Алтайские депутаты припомнили министру «холостой» вояж в Петербург

В рамках традиционного правительственного часа, прошедшего в Алтайском Заксобрании 28 июня, ответ перед депутатами держал министр экономического развития региона Николай Чиняков. Зампредседателя правительства Алтайского края пришлось оправдываться за отсутствие осязаемого результата поездки на Петербургский международный экономический форум, а также объясняться, куда «пропали» несколько тысяч рабочих мест в регионе.

В отличие от предыдущей встречи - с участием министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких — на этот раз никто интеллектуальных заданий на профпригодность для чиновника не подготовил: Евгения Боровикова решила отмолчаться. Вначале Николай Чиняков коротко охарактеризовал ситуацию в подведомственной ему отрасли. Как водится, акцент был сделан только на успехах, проблемные места спикер постарался обойти стороной и не заострять на них внимание. Впрочем, сделать ему это все же пришлось после ряда вопросов, прозвучавших от депутатов.

Тон дискуссии задал Александр Молотов. Он, вспоминая недавно прошедший в Санкт-Петербурге экономический форум, решил уточнить, во что конкретно вылилось участие в знаковом мероприятии для Алтайского края. В пример были приведены несколько регионов из Центральной России и суммы, которые фигурировали в контрактах, заключенных прямо на форуме.

«Хотелось бы узнать, сколько соглашений подписал Алтайский край и на какую сумму», - задал резонный вопрос г-н Молотов. Кроме того, депутат попробовал выяснить судьбу многострадального винодельческого проекта на Алтае. Тут Николаю Чинякову на выручку подоспел председатель АКЗС Александр Романкенко. Спикер парламента заявил, что если вопрос не относится к компетенции чиновника, последний может на него не отвечать. Именно так г-н Чиняков и сделал.

На первый вопрос ему все же пришлось дать пояснения. По словам вице-губернатора, Алтайский край никогда непосредственно не участвовал в самой экспозиции в рамках форума, «к тому же не надо думать, что это какая-то ярмарка-выставка, это скорее площадка, где можно подискутировать по многим актуальным вопросам с экспертами и представителями федеральных органов власти, - расставил точки над i Николай Чиняков. - Кроме того, Алтайский край никогда не практиковал такого, чтобы накапливать специально контракты и подписывать их в конкретную дату. Работа ведется постоянно, так в течение лета регион посетит руководство нескольких известных компаний. Результатом чего, мы надеемся, станут подписанные соглашения. Как только это произойдет, вы сразу обо всем узнаете».

Другой не самый приятный эпизод в ходе правительственного часа спровоцировал Василий Железовский. «Почему на фоне экономического роста в Алтайском крае, о котором вы говорите, экономика продолжает нести потери: с начала года мы недосчитались уже около 15 тысяч рабочих мест», - прямо спросил депутат. Г-н Железовский уточнил, что он опирается на официальные данные Росстата, где на конец 2016 года указывалось 623 тысячи рабочих мест, а к середине текущего — уже 608 тысяч.

Николай Чиняков уведомил, что, во-первых, эта статистика охватывает только крупные и средние предприятия, «срез» же по малому бизнесу делается только раз в три года. Кроме того, учитывая довольно стабильные данные по безработице (хотя это и косвенный признак) - она не растет, можно сделать вывод, что эти люди перешли в иную категорию занятых и трудятся на предприятиях малого бизнеса, выдвинул версию министр. Интересно, что в диалог и на этот раз включился спикер Заксобрания. Александ Романенко высказал свою собственную точку зрения, отчего в крае уменьшается количество рабочих мест. «Это происходит из-за модернизации производства, вы же понимаете», - многозначительно обратился он в сторону Василия Железовского.

Добавим, следующий правительственный час пройдет только через два месяца, ориентировочно 30 августа. Кто именно из краевого кабмина будет выстраивать диалог с парламентариями, пока неизвестно.