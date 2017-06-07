Король, дама, валет: «Единая Россия» выбрала первую тройку кандидатов к выборам в гордуму Барнаула

«Единая Россия» сформировала общемуниципальную тройку на выборы в Барнаульскую гордуму. В нее ожидаемо вошли сити-менеджер Сергей Дугин, сопредседатель регионального отделения «Народного фронта» Марина Ермоленко и депутат гордумы, председатель правления алтайского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин. Об этом говорится на сайте реготделения «Единой России».

Решение было принято на заседании политсовета партии. Согласно имеющейся информации, три кандидата были единственными выдвинутыми, причем за Сергея Дугина проголосовали все присутствовавшие 19 членов совета. Инициативу выдвижения кандидатов озвучил секретарь реготделения партии Александр Романенко. «По инициативе Сергея Дугина в этом году были запущены приоритетные «городские проекты», которые сегодня являются примером эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, партии «Единая Россия», бизнеса и общественности. Марина Ермоленко сегодня является экспертом в вопросах реализации социальной политики в городе и готова активно включаться в разработку будущей партийной программы. Сергей Завалихин более 30 лет активно занимается общественной деятельностью в крае и городе, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На наш взгляд, эти люди достойно представят партию на выборах в Барнаульскую городскую Думу», — считает лидер алтайских единороссов.

Сергей Дугин, как лидер тройки, озвучил основные положения предвыборной программы. По его словам, она будет строиться вокруг так называемых «городских проектов». «Направлений работы по обеспечению жизнедеятельности города очень много, и каждое важно. Ежегодно увеличивается финансирование из федерального, краевого и городского бюджетов для решения проблемных вопросов города. Мы проанализировали совместно с партией «Единая Россия» разработали шесть приоритетных городских проектов. Предлагаю взять их за основу предвыборной программы», — обратился он к партийцам.

Также члены политсовета определили итоговые списки кандидатур на выборы депутатов гордумы по одномандатным избирательным округам, которые будут окончательно утверждены на конференции 14 июля. Г-н Романенко подчеркнул, что все кандидаты-одномандатники определены по итогам праймериз.

Интересно, что в политсовете отказались официально прокомментировать «Банкфаксу» выдвижение и избрание тройки, сославшись на то, что сделать это может лишь руководитель, которого в момент подготовки материала не было на рабочем месте.