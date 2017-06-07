«Изгнанный» из КПРФ экс-депутат Алтайского Заксобрания Николай Наздрачев вернулся в лоно партии

21.06.2017 14:31
Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Николай Наздрачев, который летом 2016 года со скандалом был исключен из партии, вновь может называть себя полноправным коммунистом. С 28 мая он вновь член КПРФ с сохранением 12-летнего партийного стажа, подтвердил ИА «Банкфакс» сам г-н Наздрачев.
По его словам, он встал на учет в одну из «первичек» Барнаула. Экс-депутат не стал уточнять район и указал, что подробности возвращения в состав КПРФ раскрывать не будет. Тем не менее он озвучил свои мотивы. «Я 12 лет был членом коммунистической партии, считаю себя коммунистом. Для меня важно быть в составе партии. Поэтому с 28 мая я член КПРФ с сохранением партийного стажа», — заявил г-н Наздрачев.
Примечательно, что сохранение партийного стажа, согласно Уставу, возможно лишь в двух случаях — если членство в КПРФ приостанавливалось, либо если решение об исключении было отменено. Какой из двух вариантов позволил г-ну Наздрачеву сохранить «выслугу», пока не ясно.
Отметим, что Николай Наздрачев был исключен из партии в разгар конфликта в крайкоме, который в итоге привел к смене руководства — думец Сергей Юрченко тогда фактически передал полномочия персека молодой Марии Прусаковой, которая впоследствии была избрана в состав АКЗС. Однако сразу вернуться опальному коммунисту помешала партийная норма о том, что вышедший из состава КПРФ имеет право вступить обратно лишь через год.
Регистрация в одной из барнаульских «первичек» КПРФ открывает перед Николаем Наздрачевым интересные электоральные перспективы. Он может попытаться выдвинуться на выборы в Барнаульскую гордуму, хотя для этого ему предстоит пройти еще и «фильтр» крайкома, который утверждает окончательные списки. Можно предположить, что на краевом уровне коммунисты пока не готовы доверить г-ну Наздрачеву закрыть какой-либо округ, поскольку это означает отказ от выдвижения более «надежного» в политическом смысле кандидата.
Напомним, что после исключения из КПРФ Николай Наздрачев быстро нашел общий язык со «Справедливой Россией». Он пытался избраться от эсеров в Алтайское Заксобрание и во время избирательной кампании даже конфликтовал с бывшими сопартийцами-коммунистами. В итоге, по данным ГАС «Выборы», г-н Наздрачев набрал 2972 голоса, уступив «официальному», но абсолютно не «раскрученному» кандидату от КПРФ Михаилу Зайцеву (3597 голосов), занявшему в итоге второе место. Мандат от округа взял «тяжеловес» от «Единой России» онколог Александр Лазарев (8225 голосов).
По предположениям собеседников «Банкфакса» из числа наблюдателей, Николай Наздрачев сейчас лоббирует застарелую идею союза КПРФ и СР, от которой коммунисты открещиваются по многим причинам. Примечательно также, что в крайкоме официально не подтверждают возвращение «заплутавшего» коллеги — документов о возобновлении членства г-на Наздрачева на краевом уровне пока нет. Однако, по сведениям «Банкфакса», о действиях экс-депутата крайком предупрежден.
21.06.2017 15:10
21.06.2017 15:25
21.06.2017 15:46
О, Боже, как вам такой вариант: если из партии поперли бывшего персека Юрченко и утвердили идеологическую правоту Николая?
21.06.2017 19:12
21.06.2017 19:47
Настоящий коммунист: сильно хотел попасть в Госдуму и стать первым секретарем - не получилось, начал психовать, устроил голодовку, выгнали из партии. Затем начал искать возможности снова стать депутатом и, как настоящий коммунист, метнулся резко вправо - в партию Патриоты России. Потом, типа как действующий депутат, получил предложение идти в АКЗС от Справедливой России - СР тогда собирали причудливую солянку из различных персонажей. В списки такого фрика, само собой, не взяли, но округ дали, где за настоящего коммуниста, двигающегося от СР проголосовал только постоянный электорат СР. Как итог - закономерное поражение на выборах и уйма неоплаченных потребительских кредитов, взятых в период депутатства.
Теперь, видимо, новая попытка стать депутатом. Но теперь хотя бы городским. Это явно оскорбляет КПРФ, т.к.очевидно, что герой этой заметки держит эту партию за лохов.
Ему без разницы от кого идти на выборы, хоть от ЛГБТ... лишь бы получать за депутатское ничегонеделание денежный поток.
Классический циничный и тупой самозванец. Что ж, наверное, время такое.......
22.06.2017 00:17