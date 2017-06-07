Минобороны России отрицает, что захваченный Киевом алтайский парень является контрактником

29.06.2017 09:27
Все четверо военнослужащих, захваченных в плен украинскими военными на территории Донбасса, не являются российскими контрактниками, утверждает Минобороны России. Таким образом, ведомство опровергает прозвучавшие ранее из нескольких источников сведения о том, что плененный 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае, является кадровым военным.
Минобороны России опровергло сообщения ВВС о якобы захваченном в плен в Луганской области Украины «российском военном» Викторе Агееве. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.
Как сообщает РИА «Новости», Минобороны пояснило, что на второй странице военного билета Виктора Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. «Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых «разоблачений», — говорится в заявлении.
Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства непризнанной республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинская сторона часто дезинформирует СМИ с целью пропаганды. Так, Киев якобы поступил и в случае с четырьмя плененными повстанцами.
Андрей Марочко, представитель оборонного ведомства ЛНР:
Для того чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военнослужащими, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на их ближайших родственников. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии. Соответствующие документы, якобы подтверждающие их российское гражданство, которые надо будет показать зарубежным журналистам, обещают выдать родственникам на месте.
Отметим, что фото паспорта и военного билета задержанного опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.
Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.
В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».
Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.
Сейчас Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», - рассказал Андрей Марочко.
29.06.2017 09:45
29.06.2017 10:30
29.06.2017 10:35
29.06.2017 10:40
29.06.2017 10:53
29.06.2017 10:57
Ябло отрабатывает свой бутерброд с салом.
29.06.2017 11:06
29.06.2017 11:17
Есть только доЛБОвольцы, защищающие интересы кремлёвского каганата.
А бабы с Топчихи ещё нарожают.
29.06.2017 11:45
А парняга, которого страна отправила воевать за Ротенбергов в Донбасс, теперь получит пятнаху как обычный урка.
29.06.2017 11:47
29.06.2017 11:50
29.06.2017 11:58
Какую Родину защищал алтайский паренек в чужом иностранном государстве? Вы, путриоты, совсем мозги боярышником снесли себе. Да и грязью его никто не поливал, не свисти. Грязью поливают Минобороны, открестившееся от СВОЕГО СОЛДАТА. Доходит до твоих опухших от зомбоящика мозгов?
29.06.2017 12:04
29.06.2017 12:17
http://waroffline.org/index.php?showtopic=827&st=600
29.06.2017 12:23
29.06.2017 12:34
29.06.2017 12:40
29.06.2017 12:50
29.06.2017 13:27
приблатненного из себя строишь, ботаник прыщавый?)) Давай, тренируйся на комментаторах, безопасно же...В жизни-то штаны сразу обмочишь как этот горе-разведчик, не сомневаюсь.
29.06.2017 13:30
А что такое "милиция ЛНР"? Кто признал существование такой республики, кроме такой же непризнанной Абхазии? Не смеши, ЛНР))) Махновщина чистой воды под чутким руководством российских силовиков. И кукарекать они будут ровно то, что им на бумажке курирующий офицер-гебешник из Ростова напишет. ЛНР, ага...
29.06.2017 13:41
29.06.2017 13:47
29.06.2017 14:15
29.06.2017 15:00
Ты поди всерьез считаешь что у каждого немецкого солдата в июне 1941 в кармане лежал приказ Гитлера о нападении на СССР? Жертва ЕГЭ?
29.06.2017 15:02
попроси укольчик у медсестры, у тебя обострение словесного поноса началось, Натаха-толстуха
29.06.2017 15:11
29.06.2017 15:13
Натаха, ты опять сюда свои эротические фантазии начала выкладывать! Что, совсем никто не трахает тебя-страшилу жирную? Бедолага...Попроси у Федорова денег на вибратор-самотык что ли..
29.06.2017 15:28
29.06.2017 16:04
А ты, Натаха-толстуха, донос напиши куда следует. Ну как всю жизнь твой папа и дедушка делали.
29.06.2017 16:20
29.06.2017 16:26
29.06.2017 16:47
29.06.2017 16:50
Мерзавец же ты "кум"... У меня деды воевали, один под Сталинградом лежит, а то что ты говоришь - это предательство их памяти. И таких как я - миллионы русских людей. А твои предки, что же, крысами были? Или полицаями? Как ты можешь сравнивать добровольных защитников Новороссии и немецких солдат? Хорошо, тебе не по нраву их убеждения, но ведь они имеют на них свое право! Они защищают свою землю! Меняются только границы - они условны. Родина же всегда остается одна.
29.06.2017 16:51
29.06.2017 17:50
Ты, Фига, Киселя обсмотрелся. Никто там ничего давно не защищает. А население проклинает оккупантов - бандитов, кизяков и шваль всех мастей типа этого разведчика, разворотивших промышленный край. Или ты как настоящее зомби веришь в слова своего фюрера про то, что там шахтеры с трактористами воюют против регулярной армии? Ты просто жалок и смешон, Фига. Да еще и дедов вспомнил ни к месту совершенно. Да и за "мерзавца" врезал бы я тебе хорошенько по рылу, но интернет не позволяет. Так что помалкивай казлина со своими придуманными дедами лучше, да Рубанку подсерай.
29.06.2017 17:53
пшелвжопупадальпригожинская. для тебя отрыганок всегда ответ только один, за какими бы ты никами не прятался.
29.06.2017 18:21
29.06.2017 18:53
29.06.2017 19:38
Эту фразу могу расценить только как шутку юмора. Оплачиваем эту военную авантюру мы с тобой из своих карманов. Оплачивают российские пенсионеры сокращением индексации пенсий, оплачивает малый и средний бизнес, уничтожаемый на корню все новыми поборами, оплачивает население России бесконечным ростом цен на продукты, ГСМ, ЖКХ и пр. Республики, ага, рассмешил... Они на шее у России прочно уселись вместе с 2-мя миллионами крымских бездельников, радуйся.
29.06.2017 20:14
29.06.2017 20:19
ВОТ и РАБОТАЮТ ВИКТОРЫ - КИБОРГИ Алтая, торговцы кусочками РОДИНЫ и её СУВЕРЕНИТЕТОМ...
И своим ПРЕДАТЕЛЬСКИМ ПРАЦЕВАНИЕМ в рядах пятой колонны добились более 80% рейтинга президента ПУТИНА у населения РОССИИ... С чем можно поздравить всех ГОЛОДАЮЩИХ КИБОРГОВ пятой колонны РОССИИ... ПРАЦУЙТЕ!!
ВАШ КИБОРГСКИЙ ТРУД творится на глазах народа РОССИИ... Собачки киборгнутые МОСЬКИ ВИКТОРАШКИ лайте на слона РОССИЮ... ЖДИТЕ ПЕНДЕЛЯ от НАРОДА!! ДА КОМУ ВЫ НУЖНЫ??
29.06.2017 20:44
29.06.2017 21:50
Лично за пол года был в Донейке 4 раза и 3 в Луганске!
Господам гейропейсам,могу сообщить,что их вера в братский словянский народ,сильно преувеличена!
Эти братья регулярно посыпают минами мою родню,сволочно убивают мирных граждан!
Ну это всё проходяще,поскольку есть в Новороссии,моя жена и два брата,один из которых-шахтёр,а второй-ополченец,защищающих мир от фашизма!
Всем несогласным-сгореть в аду,как в Доме Профсоюзов , подожжённым нациками,в Одессе!
29.06.2017 21:57
братьев тоже чечены с кизяками трахают как и твою жену, и как тебя - Пригожин, ЧМО прыщавое савушкинское?
29.06.2017 22:48
29.06.2017 23:25