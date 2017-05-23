Сбербанку не удалось «остановить» бизнесмена Михаила Фокина

Алтайский бизнесмен, совладелец концерна «Алтайкоксохимстрой» Михаил Фокин, признанный банкротом как физлицо, может покидать пределы России. Решение Арбитражного суда Алтайского края на этот счет в ответ на ходатайство Сбербанка поддержал Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Как говорится в документах, банк пытался доказать, что г-н Фокин уклоняется от обязательств, возложенных на него судом. В подтверждение финорганизация представила обращение, адресованное финансовому управляющему, в котором просит принять меры к узаконению самовольной постройки, реализация которой приведет к значительному увеличению конкурсной массы должника. Сам финуправляющий, однако, в отзыве указал, что считает решение первой инстанции законным, но вместе с тем полагает возможным и удовлетворить требования Сбербанка, потому что нет оснований считать, что Михаил Фокин «сбежит».

По итогам разбирательства апелляционная инстанция установила, что банк не привел достаточных причин необходимости принятия мер. Суд не принял доводы Сбербанка о том, что Михаил Фокин уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судом. Более того, при применении правовой нормы следует учитывать не только интересы дела о банкротстве, но и права должника как гражданина Российской Федерации.

Напомним, Сбербанк подал заявление о временном ограничении на выезд г-на Фокина за пределы России и изъятии у него загранпаспорта еще в январе 2016 года. Кредитная организация указывала на длительное уклонение должника от исполнения судебных решений о взыскании долгов по кредитам. Это и стало причиной банкротного иска. Кроме того, в документах приводятся сведения о большом размере долга Сбербанку — более 206,9 млн рублей.