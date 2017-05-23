Крайизбирком приготовился «оформить» кандидатов, претендующих на последний мандат в Заксобрании

Избирательная комиссия Алтайского края 6 июня назначила повторные выборы депутата регионального Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 10. Предыдущий победитель, Валерий Елыкомов, отказался от кресла в АКЗС, так как одновременно был выбран в Госдуму. Таким образом в краевом парламенте оказалось 67 депутатов вместо 68 положенных.

На заседании крайизбиркома 6 июня был дан официальный старт кампании. Не позднее, чем через три дня, документ опубликуют в газете «Алтайская правда». С этого момента для кандидатов начнется период выдвижения. Одномандатный округ № 10 образован на территории Ребрихинского и Павловского районов, участие в выборах смогут принять более 53 тысяч зарегистрированных избирателей. Повторные выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

Уже известен один из кандидатов на вакантное место в АКЗС, одновременно рассматривающийся в качестве главного фаворита. Бывший депутат Барнаульской гордумы от партии «Парнас» предприниматель Анатолий Вытоптов, неудачно пытавшийся пробиться в состав Алтайского Заксобрания в 2016 году, вначале под флагом «Единой России», а затем и как самовыдвиженец, судя по всему, сможет получить заветный мандат.

Так, г-н Вытоптов уже стал победителем праймериз от «партии власти» в мае 2017 года. О том, какой результат показал бывший оппозиционер, равно как и то, кто являлся его оппонентами, партфункционеры предпочли умолчать.

Как уже сообщалось, в сентябре 2016 года победителем по округу, который объединил в себе Павловский и Ребрихинский районы, стал на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Он был выдвинут ЕР. Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы. Он прошел по партсписку от тергруппы ЕР, причем располагаясь на не самом высоком, седьмом, месте. Свою роль здесь сыграло массовое голосование за «партию власти» в Кемеровской области, что позволило оказаться в нижней палате парламента сразу трем представителям Алтайского края.

На округе по выборам в АКЗС Валерий Елыкомов победил с результатом в 8060 голосов. Его ближайший оппонент — коммунист Владимир Попов набрал 5190 голосов. Кстати, г-н Попов также прошел в АКЗС, но уже по партсписку от КПРФ. Интересно, что его однофамилец Александр Попов из ЛДПР набрал ровно то количество голосов (2857), которое при сложении результатов с более известным тезкой оказалось бы равным результату Елыкомова. Стоит отметить и кандидата, занявшего тогда третье место по округу, справоросса Александра Басалаева (3570).

Учитывая, что территория относится к сельской местности, а также традиционно прочным здесь позициям единороссов, вероятно, вопрос с победой Анатолия Вытоптова можно считать почти решенным. Вряд ли оппозиция сможет в сентябре противопоставить здесь какие-либо серьезные ресурсы. К тому же год назад единороссы уступили только в трех одномандатных округах из 34 — в Рубцовске, Барнауле и Камне-на-Оби.