Часть квартир ЖК «Демидов парк» планируют передать алтайским медикам

Власти Алтайского края нашли выход из сложной ситуации, сложившейся с долгостроем ЖК «Демидов парк». Квартиры жилого комплекса планируют выкупить медикам будущего Новоалтайского тубдиспансера. По мнению краевой администрации, с одной стороны данная мера должна помочь укомплектовать штат строящегося медучреждения, а с другой - у застройщика появится возможность завершить дом и не допустить появления десятков обманутых дольщиков, сообщает altapress.ru.

В пресс-службе Минстройтранса Алтайского края подтвердили, что подчиненное им региональное жилищное управление (занимается покупкой квартир для льготных категорий граждан) планирует выкупить квартиры в ЖК «Демидов Парк» и передать их региональному минздраву. Те, в свою очередь, смогут заселить в них медиков, которых будут приглашать на работу в противотуберкулезный диспансер, когда его достроят. По словам министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева предварительно речь идет о сумме в 200 млн рублей, однако пока не ясно точное количество квартир, которые предстоит купить в «Демидов Парке». В Минстройтрансе Алтайского края ИА «Банкфакс» заявили, что не готовы распространяться о каких-либо подробностях проекта, пока соответствующие аукционы не будут объявлены.

Известно однако, что финансировать проект планируется из краевой адресной программы, принятой на 2017 год. Между тем в конце 2016 года на рабочем совещании губернатор края Александр Карлин рассказывал о планах администрации построить новый дом для медицинских работников. «Это жилье для очень специфической группы. Нам нужно будет заинтересовать медиков, чтобы они работали в новом противотуберкулезном центре, который построен в Белоярске на границе с Новоалтайском. Дом будут строить для них и для наиболее ценных специалистов других больниц города, заявлял глава региона.

Напомним, печально известный ЖК «Демидов парк» стал первой в регионе площадкой, где планировалось строительстве недвижимости эконом-класса. Жилой дом на 503 квартиры, общей площадью свыше 22 тысячи кв. м должны были построить на улице Прудская, 34 еще к середине 2016 года. В целом в «Демидов парке» планировалось построить свыше 55 тысяч кв. м эконом-жилья. Второй участок, вошедший в программу, площадью 4,7 га в Новоалтайске (более 25 тысяч кв. м. жилья эконом-класса), должны были выставить на аукцион с правом заключить договор об освоении территории. Однако на фоне кризиса у застройщика ГК «Партнер» начались серьезные финансовые проблемы, из-за чего стройку пришлось заморозить.

В резерве у «Партнера» находилось еще 235 квартир, продав которые, застройщик мог бы получить достаточно средств для завершения строительства. Однако продажи долевок в доме остановились. В августе 2016 года на рабочей встрече у губернатора представитель ГК «Партнер» Александр Данилов пояснил, что из-за кризиса упали продажи квартир, средств на завершение объекта недостаточно. Компания пыталась получить кредит в банке, но ей отказали. Более того, выяснилось, что часть дольщиков не застрахована, что могло бы повлечь за собой большие неприятности в случае банкротства компании. В свою очередь Александр Карлин тогда потребовал от представителей Главстроя, администрации Новоалтайска и застройщиков уже 30 августа составить «дорожную карту» по обоим объектам. Причем представителю ГК «Партнер» глава региона прямо сказал: если потребуется, застройщик должен отработать в две смены, но предоставить план сдачи дома в «Демидов парке» блок-секциями. «Вы заварили кашу, а теперь в кусты. Кто-то по собственному желанию, кто-то просто сбежал с деньгами. Но решать проблему придется», - отрезал губернатор.

Стройку возобновили в сентябре 2016 года, а уже весной 2017 года проект покинул и один из основных подрядчиков, забрав с собой бетонный завод. Тогда Госинспекция Алтайского края не исключала, что дольщикам придется создавать ЖСК и достраивать дом собственными силами. Кроме того, руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов заявлял, что дольщикам придется доплачивать за жилье, однако сумма не уточнялась. При этом директор ООО «Аспект» (инициатор проекта) Владимир Шрамко поспешил опровергнуть слова руководителя надзорного ведомства, заверив, что никаких денег брать с дольщиков они не планируют.