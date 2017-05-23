Адвокаты бывшего алтайского замгубернатора не смогли убедить суд в «умышленном монтаже» улик

26.05.2017 11:14
25 мая на очередном заседании по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги адвокатам подсудимых не удалось оспорить результаты экспертизы аудио и видеозаписей. Защита утверждала, что исследование по заказу следствия ранее провели с нарушениями, пишет «Алтапресс».
Суд Железнодорожного района Барнаула рассмотрел ходатайство о назначении повторного исследования фонограмм и видеоматериалов. Адвокаты Денисовых получили рецензию от заведующей кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елены Галяшиной. Согласно ее мнению, исследование на предмет наличия монтажа провели с нарушениями норм, поэтому заключение оказалось научно несостоятельным, а выводы экспертов - противоречащими друг другу.
Копии файлов, прошедших экспертизу, по мнению г-жи Галяшиной, не были переписаны методом точного и полного копирования, а на аудио и видеофонограммах есть следы монтажа. При проведении лингвистической экспертизы восемь разговоров, состоявшихся в разное время, были вольно объединены в один текст, посчитала эксперт. Сторона защиты просила назначить повторную комплексную судебную экспертизу, в которой требовала по новой изучить дословное содержание разговоров. Адвокаты просили также принять во внимание тот факт, что окончательный объем обвинения не был сформирован на момент проведения исследования.
Сторона обвинения просила отказать в ходатайстве, поскольку полученные данные являются всего лишь рецензией. По мнению представителя прокуратуры, неправильно принимать во внимание это исследование, поскольку эксперта не предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложного заключения, и неизвестно, какие копии материалов ей предоставили для экспертизы.
В суд также пригласили троих экспертов, работавших над материалами дела. Они обосновали свои заключения со ссылками на соответствующие нормы и ГОСТы. Сведения о наличии следов монтажа на записях специалисты опровергли, объяснив свою позицию. Так, объединение нескольких разговоров в один сложный текст лингвист объяснил приемом, который применяется для того, чтобы исследовать тексты в контексте друг друга. По его сведениям, это допустимо в определенных случаях. А эксперт-психолог вовсе назвал свои выводы «эксплицитными», в очередной раз подтвердив, что Юрий Денисов знал о готовящейся передаче взятки через жену, равно как и Татьяна Денисова знала, что именно ей передали в пакете. В итоге суд не принял решение о назначении повторной комплексной судебной экспертизы.
В настоящее время адвокаты и сторона обвинения взяли паузу для подготовки к прениям сторон. Следующее заседание состоится 9 июня. Напомним, дело поступило в суд еще в середине января, уже прошло более 30 заседаний. Процесс ведет Надежда Первухина. Вероятно, приговор будет оглашен не позднее июля. Согласно УПК РФ, после прений подсудимому будет предоставлено последнее слово. Затем суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора.
26.05.2017 11:44
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Даже дело сляпать как следует не смогли. Ну и уровень у бастрыкинского СК.
26.05.2017 11:56
26.05.2017 13:29
...а на аудио и видеофонограммах есть следы монтажа...
мне пришлось по делу оборотней в судебной мантии только по политическому неправосудном гражданское дело от 29 10 15г дело № 2-852/2015г судьи Нелиной Е Н , которое также неправосудным апелляционным определением АКС от 27 01 16г №33-715/2016/ 33-13409/2015 под председательством судьи Параскун Т А
ч/з Славгородский МСО СУ СК РФ по АК, ККС АК на править на экспертизу аудио записи проколов суд заседаний от 1 09 15г и 29 10 15г судьи Нелиной для привлечения к уголовной ответственности секретаря судебного заседания за фальсификацию протоколов судебных заседаний, сличить с протоколам суда и моими замечаниями на протокола с аудио записью ведущейся мной и уведомлением об этом судьи. Судья "Фемиду" по моему ходатайству включать отказался, считая деле несложным. Результат - экспертизе аудио записи на предмет моего монтажа отказано, правда сейчас меня стала поддерживать краевая прокуратура согласно письма от 28 04 17г №76/2-08/3030 /титульный лист АА №205005/ за подписью и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы советника юстиции г-жи Е В Чернобровкиной. Но дважды коронованный Казнокрад в законе и его ППЖ и фаворитка послали меня с прокурором на ...й согласно ответа от 19 05 17г №268/П05/764. Я то ладно по природе на нём, а вот каково замужней Черноброкиной, её послали на ..й мужа или краевого прокурора?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
P.S. Все сомнения экпертиз полагаю в пользу обвиняемого Юры Денисова, если информация на сайте достоверна.
Хотелось бы от адвокатов получить на мой эл/адрес образец заявлений направления на экспертизу и адреса, буду мочить оборотней в судебной мантии до победного, но в рамках закона.
... Житель поселка Крутинка Омской области напал на судью районного суда, облив ее нечистотами...
26.05.2017 14:03
От кого мешками берет Бастрыкин тебе-холую пригожинскому знать не положено. С колхозников навару как со свиньи шерсти. Отрабатывай свои 11.80руб., читай букварь и сопи в тряпочку(с)
26.05.2017 17:10
26.05.2017 17:10
КАК НИЗКО ПАЛА ПРОКУРАТУРА??? Когда же будет соблюдаться Конституция Российской Федерации??? Когда наконец прокуратура начнёт Защищать граждан??? Моё мнение, всех на кол таких прокуроров....что бы другим не повадно было. Дураку и так понятно, что уголовное дело сфабриковано. Но без ума. Лично мой вывод!!!
26.05.2017 17:56
26.05.2017 18:16
И много ты черного хлебушка за этот год сжевало чмо?
26.05.2017 18:53
26.05.2017 19:47
ты зря надеешься что не попадешь в копальщики Беломорканала. Во времена Сралина никто от этого не был застрахован, и стукачи шли по этапу следом за заложенными ими людьми. "Рим предателям не платит"(с)
26.05.2017 19:55