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Главная Лента новостей «Компания-однофамилец» выкупила недвижимые активы разорившегося завода алюминиевого литья в Барнауле

«Компания-однофамилец» выкупила недвижимые активы разорившегося завода алюминиевого литья в Барнауле

01.09.2017 09:16

ООО «Завод алюминиевого литья» выкупило недвижимое имущество и часть производственных мощностей одноименного юрлица с другой формой собственности — ЗАО «Завод алюминиевого литья», которое было признано банкротом еще в 2015 году. Крупнейшую долю в уставном капитале компании-покупателя имеет известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин. О подписании договора купли-продажи сообщается на сайте реестра сведений о банкротстве.

Как указано в документах, ООО выкупило производственный корпус алтайского завода алюминиевого литься со всеми пристройками общей площадью более 40,6 тысяч кв. м, право аренды земельного участка на проспекте Космонавтов 8/29 в Барнауле площадью почти 25,6 тысяч кв м, а также пять индукционных печей и закалочную печь. Имущество обошлось победителю аукциона в 38,15 млн рублей. «Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему», — указано в документах.

По сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Завод алюминиевого литья» было создано в июне 2017 года, основным профилем значится аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором компании является Алексей Четырешников, он же владеет долей в 16 % в уставном капитале, общий размер которого составляет стандартные 10 тысяч рублей. Самую крупную долю имеет Андрей Загарин, который наиболее известен как руководитель ООО «Барнаул-транс», ООО «Транском», создатель сети автосервисов и руководитель «Теплого рынка» на Павловском тракте.

Напомним, что заявление о признании ЗАО «Завод алюминиевого литья» банкротом еще в 2014 году поступило от компании «Алтайэнергосбыт», которой завод задолжал более 11 млн рублей. В апреле 2015 года предприятие признали банкротом, ввели процедуру конкурсного производства. Среди основных кредиторов компании числится Сбербанк. В марте текущего года Сибирский банк Сбербанка России выставил на продажу имущественный комплекс обанкротившегося завода стоимостью более 137 млн рублей. Параллельно с этим единым лотом на открытые аукционы регулярно выставляется все имущество предприятия, включая дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале.

Добавим также, что в конце июня текущего года в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом директора барнаульского завода алюминиевого литья (ЗАЛ) Виктора Душаткина. Иск, вероятнее всего, связан с поручительством г-на Душаткина по кредитам разорившегося предприятия. Подтверждением может служить решение арбитража на этот счет, принятое 1 июня, когда руководителю не предоставили очередную отсрочку в погашении долга.


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Комментарий

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Комментариев 6
Массаж мозга

01.09.2017 12:16

И это правильно,надо искать ходы , дабы не быть банкротом!
Вспомните в СССР,могучий Моторный завод,и то , что с ним сделали либерасты!
пидарку-рубанку

01.09.2017 16:54

Массаж мозга писал(а):
Вспомните в СССР,могучий Моторный завод,и то , что с ним сделали либерасты!


с ним сделали как раз твои коммунисты - Суриков, Баварин и пр. Опять ты в лужу перднул, старый кал
Гость

01.09.2017 17:39

Сам кум,ты пидарок,вали дружок на хуторок!
Хе,хе,хе!
пидарку-рубанку

01.09.2017 18:29

Гость писал(а):
Сам кум,ты пидарок,вали дружок на хуторок!


что, старое говно, не хватает мозгов свою мысль родить? по чужим словам скачешь как мандавошка по яйцам. засохни кал. лизни своей старухе вонючку
Гонец из Пензы

01.09.2017 20:32

Кум,ты прпопил ум!
Везде тебе то пидарки,то рубанки чудяться,проспись,болезный!
пидарку-рубанку

01.09.2017 22:02

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,ты прпопил ум!
Везде тебе то пидарки,то рубанки чудяться,проспись,болезный!


пшланахерстараяпадаль! заправь в сраку свой геморрой и баиньки. пока твоя старая кляча рядом не захрапела