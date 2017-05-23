На масштабной стройке «Сибирской генерирующей компании» не хватает рубцовчан

Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Михаил Кузнецов рассказал, что большое число работников из других городов и регионов, задействованных в рубцовском проекте, в рамках которого планируется полностью перевести город на отопление от «Южной тепловой станции» (ЮТС) и модернизировать теплокомплекс за 2 млрд рублей, не его инициатива. К услугам приезжих приходится прибегать потому, что у рубцовчан не хватает квалификации для работы на объектах в сжатые сроки, говорится в сообщении СГК по итогам выступления гендиректора на сессии Рубцовского горсовета 26 мая.

В рамках сессии депутаты посетовали на относительно небольшое число рубцовчан, которых СГК привлекла к инженерным и строительным объектам в городе. Сейчас на объектах работают более ста человек, часть из которых приехали из других регионов, пояснили в компании. Объяснение ситуации дал Михаил Кузнецов. «В Рубцовске ведется масштабная работа даже по меркам большого города. Быстрота ее выполнения диктует необходимость привозить сюда людей, которые имеют высокую квалификацию. Они строили электростанции, что гораздо сложнее, чем тепломагистрали. Я не в восторге от того, что приходится искать специалистов по городам и весям, я бы с большим удовольствием взял рубцовских, но они не всегда готовы работать по нашим профессиональным стандартам. Несмотря на неплохие зарплаты, у нас есть текучка кадров. Люди уходят потому, что высокие требования, надо соблюдать культуру и дисциплину производства. Но, думаю, что мы все-таки сможем вырастить достойную смену», — считает г-н Кузнецов.

Он отметил, что почти половина инвестиций компании в Алтайском крае приходится на Рубцовск – 1,5 млрд рублей прямых вложений и еще 0,5 млрд рублей на компенсацию убытков предприятия. В рамках проекта модернизации уже к концу мая планировалось соединить перемычкой длиной 2,3 км контуры ЮТС и Рубцовской ТЭЦ. Это позволило бы отапливать город из одного источника и вывести РТЭЦ, которая страдает от множества негативных факторов, из оборота.

Однако сроки завершения этих работ сдвинулись из-за ситуации с грунтовыми водами, которые весной 2017 года подтопили жилые дома. На данный момент выполнено примерно три четверти работ. «Отставание связано с тем, что грунтовые воды в этом году поднялись неожиданно высоко. Добавим и субъективные факторы: сети, как тепловые, так и водоканала, настолько изношены, что постоянно текут, и из-за этого становятся источником дополнительные воды под городом. Это кардинально затрудняет нашу работу», — объяснил Михаил Кузнецов. В любом случае строительство и перекладку всех трубопроводов завершат к концу лета, так как есть большая вероятность того, что придется замещать мощности Рубцовской ТЭЦ уже в следующем отопительном сезоне, уточнили в компании.

В процессе возникают и другие непредвиденные сложности, из-за которых растет смета. Так, в Рубцовске оказалась очень широко представлена устаревшая технология теплоснабжения напрямую от теплоисточника, без установки узла смешения. В результате специалисты пришли к выводу, что нужно заново строить узлы смешения сразу на группы домов. На это компании потребуется направить дополнительные инвестиции в размере порядка 30 млн рублей. Удорожание произошло и на этапе перекладки сетей. В целом, с учетом установки элеваторных узлов, объем необходимых в модернизацию вложений увеличился на сумму в 120 млн рублей. По словам Михаила Кузнецова, в рамках данного проекта это небольшой перерасход, однако позволять ему расти дальше нельзя.

По итогам сессии гендиректор СГК подчеркнул, что рубцовский проект для компании не столько коммерческий, сколько социальный. «Изначально мы не планировали так глубоко заходить, но затем стало ясно, что весь комплекс работ здесь просто некому делать. Для нашей компании это очень важный проект. Важный даже не в силу объемов, а в силу масштабности предложенных технических решений, несмотря на то, что город небольшой. У нас получалось в других городах, и мы в свои силы верим. Для меня проект важен еще и в личном плане, потому что я являлся его инициатором и отстоял его в компании», — заявил Михаил Кузнецов.

Отметим, что вернуть затраченные инвестиционные средства компания, по ее расчетам, сможет в течение 12-15 лет. Тарифообразование в Рубцовске по задумке должно перейти на метод альтернативной котельной, согласно которому для каждой территории устанавливаются свои предельные цены тепловой энергии, которые формируются из расчета предполагаемого строительства нового теплоисточника на основе наилучших доступных технологий. Таким образом инвестор изначально понимает, как могут повыситься тарифы в городе в ближайшие годы, и, действуя в рамках утвержденного властями многолетнего плана повышения, рассчитывает объем окупаемых вложений.