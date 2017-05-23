Адвокаты бывшего алтайского замгубернатора не смогли убедить суд в «умышленном монтаже» улик

25 мая на очередном заседании по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги адвокатам подсудимых не удалось оспорить результаты экспертизы аудио и видеозаписей. Защита утверждала, что исследование по заказу следствия ранее провели с нарушениями, пишет «Алтапресс».

Суд Железнодорожного района Барнаула рассмотрел ходатайство о назначении повторного исследования фонограмм и видеоматериалов. Адвокаты Денисовых получили рецензию от заведующей кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елены Галяшиной. Согласно ее мнению, исследование на предмет наличия монтажа провели с нарушениями норм, поэтому заключение оказалось научно несостоятельным, а выводы экспертов - противоречащими друг другу.

Копии файлов, прошедших экспертизу, по мнению г-жи Галяшиной, не были переписаны методом точного и полного копирования, а на аудио и видеофонограммах есть следы монтажа. При проведении лингвистической экспертизы восемь разговоров, состоявшихся в разное время, были вольно объединены в один текст, посчитала эксперт. Сторона защиты просила назначить повторную комплексную судебную экспертизу, в которой требовала по новой изучить дословное содержание разговоров. Адвокаты просили также принять во внимание тот факт, что окончательный объем обвинения не был сформирован на момент проведения исследования.

Сторона обвинения просила отказать в ходатайстве, поскольку полученные данные являются всего лишь рецензией. По мнению представителя прокуратуры, неправильно принимать во внимание это исследование, поскольку эксперта не предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложного заключения, и неизвестно, какие копии материалов ей предоставили для экспертизы.

В суд также пригласили троих экспертов, работавших над материалами дела. Они обосновали свои заключения со ссылками на соответствующие нормы и ГОСТы. Сведения о наличии следов монтажа на записях специалисты опровергли, объяснив свою позицию. Так, объединение нескольких разговоров в один сложный текст лингвист объяснил приемом, который применяется для того, чтобы исследовать тексты в контексте друг друга. По его сведениям, это допустимо в определенных случаях. А эксперт-психолог вовсе назвал свои выводы «эксплицитными», в очередной раз подтвердив, что Юрий Денисов знал о готовящейся передаче взятки через жену, равно как и Татьяна Денисова знала, что именно ей передали в пакете. В итоге суд не принял решение о назначении повторной комплексной судебной экспертизы.

В настоящее время адвокаты и сторона обвинения взяли паузу для подготовки к прениям сторон. Следующее заседание состоится 9 июня. Напомним, дело поступило в суд еще в середине января, уже прошло более 30 заседаний. Процесс ведет Надежда Первухина. Вероятно, приговор будет оглашен не позднее июля. Согласно УПК РФ, после прений подсудимому будет предоставлено последнее слово. Затем суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора.