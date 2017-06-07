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Главная Лента новостей Мама, я пошел: в самой «хипстерской» бургерной Барнаула после двух отравлений нашли кишечную палочку

Мама, я пошел: в самой «хипстерской» бургерной Барнаула после двух отравлений нашли кишечную палочку

08.06.2017 10:23

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю нашло массу нарушений в барнаульском кафе «Мама, я поел бургерс», где накануне серьезно отравились двое. Среди претензий надзорного ведомства — бактерии кишечной палочки, грязное оборудование, сомнительные полуфабрикаты и персонал без медицинского освидетельствования. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Поводом для внеплановой проверки, согласно отчету в реестре Генпрокуратуры РФ, стали экстренные извещения из горбольницы № 5, куда пришлось госпитализировать двоих клиентов, пообедавших в заведении. В документе указано, что пострадавшие заказывали бургеры «Римский папа» и «Грибной трип», а также разливное «Невское» пиво и клюквенный морс. Ситуация повлекла угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В конце мая специалисты Роспотребнадзора, которые месяцем ранее наведались в «Мама, я поел бургерс», где взяли пробы готовых блюд, провели экспертизу продукции и оценили соблюдение персоналом санитарных требований, опубликовали акт о проверке. В итоге выяснилось, что в бургерной нарушалось множество требований СанПиН. В частности персонал не проводил ежедневную оценку качества полуфабрикатов и кулинарных изделий — на них даже не было маркировки о дате приготовления. На кухне не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами сотрудники не проходили периодические медицинские осмотры — в том числе на наличие гнойных ран. Сырую птицу разделывали прямо на общих столах, инвентарь для уборки туалетов не хранится отдельно.

Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки на подносах для бургеров, разделочных досках, спецодежде и перчатках поваров. Вероятнее всего, это и стало причиной отравлений.

В итоге виновные лица привлечены к административной ответственности. Компании, управляющей заведением общепита, выдано предписание об устранении нарушений, его исполнение находится на контроле Роспотребнадзора. Что интересно, в реестре проверок указано, что нарушения нужно устранить до 1 декабря 2017 года.

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Комментарий

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Комментариев 18
Гость

08.06.2017 10:29

Адрес этой помойки в студию...
Реал

08.06.2017 10:33

"Ревизорро" на них не хватает. А адрес можно найти закрытыми глазами, прогуливаюсь у АлтГТУ.
Гость

08.06.2017 10:35

Это на Ленина 44, возле Политеха
гость

08.06.2017 10:52

Фуу!
Там работники с требованиями Роспотребнадзора вообще не знакомы что ли были!?
ВЕГАН

08.06.2017 10:56

господин Олишевский собственник этой забегаловки, в том числе и кофейни СВИТЕР, и КАФЕДЕЛЯФЕ, кстати в КАФЕДЕЛЯФЕ уже не раз травились посетители хватанули сальмонеллез и другую заразу!!!
Гонец из Пензы

08.06.2017 11:05

А где борцы за права людей,типо Провального,они наверное по этим забегаловкам не ходят,а сидят в крутых ресторанах, за деньги госдепа и Ходора,не?
Наталья

08.06.2017 11:18

Доброго дня. В заголовке ошибка.
Алтайская ярмарка

08.06.2017 11:46

Да уж, сынок Алишефского снова показал, какой он великий ресторатор :).
Анастасия

08.06.2017 11:52

По-моему, это грязный заказ! Уж к продуктам там вообще никаких претензий быть не может.
Если только к персоналу, и то сомневаюсь. Люблю это место и мои друзья его любят. И владельцы всегда
РЕАЛЬНО отзывались на все просьбы, замечания и тут же их устраняли. Не верю в это!

Анастасии

08.06.2017 12:05

Расскажи про грязный заказ тем кто валяется в инфекционном отделении!
Больше ты похожа на заказную защитницу!
585

08.06.2017 12:08

а вы больше похожи на вонючих конкурентов
ФигВам

08.06.2017 12:32

О чем "сыр-бор"? Смотрите на факты - есть выявленные нарушения, есть отравленные люди. Все остальное - интерпретации "заинтересованных" и "незаинтересованных" сторон.
Готовьте, люди, еду сами. Целее будете... +
Мама я пакакал

08.06.2017 12:46

Почему заведение не закрыто на 30 дней? Хотим еще новых жерт ? Дизентерию хотите?
гость

08.06.2017 13:17

он же лысину смажет и в любую ОППУ залезет!
resp

08.06.2017 13:39

а при чем тут хипстеры вообще?
Барнаул

08.06.2017 15:50

Происки конкурентов !....вы зайдите в узбечки...какие бактерицидные лампы...какие санкнижки..!....и ничего.работают...
Мама, я болел!

08.06.2017 16:31

а бонусом попадание в больницу за посредственную котлету с куском хлеба за 200 р.
СашОК

08.06.2017 18:51

Каждый день питаюсь в фастфуде,и пока живой!