×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

68
Есть мнение
Редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев о «цензуре» в Заксобрании: «Алтайские депутаты нашли, кто защитит их от журналистов»
40
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Штормовое предупреждение: в Алтайском крае не исключены порывы ветра до уровня урагана
Главный Аналитик ВТБ24 рассказал об актуальных тенденциях в инвестициях
В День защиты детей в Барнауле проведут экскурсию по Оби
УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ: пл СПАРТАК-2


Резонанс
Темы недели
«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии
67
Путинграду не бывать: лидер алтайских единороссов прокомментировал идею переименования Барнаула
45
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

37
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей Документальная публикация: список победителей праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму

Документальная публикация: список победителей праймериз «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму

30.05.2017 14:31

30 мая был обнародован список победителей предварительного голосования «Единой России» по выборам в Барнаульскую гордуму. Предполагается, что набравшие максимальное число голосов участники праймериз примут участие в выборах в БГД 10 сентября в качестве одномандатников на соответствующих округах, а судьба «вторых номеров» будет решаться на региональной партийной конференции в середине июля. Если все останется как есть, они возглавят соответствующие тергруппы (по четыре человека в каждой). До этого, месяцем ранее, пройдет заседание местного политсовета ЕР, где будут расставлены почти все точки над i. При этом существует вероятность, что кандидаты-лидеры на округе могут поменяться местами. К примеру, если победитель изъявит желание возглавить территориальную группу, то его место в качестве одномандатника займет № 2 из списка. Кроме того, единороссы пока не озвучили, кто именно возглавит общегородскую часть списка.

Ниже приведены результаты праймериз в разбивке по округам с указанием лидера рейтингового голосования и следующего за ним соискателя мандата. Напомним, избиратель мог отдать предпочтение одновременно нескольким кандидатам. Явка на праймериз в Барнауле составила 7,2 %.

Округ № 1

Ксения Белоусова - 57,26 %

Алексей Петриков - 42,11 %

Округ № 2

Марат Жумадилов - 72,57 %

Артем Сингач - 65,15 %

Округ № 3

Александр Локтев - 82 %

Виктор Юдин - 67,27 %

Округ № 4

Сергей Струченко - 84,7 %

Инна Анисимова - 83,69 %

Округ № 5

Алексей Маликов - 89,19 %

Геннадий Гаврин - 87,92 %

Округ № 6

Евгений Кулешов - 84,87 %

Елена Хриспенс - 79,16 %

Округ № 7

Марина Ермоленко - 86,53 %

Лидия Некрасова - 84,64 %

Округ № 8

Юрий Ряполов - 76,03 %

Лариса Белькова - 75,61 %

Округ № 9

Алексей Меркулов - 77,59 %

Алексей Лисин - 74,53 %

Округ № 10

Галина Буевич - 90,32 %

Евгения Гущина - 79,29 %

Округ № 11

Дмитрий Абалымов - 90,46 %

Сергей Войтюк - 80,47 %

Округ № 12

Александр Гросс - 90,85 %

Иван Огнев - 72,15 %

Округ № 13

Александр Лисицын - 92,65 %

Константин Смирнов - 86,09 %

Округ № 14

Людмила Ананьина - 66,88 %

Дмитрий Ильиных - 64,12 %

Округ № 15

Светлана Бочкова - 70,12 %

Вячеслав Гладких - 61,41 %

Округ № 16

Валерий Касплер - 71,85 %

Роман Репа - 66,39 %

Округ № 17

Вячеслав Перерядов - 87,67 %

Александр Иванов - 78,24 %

Округ № 18

Евгений Носенко - 83,26 %

Инесса Грицай - 66,06 %

Округ № 19

Евгений Барсуков - 96,94 %

Ирина Вильгельм - 69,99 %

Округ № 20

Александр Ельников - 79,45 %

Александр Тайчер - 72,29 %

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 33
Явка составила 7,2 %.

30.05.2017 14:50

-Шумел камыш, деревья гнулись и ночка тёмная была...


-А по утру они -праймериз пары, - проснулись ...
Гость

30.05.2017 14:55

Без проишествий все прошло, несмотря на то, что пытались распускать какие то слухи, о каких проделках может быть речь когда это уровень городской думы. Яблоко вон только сейчас начали вообще что то думать и организовывать, самое забавное, что остальные партии не осуществляют никакой деятельности даже перед выборами, и так каждый раз. В августе начнуть шкнить мол опять их всех прищемили
Илья

30.05.2017 14:56

Победи действительно лучшие из лучших. Ждём теперь этих людей на выборы в БГД. Не знаю что сможет противопоставить оппозиция подобному уровню профессионализма!!
гость

30.05.2017 15:00

Явка на праймериз в Барнауле составила 7,2 %.
______________________________________________________________
Столько же придут на избирательные участки. А учитывая, что дата выборов подобрана с учетом того, что население в это время должно проводить жизненно необходимые сельхозработы в садах и огородах, явка может быть и меньше.
Считали-считали..

30.05.2017 15:02

Два дня потребовалось чтобы Посчитать!
Злодей

30.05.2017 15:02

Опять этот собачий хвост - Сингач!! Ну не смешили бы уже, он же малохольный и безграмотный...
Предыдущему

30.05.2017 15:05

Ну что же вы так, он прославленный тамада! Это так актуально.
Зоркий

30.05.2017 15:07

Кое-где совсем неожиданно получилось думал Сингач, кстати может и обойти оппонентов.Его многие знают.
Это Она

30.05.2017 15:10

Была наблюдателем на своем участке все очень спокойно прошло, никаких вбросов там потасовок и в помине не было, а то.что потом кто-то навыдумывал чушь собачья.
Дионис

30.05.2017 15:13

7, 2 норм результат для предварительного голосовная, тем более это внутрипартийное мероприятие.
Граф Вертиго

30.05.2017 15:15

Некоторые достойное кандидаты- хорошо,что они от партии будут участвовать на выборах в БГД.
Кассиопея

30.05.2017 15:18

Тоже заметила многих известных депутатов, довольно активная у них жизненная позиция.
гость

30.05.2017 15:19

При рейтинговой системе голосования выбросы не нужны, просто добавь галочку нужному кандидату!
Два дня считать это просто смешно, кто в это поверит!?
я предполагаю, что шли тётки и согласования кто прошёл и место...
Гость

30.05.2017 15:20

Это Она писал(а):
никаких вбросов там потасовок


Потасовки планировались? Кого с кем?
Гость

30.05.2017 15:24

гость писал(а):
выбросы


Что за язык общения у комментаторов? Или это шифровки?
гость-кость-антимге*овость

30.05.2017 15:52

Это Она писал(а):
а то.что потом кто-то навыдумывал чушь собачья.


Тьфу на тебя, писака проплаченных комментов. Тьфу на тебя и прощай наконец-то.
Твоя недовыборная эйфория хоть на месяц-другой ослабнет, отдохни от клавиатуры.
ЭДИСОН

30.05.2017 16:08

Господи, опять как черти из табакерки повылазили. Локтева "прокатили в ЗС,- он опять лезет в ГД. Ну что ж, прокатим еще раз! Ананьева только что расплатилась (???) с предпринимателями за счет зарплаты медперсонала роддома №2, в Думу? Вообще какой-то театр абсурда! Видимо у этих едросовских кандидатов совести кот наплакал? А может быть такие в ЕР и нужны? Или я заблуждаюсь? Чудны дела твои, Господи!
БЕЗ УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОГО СПИСКА ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ НКО ГОЛОС СТАСИКОМ ??

30.05.2017 16:08

АНДРЕЙЧУКОМ !?? Единая Россия нарывается на крупный международный скандал
Делааааааа...

30.05.2017 16:28

Злодей ну ты орел напиши по подробнее кто такой этот Сингач хочу знать "героя".
Переживающий

30.05.2017 16:36

Для того, чтобы были такие результаты, необходимо, чтобы каждый голосовал за 3-их кандидатов.
Такое ощущение, что каждому, кто участвовал в голосовании, дали разнарядку за кого голосовать….
Той,кто Это Она

30.05.2017 16:38

Себе то хоть верите?Дошло до того,что главные "счетоводы" попросили удалиться наблюдателей и ЧЕСТНО сказали им,что будут рисовать те цифры,которые устроят П..Едросню.Че зря ж..штаны просиживать? Явки нет, а цифра то нужна. Идите уж до дому, мы без вас нарисуем. И нарисовали. Два дня согласовывали,кого на первое место, а кого на второе.Чмошная партийка и чмошные руководители.Пока на местном уровне.
Кирпич -Седальский

30.05.2017 16:45

Считали-считали.. писал(а):
Два дня потребовалось чтобы Посчитать!


Кого считали... считали. Там всё было посчитано ещё до объявления этой профанаци на 2 млн праймериза... Под контрольные цифры подгоняли нечётной доли процента...
И в очередной раз

30.05.2017 17:05

Не важно как проголосуют , важно как посчитают
Очевидец

30.05.2017 17:14

На неделе видел не то на автобусе, не то на троллейбусе прокламацию одной из рвущихся в гордуму дамочки; не до неё мне было - фамилию не запомнил, помню только такой серьёзный взгляд и надпись: безопасные дороги - моя работа! И ведь каждый из этих кандидатов какую-нибудь подобную дурь сочинил и в толпу озвучивал! Но ведь это же характеризует их как идиотов, или, если подобное исключить, они всех остальных за идиотов считают! Дума - это законодательный орган власти! Работа думца - законотворчество! А безопасные дороги - это работа исполнительной власти! Вот как к этим людям относится, если они понятия не имеют кто чем в государстве должен заниматься! ? И это - лицо правящей партии!
гость

30.05.2017 17:27

Неужели есть наивные кто верит в это!!!???
Боря

30.05.2017 17:41

14 и 15 округа самые слабые кандидаты, Гладких и Ильиных .Туда и надо идти в противовес и шансы там самые лучшие. А эти герои получается совсем не работали на округе, позорники.
Гость

30.05.2017 17:45

Первый округ, первый с конца
Тезка

30.05.2017 17:45

Чаузова Марина Валерьевна - 7,72;
Васильева Кира Олеговна - 2,62.
Во тебе и весь пиар...))
Гость

30.05.2017 18:02

Всем понятно, что эо игра,но процент показывает активность кандидата 1,14,15 округа надо подтянуть, А то все либералы туда пойдут.кандидаты то слабенькие .
Вспомним их поименно

30.05.2017 18:14

https://www.bankfax.ru/resonance/105253/
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ ПРАЙМЕРИЗ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ В БАРНАУЛЬСКУЮ ГОРДУМУ
и сравним результаты
Марина

30.05.2017 18:36

Почему-то на БФ не опубликовали список полностью.
Например
№ 3
Локтев Александр — 82%
Юдин Виктор — 67,27%
Чернов Владимир — 40,17%
Петрова Елена — 25,10%
Крынина Надежда — 18,10%
Лукашина Татьяна — 5,14%
Федяев Юрий — 3,08%
Дурнева Ольга — 2,89%

Локтев и Федяев в соцсетях позиционируются как друзья. Надо же, друг пошел против друга! Понятно, почему вокруг домов Управляющих компаний Федяева трава по пояс. Никто не штрафует за создание пожарноопасной ситуации. Дугин типа ничего не видит - не знает.
гость

30.05.2017 18:40

Марина писал(а):
Локтев и Федяев в соцсетях позиционируются как друзья. Надо же, друг пошел против друга!

Для них это тендер. Используют те же технологии.
Виктор

30.05.2017 18:54

Ер выдвинуло самых достойных кандидатов в депутаты для принятия самых не достойных законов. Голосовать за Ер, голосовать против себя. Ни одного закона для улучшения жизни простых граждан, ЕР не приняла. Для улучшения жизни отдельных граждан ЕР законы приняла. Отмена налогов для миллиардеров друзей Путина, дума приняла, принимается закон об амнисси людей совершивших преступление в лесной отрасли. Для простых людей увеличение налогов и снижение уровня жизни будет обеспечено.