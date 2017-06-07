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Главная Лента новостей Провалившаяся в бийскую теплотрассу пенсионерка скончалась в больнице

Провалившаяся в бийскую теплотрассу пенсионерка скончалась в больнице

08.06.2017 12:53

Пожилая женщина, провалившаяся под землю из-за прорыва подземной теплотрассы в Бийске, не смогла оправиться от сильнейших ожогов. Пострадавшая скончалась в больнице 4 июня, сообщили в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте».

По сведениям источника, ожоги у 70-летней женщины составили 70 % тела. В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» факт кончины женщины подтвердили. Сотрудники управления добавили, что в настоящее время продолжается проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессульное решение. Следователи выясняют причины произошедшей аварии. Кроме того, с места трагедии на экспертизу был взят фрагмент аварийной трубы.

Напомним, утром 30 мая в Бийске из-за коммунальной аварии пострадала пожилая женщина. Инцидент случился около одного из домов Бийска по улице Мерлина. Из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в 3 м от проезжей части, произошло обрушение грунта. Проходившая мимо пожилая женщина провалилась в образовавшийся ров. Выбраться из ямы ей помогли прохожие, которые вызвали сотрудников «скорой помощи». Горожанку с обширными ожогами тела доставили в городскую больницу. Отвечающая за сети компания «Бийскэнерго» после случившегося заявила о готовности оказать пенсионерке всю необходимую помощь.

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Комментарий

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Комментариев 1
Гость

08.06.2017 19:30

За это кто то должен сесть.