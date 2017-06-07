Не доставляет: в Барнауле почтовые отделения погрузились в хаос из-за сокращенного дня

В 19 почтовых отделениях Барнаула вдвое сокращено время работы, из-за чего образовались «склады» писем и посылок. Работников на осуществление всех операций не хватает из-за прошедших сокращений, которые, впрочем, официальное руководство отрицает. Те не менее люди оккупируют отделения, стоят в очередях за услугами по 3–4 дня, сообщает ГТРК «Алтай».

19 почтовых отделений перешли на сокращенный режим работы: вместо 12 часов в день почта открыта на обслуживание часов часов. Причина, по словам самих почтовиков, нехватка работников при выросшей нагрузке. Один человек теперь регистрирует письма и посылки, работает с клиентами. «Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я – оператор, у нас увеличилось время обработки почты в два, в три раза», - сказала телеканалу оператор почтового отделения Тамара Чердынцева.

Столпотворение и хаос подтверждают и клиенты. Так, пенсионерка Зоя Холманова пояснила, что заняла очередь в отделение № 63 еще несколько дней назад, но проездной получить так и не может. «У нас коммунальные не принимают, проездной не купишь, очередь. Пожилые стоят еле-еле на ногах. С часу до двух обед. Я еще до обеда не попаду и к четырем не пройду», - сказала г-жа Холманова.

Руководство алтайской почты подтверждает, что время доставки корреспонденции и работы с клиентами сильно увеличилось, а также что 19 отделений переведены на сокращенный режим. Однако большой проблемы в этом не видят и отрицают сокращения. «Сокращения не было и увольнения тоже. Вот сейчас такая ситуация, что данные вакансии существуют, они открыты. Может быть, в связи с тем, что летний период, спад на рынке труда. Перечень услуг, он не изменился, то есть у нас окна работают по универсальному принципу, клиент может прийти и получить тот же перечень услуг, который был до сокращенного режима работы», - заявила телеканалу главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная.

Напомним, что еще в апреле УФПС по Алтайскому краю (филиал «Почты России») утверждало, что вопреки ранее распространенному письму работников Барнаульского магистрально-сортировочного центра (МСЦ) сокращение штата здесь не планируется. Согласно данным сотрудников, под угрозой увольнения оказались 94 человека.

Кроме того, в середине мая стало известно, что сотрудники одного из отделений «Почты России» в Октябрьском районе Барнаула промышляли воровством денег у пенсионеров. Они подделывали документы, забирая себе часть их выплат. К уголовной ответственности пока никого не привлекли. Филиал «Почты России» в Алтайском крае в этой связи принял меры: соискателям, которые хотят устроиться на должности, связанные с выдачей денег, придется проходить дополнительные проверки, а ревизии прошли во всех почтамтах региона. Не исключено, что нехватка рабочих рук связана с этими проверками.