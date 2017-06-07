«Я верила — нас там нет»: мать плененного на Донбассе алтайского бойца задумалась о политике

Светлана Агеева

Мать захваченного в плен украинскими военными на территории Донбасса ефрейтора Виктора Агеева до последнего не верила, что ее сын находится на территории Украины. По ее словам, он скрывал условия своей службы и не говорил, что попал в Луганскую область. Сама женщина рассказала, что доверяла российскому телевидению и считала, что российских военных нет на Украине, приводит ее слова «Новая газета».

Корреспондент издания встретился со Светланой Агеевой в Барнауле, куда она приехала из родной Топчихи. В краевом центре сейчас живет ее старший сын Максим, до командировки в Донбасс съемную квартиру с ним делил и 23-летний Виктор. О том, что сына взяли в плен, женщина узнала 27 июня из сообщений украинских пользователей «Одноклассников». После объявления ВСУ о взятии российского солдата, на страницу г-жи Агеевой, как она рассказывает, пришли «десятки злобных комментаторов и начали писать: так вам и надо, рашисты! Смерти желали и мне, и сыну».

Срочную службу в российской армии Виктор Агеев проходил в Ростовской области еще в 2015 году. Отслужив, молодой человек вернулся домой и до весны 2017-го жил и работал в Барнауле. При этом Виктор говорил матери, что в ближайшее время хочет снова пойти в армию, но уже по контракту. Женщина до последнего была уверена, что так и произошло. Он сам присылал ей фотографию о присвоении звания ефрейтора, чем она очень гордилась. Однако впоследствии официальные лица опровергли эту информацию. «Он мне и фотографии присылал оттуда, где он в военной форме с тремя другими ребятами, и они держат знамя и на нем написано что-то про подразделения Российской Федерации… Ну, может, романтика, мальчишки балуются. А военком [Константин Эллер — здесь и далее прим. «Новой газеты»], когда приехал, мне сказал, что знамя это ненастоящее. Так что теперь не знаю, что думать», — сказала женщина.

Г-жа Агеева рассказывает, что на службу Виктор уехал 18 марта 2017 года. При этом, по словам матери, в Ростовскую область он поехал самостоятельно на поезде. «Я уже тогда засомневалась: почему, если есть контракт, он едет сам, а не через военкомат? Но я отбросила эти сомнения. Значит, так надо, подумала. При мне он созванивался с кем-то из Ростова, ему давали какие-то номера, координаты. Так он попал в Ростов, а потом оказался в Батайске и оттуда уже звонил мне». Виктор контактировал с матерью каждую неделю, но начиная с 30 мая связь прекратилась. Однако Виктор Агеев успел сообщить матери, что созваниваться регулярно «теперь будет тяжело».

Именно тогда у женщины возникла тревога за сына и появились первые сомнения. «Я же человек не военный, но глядя и смотря наш телевизор думала, что мы там [в Ростовской области] охраняем нашу границу, ну как мы… мы — россияне. Знала, что там очень опасно. Переживала [за Виктора]. Тем более разведка. Но я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют. По крайней мере, я верила, что стараются [не присутствовать]», — прокомментировала женщина.

На вопрос о том, активно ли женщина следит за новостями, она ответила, что очень увлекается политикой, всегда смотрит передачи Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и т. п. «Хотя вот Киселев как-то так не очень, а вот Соловьев нравится. В общем, немножко разбираюсь, мне кажется [в политике]», — сказала мать Виктора Агеева.

Сейчас, после всех событий с ее сыном, женщина в замешательстве.

Светлана Агеева, мать плененного на Донбассе россиянина: Вывод такой, что украинские СМИ и наши СМИ работают, что ли, только на очернение друг друга. Ну смотрите. Почему у украинцев такая ненависть [к русским]? Может быть, наши СМИ тоже грязи льют на украинцев больше чем надо? Может, специально это происходит?.. Или вот Минские соглашения. Постоянно отовсюду раздается, что они не работают, и я никак не могу понять, когда они заработают! Кто должен шаги предпринимать для этого? Один Киев или наши тоже должны? Думаю, надо обеим сторонам работать. Затянулась чего-то эта ситуация [на Юго-Востоке Украины]. С другой стороны, я вот послушала шквал негатива в свой адрес и в сторону России от украинцев, и это было страшно. Угрозы убийством, оскорбления. Может, их специально нанимали так писать? Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что россияне так сильно не реагируют [в адрес украинцев], так агрессивно и с такой ненавистью. Я сама вообще не реагирую с ненавистью на них. Думаю, что мое поколение украинцев тоже — как я считают. Это только молодежь, которая за эти 25 лет выросла, злая. Поскольку политика там [на Украине] велась антироссийская, вот так и получилось. Хотя опять же я там не жила, просто делаю выводы из СМИ, из телепередач Киселева, Соловьева. А больше — где? Где еще говорят убедительно? Теперь меня заинтересовал этот вопрос, когда меня коснулось. Мне просто интересно, почему они все нас так ненавидят-то? Или они не ненавидят нас? Может, это преподносят только нам так?

Добавим, несколько дней назад к Светлане Агеевой наведывался военком Топчихинского района Константин Эллер и заявил, что никакого контракта у российской армии с ее сыном не было, а воевать в ЛНР Виктор ездил в качестве наемного бойца. «Со слов военкома я так поняла, что ему велели из Москвы ко мне явиться. Сказал, что если бы сын служил как российский контрактник, то из Ростовской области сюда домой пришла бы на него бумага, открепление [в местный военкомат]. А она не пришла. И этим вот они убеждают [меня] и делают вывод, что контракт контракту рознь», — приводит издание слова женщины.

Во время беседы она несколько раз повторила, что «готова на все, лишь бы Виктора поскорее отпустили, готова даже ехать в Киев».