Мама, я пошел: в самой «хипстерской» бургерной Барнаула после двух отравлений нашли кишечную палочку

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю нашло массу нарушений в барнаульском кафе «Мама, я поел бургерс», где накануне серьезно отравились двое. Среди претензий надзорного ведомства — бактерии кишечной палочки, грязное оборудование, сомнительные полуфабрикаты и персонал без медицинского освидетельствования. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Поводом для внеплановой проверки, согласно отчету в реестре Генпрокуратуры РФ, стали экстренные извещения из горбольницы № 5, куда пришлось госпитализировать двоих клиентов, пообедавших в заведении. В документе указано, что пострадавшие заказывали бургеры «Римский папа» и «Грибной трип», а также разливное «Невское» пиво и клюквенный морс. Ситуация повлекла угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В конце мая специалисты Роспотребнадзора, которые месяцем ранее наведались в «Мама, я поел бургерс», где взяли пробы готовых блюд, провели экспертизу продукции и оценили соблюдение персоналом санитарных требований, опубликовали акт о проверке. В итоге выяснилось, что в бургерной нарушалось множество требований СанПиН. В частности персонал не проводил ежедневную оценку качества полуфабрикатов и кулинарных изделий — на них даже не было маркировки о дате приготовления. На кухне не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами сотрудники не проходили периодические медицинские осмотры — в том числе на наличие гнойных ран. Сырую птицу разделывали прямо на общих столах, инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно.

Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки на подносах для бургеров, разделочных досках, спецодежде и перчатках поваров. Вероятнее всего, это и стало причиной отравлений.

В итоге виновные лица привлечены к административной ответственности. Компании, управляющей заведением общепита, выдано предписание об устранении нарушений, его исполнение находится на контроле Роспотребнадзора. Что интересно, в реестре проверок указано, что нарушения нужно устранить до 1 декабря 2017 года.