Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов

20.06.2017 15:29
Каменское районное собрание депутатов и Каменский горсовет на ближайших сессиях могут исключить из своих составов по одному депутату. Причиной являются представления межрайонной прокуратуры, которая нашла нарушения при исполнении законодательства о раскрытии доходов. Два депутата не сдали декларации в установленный срок, за что их ждет ответственность. Кроме того, надзорное ведомство пролило свет на ситуацию с публикацией деклараций, которая сложилась в Славгороде. Ситуацию ИА «Банкфакс» прокомментировал председатель райсобрания Виктор Кашицин.
Как говорится в ответе Каменской межрайонной прокуратуры на обращения «Союза предпринимателей, предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Каменского района» (копия есть в распоряжении «Банкфакса»), нарушения были выявлены в ходе проверки. Выяснилось, что не все депутаты городского и районного уровня предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В этой связи надзорный орган внес представления.
Их суть и фамилии депутатов в документе не проясняются, однако, по сведениям ИА «Банкфакс», «кара» в виде лишения мандатов может постичь председателя комитета по экономике и агропромышленному комплексу райсобрания Виктора Васильева (избран от «Справедливой России») и депутата горсовета Олега Бутакова (избран от «Единой России»). Виктор Кашицин подтвердил эту информацию. «Вопрос внесен в повестку, депутаты рассмотрят представление прокуратуры. Могу сказать, что с обоими уже провели беседы. В любом случае, решение будут принимать депутаты, поэтому точно сказать, что их лишат мандатов или они сами сложат полномочия — я не могу», — сказал г-н Кашицин.
Он также уточнил, в чем причина нарушений со стороны районного депутата. «Виктор Васильев участвовал в конкурсе на должность главы Каменского района, в его рамках он подавал похожий пакет документов — со сведениями о счетах, движении средств и имуществе за месяц, предшествующий отчетному. Но депутат не учел, что требования к декларации депутата другие — например, нужно учитывать доход за весь предыдущий год. Так что человек просто ошибся, как я считаю», — рассказал председатель райсобрания.
В документах прокуратуры содержится ответ на вопрос, который последнее время также мучает единороссов Славгорода: должны ли декларации муниципальных депутатов публиковаться в Интернете и СМИ. Надзорное ведомство пояснило: Федеральным законом № 64 от 3 апреля 2017 года установлено требование размещать на офсайтах органов местного самоуправления перечисленные выше сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности (п. 2 ч. 7.4 закона - прим. ред БФ). Федеральный закон № 273 уточняет, что сведения также могут публиковаться СМИ в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. Согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», депутат, член выборного органа местного самоуправления является лицом, замещающим муниципальную должность.
То есть, декларации мало просто сдать — их нужно еще и опубликовать. В Камне-на-Оби прокуратура исследовала ситуацию и выяснила, что Каменская гордума еще в 2014 году утвердила порядок обнародования сведений о доходах, однако данные все равно не публиковались. На районном уровне такой документ вовсе отсутствует. По результатам проверки в оба органа внесены представления. По данным «Банкфакса», оно касается обязательства опубликовать декларации.
Отметим, что позиция надзорного ведомства по ситуации в Славгороде еще не известна. Напомним, несколько дней назад представители ЛДПР заявили, что 21 народный избранник (все представляют «партию власти») не отчитывались о своих доходах за 2015-2016 годы, сведения не опубликованы на сайте органа власти. Единороссы в ответ на это попытались указать, что публиковать эти данные закон депутатов не обязывает. «Стоит отметить, что ни федеральное законодательство, ни муниципальные правовые акты не налагают обязанностей непосредственно на самих депутатов представительного органа размещать (опубликовывать) указанные сведения», — отметил юрист реготделения ЕР Роман Третьяков.
Обратим внимание на формулировку: юрист ЕР утверждает, что закон не обязывает это делать депутатов. Каменская межрайонная прокуратура заявляет: ФЗ требует размещать декларации на офсайтах органов местного самоуправления. Кто должен это делать — в ФЗ не поясняется, поэтому формально юрист ЕР не ошибся — от депутатов не требуют самим загружать свои декларации на «Одноклассники», равно как и на сайт горадминистрации.
В реготделении единороссов также пояснили, что по их информации, данные о доходах в Славгороде своевременно и в полном объеме были предоставлены. «Поэтому оснований для прекращения полномочий славгородских депутатов нет», — резюмировал юрист. Вероятно, ситуация в городе в ближайшее время также станет объектом внимания прокуратуры. Нельзя исключать, что муниципалитет ждет беспрецедентное разбирательство и последующая «победная» для ЛДПР публикация деклараций «скрытных» единороссов.
20.06.2017 15:34
20.06.2017 16:00
20.06.2017 16:06
Как я себе это представляю.
В "сведениях о доходах" должны быть папки с указанием года.
В папке "год" должны быть папки с наименованием всех муниципалитетов края.
В этих папках указать все фамилии депутатов в этом муниципалитете (по примеру гордумы г. Барнаула).
И нажимая на фамилию депутата должны появляться сведения о доходах и расходах.
Я думаю, это удобно будет и самим депутатам – они могут проверить свои сведения.
Это удобно будет контролирующим органам.
Это удобно будет избирателям.
20.06.2017 16:15
20.06.2017 16:24
20.06.2017 16:28
20.06.2017 18:31
20.06.2017 18:47
Каменский прокурор имеет иное мнение о законе, обязывающих депутатов и членов их семей отчитаться о своих доходах за 2015-2016 годы, тут полагаю буде реальное сложение полномочий. А вот прокурор Носков Д С "продлил" на 3 месяца нашим депутатам от ПЖиВ "старнировать" свои декларации и их опубликовать для своих избирателей, чтоб заткнулись. Я понимаю не совсем слов "старнировать", но полагаю, если ничего не публиковалось, то и нечего старнировать.
А губернатор, как ни в чём не бывало "принимает" пляжные лежанки по АК, вот беззаботный человек, власть рушится, а ему всё ни почём, как с гуся вода.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
20.06.2017 20:11
20.06.2017 20:17
20.06.2017года Бредер В.Н.( ЛДПР), Каменев С.Н. (КПРФ) Егер А.И. (Узник чести и совести) принесли им заявления , где указывают на неисполнение прокурорских обязанностей ,согласно Приказа №179 от 14.04.2015года ,в котором чёрным по белому обозначены их обязанности по проверке ,представленных депутатами сведений о доходах и расходах об имуществе и имущественных обязательствах депутатов и их семей.Где чётко прописано - после сдачи сведений депутатами до 30.04.2017 года за 2016год и опубликования сведений на сайтах и СМИ через 14 дней, прокуратура в течении 30 дней должна провести проверки , в полном объёме представленых и опубликованых сведений и найти нарушения , если таковые имеются.Полагаю , что прокуратурой г.Славгорода до с сегодняшнего дня( 20 .06.2017года) никакая проверка не проводилась, потому они мне сегодня и отчебучили , что даётся 3месяца на проверку до августа месяца и сослались на краевую прокуратуру , так же полагаю , что и Краевая прокуратура плавает в познаниях ЗАКОНОВ ! Моё мнение , что они уже на уровне края сговорились (суд+депутатский корпус+прокуратура).Чтоб и волки были сыты и овцы целы ( депутаты). И не понести ответственности ( прокуратура). Тут думаю без ФСБ-они тоже отвечают за коррупцию не обойтись , так , как не было публикации и проверки (прокурорского заключения) и за 2015год.Депутаты принимали бюджет , выносили решения , а оказывается они были нелигитимными (юридически незаконными). Вот такой мафиозный беспредел ! Расцвет коррупции в г.Славгороде.-моё личное суждение.
20.06.2017 20:35
Если были бы депутатами предоставлены сведения, то они уже давно бы их разместили на официальном сайте. Ага?
20.06.2017 20:46
Прокуратура намеренно будет покрывать незаконные действия (бездействия) депутатов и свои. Ведь представляете, если это дойдет до президента, который подписал закон "О противодействии коррупции", думаю ни одно кресло работников прокуратуры Славгорода, но и Алтайского края освободится! Вот суды и правоохранительные органы и страхуются как могут, зарплаты их не менее 70 тысяч в месяц (рядовых)! Но Закон, есть закон - сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и членов их семей должны быть опубликованы!!!!! Зачем на народ плевать? Мы не быдло!
20.06.2017 20:51
Что свистеть! Федеральным законодательством, законами Алтайского края, муниципальными нормативно- правовыми актами предусмотрено, что депутаты осуществляют контроль за исполнением решений, принятых городским собранием.
Что- то тупит юрист ЕР Третьяков?
20.06.2017 20:55
20.06.2017 21:42