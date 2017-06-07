Перестановка слагаемых: Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко

29 июня Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 33-летней Оксаны Ткаченко, которую первая инстанция приговорила почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос. Приговор женщине в целом оставлен без изменений, однако изменился список статей, по которым женщину признали виновной, рассказали ИА «Банкфакс» в секретариате суда.

Рассмотрение дела было намечено на 9:00, однако началось с некоторой задержкой. Судебной коллегии потребовалось более двух часов, чтобы решить судьбу Оксаны Ткаченко. Как сообщили в суде, приговор ей в целом оставлен без изменения. Из него исключили ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Благодаря этому на восемь месяцев уменьшился срок наказания — до шести лет лишения свободы.

Напомним, 11 мая Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Оксаны Ткаченко. Согласно показаниям, летом 2015 года женщина рассталась с мужем по причине домашнего насилия. Г-жа Ткаченко ушла с детьми из дома, а когда хотела забрать вещи — мужчина набросился на девятилетнего пасынка. Защищая ребенка, горожанка четырежды выстрелила из травматического пистолета. Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Однако первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Затем один из свидетелей изменил показания и преследование возобновилось. Со слов женщины спустя два дня после якобы покушения на убийство потерпевший праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. По версии же следствия, г-жа Ткаченко хотела поселиться в доме против воли экс-супруга, из-за чего и разгорелся конфликт.

Суд не поверил в то, что действия Оксаны Ткаченко являлись самообороной. Он посчитал, что уже после того, как она выстрелила в бывшего мужа, г-жа Ткаченко специально избила сына, чтобы обвинить в этом мужчину. В итоге женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Ей назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Также суд обязал Оксану Ткаченко выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за понесенный потерпевшим вред здоровью. Оксану Ткаченко взяли под стражу прямо в зале суда.

Сразу после вынесения приговора па портале сhange.org появилась петиция в защиту г-жи Ткаченко. Подписанты требуют пересмотреть первоначальное решение суда. Документ адресован генпрокурору, председателю Федерального Собрания, а также в Конституционный и Верховный суды. На 29 июня петицию подписали более 3800 человек. За последний месяц число подписантов выросло всего на 400 человек.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей г-жи Ткаченко. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки над девятилетним сыном и четырехлетней дочерью.