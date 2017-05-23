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Главная Лента новостей Алтайские чиновники посулили раздачу инсулиновых помп на День защиты детей

Алтайские чиновники посулили раздачу инсулиновых помп на День защиты детей

01.06.2017 12:53

1 июня в Краевой клинической детской больнице 23 ребенка, больных сахарным диабетом I типа, получат сертификаты на установку инсулиновых помп. Всего на эти цели будет потрачено 1,926 млн рублей, передает региональный Минздрав.

В Алтайском крае 89 детям, страдающим сахарным диабетом, уже установлены инсулиновые помпы. Они переданы бесплатно, но стоимость расходных материалов не по карману большинству родителей. Из средств благотворительного марафона «Поддержим ребенка» в 2017 году закуплены расходники на сумму 1,955 млн рублей.

Кроме того, 1 июня в отделении эндокринологии Алтайской краевой клинической детской больницы состоится открытие нового кабинета помповой инсулинотерапии. В нем можно будет провести диагностику различных форм сахарного диабета, получить индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению, провести комплексное лечение, установить различные модели инсулиновых помп, пройти обучение, получить психологическую помощь и т. п.

Напомним, на днях логическое продолжение получила история, связанная с установкой инсулиновой помпы для ребенка семьи Жигульских из Барнаула. В конце марта годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» доставили в больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет. Позднее СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи.

После выписки из больницы Андрея Жигульскому было назначено лечение, в числе прочего он должен был получить инсулиновую помпу. Однако родители ребенка, узнав о предлагаемой модели аппарата, высказали недовольство в адрес Минздрава, заявив, что при помощи благотворителей намерены собрать деньги (около 200 тысяч рублей) на другой тип помпы. Отказ от более дешевого аппарата Жигульские объясняли выводами независимого врача, осматривавшего их ребенка. Позднее Минздрав опроверг данную версию, ведомство Ирины Долговой утверждало, что стандартная помпа «первого поколения» была показана ребенку специализированной комиссией.

Тем временем Жигульские не стали отказываться от талона на высокотехнологичную помощь, которую предоставили семье. Квота предполагала лечение в Москве в течение 2-3 недель и установку в тестовом режиме инсулиновой помпы. Стоимость аппарата оценивается в 90 тысяч рублей, а пребывание в столичном медучреждении еще в 110 тысяч рублей. За несколько дней, что ребенок провел в столице, его родителям удалось полностью собрать необходимую сумму для дорогостоящей помпы. Очевидно, по возвращении в Барнаул аппарат будет приобретен.

Отметим, история семьи Жигульских на протяжении последних двух месяцев активно обсуждалась в соцсетях. Часть пользователей поддержала родителей в стремлении «выбить помощь» из Минздрава любой ценой. Другие, напротив, раскритиковали Вадима Жигульского за «рвачество», посчитав, что он специально использует СМИ как рычаг давления на региональных чиновников. Сам г-н Жигульский довольно болезненно воспринял замечания в свой адрес, призвав комментаторов быть сдержаннее в оценке ситуации.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 2
Переживающий

01.06.2017 14:30

Вроде и новость хорошая, но почему – то какой-то осадок…

Почему - то приурочили раздачу сертификатов ко дню защиты детей…
Почему - то нельзя было раздать сертификаты раньше этого дня…
А если бы день защиты был 1 декабря, то ждали бы до декабря…

При открытии перинатального центра ДАР Карлин сказал, что "в регионе неукоснительно соблюдается сформировавшаяся традиция" получать подарки к праздникам…

Жаль, что праздников мало….
Гражданин

01.06.2017 14:40

Везде этого Жигульского пихают... и в эту статью умудрились...причем в большую его часть...