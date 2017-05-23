Сотрудники бийского комбината к лету дождались новогодней зарплаты

Руководство бийского предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» частично погасило задолженность по зарплате перед 52 сотрудниками. По данным региональной прокуратуры, люди получили деньги, заработанные за декабрь прошлого года.

Как удалось выяснить, долг за указанный период составлял 335 тысяч 300 рублей. По требованию бийского прокурора руководство только спустя полгода рассчиталось с работниками. В связи с этим в отношении генерального директора ЗАО «Петронефть-Бийск» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Ему внесли представление устранить нарушения прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. Также прокуратура города внесла директору предприятия предостережение, чтобы инцидент не повторился вновь.

Напомним, 6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству. Сотрудники комбината рассказали ИА «Банкфакс», что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК. После этого задолженность перед частью рабочих поспешно погасили. Однако 10 марта главным зачинщикам «забастовки» сделали устное предупреждение, что в начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров, чтобы официально уволиться. Такое решение руководство якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые больше всего «поднимали шум» во время прошедших протестов. Однако после того, как история получила огласку, их все же оставили на местах.