проблемы. то эти проблемы касаются всех и не врачи в этом виновны, а те кто правит нашей родиной. Я не пойму он особенный какой то? Какое моральное право он имеет отказываться от помпы и просить денег у людей? Пусть на работу для начала устроится и попробует эти деньги заработать. А не бегать и обвинять всех и вся в том что это не то и то не так...Он себя кем возомнил вообще?
горожанин

25.05.2017 16:27

Он возомнил себя человеком!
гость

25.05.2017 17:17

Брат у меня диабетик. Инсулин дают бесплатно, глюкометр дали 2 года назад, стали выяснять почему раньше не дали, оказалось, что ему "выдавали". А он и не знал. У него уже осложнения. Ноги лечат на дневном стационаре. Выписывают уколы мильгамы и берлитиона всего на 10 дней, но дня через два вместо них колют аналоги, от гипертонии таблетки самые дешёвые и каждый раз разные, какие есть на данный момент. Проблемы с глазами, но попал в краевую больницу больше, чем через месяц после обращения, там врач только руками развёл, мол, как я могу точный диагноз поставить, если уже боли сами прошли, ждите, когда опять начнутся и постарайтесь приехать быстрее. Зубы выпадают, всё время болит левый бок. Ноги болят, от касания орёт. Всем пофигу, инсулин взял и иди вон. Тест-полоски должны в год около 600 штук давать, по факту не более 200. Слепнет, поэтому на работу не устроиться. Дома шуршит, если может. Пенсия 8300. Да так не только с диабетиками. Со всеми больными. Поражает равнодушие медиков, от некоторых прямо ненавистью несёт, а от чиновников и ждать нечего. Да ну их.
гость

25.05.2017 17:20

А почему господин Жигульский считает, что прав именно томский профессор, а не москвичи? Он что, врач? А почему бы не пойти поработать, г-н Жигульский? Даже с учетом Вашего заболевания, можно подобрать посильную службу? Получается, вся семья на шее у государства?
гость

25.05.2017 17:24

А что врачи должны делать, если финансирование такое? Берлитион они не себе капают, я Вас уверяю, а назначают то, что выигрывают по тендеру медучреждение. Что значит равнодушие? Медики должны на свои деньги покупать лекарства?
житель Барнаула

25.05.2017 19:11

Поиметь деньги с кого пытается Жигульский ? не совсем понятно как он их поимеет?? с государства нашего поимеешь как раз)))