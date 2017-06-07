×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
12
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Бийске вступили в силу новые нормативы на ОДН
Полевые учения алтайских кадет и казахских уланов
«Танцуй». Блог участницы проекта. Ольга Озимова. Запись первая
Новый арендатор парка «Изумрудный» готовит проект его масштабного преображения


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
21
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
48
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

11
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Владислав Вакаев предложил алтайским «фронтовикам» сменить политориентацию к выборам

Владислав Вакаев предложил алтайским «фронтовикам» сменить политориентацию к выборам

09.06.2017 10:56

Один из лидеров алтайского реготделения «Справедливой России», секретарь бюро совета, депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев считает, что у ставших фаворитами праймериз «Единой России» активистов «Народного фронта» Марины Ермоленко и Сергея Войтюка почти нет шансов на избрание от «партии власти», поскольку им придется работать на сложных округах. По этой причине г-н Вакаев предложил «фронтовикам» выдвинуться от «Справедливой России». Свои размышления на этот счет он представил в посте в Facebook.

Владислав Вакаев считает, что в Барнауле возник некий заговор «Единой России» против ОНФ. Якобы именно поэтому Марина Ермоленко была вынуждена участвовать в праймериз по округу № 7. Она хоть и стала победителем предварительного голосования, тем самым гарантировав выдвижение от ЕР, но на самих выборах, наверняка, столкнется с серьезным конкурентом — председателем Совета директров ООО «Барнаульский пивоваренный завод», действующим депутатом от округа Андреем Солодиловым, который, вероятно, пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. В этом случае у сопредседателя ОНФ шансов на победу будет немного, полагает г-н Вакаев.

Не менее «иезуитский ход» сделан и в отношении руководителя исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергея Войтюка, утверждает эсер. Г-н Войтюк на праймериз занял второе место по округу № 11, что, вероятно, позволит ему возглавить тергруппу. «Но все знают, что это самый сложный для «партии власти» округ. Мало того, что здесь традиционно очень хорошо голосуют за «Справедливую Россию», так еще и КПРФ и ЛДПР имеют сильные позиции. Именно поэтому ЕР здесь всегда показывала худший результат в городе. Так что шансов у Сергея Анатольевича на прохождение по спискам будет немного», — написал г-н Вакаев. Отметим, что в действующем созыве депутатом от этого округа является Ольга Шутова, входящая во фракцию «Единой России».

Причиной распределения в «группы смерти» может быть конфликт с «партией власти», считает эсер. «Думаю, что это может стать своего рода местью за то, что ОНФ, хоть и робко, но все же поднимал острые и неприятные для власти темы. Вероятно, определение Ермоленко и Войтюка в «группы смерти» — только надводная часть айсберга. А сколько еще участников ОНФ не были допущены до праймериз или не смогли занять проходные места? А ведь среди участников фронта немало людей, желающих бороться за интересы народа», — написал г-н Вакаев.

По его мнению, результатом ситуации может стать то, что два значимых представителя ОНФ останутся без мандатов, что может поставить под сомнение и их руководящую роль в «Народном фронте». Но у г-на Вакаева есть «план спасения». «Я хотел бы предложить самым принципиальным членам Общероссийского народного фронта выдвинуться на выборы в Барнаульскую городскую Думу от «Справедливой России», — заявил эсер.

Отметим, что несколько важных нюансов заставляют усомниться в том, что «фронтовики», явно ориентированные на работу в связке с «Единой Россией», пойдут на смену политориентации накануне выборов. Так, в действующем созыве гордумы всего два депутата от «Справедливой России» — Оксана Молодых и Вячеслав Банщиков. Оба они избраны по общемуниципальному списку, то есть, эсеров-одномандатников в гордуме нет. С трудом можно предположить, что эсеры отдадут Марине Ермоленко и Сергею Войтюку места в своем общемуниципальном списке. А их выдвижение по одномандатным округам, вероятно, также оставит «фронтовиков» без депутатских корочек. Впрочем, за прошедшие пять лет электоральная ситуация могла измениться, что показали и выборы в Госдуму и Алтайское Заксобрание.

Утверждения г-на Вакаева о том, что для ЕР округ № 11 — один из самых сложных, нуждается в уточнении. В 2012 году «партия власти» действительно набрала здесь едва ли не меньше всего — около 43,4 % голосов при общем результате по городу 50,1 %. Эсеры взяли на округе 17,1 % при общем итоге в 11 %. Но можно ли считать эти цифры провальными для «Единой России» и в какую сторону сместилось общественное мнение на округе — предмет для дискуссии.

Наконец, по данным ИА «Банкфакс», Марина Ермоленко может стать второй в общемуниципальном списке «Единой России» на грядущих выборах — сразу за «паровозом» сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным. В этом случае она гарантированно продлит свои депутатские полномочия. Не исключено, что «свободный» мандат Сергея Дугина может в итоге отойти как раз Сергею Войтюку.


Другие новости по этой теме:

 Стали известны главные фавориты праймериз по одномандатным округам в Барнаульскую гордуму

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
Гость

09.06.2017 12:21

Поздравляем товарищ Вакаеф, вы балбес!
Вак

09.06.2017 12:37

Вака, как всегда, пальцем или другим местом в небо))
Горыныч

09.06.2017 12:49

А какой вообще толк от депутатов гордумы и ОНФовцев, не говоря уже о партактивистах СР?
Ветеран

09.06.2017 13:32

А почему бы Вакаеву самому в ОНФ не вступить, а то, что за фронт без контуженных.
Реал

09.06.2017 13:46

"По данным ИА «Банкфакс», Марина Ермоленко может стать второй в общемуниципальном списке «Единой России» на грядущих выборах". "Не исключено, что «свободный» мандат Сергея Дугина может в итоге отойти как раз Сергею Войтюку". Не факт, что данные не изменятся в последний момент. Официально первая тройка не озвучена.
в теме

09.06.2017 14:03

А я слышал, про Вотякова.
Здесь он тут весь!

09.06.2017 14:28

https://альфановости.рф/депутат-эсэр-позвал-под-знамена-свое/
Комментарий

09.06.2017 15:53

Вакаев ну е моё, ну с каких пор выдвижение от справедливой россии как раз таки может что то гарантировать?) Вы же ничем там не занимаетесь вообще, только от мух в офисе отмахиваетесь. Даже у КПРФ больше шансов снять какой то гешефт с этих выборов, нежели у вашей конторы. Да и товарищи эти далеко не дети и явно понимают что этот "жест доброй воли" фуфло, эдак "ну лааадно, ну можете и от нас, позволяю"
Батек

09.06.2017 15:57

Я в прошлом году считал, что справедливая россия имеет какие то возможности конкурировать с едром, особенно когда камень отбили. Правда летом что то заглохла вся ваша инициатива (наверное потому что в камне работали не партийные люди), посему и Гос.Д проиграли с треском. Никто уже собственно не верит в то, что после избрания справедливая россия будет что то делать, чтобы как то улучшить ситуацию. опять почти год будут в прострации летать
Добрый

09.06.2017 16:05

Ну вот, опять ни одного положительного комментария. Хоть бы сам про себя хорошее что написал.
Рома

09.06.2017 16:17

Вакаев, может вы лично и правда оппозиционер, раз на вас так хорошо придворная камарилья реагирует.