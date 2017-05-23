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Главная Лента новостей Сотрудники бийского комбината к лету дождались новогодней зарплаты

Сотрудники бийского комбината к лету дождались новогодней зарплаты

07.06.2017 12:57

Руководство бийского предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» частично погасило задолженность по зарплате перед 52 сотрудниками. По данным региональной прокуратуры, люди получили деньги, заработанные за декабрь прошлого года.

Как удалось выяснить, долг за указанный период составлял 335 тысяч 300 рублей. По требованию бийского прокурора руководство только спустя полгода рассчиталось с работниками. В связи с этим в отношении генерального директора ЗАО «Петронефть-Бийск» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Ему внесли представление устранить нарушения прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. Также прокуратура города внесла директору предприятия предостережение, чтобы инцидент не повторился вновь.

Напомним, 6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству. Сотрудники комбината рассказали ИА «Банкфакс», что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК. После этого задолженность перед частью рабочих поспешно погасили. Однако 10 марта главным зачинщикам «забастовки» сделали устное предупреждение, что в начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров, чтобы официально уволиться. Такое решение руководство якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые больше всего «поднимали шум» во время прошедших протестов. Однако после того, как история получила огласку, их все же оставили на местах.


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Комментарий

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Комментариев 3
Куратор

07.06.2017 14:03

Новости устаревшие.
С тех пор произошла ещё одна остановка производства, уже по задолженности за февраль и март, причём, далеко не 52 работникам, а намного больше. При помощи прокуратуры работники обратились в суд и добились погашения.
Но при этом "чёрная" премия за январь так и не была выплачена.
А теперь на предприятии висит задолженность за апрель и май.
не много ли

07.06.2017 14:29

За май уже что ли требуют?
блабла

07.06.2017 14:33

Куратор писал(а):
Новости устаревшие.
С тех пор произошла ещё одна остановка производства


Это не новость. Это информационный повод.