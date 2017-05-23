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Главная Лента новостей Рубцовские «подтопленцы» призывают власти быть расторопнее в борьбе с «капризами» природы

Рубцовские «подтопленцы» призывают власти быть расторопнее в борьбе с «капризами» природы

24.05.2017 12:36

23 мая жители западной части Рубцовска, которая наиболее пострадала при поднятии грунтовых вод весной текущего года, потребовали от местных чиновников вплотную заняться устранением последствий. Кроме того, они сомневаются в получении материальных компенсаций, о чем указали в своем официальном обращении к администрации.

Как стало известно сообществу «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Однокласниках», накануне в школе № 18 Рубцовска состоялась встреча главы администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана с жителями западной части города по вопросу затопления грунтовыми водами. Глава администрации отчитался о проведенной работе в условиях чрезвычайной ситуации. Горожане в свою очередь высказали сити-менеджеру претензии относительно того, что им пришлось пережить во время затопления - разрушение домов, уничтожение огородов, подорванное здоровье. Справедливое возмущение рубцовчан, прежде всего, вызвал тот факт, что существенная помощь из Новосибирска пришла лишь через полтора месяца после начала паводка. Сотрудники МЧС на специальных машинах, рукавами и помпами откачали всю воду практически за неделю. Жители резонно задавали вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше, однако четкого ответа от главы администрации так и не получили

Однако больше всего рубцовчан интересовала другая сторона проблемы. Он остались недовольны тем, что представители власти до сих пор не провели исследования причин подъема грунтовых вод, а, следовательно, не приняли никаких мер, чтобы предотвратить повторения ситуации. Кроме того, жителей интересует, окажут ли им помощь в возмещении ущерба, полученного в результате затоплений. Граждане заявили градоначальнику, что справиться своими силами с восстановлением домов с такой низкой пенсией и зарплатой они не смогут.

В результате собравшиеся составили обращение к администрации города, основными пунктами которого являются требования провести исследования для определения причин поднятия грунтовых вод и определения мер по предотвращению повторения потопа, незамедлительно начать планомерное обследование жилых домов с составлением актов для оказания материальной помощи в восстановлении утраченного имущества. Также горожане потребовали освободить от налогов на землю жителей затопленных приусадебных участков и восстановить дренажную систему города, сбросив воду из озера Ракиты. Обращение уже передали в администрацию города.

Отметим, несколько дней назад глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка - Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений. В настоящее время спасатели заявляют, что ситуация значительно улучшилась, и борьба со стихией практически закончилась.

Добавим однако, что грунтовые воды создали и другие проблемы в Рубцовске. Так, на улице Калинина, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула. Также асфальт просел еще в нескольких местах города.


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Комментарий

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Комментариев 8
Гость

24.05.2017 12:58

Все теперь на грунтовые воды списывать будут. А как же потери в сетях сотен тысяч кубов горячей и холодной воды, как полуразрушенный коллектор, через который в грунт уходят тысячи тонн всякого жидкого дерьма? Куда делись деньги на ремонт, заложенные в тарифе и исправно выплаченные потребителями? Кто ответит?
Гость

24.05.2017 13:55

От сегодняшней администрации ждать расторопности бессмысленно, т.к. она во главе с Фелдманом существует в параллельном от реальности мире. Не видят ни ям и провалов на дорогах, ни грязи, даже на центральных улицах, ни веток деревьев, царапающих прохожих и проезжающий транспорт, ни травы до колен вместо газонов и цветников. У них на уме только собственное благополучие, да как боссам из СГК и крайадминистрации угодить. Гнать всех надо вместе с депутатами, голосовавшими за этого главу и выставлявших удовлетворительные оценки за развал города предыдущему.
нк

24.05.2017 14:28

"....Он остались недовольны тем, что представители власти до сих пор не провели исследования причин подъема грунтовых вод...."

в самую точку!
что причина-то!?
ведь это (рукотворное!? ) подтопление, с зимним стоянием воды под полом, началось год-два назад.
что появилось год-два назад?!
;)
Я живу в Рубцовске

24.05.2017 15:00

Не забывайте сколько было снега этой зимой, который не убирался по всему городу. Если ставить оценку работы администрации и депутатам то это 1 (единица). В городе нет ни одного толкового руководителя, которого можно было бы поставить работать в администрацию. НИ ОДНОГО.
пенсионер

24.05.2017 18:39

зато зарплаты собрались себе повышать....
огурец

24.05.2017 19:09

я часто бываю в администрации и среди всей шушеры выделяю одного депутата Кравцова В. - единственный толковый мужик, по-моему только вытащит город из этой пропасти
скитлс

24.05.2017 19:33

в рубцовске, в гимназии 3 в 9а учится света она овца
Огурцу

24.05.2017 20:23

это директор Дома престарелых,где инвалиды пашут на его личное подсобное хозяйство???фуфырики со спиртом на территории продают в магазине???