«Изгнанный» из КПРФ экс-депутат Алтайского Заксобрания Николай Наздрачев вернулся в лоно партии

Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Николай Наздрачев, который летом 2016 года со скандалом был исключен из партии, вновь может называть себя полноправным коммунистом. С 28 мая он вновь член КПРФ с сохранением 12-летнего партийного стажа, подтвердил ИА «Банкфакс» сам г-н Наздрачев.

По его словам, он встал на учет в одну из «первичек» Барнаула. Экс-депутат не стал уточнять район и указал, что подробности возвращения в состав КПРФ раскрывать не будет. Тем не менее он озвучил свои мотивы. «Я 12 лет был членом коммунистической партии, считаю себя коммунистом. Для меня важно быть в составе партии. Поэтому с 28 мая я член КПРФ с сохранением партийного стажа», — заявил г-н Наздрачев.

Примечательно, что сохранение партийного стажа, согласно Уставу, возможно лишь в двух случаях — если членство в КПРФ приостанавливалось, либо если решение об исключении было отменено. Какой из двух вариантов позволил г-ну Наздрачеву сохранить «выслугу», пока не ясно.

Отметим, что Николай Наздрачев был исключен из партии в разгар конфликта в крайкоме, который в итоге привел к смене руководства — думец Сергей Юрченко тогда фактически передал полномочия персека молодой Марии Прусаковой, которая впоследствии была избрана в состав АКЗС. Однако сразу вернуться опальному коммунисту помешала партийная норма о том, что вышедший из состава КПРФ имеет право вступить обратно лишь через год.

Регистрация в одной из барнаульских «первичек» КПРФ открывает перед Николаем Наздрачевым интересные электоральные перспективы. Он может попытаться выдвинуться на выборы в Барнаульскую гордуму, хотя для этого ему предстоит пройти еще и «фильтр» крайкома, который утверждает окончательные списки. Можно предположить, что на краевом уровне коммунисты пока не готовы доверить г-ну Наздрачеву закрыть какой-либо округ, поскольку это означает отказ от выдвижения более «надежного» в политическом смысле кандидата.

Напомним, что после исключения из КПРФ Николай Наздрачев быстро нашел общий язык со «Справедливой Россией». Он пытался избраться от эсеров в Алтайское Заксобрание и во время избирательной кампании даже конфликтовал с бывшими сопартийцами-коммунистами. В итоге, по данным ГАС «Выборы», г-н Наздрачев набрал 2972 голоса, уступив «официальному», но абсолютно не «раскрученному» кандидату от КПРФ Михаилу Зайцеву (3597 голосов), занявшему в итоге второе место. Мандат от округа взял «тяжеловес» от «Единой России» онколог Александр Лазарев (8225 голосов).

По предположениям собеседников «Банкфакса» из числа наблюдателей, Николай Наздрачев сейчас лоббирует застарелую идею союза КПРФ и СР, от которой коммунисты открещиваются по многим причинам. Примечательно также, что в крайкоме официально не подтверждают возвращение «заплутавшего» коллеги — документов о возобновлении членства г-на Наздрачева на краевом уровне пока нет. Однако, по сведениям «Банкфакса», о действиях экс-депутата крайком предупрежден.