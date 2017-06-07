×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Диалоги с ФСБ

16 |
Есть мнение
Алтайские эксперты о «кадровом голоде» на предстоящих муниципальных выборах: «Какая власть?»
13
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

58

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на Бийском олеумном заводе
Сбербанк банкротит бывшего гендиректора алтайского «Завода алюминиевого литья»
Спортобзор от самого сильного человека Алтая Алексея Меркулова


Резонанс
Темы недели
«Не мое хобби»: Юрий Денисов рассказал, как «появилось на свет» его уголовное дело
77
Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов
27
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

20
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей Не доставляет: в Барнауле почтовые отделения погрузились в хаос из-за сокращенного дня

Не доставляет: в Барнауле почтовые отделения погрузились в хаос из-за сокращенного дня

28.06.2017 15:26

В 19 почтовых отделениях Барнаула вдвое сокращено время работы, из-за чего образовались «склады» писем и посылок. Работников на осуществление всех операций не хватает из-за прошедших сокращений, которые, впрочем, официальное руководство отрицает. Те не менее люди оккупируют отделения, стоят в очередях за услугами по 3–4 дня, сообщает ГТРК «Алтай».

19 почтовых отделений перешли на сокращенный режим работы: вместо 12 часов в день почта открыта на обслуживание часов часов. Причина, по словам самих почтовиков, нехватка работников при выросшей нагрузке. Один человек теперь регистрирует письма и посылки, работает с клиентами. «Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я – оператор, у нас увеличилось время обработки почты в два, в три раза», - сказала телеканалу оператор почтового отделения Тамара Чердынцева.

Столпотворение и хаос подтверждают и клиенты. Так, пенсионерка Зоя Холманова пояснила, что заняла очередь в отделение № 63 еще несколько дней назад, но проездной получить так и не может. «У нас коммунальные не принимают, проездной не купишь, очередь. Пожилые стоят еле-еле на ногах. С часу до двух обед. Я еще до обеда не попаду и к четырем не пройду», - сказала г-жа Холманова.

Руководство алтайской почты подтверждает, что время доставки корреспонденции и работы с клиентами сильно увеличилось, а также что 19 отделений переведены на сокращенный режим. Однако большой проблемы в этом не видят и отрицают сокращения. «Сокращения не было и увольнения тоже. Вот сейчас такая ситуация, что данные вакансии существуют, они открыты. Может быть, в связи с тем, что летний период, спад на рынке труда. Перечень услуг, он не изменился, то есть у нас окна работают по универсальному принципу, клиент может прийти и получить тот же перечень услуг, который был до сокращенного режима работы», - заявила телеканалу главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная.

Напомним, что еще в апреле УФПС по Алтайскому краю (филиал «Почты России») утверждало, что вопреки ранее распространенному письму работников Барнаульского магистрально-сортировочного центра (МСЦ) сокращение штата здесь не планируется. Согласно данным сотрудников, под угрозой увольнения оказались 94 человека.

Кроме того, в середине мая стало известно, что сотрудники одного из отделений «Почты России» в Октябрьском районе Барнаула промышляли воровством денег у пенсионеров. Они подделывали документы, забирая себе часть их выплат. К уголовной ответственности пока никого не привлекли. Филиал «Почты России» в Алтайском крае в этой связи принял меры: соискателям, которые хотят устроиться на должности, связанные с выдачей денег, придется проходить дополнительные проверки, а ревизии прошли во всех почтамтах региона. Не исключено, что нехватка рабочих рук связана с этими проверками.

Видео: ГТРК «Алтай»


Другие новости по этой теме:

 Руководитель почтового отделения в Алтайском крае воровала деньги у пенсионеров и алкоголиков
 Марка или клеймо: алтайская «Почта России» проверит сотрудников после случая воровства денег у пенсионеров
 Сотрудники барнаульского отделения «Почты России» подворовывали у пенсионеров
 Алтайская «Почта России» пообещала не сокращать работников ради ускоренной доставки корреспонденции

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
123

28.06.2017 16:21

в день почта открыта на обслуживание часов часов


А что такое часы часов?
моисей

28.06.2017 17:16

Вообще то почта- для оказания услуг почтовой связи, т.е прием и отправка корреспонденции, посылок и тд. Бабушка жалуется, что на почте коммунальные не принимают! А в банк сходить оплатить не пробовала? С какого перепуга почта должна проездными торговать? Что, их продавать больше негде? Почему, придя на почту, по почтовым делам, нужно три и более часа наблюдать старух восьмой свежести, которые обделывают там медленно и печально какие угодно, только не почтовые дела? Я понимаю, в крайней глубинке, в деревне Большая Задница почта и клуб по интересам, и изба-читальня и сельпо по совместительству. А зачем в городе из почты сельмаг устраивать? Если бы цены еще хотя бы приемлемы были, так дороже, чем в самых дорогих местах раза в 1,5! А сколько раз за последний год почта тариф на услуги связи поднимала? Для того чтоб старух ублажить и коммуналку от них принять? Вот уж фигушки, так быть не должно! Почта должна быть почтой, а не страннонприимным местом!
да это же я

28.06.2017 17:26

Почтовики- это низшая раса рабов с унизительной зарплатой до 9 тысяч рублей. А почему молчит Карлин? Там опять выдают 1 миллиард на рост зарплаты карлиных, локтевых, мещеряковых и остальной кобылке, та заверните вы ти деньги, приплюсуйте к золотому парашюту в 95 миллионов рублей засранца начальника Российской почты и продайте два самолета стоимостью 3 млрд. руб и почта заработает как офис Газпрома в Москве-- с 9 и до16 часов. Наведите порядок, товарищ Карлин! А то ведь зарплата у вас растет, а толку маловато! Добавьте газу! Даешь!
ПЕЧКИН

28.06.2017 19:04

На этой Почте России бардак творится издавно и ничего не меняется.Удивляет,- почему не создана до сих пор альтернативная служба, а ее руководство гребет деньги?
кость

28.06.2017 20:03

Всё предельно просто: начальство ворует безмерно (причём и московское, и местное, и неизвестно, кто больше), чтобы присвоить побольше, тарифы повышают, а зарплаты снижают. Во всём мире люди, работающие на государство, в шоколаде во всех смыслах - и в зарплате, и в социальных гарантиях. И только у нас, в нефтеворующей стране, зарплаты в госкомпании на уровне минимальной, а за многие дополнительные работы, по которым заключаются отдельные договоры и получаются неплохие денежки, не платят вообще; то есть люди работающие на положении хуже рабов. Нашедшие мало-мальски пристойное место, немедленно увольняются. Операторов, обеспечивающих услуги клиентам отделений, не хватает катастрофически, отсюда и закрывающиеся отделения, и сокращение времени работы. Физически некому работать. Но когда такие мелочи волновали руководство. У них другие приоритеты. Вот такая путинская "вертикаль" воров, уничтожающая страну.
Очевидец

28.06.2017 20:16

Оптимизация - слышали такое модное слово? Цель оптимизации благая - увеличение заработной платы работников за счёт внутренних ресурсов! Основной ресурс - сокращение персонала и передача высводившихся сумм оставшимся работникам! А оставшиеся работники не могут работать более той максимальной продолжительности рабочего времени, которое установлено КЗОТом! Так что все по закону и в рамках оптимизации! Терпите люди, и вам воздастся! А то, что до каждого из вас никому нет никакого дела - так к этому пора привыкнуть! Главное - отчитаться о достижении установленного сверху показателя о повышении зарплаты! Не забудьте придти в августе на избирательные участки и проголосовать за ваших благодетелей, добившихся повышения средней заработной платы в регионе!
Очевидец

28.06.2017 20:19

Забыл сказать, что количество руководящих работников при оптимизации непременно увеличивается, как и их "зарплата"!
Куды смотрит власть ?

28.06.2017 20:35

Почта России = позор России
Сергей

28.06.2017 22:07

Путин уверенно держит направление на возвращение страны в каменный век.
Сергей

28.06.2017 22:10

Путин - это позор России.
Всегда думал

28.06.2017 22:11

кто нами правит - дураки или сволочи ? И пришел к твердому убеждению что далеко не дураки , а вот сволочи точно - порядочные !