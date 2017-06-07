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Главная Лента новостей Король, дама, валет: «Единая Россия» выбрала первую тройку кандидатов к выборам в гордуму Барнаула

Король, дама, валет: «Единая Россия» выбрала первую тройку кандидатов к выборам в гордуму Барнаула

16.06.2017 10:52

«Единая Россия» сформировала общемуниципальную тройку на выборы в Барнаульскую гордуму. В нее ожидаемо вошли сити-менеджер Сергей Дугин, сопредседатель регионального отделения «Народного фронта» Марина Ермоленко и депутат гордумы, председатель правления алтайского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин. Об этом говорится на сайте реготделения «Единой России».

Решение было принято на заседании политсовета партии. Согласно имеющейся информации, три кандидата были единственными выдвинутыми, причем за Сергея Дугина проголосовали все присутствовавшие 19 членов совета. Инициативу выдвижения кандидатов озвучил секретарь реготделения партии Александр Романенко. «По инициативе Сергея Дугина в этом году были запущены приоритетные «городские проекты», которые сегодня являются примером эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, партии «Единая Россия», бизнеса и общественности. Марина Ермоленко сегодня является экспертом в вопросах реализации социальной политики в городе и готова активно включаться в разработку будущей партийной программы. Сергей Завалихин более 30 лет активно занимается общественной деятельностью в крае и городе, большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На наш взгляд, эти люди достойно представят партию на выборах в Барнаульскую городскую Думу», — считает лидер алтайских единороссов.

Сергей Дугин, как лидер тройки, озвучил основные положения предвыборной программы. По его словам, она будет строиться вокруг так называемых «городских проектов». «Направлений работы по обеспечению жизнедеятельности города очень много, и каждое важно. Ежегодно увеличивается финансирование из федерального, краевого и городского бюджетов для решения проблемных вопросов города. Мы проанализировали совместно с партией «Единая Россия» разработали шесть приоритетных городских проектов. Предлагаю взять их за основу предвыборной программы», — обратился он к партийцам.

Также члены политсовета определили итоговые списки кандидатур на выборы депутатов гордумы по одномандатным избирательным округам, которые будут окончательно утверждены на конференции 14 июля. Г-н Романенко подчеркнул, что все кандидаты-одномандатники определены по итогам праймериз.

Интересно, что в политсовете отказались официально прокомментировать «Банкфаксу» выдвижение и избрание тройки, сославшись на то, что сделать это может лишь руководитель, которого в момент подготовки материала не было на рабочем месте.


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Комментарий

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Комментариев 11
Житель края

16.06.2017 11:32

ЧТО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ ! СТАРО КАК НОЧЬ И ДЕНЬ ! ВСЁ ПРЕДСКАЗУЕМО И НЕ КОМУ НЕ НУЖНО !
да это я

16.06.2017 12:59

Сначала - посыл " жителю края".ЧТО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ ! СТАРО КАК НОЧЬ И ДЕНЬ ! ВСЁ ПРЕДСКАЗУЕМО И НЕ КОМУ НЕ НУЖНО ! А у вас какие ожидания? Ну не нравится вам эта "троица", назовите своих кандидатов. Так, мол, и так, эти плохие, а вот эти -хорошие. Кстати , это обычная тактика диванных шизоидов- нигилистов. Для них плохи все, кроме них самих, но люди не замечают их "хорошистости" потому, что они и в суждениях и в поступках -ничтожны. И о кандидатах. Я тоже. в принципе, критично оцениваю руководителей, вижу их и сильные стороны, и недостатки, и реакцию людей на их действия и деятельность.Полагаю, эта тройка- не слабый выбор. Дугин "идет " ровно коренником и свой "возок" тянет, не давая повода для кривотолков. Работает ответственно. Завалихин Сергей- тоже удачный выбор, из плеяды тех, кто не болтовней защищал Родину, а рисковал собсатвенной жизнью. Ну-ка, господа блогеры, кто рискнет повысить военную мощь России не в тиши прохладного кабинета, а где- нибудь в Новоросии? Что касается "фронтовички" Ермоленко, я склоняюсь к мысли о том, что она прошла просто замечательную школу политической работы будучи и депутатом. и общественницей. К слову, многои из политического истеблишмента города именно ее - и никого другого из кандидатов в депутаты БГД - видят руководителем Думы 7 созыва. Она просто умница, и даже ее оппонентам понятно , что сегодня она вне конкуренции в тех фалангах кандидатов в депутаты, которые заявились на выборы. Хотя мы понимаем, что политический пасьянс непредсказуем, и не все зависит от нее. Но горожане надеются на здравый смысл "звезд", которые должны выстроиться в интересах города, горожан, которые связывают свои надежды с новым составом Думы на лучшее
в теме

16.06.2017 13:12

ЕР на краевых выборах - 35%, на городских - 20% с натяжкой! С кем поспорить?
Рома

16.06.2017 13:18

Псевдопартейка "Единая Россия"-напоминает только сов.анектдот про едриттвоюмать, смерть и голод.
гость

16.06.2017 13:24

Согласен с тем, кто в теме: "Карлин №1 - край (ЕР) предпоследний в России, Дугин №1 - город (ЕР) ...
горожанин.

16.06.2017 14:47


Судя по кандидатам - коротка лавка запасных.
скр

16.06.2017 16:11

Вся эта, единороссовская "тройка" - мёртвая. Оппозиции - грех не воспользоваться этим.
наказ

16.06.2017 17:34

Видели мы вас всех в гробу в белых тапочках!
Очевидец

16.06.2017 19:06

Если эта тройка - лучшие в ЕР,.. Ну, пожалуй это самая красноречивпая характеристика всей партии... Понятно, что голоса они себе натянут и припишут, административный ресурс используют по полной программе... Уже сейчас надо думать, как при этой власти протянуть ещё пяток лет... Задачам, однако...
очевидцу

16.06.2017 19:13

Если ЕР в сентябре херово выступит, то - и Дугин, и Карлин поменяют прописку.
ПРАВДА

16.06.2017 22:45

Очень большая ошибка.....Дугина общество приемлет?!... однако этого педика - Ермоленко и Завалихина общество НЕ ПРИЕМЛЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕР в попе... коррупция.... Правда есть ПРАВДА!!!