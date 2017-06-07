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Главная Лента новостей «Я верила — нас там нет»: мать плененного на Донбассе алтайского бойца задумалась о политике

«Я верила — нас там нет»: мать плененного на Донбассе алтайского бойца задумалась о политике

03.07.2017 12:53

Светлана Агеева
Светлана Агеева

Мать захваченного в плен украинскими военными на территории Донбасса ефрейтора Виктора Агеева до последнего не верила, что ее сын находится на территории Украины. По ее словам, он скрывал условия своей службы и не говорил, что попал в Луганскую область. Сама женщина рассказала, что доверяла российскому телевидению и считала, что российских военных нет на Украине, приводит ее слова «Новая газета».

Корреспондент издания встретился со Светланой Агеевой в Барнауле, куда она приехала из родной Топчихи. В краевом центре сейчас живет ее старший сын Максим, до командировки в Донбасс съемную квартиру с ним делил и 23-летний Виктор. О том, что сына взяли в плен, женщина узнала 27 июня из сообщений украинских пользователей «Одноклассников». После объявления ВСУ о взятии российского солдата, на страницу г-жи Агеевой, как она рассказывает, пришли «десятки злобных комментаторов и начали писать: так вам и надо, рашисты! Смерти желали и мне, и сыну».

Срочную службу в российской армии Виктор Агеев проходил в Ростовской области еще в 2015 году. Отслужив, молодой человек вернулся домой и до весны 2017-го жил и работал в Барнауле. При этом Виктор говорил матери, что в ближайшее время хочет снова пойти в армию, но уже по контракту. Женщина до последнего была уверена, что так и произошло. Он сам присылал ей фотографию о присвоении звания ефрейтора, чем она очень гордилась. Однако впоследствии официальные лица опровергли эту информацию. «Он мне и фотографии присылал оттуда, где он в военной форме с тремя другими ребятами, и они держат знамя и на нем написано что-то про подразделения Российской Федерации… Ну, может, романтика, мальчишки балуются. А военком [Константин Эллер — здесь и далее прим. «Новой газеты»], когда приехал, мне сказал, что знамя это ненастоящее. Так что теперь не знаю, что думать», — сказала женщина.

Г-жа Агеева рассказывает, что на службу Виктор уехал 18 марта 2017 года. При этом, по словам матери, в Ростовскую область он поехал самостоятельно на поезде. «Я уже тогда засомневалась: почему, если есть контракт, он едет сам, а не через военкомат? Но я отбросила эти сомнения. Значит, так надо, подумала. При мне он созванивался с кем-то из Ростова, ему давали какие-то номера, координаты. Так он попал в Ростов, а потом оказался в Батайске и оттуда уже звонил мне». Виктор контактировал с матерью каждую неделю, но начиная с 30 мая связь прекратилась. Однако Виктор Агеев успел сообщить матери, что созваниваться регулярно «теперь будет тяжело».

Именно тогда у женщины возникла тревога за сына и появились первые сомнения. «Я же человек не военный, но глядя и смотря наш телевизор думала, что мы там [в Ростовской области] охраняем нашу границу, ну как мы… мы — россияне. Знала, что там очень опасно. Переживала [за Виктора]. Тем более разведка. Но я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют. По крайней мере, я верила, что стараются [не присутствовать]», — прокомментировала женщина.

На вопрос о том, активно ли женщина следит за новостями, она ответила, что очень увлекается политикой, всегда смотрит передачи Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и т. п. «Хотя вот Киселев как-то так не очень, а вот Соловьев нравится. В общем, немножко разбираюсь, мне кажется [в политике]», — сказала мать Виктора Агеева.

Сейчас, после всех событий с ее сыном, женщина в замешательстве.

Светлана Агеева, мать плененного на Донбассе россиянина:

Вывод такой, что украинские СМИ и наши СМИ работают, что ли, только на очернение друг друга. Ну смотрите. Почему у украинцев такая ненависть [к русским]? Может быть, наши СМИ тоже грязи льют на украинцев больше чем надо? Может, специально это происходит?.. Или вот Минские соглашения. Постоянно отовсюду раздается, что они не работают, и я никак не могу понять, когда они заработают! Кто должен шаги предпринимать для этого? Один Киев или наши тоже должны? Думаю, надо обеим сторонам работать. Затянулась чего-то эта ситуация [на Юго-Востоке Украины]. С другой стороны, я вот послушала шквал негатива в свой адрес и в сторону России от украинцев, и это было страшно. Угрозы убийством, оскорбления. Может, их специально нанимали так писать? Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что россияне так сильно не реагируют [в адрес украинцев], так агрессивно и с такой ненавистью. Я сама вообще не реагирую с ненавистью на них. Думаю, что мое поколение украинцев тоже — как я считают. Это только молодежь, которая за эти 25 лет выросла, злая. Поскольку политика там [на Украине] велась антироссийская, вот так и получилось. Хотя опять же я там не жила, просто делаю выводы из СМИ, из телепередач Киселева, Соловьева. А больше — где? Где еще говорят убедительно? Теперь меня заинтересовал этот вопрос, когда меня коснулось. Мне просто интересно, почему они все нас так ненавидят-то? Или они не ненавидят нас? Может, это преподносят только нам так?

Добавим, несколько дней назад к Светлане Агеевой наведывался военком Топчихинского района Константин Эллер и заявил, что никакого контракта у российской армии с ее сыном не было, а воевать в ЛНР Виктор ездил в качестве наемного бойца. «Со слов военкома я так поняла, что ему велели из Москвы ко мне явиться. Сказал, что если бы сын служил как российский контрактник, то из Ростовской области сюда домой пришла бы на него бумага, открепление [в местный военкомат]. А она не пришла. И этим вот они убеждают [меня] и делают вывод, что контракт контракту рознь», — приводит издание слова женщины.

Во время беседы она несколько раз повторила, что «готова на все, лишь бы Виктора поскорее отпустили, готова даже ехать в Киев».

Фото: «Новая Газета»


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Комментарий

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Комментариев 56
А

03.07.2017 13:28

что комментировать, нам же каждый день говорят, что наших солдат на Украине нет, и танки там с небес падают и бензин с соляркой вместо дождя, да и парнишка то поди не из Барнаула.
кум

03.07.2017 13:34

Прозревшая жертва кисельТВ.
Завсегдатай

03.07.2017 13:39

Что ей ещё денег не дали, чтобы она забыла про сына?
Ветеран

03.07.2017 13:40

Парень взрослый - знал ,что делал и куда ехал. Колхоз дело добровольное...
СашОК

03.07.2017 13:51

Завсегдатаю.
Они сначала интервью су неё взяли, потом торг начнётся. Нельзя ведь вато-квасную маман разочаровывать: денюх подбросить и очередную порцию плешивской лапши.

Ветерану.
Пока плешь с подельниками страну разбазаривают и народ обчищают, 86% верят его сказкам а пацанва из нищих регионов едут ХЗ куда деньги зарабатывать. И не вдомёк пацанам, что дело это уголовное, и в Украине и в России.
А вааще он знал куда лез. Поэтому - судить!
Виктор

03.07.2017 13:53

В ЛНР и ДНР есть армия которую полностью финансирует Российское правительство. Российское правительство обеспечивает эту армию всем не обходимым, от одежды до вооружения. В этих "республиках " нет средств на ее содержание. Практически все предприятия стоят, а шахтеры платили налоги в Украину. Кто платит, тот и командует. Власть погрязла во лжи. К сожалению, чтобы прозреть нужен вот такой случай или еще хуже, груз 200. Мне жалко эту женщину, она вырастила сына для того чтобы он жил, а власть отправила его на убой и убивать таких же молодых парней на территории другого государства.
Ну так

03.07.2017 14:02

и во хранцзуский Легион тоже лезут не думая , что вместо денег иногда можно и дырку во лбу заработать
Вите 13:53

03.07.2017 14:03

Весь фокус в том, что власть !!! его никуда и не отправляла. Он завербовался в военную компанию и поехал по личному желанию... Есть некие люди в Барнауле, которые осуществляют набор воинов -интернационалистов ... (ФИО озвучивать не буду их и так знают)
Виктор - 14-03

03.07.2017 14:22

У России есть границы и пограничники и если граница проходной двор то нужно разогнать этих пограничников. Я знаю все фамилии и даже ту воинскую часть в которой проходят боевую подготовку наши наемники. Повторяю, наше правительство платит им деньги и то что этот парень пошел на такую службу он за это ответит, а вот те кто его отправил вот эти тоже должны ответить и этот случай будет им предоставлен сразу как уйдет путин. Его могут и его друзья грохнуть, хотя в их дружбу я не верю, они просто подельники.
Вите 14:22

03.07.2017 14:33

Из бюджета им ничего не платят. А вот из "общака" платят... Туда отстегивают Усмановы,Прохоровы и так далее. И тут вроде как власть не причем ... Видишь суслика ? И я нет, а он есть !
кум

03.07.2017 15:05

Вите 13:53 писал(а):
Весь фокус в том, что власть !!! его никуда и не отправляла. Он завербовался в военную компанию и поехал по личному желанию...


Никуда бы этот сварщик не поехал если бы не устроенная ВЛАСТЬЮ война на территории соседнего государства. Начавшаяся с заброски диверсионных групп Гиркина и пр., всяких казаков и моторол. Так что власть как раз его туда и отправила. И не секрет что до сих пор идет вербовка таких утырков через военкоматы. И все мы прекрасно знаем кто может остановить эту бойню одним приказам, даже устным, но не хочет. Но у лиц за зубчатой стеной свои интересы и расклады. Поэтому пацанчики по-прежнему будут ехать убивать таких же пацанчиков с другой стороны и гибнуть сами, а мамаши будут смотреть по зомбоящику поганого Соловья Рудольфыча, который в Донбасс или Крым никогда не поедет - ему не нужны проблемы с Шенгеном чтобы отдыхать на своей вилле в проклятой гейропейской Италии на озере Комо.
Гость

03.07.2017 15:14

Про СМИ! ВЫ правда считаете, что правительство о всех планах должно сообщать в СМИ. Так сегодня наши на Донбассе, а завтра мы шпиона в штатах завербуем укажут Фамилию и адрес, после разместим в секретном месте штаб и укажут координаты. Что такое нельзя сказать по ТВ вы не думали? А думали про то, что регулярная армия Украины давно бы снесла весь донбас и была бы не зона АТО а настоящая война лет так на 5. поверте нашлись страны которые дали бы им оружие и мы убивали друг друга. да в итоге мы им на валяли бы, но с большими потерями. и с плачевным состоянием экономики.
Миру Мир

03.07.2017 15:15

Стоит выяснить самый главный вопрос - кто и как платил ему деньги за его службу. Вдруг это снова Госдеп гадит, как и в случае, когда американская разведка организовала убийство чеченцами Немцова. Так они могут вполне финансировать наших отпускников. Такие твари. Не зря закон о военном положении дополнили. Готовимся к миру, видать.
ССГ

03.07.2017 15:25

Витька и СашОка уже давно пора зацепить за язычки (а может и за другое место) и в случае отсутствия доказательств их слов подтянуть за клевету, дабы другим неповадно было хохлозадовские байки ретранслировать.
СоСыГе

03.07.2017 15:28

Сначала плешь Гаагой зацепят ...
ССГовну

03.07.2017 15:44

Байки травит тебе Киселев про распятых мальчиков и бандерофашистов, которых гникто вживую не видел кроме него. А ты овощ уши развесил или за денюжку стараешься как Соловьев? Или за медальку может быть?
ха-ха

03.07.2017 15:47

Гость писал(а):
на валяли бы, но с большими потерями. и с плачевным состоянием экономики.


ага наваляли. 10 тысяч трупов пока что наваляли с обеих сторон благодаря гениальному плану питерского наполеончика. А уж про экономику молчу - о покойных только хорошее можно...И без всяких "бы" уже давно на дне.
Гость

03.07.2017 16:09

ха ха. а откуда такая осведомленность про 10 тыс трупов, от укртв или из методички.
бестолочь ты

03.07.2017 16:14

Гость писал(а):
ха ха. а откуда такая осведомленность про 10 тыс трупов, от укртв или из методички.


Данные в открытом доступе, в ОБСЕ и ООН. И методичкой своей жеппу себе подотри если тупишь.
цыганочку с выходом от печки надо выкаблучивать

03.07.2017 16:58

человек отслужил срочную , вернулся в Топчиху - работу не нашёл.
Поехал к брату в город -не как у Балабанова-
работали братья , снимали жильё -на двоих дешевле , но шибкой перспективы не видели -
руководство с 2005 года Алтайским краем АБК не причина отсутствия перспективы
для молодёжи???
Младший подписал контракт коммерческий с ЧастнойВоеннойКомпанией и поехал в ЛНР.
Был бы спецом , мог и танкеры на палубе охранять в Персидском заливе -
там оплата поболее и повесомее.
Схема та же -
Михаил Светлов- Гренада моя 1936-с испано-немецкими фашистами бились там,
не получилось победить.
с 2014 - с украинскими фашистами битва , но не победить нельзя уже , иначе совсем
распоясаются .
гость

03.07.2017 17:13

Нравятся мне эти задроты,типа СашОка,маленького мука,пардон Кума.То есть информация от "поганого"Соловьева- это вранье(ну,если по простому), а вот та информация,которую черпают они из Сетей,может от укропитеков- это ИСТИНА в первой инстанции. Бля, вы съездите туда и потом будете рассуждать.Утырки клавишные.
кум

03.07.2017 17:57

гость писал(а):
Нравятся мне эти задроты,типа СашОка,маленького мука,пардон Кума.


Я могу к тебе на встречу приехать. Посмотрим кто из нас задрот когда ты в штаны написаешь, клоун савушкинский.
кум

03.07.2017 17:59

цыганочку с выходом от печки надо выкаблучивать писал(а):
с 2014 - с украинскими фашистами битва ,


Вот на таких дебилах как ты и держится вертикаль ротенбергов. В мозгах киселевская лапша все каналы забила напрочь. Жги есчо анчоус. Про распятого мальчика не забудь и про летчика Волошина с диспетчером Карлосом.
куму

03.07.2017 18:47

Вот такие петухи зоновские как ты и развалили украину, а потом по безвизу валят и любят родину из далека.
ВИНИТЬ ЯБЛО - БАНДЕРОВ НЕТ ПРИЧИНЫ

03.07.2017 18:53

В ТОМ ИХ БЕДА, А НЕ ВИНА,
ЧТО БОГУ не ХВАТИЛО ГЛИНЫ
И ТАКИХ СашОК ов, Викторов и пр. ЯБЛО ЛЕПИЛ ОН ИЗ ГАВНА.
Маленькому муку(куму)

03.07.2017 19:00

Приезжай!Жду! Мой адрес: Г.Донецк,Буденовский переулок,9-12. Свожу тебя на передок. Проверим труселя.
а тем временем

03.07.2017 19:08

Очередная потеря в зоне АТО, над которой взрыднули сердобольные «кастрюльки»: пришедшая убивать жителей Донбасса патриотка погибла от осколочного ранения. На этот «груз 200» никто не обратил бы внимания, если бы не возраст защитницы: Надежде Морозовой было всего 23 года, когда она записалась в карательницы и поехала на восток Украины убивать своих соотечественников за 7000 гривен «зарплаты».
Неприятность с юной защитницей неньки случилась 26 июня - во время так называемого «хлебного перемирия». Правда, свидетели путаются в показаниях: то ли погибла во время «обстрела боевиков», то ли была уничтожена во время спецзадания, не пойми какого. Это наводит на мысль о том, что Морозова стала «небоевой потерей» - её сослуживцы намекают на странные обстоятельства гибели в ходе внутренних разборок и допускают даже, что девушка была изнасилована своими же «хлопцями», а потом убита. Ну а в итоге все списали на «сепаратистов», ведущих обстрелы - привычное для ВСУ дело. Теперь из Морозовой делают юную героиню, погибшую в борьбе за "незалежнисть" - и местные власти, и военное ведомство показательно скорбят и призывают потомков вечно хранить в сердцах этот сомнительный подвиг.
кум

03.07.2017 19:11

Маленькому муку(куму) писал(а):
Приезжай!Жду! Мой адрес: Г.Донецк,Буденовский переулок,9-12. Свожу тебя на передок. Проверим труселя.

пшланахерпадальпригожинская поганый рубанок. ты со своим поганым словоблудием ни за каким никомм не спрячешься, ссыкунишка савушкинская
Гонец из Пензы

03.07.2017 19:13

Кум,у тебя в мозгу не хватает 9 граммов свинца,обращайся к жене рубанка,она с удовольствием их тябе добавит!
Остальным сострадальцам-на Ленинградку сосать в счёт долга Нафтогаза Газпрому!
кум

03.07.2017 19:14

куму писал(а):
Вот такие петухи зоновские как ты и развалили украину,


Ты видать большой спец по петухам зоновским как и вся ваша пригожинско-петушиная братия 11-рублевая. Сколько лет в петушином кутке отбухал вафлер?
рубанку-отрыганку

03.07.2017 19:18

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,у тебя в мозгу не хватает 9 граммов свинца,обращайся к жене рубанка,


не погань чужой ник своим высером падальпригожинская. и не приплетай свою жену-потаскуху, она еще из-под чеченского взвода не вылезла
Массаж мозга

03.07.2017 19:21

Считаю,что тема для беседы окончена!
Оркомайданутые создания проскакали уже как Крымнаш#, так и Донбасснаш#!
Что сказать....кастрюли!
куму

03.07.2017 19:40

Петух, а у тебя все ложки с дыркой? Так орешь, голодный наверно или на трассе подкармливаешься? Поеду в Горный кину тебе..., жди петушок.
резюме

03.07.2017 20:00

Для многих служба в армии по контракту это средство выживания. Работы нет, а жрать-то хочется. Так что родителям особо и выбирать-то не приходится. Пойдет сын в армию - может и выживет. Не пойдет - точно труба.
куму

03.07.2017 20:12

Кум,да ты дебил! Ты знаков препинания в школе не учил,болезный.Ты реально считаешь,что твоим недоразвитием может заниматься только рубанок? Уморил мои мозоли.Через полчаса парни вернутся -дам и им поржать.Тупоогузок. Зассал приехать? Только и можешь, что высеры тут крапать,а сам то из себя что стоишь?Ну,ладно, через пару месяцев буду в отпуске в Барнауле- грызло твое подчищу!Не обольщяйся , если ты аля-Поветкин- я тебя зубами порву,пока ты меня(может быть) будешь избивать.Разница в весовых категориях роли не сыграет. Уж поверь, я тут рвать подучился и размеры меня не остановят.
куму

03.07.2017 20:20

Ты уж определись, чьи те.кто против твоих высеров выступает. Савушкинские(кстати-это кто?),пригожинские,рубанковские или чьи? Другого то ничего сказать не можешь, только как укропы:" Сам дурак!А вот у вас...!" Кипи от злобы. Считаю,что с твоим серым веществом вступать в пикировку -ниже своего достоинства. Ты же- тролллллль и вампир!Сри дальше. Братцы,не обращайте вы на него внимания.Он же усохнет от злобы,когда его будут игнорировть. Это же его жизнь, а ему жить не дадут. Сдохнет,бедолага. Туда и путь ему шипами крыжовника.
++++++++++++

03.07.2017 20:25

Если бы небыли наивными самоуверенными дебилами, то не оказались бы в подобной ситуации. Это же какой должна была быть диверсионная группа, чтобы с 6 вояками совладать? Запытать, всадить уйму пуль, и утащить 4х к себе.
17:59 про тибя

03.07.2017 20:25

из "Брат-2" -
Москаль мне не брат!
Бендеровец ?
Тибе зажмуриться от Кольта , как там , или от Стечкина ,как здесь , милее ?
Ru.банок

03.07.2017 20:27

Я горжусь , такими героями,как этот чел,убивающих окробандеровских фашистов!
Это только наша либересдня,всё твердит об убийстве братского народа!
Это-не народ,а выродки бандеровские!
Киборги воют-Россиия их давит,и правильно,сравнять с землёй их до Киева,остальные,путь хреначат до гейропы по безвизу!
Хто не согласен-путь взлетевшему на воздух полковнику СБУ из Марику-вам всем в помощь!
Виктор 14-33

03.07.2017 20:36

Общак у них для себя. На это идут деньги как гуманитарная помощь, а гумконвои им подвозят снаряды, топливо, питание, а для населения ЛУГАНДОНИИ привозят воду.
мгерятине сопливой

03.07.2017 20:36

куму писал(а):
!Не обольщяйся , если ты аля-Поветкин- я тебя зубами порву,пока ты меня(может быть) будешь избивать.


я детей не бью, не мечтай, соплежуй. я тебя просто обоссу и отпущу, не бойся
кум

03.07.2017 20:39

17:59 про тибя писал(а):
Тибе зажмуриться от Кольта , как там , или от Стечкина ,как здесь , милее ?


мне милее зажмуриться от удовольствия и тебе за шиворот нассать и пинка дать чтоб готовился к 1 сентября. В школу скоро, а у тебя гербарий не собран
кум

03.07.2017 20:42

куму писал(а):
Ты уж определись, чьи те.кто против твоих высеров выступает. Савушкинские(кстати-это кто?),пригожинские,рубанковские или чьи?


Мне на ваши личности глубоко насрать. Еще бы я ваши вонючие физиомордии разбирал, делать мне больше нечего, ага. Для меня вы все вместе с рубанком - любителем создавать массовость высеров чужими никами(массаж мозга, гонец из Пензы, Ан Влад м пр.) - обычное коричневое пятно кала в интернете. Очень вонючее и растекшееся по сайтам за зарплату путинского повара Пригожина.
ВИНИТЬ ЯБЛО - БАНДЕРОВ НЕТ ПРИЧИНЫ

03.07.2017 20:46

ВЕДЬ ВИКТОР С ЯБЛО КУМОВЬЯМИ!? ПРОСТО БАНДЕРОВСКИЕ ДУРАЧИНЫ.
а тем временем

03.07.2017 20:52

Пока раися устроила великую отечественную войну за деревню Лопыревка Луганской области Украины, зафиксирован РЕКОРДНЫЙ отток капитала из РФ: https://www.kommersant.ru/doc/3342065?utm_source=kommersant&utm_medium=main&utm_campaign=read

на пальмовом сыре вырастут новые поколения путриотов и стройными рядами пойдут в поход на жидобандеровский Львов. Впереди Захарка Прилепин с красным флагом.
Дятел

03.07.2017 20:55

Кум-ты неудачник,имя твоё-двухпроцентник!
Но твои высеры на этом сайте,свидетельствуют , что Ходор и Оля Фоздриева качает тебя баблом не слабо!
Срёшь,как слон,хе,хе,хе!
Временю

03.07.2017 20:59

Почта ДНР открыла продажу жд и авиабилетов на все направления,каг-то таг!
Петушку куму

03.07.2017 21:00

Ты реально дурачок? Не видишь, что сдесь тебе не рады. Вали в свой петушиный куток или на окраину. Такие там в раде сидят в кружевных трусселях и кукарекать можно безнаказанно.
Витя

03.07.2017 21:02

Навернае поеду в лугандонию защищать фашистов,сталять в путиноидов!
20:39

03.07.2017 21:42

если ты попался нам навстречу , значит нам с тобой не по пути.
шире шаг , наша колонна длинная , состаришься , но не успеешь дойти.
Виктор

03.07.2017 22:03

Подвожу промежуточный итог этих дебатов. Первое, все кто за коррупционеров и за Путина кроме оскорблений или бессмысленного набора слов, других аргументов не имеют. Второе, кто понимает в какое дерьмо попала наша общая страна, тоже не очень выбирают выражения. Жаль, живем мы в одной стране и расхлебывать все, что натворила наша власть, будем мы и наши дети. Пример выше, уже хлебают.
куму и Вите

03.07.2017 22:04

Мы тут с парнями поржали. Я же тебе, кумушка,сказал.что не получится тебе меня отпустить- я тебе грызло разорву.Соплями кормишься ты. Я ТЕБЯ ЖДУ!Кстати, парни тоже хотят твою физию погладить. Витя, будь ласка! Мы ждем тебя. Здесь уже полугандили и грузики, и латики,и обамики. Всякие тут погостили.Мы рады всем!Приезжайте! Погутарим!Я встреваю. Я с Брянщины.Думал всегда,что мужики в сибири-это сталь и мужество. Оказывается помимо таких там гандонов хватает. Давайте,валите сюда. Мы будем очень рады вас поприветствовать салютом калашниковским.
Виктор-Виктория

03.07.2017 22:33

перевод с древнеримского наречия Победитель-Победа .
в ЗАГС тебе срочно бежать , имя менять на Сэм или Сэмюэль.
Ru.банок

03.07.2017 22:46

Витек,хотижь на передовую в ДНР,под Широкино?
Могу устроить,приезжай в Ростов,скажи,что от Ходорковского , там тебя и проводят,хе,хе!
ВИНИТЬ ЯБЛО - БАНДЕРОВ НЕТ ПРИЧИНЫ

03.07.2017 22:49

НА БФ РАЗГУЛЯЛИСЬ ЯБЛО ВИКТОРЫ и ПР ДУРАЧИНЫ.
Свидо-либерам досталась

04.07.2017 00:07

свежая доза тухлой спермы...