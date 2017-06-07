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Главная Лента новостей «Одинокий» пикетчик попытался решить проблемы «утопающего» Рубцовска у стен Заксобрания

«Одинокий» пикетчик попытался решить проблемы «утопающего» Рубцовска у стен Заксобрания

29.06.2017 13:30

Владимир Карачев у стенда с фотографиями
Владимир Карачев у стенда с фотографиями

Утром 29 июня житель Рубцовска Владимир Карачев провел одиночный пикет у здания Парламентского центра, где проходила очередная сессия Алтайского Заксобрания. Как рассказали ИА «Банкфакс» представители КПРФ, своими действиями он хотел обратить внимание властей на ситуацию с грунтовыми водами в Рубцовске.

Пикетчик хотел обратить внимание на проблемы Рубцовска
Пикетчик хотел обратить внимание на проблемы Рубцовска

С собой мужчина привез множество фотографий, где зафиксированы последствия наводнения, которое продолжалось в городе с апреля по май. Он рассказал присутствовавшим журналистам о том, что около 3 тысяч жилых домов до сих пор остаются подтопленными. «Вода стоит под полом, ее откачали только сверху. Люди, проживающие в пострадавших от подтопления домах, заболевают бронхитом, так как в домах влажно. Мы обращались к главе города, организовали собрание, создали инициативную группу из населения в составе 30 человек, однако ничего не меняется. Мы требуем установления причин подтопления, помощи в осушении территорий, выплаты компенсаций на восстановление жилья», — рассказал «Интерфаксу» Владимир Карачев.

Он отметил, что подтопление грунтовыми водами происходит в городе уже четвертый год подряд. В настоящее время из-за влаги шлак в налитых домах разрушается, в деревянных строениях появилась плесень и грибок, а в кирпичных домах разрушается фундамент.

Как рассказали ИА «Банкфакс» в крайкоме КПРФ, г-н Карачев передал свое обращение в письменном виде в реготделение. Оно уже принято в работу.

Добавим, еще в мае глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка — Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной по официальным данным подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений.

Фото: Илья Климентьев


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Комментарий

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Комментариев 10
Сайра

29.06.2017 14:35

Походу кому-то мозги сильно прополоскали, делать человеку нечего, тонет он видите ли. Решил раздуть из мухи слона.
Гость

29.06.2017 14:37

Ну прям так утопает Рубцовск, а почему тогда лишь одному человеку интересно его спасение? Проводились ли какие то комиссии, существует ли какая то экспертная оценка вообще того, что сейчас там происходит? Нет. Отсюда вопрос, что там происходит в Рубцовске? Неизвестно, правда, со слов одного мужика с картонкой там вообще просто Венеция. Однако, как то не слышал об этом ни разу, а уже четыре года так. Странно одним словом
гость

29.06.2017 14:54

Добавим, еще в мае глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка — Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной по официальным данным подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений.
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Куда дели 10 млн , которые Карлин направил в Рубцовск?
Тролям Едросовским

29.06.2017 14:56

Любую мразь которая сомневается можно пару недель подержать в любом рубцовском подвале, где воды по пояс. Может тогда в себя придут мозги и пропадет желание писать платный бред в комментариях. Причем писать плохо и получать за свою низкую социальную ответственность крайне мало.
про 10 млн

29.06.2017 14:58

Карл сказал и Карл сделал - это две большие разницы. 10 млн - капля в море. На них систему арыков не восстановить. Кирдык Рубцовску. Доворовались начальнички. Довела "ЕДИНННАЯ РАСЕЯ" город до ручки.
Зобневу

29.06.2017 15:05

Ну как ты, Витя, в Сад-городе? Всю воду отсосал под своим заводиком? Чую отсосет ЕдРо в Рубцовске на выборах 10 сентября по полной программе.
Какой там Рубцовск

29.06.2017 15:36

вся страна погрузилась в пучину беспредела еще двадцать пять лет назад
Правильное дело

29.06.2017 16:16

Человек делает благо. Как еще можно обратить внимание властьимущих на озвучивание причины подтопления. раньше такого не было. Что изменилось в прошедшем ближайшем времени, что частный сектор затоплен, а в подвалах МКД парные душегубки?
Что на это начало влиять!?
Где обещанные выводы каких-то "учоных" комиссий!?
Только вот не надо тупую версию об заиливании речки предлагать населению.
Причина и глубже и на поверхности: отсутствие арыков, работа радара, прихватизация частниками и нерациональное использование близлежащих водных ресурсов, тайные сбросы в грунтовку с промплощадок (или наооборот - надо бы проверить всех в округе промышленномасштабно добывающих скважинами воду (а их негласно много понабурили больших мощностей), ....
Где причина!?
И где участие власти в беде рубцовчан!?
однако

29.06.2017 17:36

Где вы увидели власть в Рубцовске? Вся власть и деньги в крае. А Рубцовску кирдык приходит и с этим населению надо смириться.
Мути не мути воду перед выборами коммунисты, все же сами в Барнаул перебираются.
Где заблаговременно приватизировал себе квартирку бывший персек Юрченко?
В Барнауле, однако.
Житель Барнаула

29.06.2017 17:44

Обращает на себя внимание тот факт, что мужики рубцовские стали образованными Ну прямо по англицки шпарить начали. Лозунги по английски пишут. Или руководство Алтайского КПРФ работает на Госдеп? Или Лапина с Прусаковой рисуют лозунги. Хотя может и Красильников постарался.