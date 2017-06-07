Вековой барнаульский ресторан начали готовить к новым «чаепитиям»

Реставрация дома купца Шадрина

Компания «Селф» приступила к реставрационным работам в доме купца Шадрина, где долгое время располагался ресторан «Русский чай». Об этом в своем профиле «ВКонтакте» сообщил барнаульский архитектор Александр Деринг, который работал над проектом реконструкции.

Как следует из фотоматериалов, опубликованных г-ном Дерингом, на первом этапе строительных работ представители «Селфа» занялись деревянными стенами векового сооружения. Сам архитектор пояснил ИА «Банкфакс», что пока ведутся противоаварийные работы: разбираются гнилые стены и перегородки, после чего их заменят на новые. Работы продолжатся до конца года. Своей задачей Александр Деринг, как и ранее, видит максимальное приближение объекта к первоначальному облику. «Опираясь на архивные исторические материалы, мы попытались максимально воссоздать деревянный декор строения», - подчеркивал зодчий, говоря о своем проекте в апреле текущего года.

Напомним, бывший дом купца Шадрина (более известен как ресторан «Русский чай») на проспекте Красноармейском в Барнауле планируют отреставрировать за год. Владелец исторического здания Станислав Свиридов, чья компания осенью 2013 года отдала за дом Шадрина 8 млн рублей, обратилась за помощью к Александру Дерингу, и он уже в апреле в присутствии чиновников презентовал свой проект, который, надо заметить, вызвал одобрение далеко не у всех. Например, ряд общественников скептически восприняли цветовую гамму здания, явно дисгармонирующую с фоном Демидовской площади.

Представители собственника тогда выразили целый ряд пожеланий к городской администрации. Так, они попросили мэрию убрать парковку, прилегающую к дому Шадрина, которой пользуются в основном сотрудники и клиенты расположенного по соседству банка, а также по возможности решить вопрос с отводом ливневых вод, которые с завидным постоянством разрушают фасад здания. Кроме того, собственник учтиво предложил городу взять на себя часть финансовой нагрузки в области охранных обязательств, поскольку для собственника это очень накладно - он самостоятельно оплатил недешевую экспертизу по реставрации культурного объекта, а также несет расходы на сами работы. Впрочем оперативных комментариев на эту тему от чиновников не последовало. Зато сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин не преминул пожурить владельца здания за кулуарность принимаемых решений, в частности связанных с выбором подрядчика, и настоятельно посоветовал активнее сотрудничать с муниципалитетом.

Как сообщалось ранее, деревянное здание «Русского чая», расположенное по адресу проспект Красноармейский, 8, совместно с земельным участком площадью 1049 кв. м было реализовано за 8 млн рублей. Само здание оценивалось в 5,344 млн рублей, а участок - в 2,655 млн рублей. Победителем тогда стала фирма с почти идентично подобранным названием - ресторан «Русский чай». Напомним, что до революции дом принадлежал семейству купцов Шадриных, в постсоветское время (до 2011 года) в здании располагалось кафе «Империал». Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.

Фрагмент стены дома купца Шадрина Деревянная стена в начале реставрационных работ Первый этап реставрации стен дома купца Шадрина В помещениях "Русского чая" начали вести строительные работы Витражи дома купца Шадрина Начало реставрационных работ