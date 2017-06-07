Александр Карлин обнаружил, что павловский пляж лучше барнаульского

Отдыхающие на павловском пляже

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что недавно открывшийся пляж в Павловске больше подходит для барнаульцев, чем городской на острове Помазкин. Более того, здесь выше качество отдыха, в том числе воды. Вторил ему и сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин. 20 июня управленцы совершили рабочую поездку в Павловский район, передает офсайт правительства региона.

В ходе осмотра спортивно-оздоровительной зоны в райцентре особых комплиментов от г-на Карлина удостоилось озеро, где второй год функционирует пляж. «Нет необходимости объяснять, насколько удобна эта площадка во всех смыслах. Многие жители Барнаула, особенно Индустриального района, выбирают пляж в Павловске как место отдыха всей семьей, потому что добираться быстрее, чем на пляжи Оби. А качество отдыха здесь гораздо выше, имеется в виду качество пляжа и воды, особенно для детского отдыха», - заключил губернатор. Более того, по словам главы региона, в дальнейшем к водохранилищу подпустят бизнес, чтобы развивать туризм в Павловском районе.

Александр Карлин общается с павловчанами

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Мы сейчас обсуждаем с главой администрации района, с инвесторами необходимость выстраивания четкого плана освоения этой территории для того, чтобы было понятно и бизнесу, и людям, какая часть берега для каких целей будет использована. Сразу нужно определиться, какие объекты могут быть построены здесь, какого характера, так как есть определенные природоохранные требования, которые нужно соблюдать. Но вполне возможно соединить и бизнес-интересы, и вопросы охраны окружающей среды. На самом деле в Алтайском крае очень много интересных мест для отдыха, но в непосредственной близости от Барнаула я бы выделил вот это.

Общий вид на водохранилище

Глава администрации Павловского района Сергей Волков уверил главу региона, что здесь можно рыбачить, купаться, отдыхать, заниматься сбором ягод и грибов. При этом г-н Волков заявил, что местные власти готовы активно развивать сельский туризм. Не стал отставать от коллеги и сити-менеджер Барнаула. Сергей Дугин пояснил, почему развитие этой зоны важно и для краевого центра. В прошлом году здесь отдохнули более 12 тысяч человек, из них 70 % - это жители Барнаула, отметил он. Градоначальник также рассказал, что и барнаульскому пляжу будет уделено пристальное внимание в ближайшее время.

Обзор со спасательной вышки

Добавим, в обустройство пляжной зоны в Павловске вложено около 4 млн рублей. Работы по расчистке водохранилища были начаты в октябре 2014 года и закончены в августе 2016 года. На эти цели ушло более 45 млн рублей. В прошлом году за счет расчистки береговой полосы от камышей площадь пляжа увеличена с 1,5 до 3 га.