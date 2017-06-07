«Одинокий» пикетчик попытался решить проблемы «утопающего» Рубцовска у стен Заксобрания

29.06.2017 13:30
Утром 29 июня житель Рубцовска Владимир Карачев провел одиночный пикет у здания Парламентского центра, где проходила очередная сессия Алтайского Заксобрания. Как рассказали ИА «Банкфакс» представители КПРФ, своими действиями он хотел обратить внимание властей на ситуацию с грунтовыми водами в Рубцовске.
С собой мужчина привез множество фотографий, где зафиксированы последствия наводнения, которое продолжалось в городе с апреля по май. Он рассказал присутствовавшим журналистам о том, что около 3 тысяч жилых домов до сих пор остаются подтопленными. «Вода стоит под полом, ее откачали только сверху. Люди, проживающие в пострадавших от подтопления домах, заболевают бронхитом, так как в домах влажно. Мы обращались к главе города, организовали собрание, создали инициативную группу из населения в составе 30 человек, однако ничего не меняется. Мы требуем установления причин подтопления, помощи в осушении территорий, выплаты компенсаций на восстановление жилья», — рассказал «Интерфаксу» Владимир Карачев.
Он отметил, что подтопление грунтовыми водами происходит в городе уже четвертый год подряд. В настоящее время из-за влаги шлак в налитых домах разрушается, в деревянных строениях появилась плесень и грибок, а в кирпичных домах разрушается фундамент.
Как рассказали ИА «Банкфакс» в крайкоме КПРФ, г-н Карачев передал свое обращение в письменном виде в реготделение. Оно уже принято в работу.
Добавим, еще в мае глава региона Александр Карлин заявил, что Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка — Западный и Сад-город. Всего в Рубцовске текущей весной по официальным данным подтопило около 2 тысяч участков и 209 домовладений.
Фото: Илья Климентьев
29.06.2017 14:35
29.06.2017 14:37
29.06.2017 14:54
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Куда дели 10 млн , которые Карлин направил в Рубцовск?
29.06.2017 14:56
29.06.2017 14:58
29.06.2017 15:05
29.06.2017 15:36
29.06.2017 16:16
Что на это начало влиять!?
Где обещанные выводы каких-то "учоных" комиссий!?
Только вот не надо тупую версию об заиливании речки предлагать населению.
Причина и глубже и на поверхности: отсутствие арыков, работа радара, прихватизация частниками и нерациональное использование близлежащих водных ресурсов, тайные сбросы в грунтовку с промплощадок (или наооборот - надо бы проверить всех в округе промышленномасштабно добывающих скважинами воду (а их негласно много понабурили больших мощностей), ....
Где причина!?
И где участие власти в беде рубцовчан!?
29.06.2017 17:36
Мути не мути воду перед выборами коммунисты, все же сами в Барнаул перебираются.
Где заблаговременно приватизировал себе квартирку бывший персек Юрченко?
В Барнауле, однако.
29.06.2017 17:44