Дело не вяжется: барнаульским бизнесменам удалось отстоять оба Sweeter’a перед нефтяным гигантом

Арбитражный суд Алтайского края не стал удовлетворять требования Роспотребнадзора, который намеревался привлечь к ответственности барнаульское ООО «Кафе де Ляфе» (сети ресторанов и услуги по доставке продуктов) за использование чужого товарного знака. Речь шла о бренде Sweeter, под которым развивают свои заведения общепита и алтайские бизнесмены Валерий Гачман и Андрей Олишевский, и нефтяной гигант «Лукойл». Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Арбитражный суд Алтайского края рассматривал иск регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Кафе де Ляфе» с начала 2016 года. Ведомство хотело привлечь компанию к ответственности за нарушение по ч. 1 ст. 14.10 КоАП (незаконное использование чужого товарного знака). В качестве третьего лица привлечено ООО «Горно-Алтайск нефтепродукт» (развивает сети АЗС «Лукойл» и «Салекс» в Алтайском крае и Республике Алтай) как представитель лица, владеющего товарным знаком. Ситуация возникла из-за того, что «Кафе де Ляфе» и «Горно-Алтайск нефтепродукт» открывают в своих точках заведения общепита с одним названием — Sweeter.

Долгий спор в итоге закончился в пользу алтайской компании. В резолютивной части указано, что требования Роспотребнадзора решено не удовлетворять. Мотивировка пока не известна. Вместе с тем суд постановил снять арест с вывесок, принадлежащих «Кафе де Ляфе», которые находились на заведениях по улице Балтийской, 23 (ТЦ «Кристалл») и Павловскому тракту, 188 (ТРЦ «Арена»). В обеих точках расположены кафе Sweeter.

Интересно, что сейчас в арбитраже Новосибирской области рассматривается иск «Кафе де Ляфе» к ООО «Энхансер» (основной вид деятельности — исследование конъюнктуры рынка). Полностью суть претензий пока не известна, однако алтайская компания требует взыскать с новосибирцев 403 тысячи рублей и расторгнуть договор на выполнение работ. Впрочем, г-н Олишевский заявил, что иски никак не связаны. По его словам, суть претензий Роспотребнадзора к бренду Sweeter и доводы ответчика можно будет узнать из мотивировочной части. «Мы посчитали, что истец никак на страдает. «Горно-Алтайск нефтепродукт» к нам не обращался. Поводом для иска была только проверка Роспотребнадзора», — заявил совладелец «Кафе де Ляфе». Он добавил, что разбирательство — «обычный эпизод из жизни предпринимателей».

Интересно, что открывшееся последним заведение «Кафе де Ляфе» в Барнауле на проспекте Ленина, 44 «А» получило уже «русифицированное» название — «Свитер», что формально позволяет избежать претензий. Не исключено, что Роспотребнадзор подаст апелляционную жалобу на решение о латинизированных брендах. Также может случиться, что спор в арбитражном суде, где нефтяники не заявляли собственных требований и выступали как третье лицо, может быть лишь прелюдией к прямому разбирательству.