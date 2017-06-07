×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

13 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

53

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Алтайском крае завершился молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
Ведущий «Поедем, поедим!» прокатился по Барнаулу на трамвае
Вовлеченные в сбыт — специальный репортаж Галины Юмашевой о детях-наркодилерах


Резонанс
Темы недели
Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму
32
Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству
16
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

15
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей «Словом, делом и улыбкой»: барнаульские поликлиники станут «бережливыми» по совету Минздрава

«Словом, делом и улыбкой»: барнаульские поликлиники станут «бережливыми» по совету Минздрава

13.06.2017 11:53

Алтайский край приступил к реализации пилотного федерального проекта «Бережливая поликлиника». Регион вошел в число 20 территорий, где поставят «эксперимент» со здравоохранением. Апробировать проект будут в Барнауле в поликлинике № 9 и детской горбольнице № 1, следует из сообщения Минздрава Алтайского края.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года, в пилоте участвуют 20 регионов РФ. В настоящее время 38 % пациентов приходят в поликлинику с профилактической целью, остальные 62 % посещают врачей по поводу обострений и новых заболеваний. Должно быть наоборот: 60 % - в целях профилактики, 40 % - при заболеваниях, указывает федеральный Минздрав. Специалисты министерства заострили внимание на комфортность при посещении поликлиник: вежливый и квалифицированный персонал, открытые регистратуры, удобная запись на прием через Интернет и инфоматы, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий. В настоящее время для этих целей с работниками поликлиник проводят тренинг сотрудники страховых компаний. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут перепрофилированы в «бережливые».

Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова в ходе видеоселектора сообщила, что уже разработана и направлена на согласование в Минздрав РФ дорожная карта проекта «Бережливая поликлиника». Его планируют запустить в КГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Барнаул» и КГБУЗ «Детская городская больница № 1 Барнаул». Ирина Долгова также рассказала, что проект «Бережливая поликлиника» тесно пересекается с алтайской «Открытой регистратурой». «В нашем регионе уже второй год успешно реализуется проект «Открытая регистратура». Суть его заключается в следующем – максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Теперь не существует перегородки между пациентом и регистратором. Регистратор не только записывает пациента, но и помогает ему словом, делом и улыбкой. Для этого все работники регистратур прошли специальную психологическую подготовку», - указала министр.

Изменение работы регистратур поликлиник затрагивает несколько направлений. Прежде всего, это отработка единого для всех учреждений и удобного для населения графика работы. Поликлиника функционирует в две смены и предусматривает возможность получения медпомощи и для работающего населения. Запись на прием к врачу осуществляется различными способами без прямого обращения в регистратуру. Это организация предварительной записи на две недели с ежедневной актуализацией расписания, возможность записи через интернет-портал либо по телефону. Также проект предусматривает, что в поликлиниках будут созданы комфортные условия пребывания пациентов, повысится их информированность о предоставляемых медицинских услугах.

Регистратура всех поликлиник Алтайского края через 2,5 года будет иметь единый формат, единый стиль и узнаваема независимо от типа медицинской организации. В настоящее время восемь площадок работают в новом формате, в текущем году еще 15 медорганизаций региона изменят свой формат работы.

Справка:

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» предполагает бережное отношение к персоналу, к имеющимся ресурсам для создания оптимальных, комфортных условий для пациента. Реализация проекта позволит максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом, более эргономично распределить потоки в поликлинике и повысить доступность медпомощи.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Болящий

13.06.2017 12:57

Почему в интернете нет инфы о расписании работы врачей в поликлиниках? Сделали бы типа таблицы. Ещё чтобы было видно, где запись есть, где нет. Типа как на сайтах консульства, записываешься, распечатываешь талончик.
Барнаулец

13.06.2017 13:07

фантастика, это ещё раз доказывает, что руководство страны и министры живут в одной стране, а простой народ в другой ((
Лечить святым Духом

13.06.2017 13:19

и повысить доступность медпомощи.

Пора, уже на самом видном месте в мун-мед-учреждениях,, согласно всех таблиц канонов Рабкина, - банеры с полным "ОТЧЕ НАШ" водрузить.
оптимально и комфортно

13.06.2017 13:24

только на кладбище , ах да , еще и эргономично . Правда с доступностью все трудней