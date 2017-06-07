«Я верила — нас там нет»: мать плененного на Донбассе алтайского бойца задумалась о политике

03.07.2017 12:53
Мать захваченного в плен украинскими военными на территории Донбасса ефрейтора Виктора Агеева до последнего не верила, что ее сын находится на территории Украины. По ее словам, он скрывал условия своей службы и не говорил, что попал в Луганскую область. Сама женщина рассказала, что доверяла российскому телевидению и считала, что российских военных нет на Украине, приводит ее слова «Новая газета».
Корреспондент издания встретился со Светланой Агеевой в Барнауле, куда она приехала из родной Топчихи. В краевом центре сейчас живет ее старший сын Максим, до командировки в Донбасс съемную квартиру с ним делил и 23-летний Виктор. О том, что сына взяли в плен, женщина узнала 27 июня из сообщений украинских пользователей «Одноклассников». После объявления ВСУ о взятии российского солдата, на страницу г-жи Агеевой, как она рассказывает, пришли «десятки злобных комментаторов и начали писать: так вам и надо, рашисты! Смерти желали и мне, и сыну».
Срочную службу в российской армии Виктор Агеев проходил в Ростовской области еще в 2015 году. Отслужив, молодой человек вернулся домой и до весны 2017-го жил и работал в Барнауле. При этом Виктор говорил матери, что в ближайшее время хочет снова пойти в армию, но уже по контракту. Женщина до последнего была уверена, что так и произошло. Он сам присылал ей фотографию о присвоении звания ефрейтора, чем она очень гордилась. Однако впоследствии официальные лица опровергли эту информацию. «Он мне и фотографии присылал оттуда, где он в военной форме с тремя другими ребятами, и они держат знамя и на нем написано что-то про подразделения Российской Федерации… Ну, может, романтика, мальчишки балуются. А военком [Константин Эллер — здесь и далее прим. «Новой газеты»], когда приехал, мне сказал, что знамя это ненастоящее. Так что теперь не знаю, что думать», — сказала женщина.
Г-жа Агеева рассказывает, что на службу Виктор уехал 18 марта 2017 года. При этом, по словам матери, в Ростовскую область он поехал самостоятельно на поезде. «Я уже тогда засомневалась: почему, если есть контракт, он едет сам, а не через военкомат? Но я отбросила эти сомнения. Значит, так надо, подумала. При мне он созванивался с кем-то из Ростова, ему давали какие-то номера, координаты. Так он попал в Ростов, а потом оказался в Батайске и оттуда уже звонил мне». Виктор контактировал с матерью каждую неделю, но начиная с 30 мая связь прекратилась. Однако Виктор Агеев успел сообщить матери, что созваниваться регулярно «теперь будет тяжело».
Именно тогда у женщины возникла тревога за сына и появились первые сомнения. «Я же человек не военный, но глядя и смотря наш телевизор думала, что мы там [в Ростовской области] охраняем нашу границу, ну как мы… мы — россияне. Знала, что там очень опасно. Переживала [за Виктора]. Тем более разведка. Но я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют. По крайней мере, я верила, что стараются [не присутствовать]», — прокомментировала женщина.
На вопрос о том, активно ли женщина следит за новостями, она ответила, что очень увлекается политикой, всегда смотрит передачи Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и т. п. «Хотя вот Киселев как-то так не очень, а вот Соловьев нравится. В общем, немножко разбираюсь, мне кажется [в политике]», — сказала мать Виктора Агеева.
Сейчас, после всех событий с ее сыном, женщина в замешательстве.
Светлана Агеева, мать плененного на Донбассе россиянина:
Вывод такой, что украинские СМИ и наши СМИ работают, что ли, только на очернение друг друга. Ну смотрите. Почему у украинцев такая ненависть [к русским]? Может быть, наши СМИ тоже грязи льют на украинцев больше чем надо? Может, специально это происходит?.. Или вот Минские соглашения. Постоянно отовсюду раздается, что они не работают, и я никак не могу понять, когда они заработают! Кто должен шаги предпринимать для этого? Один Киев или наши тоже должны? Думаю, надо обеим сторонам работать. Затянулась чего-то эта ситуация [на Юго-Востоке Украины]. С другой стороны, я вот послушала шквал негатива в свой адрес и в сторону России от украинцев, и это было страшно. Угрозы убийством, оскорбления. Может, их специально нанимали так писать? Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что россияне так сильно не реагируют [в адрес украинцев], так агрессивно и с такой ненавистью. Я сама вообще не реагирую с ненавистью на них. Думаю, что мое поколение украинцев тоже — как я считают. Это только молодежь, которая за эти 25 лет выросла, злая. Поскольку политика там [на Украине] велась антироссийская, вот так и получилось. Хотя опять же я там не жила, просто делаю выводы из СМИ, из телепередач Киселева, Соловьева. А больше — где? Где еще говорят убедительно? Теперь меня заинтересовал этот вопрос, когда меня коснулось. Мне просто интересно, почему они все нас так ненавидят-то? Или они не ненавидят нас? Может, это преподносят только нам так?
Добавим, несколько дней назад к Светлане Агеевой наведывался военком Топчихинского района Константин Эллер и заявил, что никакого контракта у российской армии с ее сыном не было, а воевать в ЛНР Виктор ездил в качестве наемного бойца. «Со слов военкома я так поняла, что ему велели из Москвы ко мне явиться. Сказал, что если бы сын служил как российский контрактник, то из Ростовской области сюда домой пришла бы на него бумага, открепление [в местный военкомат]. А она не пришла. И этим вот они убеждают [меня] и делают вывод, что контракт контракту рознь», — приводит издание слова женщины.
Во время беседы она несколько раз повторила, что «готова на все, лишь бы Виктора поскорее отпустили, готова даже ехать в Киев».
Фото: «Новая Газета»
03.07.2017 13:28
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Они сначала интервью су неё взяли, потом торг начнётся. Нельзя ведь вато-квасную маман разочаровывать: денюх подбросить и очередную порцию плешивской лапши.
Ветерану.
Пока плешь с подельниками страну разбазаривают и народ обчищают, 86% верят его сказкам а пацанва из нищих регионов едут ХЗ куда деньги зарабатывать. И не вдомёк пацанам, что дело это уголовное, и в Украине и в России.
А вааще он знал куда лез. Поэтому - судить!
03.07.2017 13:53
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03.07.2017 15:05
Никуда бы этот сварщик не поехал если бы не устроенная ВЛАСТЬЮ война на территории соседнего государства. Начавшаяся с заброски диверсионных групп Гиркина и пр., всяких казаков и моторол. Так что власть как раз его туда и отправила. И не секрет что до сих пор идет вербовка таких утырков через военкоматы. И все мы прекрасно знаем кто может остановить эту бойню одним приказам, даже устным, но не хочет. Но у лиц за зубчатой стеной свои интересы и расклады. Поэтому пацанчики по-прежнему будут ехать убивать таких же пацанчиков с другой стороны и гибнуть сами, а мамаши будут смотреть по зомбоящику поганого Соловья Рудольфыча, который в Донбасс или Крым никогда не поедет - ему не нужны проблемы с Шенгеном чтобы отдыхать на своей вилле в проклятой гейропейской Италии на озере Комо.
03.07.2017 15:14
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03.07.2017 15:28
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03.07.2017 15:47
ага наваляли. 10 тысяч трупов пока что наваляли с обеих сторон благодаря гениальному плану питерского наполеончика. А уж про экономику молчу - о покойных только хорошее можно...И без всяких "бы" уже давно на дне.
03.07.2017 16:09
03.07.2017 16:14
Данные в открытом доступе, в ОБСЕ и ООН. И методичкой своей жеппу себе подотри если тупишь.
03.07.2017 16:58
Поехал к брату в город -не как у Балабанова-
работали братья , снимали жильё -на двоих дешевле , но шибкой перспективы не видели -
руководство с 2005 года Алтайским краем АБК не причина отсутствия перспективы
для молодёжи???
Младший подписал контракт коммерческий с ЧастнойВоеннойКомпанией и поехал в ЛНР.
Был бы спецом , мог и танкеры на палубе охранять в Персидском заливе -
там оплата поболее и повесомее.
Схема та же -
Михаил Светлов- Гренада моя 1936-с испано-немецкими фашистами бились там,
не получилось победить.
с 2014 - с украинскими фашистами битва , но не победить нельзя уже , иначе совсем
распоясаются .
03.07.2017 17:13
03.07.2017 17:57
Я могу к тебе на встречу приехать. Посмотрим кто из нас задрот когда ты в штаны написаешь, клоун савушкинский.
03.07.2017 17:59
Вот на таких дебилах как ты и держится вертикаль ротенбергов. В мозгах киселевская лапша все каналы забила напрочь. Жги есчо анчоус. Про распятого мальчика не забудь и про летчика Волошина с диспетчером Карлосом.
03.07.2017 18:47
03.07.2017 18:53
ЧТО БОГУ не ХВАТИЛО ГЛИНЫ
И ТАКИХ СашОК ов, Викторов и пр. ЯБЛО ЛЕПИЛ ОН ИЗ ГАВНА.
03.07.2017 19:00
03.07.2017 19:08
Неприятность с юной защитницей неньки случилась 26 июня - во время так называемого «хлебного перемирия». Правда, свидетели путаются в показаниях: то ли погибла во время «обстрела боевиков», то ли была уничтожена во время спецзадания, не пойми какого. Это наводит на мысль о том, что Морозова стала «небоевой потерей» - её сослуживцы намекают на странные обстоятельства гибели в ходе внутренних разборок и допускают даже, что девушка была изнасилована своими же «хлопцями», а потом убита. Ну а в итоге все списали на «сепаратистов», ведущих обстрелы - привычное для ВСУ дело. Теперь из Морозовой делают юную героиню, погибшую в борьбе за "незалежнисть" - и местные власти, и военное ведомство показательно скорбят и призывают потомков вечно хранить в сердцах этот сомнительный подвиг.
03.07.2017 19:11
пшланахерпадальпригожинская поганый рубанок. ты со своим поганым словоблудием ни за каким никомм не спрячешься, ссыкунишка савушкинская
03.07.2017 19:13
Остальным сострадальцам-на Ленинградку сосать в счёт долга Нафтогаза Газпрому!
03.07.2017 19:14
Ты видать большой спец по петухам зоновским как и вся ваша пригожинско-петушиная братия 11-рублевая. Сколько лет в петушином кутке отбухал вафлер?
03.07.2017 19:18
не погань чужой ник своим высером падальпригожинская. и не приплетай свою жену-потаскуху, она еще из-под чеченского взвода не вылезла
03.07.2017 19:21
Оркомайданутые создания проскакали уже как Крымнаш#, так и Донбасснаш#!
Что сказать....кастрюли!
03.07.2017 19:40
03.07.2017 20:00
03.07.2017 20:12
03.07.2017 20:20
03.07.2017 20:25
03.07.2017 20:25
Москаль мне не брат!
Бендеровец ?
Тибе зажмуриться от Кольта , как там , или от Стечкина ,как здесь , милее ?
03.07.2017 20:27
Это только наша либересдня,всё твердит об убийстве братского народа!
Это-не народ,а выродки бандеровские!
Киборги воют-Россиия их давит,и правильно,сравнять с землёй их до Киева,остальные,путь хреначат до гейропы по безвизу!
Хто не согласен-путь взлетевшему на воздух полковнику СБУ из Марику-вам всем в помощь!
03.07.2017 20:36
03.07.2017 20:36
я детей не бью, не мечтай, соплежуй. я тебя просто обоссу и отпущу, не бойся
03.07.2017 20:39
мне милее зажмуриться от удовольствия и тебе за шиворот нассать и пинка дать чтоб готовился к 1 сентября. В школу скоро, а у тебя гербарий не собран
03.07.2017 20:42
Мне на ваши личности глубоко насрать. Еще бы я ваши вонючие физиомордии разбирал, делать мне больше нечего, ага. Для меня вы все вместе с рубанком - любителем создавать массовость высеров чужими никами(массаж мозга, гонец из Пензы, Ан Влад м пр.) - обычное коричневое пятно кала в интернете. Очень вонючее и растекшееся по сайтам за зарплату путинского повара Пригожина.
03.07.2017 20:46
03.07.2017 20:52
на пальмовом сыре вырастут новые поколения путриотов и стройными рядами пойдут в поход на жидобандеровский Львов. Впереди Захарка Прилепин с красным флагом.
03.07.2017 20:55
Но твои высеры на этом сайте,свидетельствуют , что Ходор и Оля Фоздриева качает тебя баблом не слабо!
Срёшь,как слон,хе,хе,хе!
03.07.2017 20:59
03.07.2017 21:00
03.07.2017 21:02
03.07.2017 21:42
шире шаг , наша колонна длинная , состаришься , но не успеешь дойти.
03.07.2017 22:03
03.07.2017 22:04
03.07.2017 22:33
в ЗАГС тебе срочно бежать , имя менять на Сэм или Сэмюэль.
03.07.2017 22:46
Могу устроить,приезжай в Ростов,скажи,что от Ходорковского , там тебя и проводят,хе,хе!
03.07.2017 22:49
04.07.2017 00:07