Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов

Каменское районное собрание депутатов и Каменский горсовет на ближайших сессиях могут исключить из своих составов по одному депутату. Причиной являются представления межрайонной прокуратуры, которая нашла нарушения при исполнении законодательства о раскрытии доходов. Два депутата не сдали декларации в установленный срок, за что их ждет ответственность. Кроме того, надзорное ведомство пролило свет на ситуацию с публикацией деклараций, которая сложилась в Славгороде. Ситуацию ИА «Банкфакс» прокомментировал председатель райсобрания Виктор Кашицин.

Как говорится в ответе Каменской межрайонной прокуратуры на обращения «Союза предпринимателей, предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Каменского района» (копия есть в распоряжении «Банкфакса»), нарушения были выявлены в ходе проверки. Выяснилось, что не все депутаты городского и районного уровня предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В этой связи надзорный орган внес представления.

Их суть и фамилии депутатов в документе не проясняются, однако, по сведениям ИА «Банкфакс», «кара» в виде лишения мандатов может постичь председателя комитета по экономике и агропромышленному комплексу райсобрания Виктора Васильева (избран от «Справедливой России») и депутата горсовета Олега Бутакова (избран от «Единой России»). Виктор Кашицин подтвердил эту информацию. «Вопрос внесен в повестку, депутаты рассмотрят представление прокуратуры. Могу сказать, что с обоими уже провели беседы. В любом случае, решение будут принимать депутаты, поэтому точно сказать, что их лишат мандатов или они сами сложат полномочия — я не могу», — сказал г-н Кашицин.

Он также уточнил, в чем причина нарушений со стороны районного депутата. «Виктор Васильев участвовал в конкурсе на должность главы Каменского района, в его рамках он подавал похожий пакет документов — со сведениями о счетах, движении средств и имуществе за месяц, предшествующий отчетному. Но депутат не учел, что требования к декларации депутата другие — например, нужно учитывать доход за весь предыдущий год. Так что человек просто ошибся, как я считаю», — рассказал председатель райсобрания.

В документах прокуратуры содержится ответ на вопрос, который последнее время также мучает единороссов Славгорода: должны ли декларации муниципальных депутатов публиковаться в Интернете и СМИ. Надзорное ведомство пояснило: Федеральным законом № 64 от 3 апреля 2017 года установлено требование размещать на офсайтах органов местного самоуправления перечисленные выше сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности (п. 2 ч. 7.4 закона - прим. ред БФ). Федеральный закон № 273 уточняет, что сведения также могут публиковаться СМИ в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. Согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», депутат, член выборного органа местного самоуправления является лицом, замещающим муниципальную должность.

То есть, декларации мало просто сдать — их нужно еще и опубликовать. В Камне-на-Оби прокуратура исследовала ситуацию и выяснила, что Каменская гордума еще в 2014 году утвердила порядок обнародования сведений о доходах, однако данные все равно не публиковались. На районном уровне такой документ вовсе отсутствует. По результатам проверки в оба органа внесены представления. По данным «Банкфакса», оно касается обязательства опубликовать декларации.

Отметим, что позиция надзорного ведомства по ситуации в Славгороде еще не известна. Напомним, несколько дней назад представители ЛДПР заявили, что 21 народный избранник (все представляют «партию власти») не отчитывались о своих доходах за 2015-2016 годы, сведения не опубликованы на сайте органа власти. Единороссы в ответ на это попытались указать, что публиковать эти данные закон депутатов не обязывает. «Стоит отметить, что ни федеральное законодательство, ни муниципальные правовые акты не налагают обязанностей непосредственно на самих депутатов представительного органа размещать (опубликовывать) указанные сведения», — отметил юрист реготделения ЕР Роман Третьяков.

Обратим внимание на формулировку: юрист ЕР утверждает, что закон не обязывает это делать депутатов. Каменская межрайонная прокуратура заявляет: ФЗ требует размещать декларации на офсайтах органов местного самоуправления. Кто должен это делать — в ФЗ не поясняется, поэтому формально юрист ЕР не ошибся — от депутатов не требуют самим загружать свои декларации на «Одноклассники», равно как и на сайт горадминистрации.

В реготделении единороссов также пояснили, что по их информации, данные о доходах в Славгороде своевременно и в полном объеме были предоставлены. «Поэтому оснований для прекращения полномочий славгородских депутатов нет», — резюмировал юрист. Вероятно, ситуация в городе в ближайшее время также станет объектом внимания прокуратуры. Нельзя исключать, что муниципалитет ждет беспрецедентное разбирательство и последующая «победная» для ЛДПР публикация деклараций «скрытных» единороссов.