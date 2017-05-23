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Главная Лента новостей «Сходка» единороссов в барнаульской больнице обошлась без нарушений закона

«Сходка» единороссов в барнаульской больнице обошлась без нарушений закона

26.05.2017 15:51

Ответ прокуратуры
Ответ прокуратуры

Прокуратура Центрального района Барнаула на усмотрела «криминала» в выездном заседании оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» в горбольнице № 5. Такой вывод следует из ответа на запрос, которой получил представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Копия документа выложена на сайте организации.

Ранее «Голос» направил заявление о выявленных нарушениях в адрес нескольких инстанций, в том числе и крайизбиркому. Однако избирательная комиссия «перенаправила» письмо в администрацию Барнаула, поскольку рассмотрение данного вопроса, по мнению комиссии, не входит в компетенцию КИК. Не обнадежил активистов и ответ от правоохранителей.

«Прокуратура направила нам обычную «отписку», оставив изложенные нами факты без реальной проверки. Мы просили проверить, проводилось ли партийное мероприятие в горбольнице в рабочее время. Вместо всесторонней проверки прокуратура ограничилась опросом главврача больницы. То есть прокуратура спросила о том, было ли нарушение, у человека, который и нес бы ответственность, если бы удалось установить такой факт. Вместо этого следовало опросить других сотрудников горбольницы и участников мероприятия, которые могли бы подтвердить или опровергнуть изложенную информацию, - полагает г-н Андрейчук. - Не менее странным выглядит сообщение об отсутствии фактов использования должностного положения муниципальными и гражданскими служащими со стороны главврача больницы, ведь в нашем обращении эта претензия относилась к другому человеку — сотруднику администрации Барнаула Юрию Еремееву».

Претензии «Голоса» относительно того, что заседание оргкомитета якобы прошло в больнице в рабочее время, были опровергнуты главврачом, а каких-либо доказательств обратного заявители прокуратуре не предоставили, сказано в документе. По заверению представителей «Голоса», они собираются обжаловать ответ районной прокуратуры в вышестоящих органах.

Напомним, ранее «Голос», ссылаясь на данные офсайта «партии власти», указывал, что в конце марта прошло выездное заседание членов барнаульского оргкомитета по проведению праймериз. Заседание прошло в помещении горбольницы № 5. Заявление на участие в предварительном голосовании ЕР подала главврач учреждения Ирина Вильгельм. Документы принял председатель оргкомитета Юрий Еремеев, который также является мунслужащим. Таким образом в сугубо внутрипартийном мероприятии были задействованы муниципальные служащие и сотрудники бюджетных учреждений в свое рабочее время, настаивали общественники.

Само партийное политическое мероприятие, связанное с подготовкой к предстоящим выборам, было проведено в помещении муниципального учреждения - городской больницы. Кроме того, в законе «О муниципальной службе в РФ» говорится, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности и находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются, укоряли Юрия Еремеева активисты.

Г-н Еремеев не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. «Это вообще глупость какая-то. Законы должны трактовать не обыватели, а все же профессионалы. Все предварительное голосование строится в соответствии с действующим законодательством, ничего мы не нарушали. Более того, на праймериз пока вообще не может распространяться действие закона «О выборах», если именно на него ссылаются наши оппоненты. А что касается процедуры предварительного голосования, повторю еще раз, здесь нет никакого противоречия ни закону «О муниципальной службе», ни закону «О политпартиях», - изложил свою точку зрения собеседник ИА «Банкфакс».

Фото: golosinfo.org

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Комментарий

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Комментариев 20
стасику

26.05.2017 16:01

что и требовалось доказать
Илья

26.05.2017 16:08

Когда уже андрейчук успокоится и прекратит постоянно обвинять во всем ЕР. Может прокуратуре следует обратить внимание на саму организацию Голос?? В его обвинениях никогда нет и не было доказательств! Он просто кидается беспочвенными обвинениями и старается казаться очень важной персоной - все это бред сумасшедшего оппозиционера якобы и мастера клеветы
Гость

26.05.2017 16:09

НЕТ ВЫ ВАЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ ВЫ ЧТО ТУПЫЕ ЧТО ЛИ!? ТАМ ЖЕ КРИМИНАЛОМ ВСЕ ПОШИТО, Я БЛИН ИЗ ОППОЗИЦИИ!!! ОНИ ЖЕ СОБРАЛИСЬ ТАМ В БОЛЬНИЦЕ!!! Изначально было смешно слушать его вопли и попытки кого то подколоть своим умением разбираться что правильно, а что нет. Поверьте и без Вас есть люди которые знают свое дело. Что теперь то? Суд по правам человека? А то ведь прищемили перышки
Дмитрий Шекелев

26.05.2017 16:12

Штабные комментаторы (+15), вперде!
строитель

26.05.2017 16:28

Андрейчуку давно пора голову проверить, вместе с его штабом голоса. Почему он не обращает внимания на нарушения у других партий, которые реально существуют?? А к ЕР он реально докапывается, придумывая поводу оставаться в медийном пространстве!
Илье

26.05.2017 16:41

Не перестаю удивляться, откуда "едросы" выкопали такого тупого пустослова!!! Шёл бы ты,Илья вагоны разгружать, что-ли, всё какая-то польза! Тошнит уже от твоих комментариев, тролль несчастный!!!
строителю-сявке МГЕРовской

26.05.2017 16:54

строитель писал(а):
Андрейчуку давно пора голову проверить, вместе с его штабом голоса.


Запомни, скунс, сегодня проверят Андрейчука, а завтра ты поедешь в столыпинском вагоне осваивать Колыму.
Станислав Андрейчук

26.05.2017 17:01

Если в районной прокуратуре считают, что они так легко отделались, то они, конечно, ошибаются. Мы им даже признательны за такую сказочную "подставу". в понедельник мы запросим у них материалы проверки и будем писать обжалование. потому что нехорошо за народный счет заниматься пропагандой (это раз). И еще хуже - когда прокуратура прикрывает нарушителей закона, а не наказывает их (это два).
А РАЗВЕ ЕЩЁ ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ НКО СТАСИК НЕ ПОЛУЧИЛ ПЕНДЕЛЯ ? С ОСТАНОВКОЙ !? В ??

26.05.2017 17:42

ВАШИНГТОНЕ..
Пора этого ОБШЕСТВЕННИКА направить в США для защиты президента ТРАМПА ?? ВЕДЬ ОТТУДА НЕ СЛЫШНО УБЛЮДОЧНОГО ГОЛОСА НКО.... Ведь там ГОЛОСИСТЫХ НАРУШЕНИЙ ПРУД ПРУДИ.

Что думает на этот счёт НАРОДНЫЙ ФРОНТ...
очкастой толстухе

26.05.2017 18:09

А РАЗВЕ ЕЩЁ ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ НКО СТАСИК НЕ ПОЛУЧИЛ ПЕНДЕЛЯ ? С ОСТАНОВКОЙ !? В ?? писал(а):
Что думает на этот счёт НАРОДНЫЙ ФРОНТ...


Да насрать всем на твой фронт и на тебя с Говорухиным...Слейтесь уже в канализацию быстрее вместе с вашими хозяевами - питерскими ворами.
20-15

26.05.2017 18:18

Блин ну ,что за названия сходка и прочее?А Андрейчука пора вообще «Голоса» лишить.
Орел

26.05.2017 18:20

Однострочного комментатора ту да ж поганой метлой и пендаля дать в область нижнего * Нато* вслед за Андрейчуком)
ПОДЛУЮ СКОТИНУ : ин.агента НКО ГОЛОС ПО ЗАДНИЦЕ ДУБИНОЮ!! ЧТОБЫ ?

26.05.2017 19:07

ЭТА ГАДИНА
БОЛЬШЕ В РОССИИ НЕ ГАДИЛА.
Южанин

26.05.2017 19:22

Как же надоело проплаченное быдло б**факса) желтуха
CALIBR

26.05.2017 19:38

Стас-он не нас!
1:5

26.05.2017 19:42

счет. После поста Андрейчука целых пять шавок на него отлаяли. Сколько же на вас тратит подлая власть, лишь бы воровать дальше вы ей способствовали холуи-шавки.
Массаж мозга

26.05.2017 20:02

Дима,у те фамилия не от валюты государства Израиль происхд0одит,не?
Счетоводу

26.05.2017 20:08

А сколько на вас,выродков -овальнышей тратит Ходор?
Дмитрий Шекелев

26.05.2017 20:12

Массаж мозга писал(а):
Дима,у те фамилия не от валюты государства Израиль происхд0одит,не?


Не. Скорее всего, от известной фамилии одного телеведущего (но это, конечно, не точно)
пидарку-рубанку

26.05.2017 20:21

Счетоводу писал(а):
А сколько на вас,выродков -овальнышей тратит Ходор?


зря ты пидарок пригожинский всех по себе меряешь