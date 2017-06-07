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Главная Лента новостей Минобороны России отрицает, что захваченный Киевом алтайский парень является контрактником

Минобороны России отрицает, что захваченный Киевом алтайский парень является контрактником

29.06.2017 09:27

Все четверо военнослужащих, захваченных в плен украинскими военными на территории Донбасса, не являются российскими контрактниками, утверждает Минобороны России. Таким образом, ведомство опровергает прозвучавшие ранее из нескольких источников сведения о том, что плененный 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае, является кадровым военным.

Минобороны России опровергло сообщения ВВС о якобы захваченном в плен в Луганской области Украины «российском военном» Викторе Агееве. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

Как сообщает РИА «Новости», Минобороны пояснило, что на второй странице военного билета Виктора Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. «Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых «разоблачений», — говорится в заявлении.

Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства непризнанной республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинская сторона часто дезинформирует СМИ с целью пропаганды. Так, Киев якобы поступил и в случае с четырьмя плененными повстанцами.

Андрей Марочко, представитель оборонного ведомства ЛНР:

Для того чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военнослужащими, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на их ближайших родственников. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии. Соответствующие документы, якобы подтверждающие их российское гражданство, которые надо будет показать зарубежным журналистам, обещают выдать родственникам на месте.

Отметим, что фото паспорта и военного билета задержанного опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».

Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.

Сейчас Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», - рассказал Андрей Марочко.


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Комментарий

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Комментариев 46
Однако же

29.06.2017 09:45

Не верьте маме , верьте МО
ОДНАКО ЖЕ..... - ЭТО сверхОСВЕДОМЛЁННОЕ !??

29.06.2017 10:30

ЯБЛО....
запас

29.06.2017 10:35

Позор МО!
СПАСИБО!! ЯБЛО,,,

29.06.2017 10:40

МО.
гость

29.06.2017 10:53

а вы не думали что может быть не один и не два и не три военных билета
10.53 ЭВРИКА НЕзалежного ЯБЛО !!

29.06.2017 10:57

ОГО,, ОГО..., так вот где РОССИЙСКОЕ МО...

Ябло отрабатывает свой бутерброд с салом.
Понос

29.06.2017 11:06

что чушканы от своего открестились
СашОК

29.06.2017 11:17

"Наших там нет", - заявил фюрер.
Есть только доЛБОвольцы, защищающие интересы кремлёвского каганата.
А бабы с Топчихи ещё нарожают.
кум

29.06.2017 11:45

Отказываться от своих солдат - чисто большевистская практика. В 1920м в Польше бросили 120 тыс.своих красноармейцев, и Тухачевский про них "забыл". Так и сгинули в польских лагерях. В ВОВ Усатый Упыть от собственного сына отказался, попавшего в плен, а уж простых военнопленных, возвращавшихся из немецких лагерей, отправляли прямиком в лагеря колымские. Практика продолжается. Суки их МО выполняют приказ ботокса - ихтамнет. Ждем осередной блевотины от ЛаВРУНа и танца в исполнении нечесанной Машки Захаровой.
А парняга, которого страна отправила воевать за Ротенбергов в Донбасс, теперь получит пятнаху как обычный урка.
Евгений

29.06.2017 11:47

Сашка сын осла , твоим родителям про контрацепцию ничего не рассказывали ? так как твоё рождение это стечение не логичных факторов в общем ты аборт который выжил. Наслаждайся солнцем долб...... пока есть кому за тебя воевать тормоз.
ФигВам

29.06.2017 11:50

Хм... Зашевелились "клеветники России". Противная публика вы, подлая и недостойная. Человек Родину защищал, а вам неймется его грязью облить. Развращенные либерализмом, вскормленные русофобией... Что вы можете взрастить, какие плоды вашей убогой жизни? Плюнуть в Россию? Слабаки вы духом, и цели ваши подлые.
фиге

29.06.2017 11:58

ФигВам писал(а):
Человек Родину защищал, а вам неймется его грязью облить.


Какую Родину защищал алтайский паренек в чужом иностранном государстве? Вы, путриоты, совсем мозги боярышником снесли себе. Да и грязью его никто не поливал, не свисти. Грязью поливают Минобороны, открестившееся от СВОЕГО СОЛДАТА. Доходит до твоих опухших от зомбоящика мозгов?
евгешке-ослу

29.06.2017 12:04

А ты почему еще не в окопах, мамка отмазала от военкомата или плоскостопие мешает? Дурилка картонная, прежде чем людей оскорблять прочти новость до конца. Пацанчик поехал тупо заработать бабла на убийстве братского народа, правда кишка тонка оказалась, накакал в штаны и сдался при первом же шухере. Такой же и ты воин диванный.
Евгений

29.06.2017 12:17

Прессконференция милиции ЛНР и ниже есть военник нашего .

http://waroffline.org/index.php?showtopic=827&st=600
Евгений

29.06.2017 12:23

А ты своё погоняло мне лепи . Привет ослице передавай , она в курсе чего каво. Рогоносец.
женечке

29.06.2017 12:34

а с чего ты взял, что он рогоносец, только потому что он опустил тебя?и в тебе говорит обидушка?
Евгений

29.06.2017 12:40

Не первый год на ресурсе , он сдал себя своей коронной фразой про коробку картонную , так что мы заочно не раз пикировку проводили. А вы товарисч НУБ по существу вопроса что сказать можете ? вы чьих будете ? а то нам вас от иметь как два пальца об асфальт.
А НЕ ПОРА ЛИ Алтайское 2% ЯБЛО ПРИЗВАТЬ НА СЛУЖБУ В МО !?

29.06.2017 12:50

Ведь эти ПОРТЯНКИ, настоящие ПРОПАН ШТОПАННЫЕ ГАНДОНЫ БАНДЕРО БЗдянки.
евгешке-дурачку

29.06.2017 13:27

Евгений писал(а):
А ты своё погоняло мне лепи . Привет ослице передавай , она в курсе чего каво. Рогоносец.


приблатненного из себя строишь, ботаник прыщавый?)) Давай, тренируйся на комментаторах, безопасно же...В жизни-то штаны сразу обмочишь как этот горе-разведчик, не сомневаюсь.
кум

29.06.2017 13:30

Евгений писал(а):
Прессконференция милиции ЛНР


А что такое "милиция ЛНР"? Кто признал существование такой республики, кроме такой же непризнанной Абхазии? Не смеши, ЛНР))) Махновщина чистой воды под чутким руководством российских силовиков. И кукарекать они будут ровно то, что им на бумажке курирующий офицер-гебешник из Ростова напишет. ЛНР, ага...
ПОРА ЭКСТРАДИРОВАТЬ КУМА для НУЖД МИЛИЦИИ ЛНР!

29.06.2017 13:41

ПОМОГАЙТЕ ЧУТКИЕ СИЛОВИКИ РФ......
КУМУ

29.06.2017 13:47

Армия Украины совершила преступления (убийство) в отношении граждан России и подбросив трупы на спорную территорию объявили о том что ХЕРОИ ЗАДЕРЖАЛИ ДИВЕРСАНТОВ, НО НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ УБИТЫ. Обосрались что отвечать придется.
зема

29.06.2017 14:15

Где личный номер военнослужащего ВС РФ (жетон), он обязательно должен быть, а его не показывают, главное доказательство, что он является причастным к Российским войскам, не успели отчеканить, не порядок. А приказ Путина о вторжении в Хохляндию утром 22.06.17. забыл?
кум

29.06.2017 15:00

зема писал(а):
А приказ Путина о вторжении в Хохляндию утром 22.06.17. забыл?


Ты поди всерьез считаешь что у каждого немецкого солдата в июне 1941 в кармане лежал приказ Гитлера о нападении на СССР? Жертва ЕГЭ?
кум

29.06.2017 15:02

КУМУ писал(а):
Армия Украины совершила преступления (убийство) в отношении граждан России и подбросив трупы на спорную территорию объявили о том что ХЕРОИ ЗАДЕРЖАЛИ ДИВЕРСАНТОВ


попроси укольчик у медсестры, у тебя обострение словесного поноса началось, Натаха-толстуха
КУМ ПОЦЕЛУЙ КУМУШКУ ЮЛЕНЬКУ В ПОПОЧКУ !? ТАМ ...!? У ТЭБЭ ??

29.06.2017 15:11

БЕЗВИЗОВЫЙ РЭЖИМ......
кум

29.06.2017 15:13

КУМ ПОЦЕЛУЙ КУМУШКУ ЮЛЕНЬКУ В ПОПОЧКУ !? ТАМ ...!? У ТЭБЭ ?? писал(а):
БЕЗВИЗОВЫЙ РЭЖИМ......


Натаха, ты опять сюда свои эротические фантазии начала выкладывать! Что, совсем никто не трахает тебя-страшилу жирную? Бедолага...Попроси у Федорова денег на вибратор-самотык что ли..
А КУМ СПЕЦ ПО??

29.06.2017 15:28

САМОТЫКУ....
кум

29.06.2017 16:04

ПОРА ЭКСТРАДИРОВАТЬ КУМА для НУЖД МИЛИЦИИ ЛНР! писал(а):
ПОМОГАЙТЕ ЧУТКИЕ СИЛОВИКИ РФ.....


А ты, Натаха-толстуха, донос напиши куда следует. Ну как всю жизнь твой папа и дедушка делали.
An Vlad

29.06.2017 16:20

Давно пора России признать ЛНР и ДНР,поставить им новейшее вооружение и очистить землю от окрафашистов!
вот и от.рыганок на подмогу подтянулся

29.06.2017 16:26

со своими завываниями про окрофашистов. Отрыганок, прочти лучше про фейковый спецназ: http://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2009276-echo/
Массаж мозга

29.06.2017 16:47

Кум,труселя кружевные не жмут?
ФигВам

29.06.2017 16:50

кум писал(а):
каждого немецкого солдата в июне 1941 в кармане лежал приказ Гитлера

Мерзавец же ты "кум"... У меня деды воевали, один под Сталинградом лежит, а то что ты говоришь - это предательство их памяти. И таких как я - миллионы русских людей. А твои предки, что же, крысами были? Или полицаями? Как ты можешь сравнивать добровольных защитников Новороссии и немецких солдат? Хорошо, тебе не по нраву их убеждения, но ведь они имеют на них свое право! Они защищают свою землю! Меняются только границы - они условны. Родина же всегда остается одна.
Массаж мозга

29.06.2017 16:51

Уважающий себя человек,эхо мацы не читает,как-то так,кумушка без умушка!
кум

29.06.2017 17:50

ФигВам писал(а):
Мерзавец же ты "кум"... У меня деды воевали, один под Сталинградом лежит, а то что ты говоришь - это предательство их памяти. И таких как я - миллионы русских людей. А твои предки, что же, крысами были? Или полицаями? Как ты можешь сравнивать добровольных защитников Новороссии и немецких солдат? Хорошо, тебе не по нраву их убеждения, но ведь они имеют на них свое право! Они защищают свою землю!


Ты, Фига, Киселя обсмотрелся. Никто там ничего давно не защищает. А население проклинает оккупантов - бандитов, кизяков и шваль всех мастей типа этого разведчика, разворотивших промышленный край. Или ты как настоящее зомби веришь в слова своего фюрера про то, что там шахтеры с трактористами воюют против регулярной армии? Ты просто жалок и смешон, Фига. Да еще и дедов вспомнил ни к месту совершенно. Да и за "мерзавца" врезал бы я тебе хорошенько по рылу, но интернет не позволяет. Так что помалкивай казлина со своими придуманными дедами лучше, да Рубанку подсерай.
кум

29.06.2017 17:53

Массаж мозга писал(а):
Уважающий себя человек,эхо мацы не читает,как-то так,кумушка без умушка!


пшелвжопупадальпригожинская. для тебя отрыганок всегда ответ только один, за какими бы ты никами не прятался.
От фонаря

29.06.2017 18:21

Есть желание порассуждать. Многонеуважаемые "кум" и еже с ним.Как вы считаете,каков по численности состав регулярной армии РФ находится на территории Республик? Три года идут боевые столкновения.Ежемесячно,(по вашим высказываниям) контрактники зашибают большие бабки. Откуда деньги,Зин? Путиноиды оплачивают наемников в ДЛНР? Или сами Республики? Не малый бюджет складывается.И как долго готов Путин вкладывать деньги российского народа в бесконечное противостояние укров и тех,кто за русский народ?При чем это противостояние не несет никаких дивидентов стране, а только обратное.Если оплачивают сами Республики содержание регулярной армии РФ на их территории ,то можно похлопать в ладоши. Молодцы! Это сложившиеся государства,которые не ползают с протянутой рукой ,как Петя Поросенко перед кем то, а научились зарабатывать своими Республиками.
Виктор

29.06.2017 18:53

Все правильно. Дембельнулся пацан, прихватил на память пулемет и заблудился, перепутал Восток с Западом. Вообще нужно понять одно, все кто ушел "защищать" ДНР и ЛНР, для Российской власти превращаются в мусор, который можно всегда выбросить.
Отфонарю

29.06.2017 19:38

От фонаря писал(а):
Путиноиды оплачивают наемников в ДЛНР? Или сами Республики?


Эту фразу могу расценить только как шутку юмора. Оплачиваем эту военную авантюру мы с тобой из своих карманов. Оплачивают российские пенсионеры сокращением индексации пенсий, оплачивает малый и средний бизнес, уничтожаемый на корню все новыми поборами, оплачивает население России бесконечным ростом цен на продукты, ГСМ, ЖКХ и пр. Республики, ага, рассмешил... Они на шее у России прочно уселись вместе с 2-мя миллионами крымских бездельников, радуйся.
и еще Отфонарю

29.06.2017 20:14

По опросу ВЦИОМ каждому десятому россиянину не хватает денег НА ЕДУ!!! Больше 30% хватает на еду но не хватает НА ОДЕЖДУ!!! Просвещайся, мгереныш прыщавый: https://news.mail.ru/society/30227870/?frommail=1
ЯБЛОНУТЫМ ФОНАРЯМ АЛТАЯ !! Виктория НУЛАНД озвучила СУММУ ВЛОЖЕНИЙ США !? В ??

29.06.2017 20:19

В МАЙДАУН НЕЗАЛЕЖНЫХ КУМОВ РОССИИ (шесть м. ардов долларов). Естественно, есть выделенные средства на поддержку ЯБЛОНУТЫХ кумов и в России... И , конечно, 2% ЯБЛО России и на Алтае не останется на сухом пайке...
ВОТ и РАБОТАЮТ ВИКТОРЫ - КИБОРГИ Алтая, торговцы кусочками РОДИНЫ и её СУВЕРЕНИТЕТОМ...
И своим ПРЕДАТЕЛЬСКИМ ПРАЦЕВАНИЕМ в рядах пятой колонны добились более 80% рейтинга президента ПУТИНА у населения РОССИИ... С чем можно поздравить всех ГОЛОДАЮЩИХ КИБОРГОВ пятой колонны РОССИИ... ПРАЦУЙТЕ!!
ВАШ КИБОРГСКИЙ ТРУД творится на глазах народа РОССИИ... Собачки киборгнутые МОСЬКИ ВИКТОРАШКИ лайте на слона РОССИЮ... ЖДИТЕ ПЕНДЕЛЯ от НАРОДА!! ДА КОМУ ВЫ НУЖНЫ??
Сергей

29.06.2017 20:44

Своих мы не бросаем. А это не свои.
Ru.банок

29.06.2017 21:50

Забавно читать комментарии лейборастов,типо сашка да кума,которые не разу не были в Новороссии!
Лично за пол года был в Донейке 4 раза и 3 в Луганске!
Господам гейропейсам,могу сообщить,что их вера в братский словянский народ,сильно преувеличена!
Эти братья регулярно посыпают минами мою родню,сволочно убивают мирных граждан!
Ну это всё проходяще,поскольку есть в Новороссии,моя жена и два брата,один из которых-шахтёр,а второй-ополченец,защищающих мир от фашизма!
Всем несогласным-сгореть в аду,как в Доме Профсоюзов , подожжённым нациками,в Одессе!
Отрыганку

29.06.2017 21:57

Ru.банок писал(а):
Ну это всё проходяще,поскольку есть в Новороссии,моя жена и два брата,один из которых-шахтёр,а второй-ополченец,защищающих мир от фашизма!


братьев тоже чечены с кизяками трахают как и твою жену, и как тебя - Пригожин, ЧМО прыщавое савушкинское?
21.57 НАСТУПИЛ ШО !? ЯБЛО... ОРГАЗМ ??

29.06.2017 22:48

У киборгив Алтая??
гость

29.06.2017 23:25

Читаю и все больше ужасаюсь. Как много ,оказывается, мрази и тварей народилось на моем Алтае.Майдауны!!! Кумы,сашки и прочая мразота- суки поганые!Это обрусевшие ассимилированые Ковтуны и т.п.Пора изгнать их из России,из Алтая на так любимую ими Окраину.Как там орали придурки:"Чемодан ,вокзал, Россия!?" Так вот и нашим "запевалам"-ответкой.Я не люблю правителей моей страны,но я горжусь моим государством.