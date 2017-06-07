Барнаульские чиновники запускают новый портал мэрии за 2,4 млн рублей

1 июля администрация Барнаула намерена презентовать обновленный офсайт города. Отдельная новость, посвященная апгрейду портала barnaul.org, вышла накануне. Пресс-служба мэрии попыталась акцентировать внимание на том, что сайт станет более социально ориентированным, однако при этом скромно умолчала, во сколько обошлись бюджету обновления.

Аукцион на право модернизации офсайта города прошел еще осенью 2016 года. Как следует из материалов сайта Госзакупок, чиновники отдали лот компании Mitra за стартовые 2,4 млн рублей, невзирая на то, что еще двое участников серьезно сбили цену. Как следует из документа, за право «довести до ума» портал barnaul.org боролось три конкурсанта. Новосибирское ООО «Аш 2 О Дизайн» (предложило 1,85 млн рублей), барнаульский предприниматель Тарас Дружинин (0,3 млн рублей) и компания из краевого центра Mitra. На счету последней, к слову, большинство выигранных аукционов за период 2012-2014 годов по усовершенствованию интернет-площадки администрации города. В соответствии с критериями аукциона от предлагаемой участником цены зависело лишь 30 % успеха, а от квалификации — 70 %.

Как сказано на сайте администрации Барнаула, над проектом работали 15 специалистов (12 сотрудников Mitra и трое представителей комитета информационной политики). Техническое задание по модернизации сайта составило 73 страницы. Разработчик учел особые требования и большую социальную ответственность, убеждают горожан чиновники. «Приступая к проекту, мы знали, чего хотим от нового сайта города. Он должен быть современным, полезным и понятным разным группам населения: предпринимателям, журналистам, пенсионерам и всем остальным барнаульцам. Более того, мы понимали, какими средствами реализовать часть наших задумок: к проекту с нашей стороны были привлечены профессионалы с соответствующим опытом и навыками, интересом к IT-индустрии и знаниями современных тенденций», - отметил председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник.

Проанализировав существующие сайты муниципалитетов и потребность в информации жителей Барнаула, решено было принципиально поменять структуру сайта на современную. Новости выделили в отдельный портал, кроме того, создали информационную базу по жизненным ситуациям и возникающим бытовым вопросам. Сервис «городского помощника» будет постоянно пополняться новыми статьями. Для пользователей планшетов и смартфонов доступна удобная адаптивная версия, перечисляют основные плюсы апгрейда чиновники в собственном мини-обзоре.

Виктор Сидоров, аккаунт-менеджер компании Mitra: Целью модернизации было усовершенствование как технической (функциональной) части, так и повышение удобства пользователей и большая открытость ресурса для своей целевой аудитории. Все эти задачи решались с учетом специфики для такого рода ресурсов и требований законодательства. Модернизация коснулась и внешнего вида сайта - был полностью переработан дизайн с учетом адаптивности. Сервис «городского помощника» вобрал в себя жизненные ситуации жителей. Зайдя в раздел, посетитель может выбрать волнующий его вопрос и получить ценный совет, как поступить в сложившейся ситуации. Если же пользователь не нашел решения или обнаружил ошибку, он может написать об этом и помочь сервису стать удобнее. Немало времени занял перенос большого объема информации со «старой» версии, ссылка на которую доступна с главной страницы, эта работа продолжается. Работа над ресурсом не заканчивается - после запуска beta-версии идет сбор и анализ обратной связи от пользователей. Сайт в дальнейшем будет меняться, исходя из потребностей самих посетителей, изменения будут вноситься и в функциональную часть, и в дизайн.

Оценить новую версию сайта, которая будет доступна с 1 июля, можно отправив свой отзыв на электронную почту: adminsite@barnaul-adm.ru.

Интересно, что администрация Барнаула занялась очередным усовершенствованием своего интернет-ресурса, несмотря на произошедший в начале 2015 года скандал. Тогда аналогичные работы оценивались мэрией в 1,6 млн рублей. Стоит отметить, что аукцион не получил логического завершения: чиновники отказались от проведения взбудоражившего общественность конкурса после критики «Народного фронта». Если бы закупка состоялась, то модернизации городской портал подвергся бы в третий раз за четыре года.

Между тем в период с 2012 по 2014 годы администрация Барнаула уже потратила на свой сайт более 2,7 млн рублей. ИА «Банкфакс» удалось обнаружить семь соответствующих аукционов, в которых задания сформулированы как «доработка», «модернизация», «разработка модуля» для официального сайта Барнаула и т. п.