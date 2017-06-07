Владислав Вакаев предложил алтайским «фронтовикам» сменить политориентацию к выборам

Один из лидеров алтайского реготделения «Справедливой России», секретарь бюро совета, депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев считает, что у ставших фаворитами праймериз «Единой России» активистов «Народного фронта» Марины Ермоленко и Сергея Войтюка почти нет шансов на избрание от «партии власти», поскольку им придется работать на сложных округах. По этой причине г-н Вакаев предложил «фронтовикам» выдвинуться от «Справедливой России». Свои размышления на этот счет он представил в посте в Facebook.

Владислав Вакаев считает, что в Барнауле возник некий заговор «Единой России» против ОНФ. Якобы именно поэтому Марина Ермоленко была вынуждена участвовать в праймериз по округу № 7. Она хоть и стала победителем предварительного голосования, тем самым гарантировав выдвижение от ЕР, но на самих выборах, наверняка, столкнется с серьезным конкурентом — председателем Совета директров ООО «Барнаульский пивоваренный завод», действующим депутатом от округа Андреем Солодиловым, который, вероятно, пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. В этом случае у сопредседателя ОНФ шансов на победу будет немного, полагает г-н Вакаев.

Не менее «иезуитский ход» сделан и в отношении руководителя исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергея Войтюка, утверждает эсер. Г-н Войтюк на праймериз занял второе место по округу № 11, что, вероятно, позволит ему возглавить тергруппу. «Но все знают, что это самый сложный для «партии власти» округ. Мало того, что здесь традиционно очень хорошо голосуют за «Справедливую Россию», так еще и КПРФ и ЛДПР имеют сильные позиции. Именно поэтому ЕР здесь всегда показывала худший результат в городе. Так что шансов у Сергея Анатольевича на прохождение по спискам будет немного», — написал г-н Вакаев. Отметим, что в действующем созыве депутатом от этого округа является Ольга Шутова, входящая во фракцию «Единой России».

Причиной распределения в «группы смерти» может быть конфликт с «партией власти», считает эсер. «Думаю, что это может стать своего рода местью за то, что ОНФ, хоть и робко, но все же поднимал острые и неприятные для власти темы. Вероятно, определение Ермоленко и Войтюка в «группы смерти» — только надводная часть айсберга. А сколько еще участников ОНФ не были допущены до праймериз или не смогли занять проходные места? А ведь среди участников фронта немало людей, желающих бороться за интересы народа», — написал г-н Вакаев.

По его мнению, результатом ситуации может стать то, что два значимых представителя ОНФ останутся без мандатов, что может поставить под сомнение и их руководящую роль в «Народном фронте». Но у г-на Вакаева есть «план спасения». «Я хотел бы предложить самым принципиальным членам Общероссийского народного фронта выдвинуться на выборы в Барнаульскую городскую Думу от «Справедливой России», — заявил эсер.

Отметим, что несколько важных нюансов заставляют усомниться в том, что «фронтовики», явно ориентированные на работу в связке с «Единой Россией», пойдут на смену политориентации накануне выборов. Так, в действующем созыве гордумы всего два депутата от «Справедливой России» — Оксана Молодых и Вячеслав Банщиков. Оба они избраны по общемуниципальному списку, то есть, эсеров-одномандатников в гордуме нет. С трудом можно предположить, что эсеры отдадут Марине Ермоленко и Сергею Войтюку места в своем общемуниципальном списке. А их выдвижение по одномандатным округам, вероятно, также оставит «фронтовиков» без депутатских корочек. Впрочем, за прошедшие пять лет электоральная ситуация могла измениться, что показали и выборы в Госдуму и Алтайское Заксобрание.

Утверждения г-на Вакаева о том, что для ЕР округ № 11 — один из самых сложных, нуждается в уточнении. В 2012 году «партия власти» действительно набрала здесь едва ли не меньше всего — около 43,4 % голосов при общем результате по городу 50,1 %. Эсеры взяли на округе 17,1 % при общем итоге в 11 %. Но можно ли считать эти цифры провальными для «Единой России» и в какую сторону сместилось общественное мнение на округе — предмет для дискуссии.

Наконец, по данным ИА «Банкфакс», Марина Ермоленко может стать второй в общемуниципальном списке «Единой России» на грядущих выборах — сразу за «паровозом» сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным. В этом случае она гарантированно продлит свои депутатские полномочия. Не исключено, что «свободный» мандат Сергея Дугина может в итоге отойти как раз Сергею Войтюку.