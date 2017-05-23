Документальная публикация: список победителей праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму

30.05.2017 14:31
30 мая был обнародован список победителей предварительного голосования «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму. Предполагается, что набравшие максимальное число голосов участники праймериз примут участие в выборах в БГД 10 сентября в качестве одномандатников на соответствующих округах, а судьба «вторых номеров» будет решаться на региональной партийной конференции в середине июля. Если все останется как есть, они возглавят соответствующие тергруппы (по четыре человека в каждой). До этого, месяцем ранее, пройдет заседание местного политсовета ЕР, где будут расставлены почти все точки над i. При этом существует вероятность, что кандидаты-лидеры на округе могут поменяться местами. К примеру, если победитель изъявит желание возглавить территориальную группу, то его место в качестве одномандатника займет № 2 из списка. Кроме того, единороссы пока не озвучили, кто именно возглавит общегородскую часть списка.
Ниже приведены результаты праймериз в разбивке по округам с указанием лидера рейтингового голосования и следующего за ним соискателя мандата. Напомним, избиратель мог отдать предпочтение одновременно нескольким кандидатам. Явка на праймериз в Барнауле составила 7,2 %.
|
Округ № 1
|
Ксения Белоусова - 57,26 %
|
Алексей Петриков - 42,11 %
|
Округ № 2
|
Марат Жумадилов - 72,57 %
|
Артем Сингач - 65,15 %
|
Округ № 3
|
Александр Локтев - 82 %
|
Виктор Юдин - 67,27 %
|
Округ № 4
|
Сергей Струченко - 84,7 %
|
Инна Анисимова - 83,69 %
|
Округ № 5
|
Алексей Маликов - 89,19 %
|
Геннадий Гаврин - 87,92 %
|
Округ № 6
|
Евгений Кулешов - 84,87 %
|
Елена Хриспенс - 79,16 %
|
Округ № 7
|
Марина Ермоленко - 86,53 %
|
Лидия Некрасова - 84,64 %
|
Округ № 8
|
Юрий Ряполов - 76,03 %
|
Лариса Белькова - 75,61 %
|
Округ № 9
|
Алексей Меркулов - 77,59 %
|
Алексей Лисин - 74,53 %
|
Округ № 10
|
Галина Буевич - 90,32 %
|
Евгения Гущина - 79,29 %
|
Округ № 11
|
Дмитрий Абалымов - 90,46 %
|
Сергей Войтюк - 80,47 %
|
Округ № 12
|
Александр Гросс - 90,85 %
|
Иван Огнев - 72,15 %
|
Округ № 13
|
Александр Лисицын - 92,65 %
|
Константин Смирнов - 86,09 %
|
Округ № 14
|
Людмила Ананьина - 66,88 %
|
Дмитрий Ильиных - 64,12 %
|
Округ № 15
|
Светлана Бочкова - 70,12 %
|
Вячеслав Гладких - 61,41 %
|
Округ № 16
|
Валерий Касплер - 71,85 %
|
Роман Репа - 66,39 %
|
Округ № 17
|
Вячеслав Перерядов - 87,67 %
|
Александр Иванов - 78,24 %
|
Округ № 18
|
Евгений Носенко - 83,26 %
|
Инесса Грицай - 66,06 %
|
Округ № 19
|
Евгений Барсуков - 96,94 %
|
Ирина Вильгельм - 69,99 %
|
Округ № 20
|
Александр Ельников - 79,45 %
|
Александр Тайчер - 72,29 %
30.05.2017 14:50
-А по утру они -праймериз пары, - проснулись ...
30.05.2017 14:55
30.05.2017 14:56
30.05.2017 15:00
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Столько же придут на избирательные участки. А учитывая, что дата выборов подобрана с учетом того, что население в это время должно проводить жизненно необходимые сельхозработы в садах и огородах, явка может быть и меньше.
30.05.2017 15:02
30.05.2017 15:02
30.05.2017 15:05
30.05.2017 15:07
30.05.2017 15:10
30.05.2017 15:13
30.05.2017 15:15
30.05.2017 15:18
30.05.2017 15:19
Два дня считать это просто смешно, кто в это поверит!?
я предполагаю, что шли тётки и согласования кто прошёл и место...
30.05.2017 15:20
Потасовки планировались? Кого с кем?
30.05.2017 15:24
Что за язык общения у комментаторов? Или это шифровки?
30.05.2017 15:52
Тьфу на тебя, писака проплаченных комментов. Тьфу на тебя и прощай наконец-то.
Твоя недовыборная эйфория хоть на месяц-другой ослабнет, отдохни от клавиатуры.
30.05.2017 16:08
30.05.2017 16:08
30.05.2017 16:28
30.05.2017 16:36
Такое ощущение, что каждому, кто участвовал в голосовании, дали разнарядку за кого голосовать….
30.05.2017 16:38
30.05.2017 16:45
Кого считали... считали. Там всё было посчитано ещё до объявления этой профанаци на 2 млн праймериза... Под контрольные цифры подгоняли нечётной доли процента...
30.05.2017 17:05
30.05.2017 17:14
30.05.2017 17:27
30.05.2017 17:41
30.05.2017 17:45
30.05.2017 17:45
Васильева Кира Олеговна - 2,62.
Во тебе и весь пиар...))
30.05.2017 18:02
30.05.2017 18:14
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ ПРАЙМЕРИЗ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ В БАРНАУЛЬСКУЮ ГОРДУМУ
и сравним результаты
30.05.2017 18:36
Например
№ 3
Локтев Александр — 82%
Юдин Виктор — 67,27%
Чернов Владимир — 40,17%
Петрова Елена — 25,10%
Крынина Надежда — 18,10%
Лукашина Татьяна — 5,14%
Федяев Юрий — 3,08%
Дурнева Ольга — 2,89%
Локтев и Федяев в соцсетях позиционируются как друзья. Надо же, друг пошел против друга! Понятно, почему вокруг домов Управляющих компаний Федяева трава по пояс. Никто не штрафует за создание пожарноопасной ситуации. Дугин типа ничего не видит - не знает.
30.05.2017 18:40
Для них это тендер. Используют те же технологии.
30.05.2017 18:54