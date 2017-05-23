«Сходка» единороссов в барнаульской больнице обошлась без нарушений закона

Ответ прокуратуры

Прокуратура Центрального района Барнаула на усмотрела «криминала» в выездном заседании оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» в горбольнице № 5. Такой вывод следует из ответа на запрос, которой получил представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Копия документа выложена на сайте организации.

Ранее «Голос» направил заявление о выявленных нарушениях в адрес нескольких инстанций, в том числе и крайизбиркому. Однако избирательная комиссия «перенаправила» письмо в администрацию Барнаула, поскольку рассмотрение данного вопроса, по мнению комиссии, не входит в компетенцию КИК. Не обнадежил активистов и ответ от правоохранителей.

«Прокуратура направила нам обычную «отписку», оставив изложенные нами факты без реальной проверки. Мы просили проверить, проводилось ли партийное мероприятие в горбольнице в рабочее время. Вместо всесторонней проверки прокуратура ограничилась опросом главврача больницы. То есть прокуратура спросила о том, было ли нарушение, у человека, который и нес бы ответственность, если бы удалось установить такой факт. Вместо этого следовало опросить других сотрудников горбольницы и участников мероприятия, которые могли бы подтвердить или опровергнуть изложенную информацию, - полагает г-н Андрейчук. - Не менее странным выглядит сообщение об отсутствии фактов использования должностного положения муниципальными и гражданскими служащими со стороны главврача больницы, ведь в нашем обращении эта претензия относилась к другому человеку — сотруднику администрации Барнаула Юрию Еремееву».

Претензии «Голоса» относительно того, что заседание оргкомитета якобы прошло в больнице в рабочее время, были опровергнуты главврачом, а каких-либо доказательств обратного заявители прокуратуре не предоставили, сказано в документе. По заверению представителей «Голоса», они собираются обжаловать ответ районной прокуратуры в вышестоящих органах.

Напомним, ранее «Голос», ссылаясь на данные офсайта «партии власти», указывал, что в конце марта прошло выездное заседание членов барнаульского оргкомитета по проведению праймериз. Заседание прошло в помещении горбольницы № 5. Заявление на участие в предварительном голосовании ЕР подала главврач учреждения Ирина Вильгельм. Документы принял председатель оргкомитета Юрий Еремеев, который также является мунслужащим. Таким образом в сугубо внутрипартийном мероприятии были задействованы муниципальные служащие и сотрудники бюджетных учреждений в свое рабочее время, настаивали общественники.

Само партийное политическое мероприятие, связанное с подготовкой к предстоящим выборам, было проведено в помещении муниципального учреждения - городской больницы. Кроме того, в законе «О муниципальной службе в РФ» говорится, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности и находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются, укоряли Юрия Еремеева активисты.

Г-н Еремеев не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. «Это вообще глупость какая-то. Законы должны трактовать не обыватели, а все же профессионалы. Все предварительное голосование строится в соответствии с действующим законодательством, ничего мы не нарушали. Более того, на праймериз пока вообще не может распространяться действие закона «О выборах», если именно на него ссылаются наши оппоненты. А что касается процедуры предварительного голосования, повторю еще раз, здесь нет никакого противоречия ни закону «О муниципальной службе», ни закону «О политпартиях», - изложил свою точку зрения собеседник ИА «Банкфакс».