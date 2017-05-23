Документальная публикация: список победителей праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму

30 мая был обнародован список победителей предварительного голосования «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму. Предполагается, что набравшие максимальное число голосов участники праймериз примут участие в выборах в БГД 10 сентября в качестве одномандатников на соответствующих округах, а судьба «вторых номеров» будет решаться на региональной партийной конференции в середине июля. Если все останется как есть, они возглавят соответствующие тергруппы (по четыре человека в каждой). До этого, месяцем ранее, пройдет заседание местного политсовета ЕР, где будут расставлены почти все точки над i. При этом существует вероятность, что кандидаты-лидеры на округе могут поменяться местами. К примеру, если победитель изъявит желание возглавить территориальную группу, то его место в качестве одномандатника займет № 2 из списка. Кроме того, единороссы пока не озвучили, кто именно возглавит общегородскую часть списка.

Ниже приведены результаты праймериз в разбивке по округам с указанием лидера рейтингового голосования и следующего за ним соискателя мандата. Напомним, избиратель мог отдать предпочтение одновременно нескольким кандидатам. Явка на праймериз в Барнауле составила 7,2 %.