«Одинокий» пикетчик попытался решить проблемы «утопающего» Рубцовска у стен Заксобрания

Владимир Карачев у стенда с фотографиями

Утром 29 июня житель Рубцовска Владимир Карачев провел одиночный пикет у здания Парламентского центра, где проходила очередная сессия Алтайского Заксобрания. Как рассказали ИА «Банкфакс» представители КПРФ, своими действиями он хотел обратить внимание властей на ситуацию с грунтовыми водами в Рубцовске.

Пикетчик хотел обратить внимание на проблемы Рубцовска

С собой мужчина привез множество фотографий, где зафиксированы последствия наводнения, которое продолжалось в городе с апреля по май. Он рассказал присутствовавшим журналистам о том, что около 3 тысяч жилых домов до сих пор остаются подтопленными. «Вода стоит под полом, ее откачали только сверху. Люди, проживающие в пострадавших от подтопления домах, заболевают бронхитом, так как в домах влажно. Мы обращались к главе города, организовали собрание, создали инициативную группу из населения в составе 30 человек, однако ничего не меняется. Мы требуем установления причин подтопления, помощи в осушении территорий, выплаты компенсаций на восстановление жилья», — рассказал «Интерфаксу» Владимир Карачев.

Он отметил, что подтопление грунтовыми водами происходит в городе уже четвертый год подряд. В настоящее время из-за влаги шлак в налитых домах разрушается, в деревянных строениях появилась плесень и грибок, а в кирпичных домах разрушается фундамент.

Как рассказали ИА «Банкфакс» в крайкоме КПРФ, г-н Карачев передал свое обращение в письменном виде в реготделение. Оно уже принято в работу.

Добавим, еще в мае глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка — Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной по официальным данным подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений.