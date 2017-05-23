Интриги бийского двора: Николай Нонко ушел в отставку, несмотря на заготовленный «план спасения»

25 мая на очередной сессии Бийской гордумы депутаты рассмотрели вопрос об отставке главы администрации Николая Нонко. Этому предшествовали попытки главы наукограда Лидии Громогласовой отстоять кресло для своего партнера по властному тандему. По информации инсайдеров ИА «Банкфакс», подтвержденной депутатами, г-жа Громогласова пыталась обернуть ситуацию так, будто депутатский корпус, впечатленный результатами работы г-на Нонко, попросил его остаться. Реализации интриги помешали как оппозиционные фракции гордумы, так и краевое реготделение «Единой России», явно не готовое к такому повороту.

О грядущей отставке Николая Нонко стало известно еще в конце апреля. В качестве официальной причины сам сити-менеджер называл свое несоответствие новым нормам допуска чиновника его уровня к секретным документам. Сын г-на Нонко продолжительное время живет и работает в США, из-за чего допуск г-на Нонко якобы нельзя повысить, как того требуют изменения законодательства. В качестве же реальной причины называлось стремление алтайских единороссов укрепить накануне выборов свои позиции в едва ли не самом проблемном для них в электоральном плане городе края: антирейтинги тандема Нонко-Громогласовой, по сведениям ИА «Банкфакс», находятся на беспрецедентном для региона низком уровне, что теоретически может привести к утрате большинства ЕР в гордуме.

Однако после официального объявления об отпуске г-на Нонко с последующим расторжением контракта в кулуарах стали обсуждать якобы готовящуюся «спецоперацию», в результате которой должность сити-менеджера должна остаться за Николаем Нонко. Идеологом этой кампании источники называли главу города Лидию Громогласову, однако ее планам не суждено было воплотиться в жизнь.

Как объяснил ИА «Банкфакс» депутат Юрий Голунов, озвученная Николаем Нонко информация об отставке из-за работающего в США сына не фигурирует нигде, кроме нашумевшему интервью «Нашему Бийску». В заявлении сити-менеджера указано, что он оставляет пост по собственному желанию. Более того, никаких изменений в уровнях допуска не произошло. «Я зачитал с трибуны: у меня есть пояснение от Управления ФСБ по Алтайскому краю, там четко говорится, что у главы администрации Бийска была и есть вторая форма допуска. Известно, что у Николая Нонко родственники за рубежом, но известно уже много лет. В этом плане ничего не изменилось!» — сообщил депутат.

По словам Голунова, согласно ответу из ФСБ, вопрос о предоставлении допуска решает работодатель — то есть, сама г-жа Громогласова. Сложившуюся ситуацию депутат назвал крайне неразумной, уточнив, что по закону Николай Нонко имеет право оставить должность в течение двух недель после подачи заявления — несмотря на вероятность голосования депутатов «против» его ухода. То есть, еще 18 мая сити-менеджер мог свободно расторгнуть контракт.

По данным «Банкфакса», на отставке г-на Нонко настаивало руководство регионального отделения «Единой России», остро нуждающееся в демонстрации силы «партии власти» бийскому электорату. Аналогичную позицию заняла и краевая администрация, также осведомленная о намерении г-жи Громогласовой оставить политический расклад в городе неизменным. Возможно, именно негласное вмешательство «старших товарищей» и повлияло на исход голосования: большинство депутатов все же проголосовало «за» отставку Николая Нонко. «Против» не высказался никто, но были воздержавшиеся. «Воздержался и я в том числе. Потому что отставка по собственному желанию — это его дело, зачем нам-то тут голосовать? Тем более учитывая нормы закона», — сказал Юрий Голунов.

И. о. главы администрации с сегодняшнего дня по должности автоматически стал первый заместитель Сергей Крыжановский. Добавим, что о своих дальнейших планах Николай Нонко не сообщил. В то же время в интервью «Нашему Бийску» накануне он признался, что работа в должности главы администрации — это «большая школа, которая, наверное, пригодится мне в жизни».