×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
12
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Бийске вступили в силу новые нормативы на ОДН
Полевые учения алтайских кадет и казахских уланов
«Танцуй». Блог участницы проекта. Ольга Озимова. Запись первая
Новый арендатор парка «Изумрудный» готовит проект его масштабного преображения


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
21
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
48
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

11
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Вековой барнаульский ресторан начали готовить к новым «чаепитиям»

Вековой барнаульский ресторан начали готовить к новым «чаепитиям»

09.06.2017 11:54

Реставрация дома купца Шадрина
Реставрация дома купца Шадрина

Компания «Селф» приступила к реставрационным работам в доме купца Шадрина, где долгое время располагался ресторан «Русский чай». Об этом в своем профиле «ВКонтакте» сообщил барнаульский архитектор Александр Деринг, который работал над проектом реконструкции.

Как следует из фотоматериалов, опубликованных г-ном Дерингом, на первом этапе строительных работ представители «Селфа» занялись деревянными стенами векового сооружения. Сам архитектор пояснил ИА «Банкфакс», что пока ведутся противоаварийные работы: разбираются гнилые стены и перегородки, после чего их заменят на новые. Работы продолжатся до конца года. Своей задачей Александр Деринг, как и ранее, видит максимальное приближение объекта к первоначальному облику. «Опираясь на архивные исторические материалы, мы попытались максимально воссоздать деревянный декор строения», - подчеркивал зодчий, говоря о своем проекте в апреле текущего года.

Напомним, бывший дом купца Шадрина (более известен как ресторан «Русский чай») на проспекте Красноармейском в Барнауле планируют отреставрировать за год. Владелец исторического здания Станислав Свиридов, чья компания осенью 2013 года отдала за дом Шадрина 8 млн рублей, обратилась за помощью к Александру Дерингу, и он уже в апреле в присутствии чиновников презентовал свой проект, который, надо заметить, вызвал одобрение далеко не у всех. Например, ряд общественников скептически восприняли цветовую гамму здания, явно дисгармонирующую с фоном Демидовской площади.

Представители собственника тогда выразили целый ряд пожеланий к городской администрации. Так, они попросили мэрию убрать парковку, прилегающую к дому Шадрина, которой пользуются в основном сотрудники и клиенты расположенного по соседству банка, а также по возможности решить вопрос с отводом ливневых вод, которые с завидным постоянством разрушают фасад здания. Кроме того, собственник учтиво предложил городу взять на себя часть финансовой нагрузки в области охранных обязательств, поскольку для собственника это очень накладно - он самостоятельно оплатил недешевую экспертизу по реставрации культурного объекта, а также несет расходы на сами работы. Впрочем оперативных комментариев на эту тему от чиновников не последовало. Зато сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин не преминул пожурить владельца здания за кулуарность принимаемых решений, в частности связанных с выбором подрядчика, и настоятельно посоветовал активнее сотрудничать с муниципалитетом.

Как сообщалось ранее, деревянное здание «Русского чая», расположенное по адресу проспект Красноармейский, 8, совместно с земельным участком площадью 1049 кв. м было реализовано за 8 млн рублей. Само здание оценивалось в 5,344 млн рублей, а участок - в 2,655 млн рублей. Победителем тогда стала фирма с почти идентично подобранным названием - ресторан «Русский чай». Напомним, что до революции дом принадлежал семейству купцов Шадриных, в постсоветское время (до 2011 года) в здании располагалось кафе «Империал». Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.

Фрагмент стены дома купца Шадрина
Деревянная стена в начале реставрационных работ
Первый этап реставрации стен дома купца Шадрина
В помещениях "Русского чая" начали вести строительные работы
Витражи дома купца Шадрина
Начало реставрационных работ

Фото: Александр Деринг

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Тезка

09.06.2017 13:25

Знакомые знаковые места! Как много песен спето, как много времени прошло!
гость

09.06.2017 14:13

У меня в нем в 1984 году была свадьба.
помнящий

09.06.2017 19:36

Хотелось бы вспомнить прохиндея Олейника -бывшего владельца этого здания. Это он довел стены и внутреннюю часть до аварийного состояния. Жалко, что купец Шадрин не привлек Толика к строгой ответственности.