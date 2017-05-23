Рубцовские «подтопленцы» призывают власти быть расторопнее в борьбе с «капризами» природы

23 мая жители западной части Рубцовска, которая наиболее пострадала при поднятии грунтовых вод весной текущего года, потребовали от местных чиновников вплотную заняться устранением последствий. Кроме того, они сомневаются в получении материальных компенсаций, о чем указали в своем официальном обращении к администрации.

Как стало известно сообществу «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Однокласниках», накануне в школе № 18 Рубцовска состоялась встреча главы администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана с жителями западной части города по вопросу затопления грунтовыми водами. Глава администрации отчитался о проведенной работе в условиях чрезвычайной ситуации. Горожане в свою очередь высказали сити-менеджеру претензии относительно того, что им пришлось пережить во время затопления - разрушение домов, уничтожение огородов, подорванное здоровье. Справедливое возмущение рубцовчан, прежде всего, вызвал тот факт, что существенная помощь из Новосибирска пришла лишь через полтора месяца после начала паводка. Сотрудники МЧС на специальных машинах, рукавами и помпами откачали всю воду практически за неделю. Жители резонно задавали вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше, однако четкого ответа от главы администрации так и не получили

Однако больше всего рубцовчан интересовала другая сторона проблемы. Он остались недовольны тем, что представители власти до сих пор не провели исследования причин подъема грунтовых вод, а, следовательно, не приняли никаких мер, чтобы предотвратить повторения ситуации. Кроме того, жителей интересует, окажут ли им помощь в возмещении ущерба, полученного в результате затоплений. Граждане заявили градоначальнику, что справиться своими силами с восстановлением домов с такой низкой пенсией и зарплатой они не смогут.

В результате собравшиеся составили обращение к администрации города, основными пунктами которого являются требования провести исследования для определения причин поднятия грунтовых вод и определения мер по предотвращению повторения потопа, незамедлительно начать планомерное обследование жилых домов с составлением актов для оказания материальной помощи в восстановлении утраченного имущества. Также горожане потребовали освободить от налогов на землю жителей затопленных приусадебных участков и восстановить дренажную систему города, сбросив воду из озера Ракиты. Обращение уже передали в администрацию города.

Отметим, несколько дней назад глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка - Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений. В настоящее время спасатели заявляют, что ситуация значительно улучшилась, и борьба со стихией практически закончилась.

Добавим однако, что грунтовые воды создали и другие проблемы в Рубцовске. Так, на улице Калинина, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула. Также асфальт просел еще в нескольких местах города.