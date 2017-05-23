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Главная Лента новостей Сбербанку не удалось «остановить» бизнесмена Михаила Фокина

Сбербанку не удалось «остановить» бизнесмена Михаила Фокина

01.06.2017 09:56

Алтайский бизнесмен, совладелец концерна «Алтайкоксохимстрой» Михаил Фокин, признанный банкротом как физлицо, может покидать пределы России. Решение Арбитражного суда Алтайского края на этот счет в ответ на ходатайство Сбербанка поддержал Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Как говорится в документах, банк пытался доказать, что г-н Фокин уклоняется от обязательств, возложенных на него судом. В подтверждение финорганизация представила обращение, адресованное финансовому управляющему, в котором просит принять меры к узаконению самовольной постройки, реализация которой приведет к значительному увеличению конкурсной массы должника. Сам финуправляющий, однако, в отзыве указал, что считает решение первой инстанции законным, но вместе с тем полагает возможным и удовлетворить требования Сбербанка, потому что нет оснований считать, что Михаил Фокин «сбежит».

По итогам разбирательства апелляционная инстанция установила, что банк не привел достаточных причин необходимости принятия мер. Суд не принял доводы Сбербанка о том, что Михаил Фокин уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судом. Более того, при применении правовой нормы следует учитывать не только интересы дела о банкротстве, но и права должника как гражданина Российской Федерации.

Напомним, Сбербанк подал заявление о временном ограничении на выезд г-на Фокина за пределы России и изъятии у него загранпаспорта еще в январе 2016 года. Кредитная организация указывала на длительное уклонение должника от исполнения судебных решений о взыскании долгов по кредитам. Это и стало причиной банкротного иска. Кроме того, в документах приводятся сведения о большом размере долга Сбербанку — более 206,9 млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 4
Чацкий

01.06.2017 10:15

А судьи кто?
Баба Фрося Алтайский край Россия

01.06.2017 10:40

А в краевом суде как раз сидит ещё один такой Михуил Фокин они ,что родственники ? Близнецы ?
ХМ

01.06.2017 11:37

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
Незнайка

01.06.2017 12:56

Ну в Турцию?! Хотя бы на денечек?! Через Белоруссию можно?!