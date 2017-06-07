«Словом, делом и улыбкой»: барнаульские поликлиники станут «бережливыми» по совету Минздрава

Алтайский край приступил к реализации пилотного федерального проекта «Бережливая поликлиника». Регион вошел в число 20 территорий, где поставят «эксперимент» со здравоохранением. Апробировать проект будут в Барнауле в поликлинике № 9 и детской горбольнице № 1, следует из сообщения Минздрава Алтайского края.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года, в пилоте участвуют 20 регионов РФ. В настоящее время 38 % пациентов приходят в поликлинику с профилактической целью, остальные 62 % посещают врачей по поводу обострений и новых заболеваний. Должно быть наоборот: 60 % - в целях профилактики, 40 % - при заболеваниях, указывает федеральный Минздрав. Специалисты министерства заострили внимание на комфортность при посещении поликлиник: вежливый и квалифицированный персонал, открытые регистратуры, удобная запись на прием через Интернет и инфоматы, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий. В настоящее время для этих целей с работниками поликлиник проводят тренинг сотрудники страховых компаний. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут перепрофилированы в «бережливые».

Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова в ходе видеоселектора сообщила, что уже разработана и направлена на согласование в Минздрав РФ дорожная карта проекта «Бережливая поликлиника». Его планируют запустить в КГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Барнаул» и КГБУЗ «Детская городская больница № 1 Барнаул». Ирина Долгова также рассказала, что проект «Бережливая поликлиника» тесно пересекается с алтайской «Открытой регистратурой». «В нашем регионе уже второй год успешно реализуется проект «Открытая регистратура». Суть его заключается в следующем – максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Теперь не существует перегородки между пациентом и регистратором. Регистратор не только записывает пациента, но и помогает ему словом, делом и улыбкой. Для этого все работники регистратур прошли специальную психологическую подготовку», - указала министр.

Изменение работы регистратур поликлиник затрагивает несколько направлений. Прежде всего, это отработка единого для всех учреждений и удобного для населения графика работы. Поликлиника функционирует в две смены и предусматривает возможность получения медпомощи и для работающего населения. Запись на прием к врачу осуществляется различными способами без прямого обращения в регистратуру. Это организация предварительной записи на две недели с ежедневной актуализацией расписания, возможность записи через интернет-портал либо по телефону. Также проект предусматривает, что в поликлиниках будут созданы комфортные условия пребывания пациентов, повысится их информированность о предоставляемых медицинских услугах.

Регистратура всех поликлиник Алтайского края через 2,5 года будет иметь единый формат, единый стиль и узнаваема независимо от типа медицинской организации. В настоящее время восемь площадок работают в новом формате, в текущем году еще 15 медорганизаций региона изменят свой формат работы.