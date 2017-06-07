Минобороны России отрицает, что захваченный Киевом алтайский парень является контрактником

Все четверо военнослужащих, захваченных в плен украинскими военными на территории Донбасса, не являются российскими контрактниками, утверждает Минобороны России. Таким образом, ведомство опровергает прозвучавшие ранее из нескольких источников сведения о том, что плененный 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае, является кадровым военным.

Минобороны России опровергло сообщения ВВС о якобы захваченном в плен в Луганской области Украины «российском военном» Викторе Агееве. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

Как сообщает РИА «Новости», Минобороны пояснило, что на второй странице военного билета Виктора Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве. «Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых «разоблачений», — говорится в заявлении.

Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства непризнанной республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинская сторона часто дезинформирует СМИ с целью пропаганды. Так, Киев якобы поступил и в случае с четырьмя плененными повстанцами.

Андрей Марочко, представитель оборонного ведомства ЛНР: Для того чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военнослужащими, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на их ближайших родственников. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии. Соответствующие документы, якобы подтверждающие их российское гражданство, которые надо будет показать зарубежным журналистам, обещают выдать родственникам на месте.

Отметим, что фото паспорта и военного билета задержанного опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».

Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.

Сейчас Народная милиция ЛНР просит международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении захваченных киевскими силовиками военнослужащих Республики. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», - рассказал Андрей Марочко.