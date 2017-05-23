Один из крупнейших алтайских молокозаводов достался торговцам химикатами

«Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК) подписала договор купли-продажи 99,95 % уставного капитала одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Республики Алтай ООО «Майма-Молоко». Учитывая свою прежнюю долю в капитале предприятия, фирма стала единственным владельцем молокозавода, сообщают «Новости Горного Алтая».

Информацию о сделке опубликовал конкурсный управляющий бийского ООО «Алтайский мясомолочный комбинат «Угриничъ». Лот, в который были внесены 99,95 % уставного капитала «Майма-Молоко», продавался на торгах в ходе процедуры банкротства «Угринича». МНХК он обошелся в 455 тысяч рублей. Добавим, что в апреле 2017 года владельцы нефтехимической компании приобрели сначала 0,05 % за 65 тысяч рублей. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО МНХК является Сергей Корчагин. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля промышленными химикатами.

Стоит отметить, что изначально на ООО «Майма-Молоко» серьезно претендовал московский предприниматель Дмитрий Фаткуллин. В марте текущего года он даже победил на торгах по продаже основной доли в уставном капитале, предложив за нее 3,5 млн рублей. Однако покупку он так и не оплатил, и договор купли-продажи с ним пришлось расторгнуть.

Как сообщалось ранее, ООО «Майма-Молоко» банкротится с 2013 года – тогда в компании была введена процедура наблюдения, конкурсное производство же ввели в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включены долги на сумму более 232 млн рублей. Основными кредиторами выступают — МНХК, Сергей Корчагин и Сбербанк. Однако в декабре прошлого года алтайский арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Потаповой о прекращении конкурсного производства и введения внешнего управления. План внешнего управления кредиторы «Маймы-Молоко» утвердили в феврале 2017 года. Раскрыть его подробности Елена Потапова отказалась до утверждения плана судом.

В материалах суда, один из кредиторов «Майма-Молоко» Сергей Корчагин сообщал о возможности восстановить платежеспособность должника за счет ведения производственной деятельности по переработке молока и производству сыров. Кроме того, он указал на наличие инвесторов, готовых вложить деньги в производственную деятельность ООО «Майма-Молоко». По словам Елены Потаповой, объем необходимых оборотных средств для развития производства, которые готов предоставить инвестор, – 50 млн рублей. Против введения процедуры внешнего управления в компании выступал Сбербанк. Однако суд учел мнение большинства кредиторов.