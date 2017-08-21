«Компания-однофамилец» выкупила недвижимые активы разорившегося завода алюминиевого литья в Барнауле

ООО «Завод алюминиевого литья» выкупило недвижимое имущество и часть производственных мощностей одноименного юрлица с другой формой собственности — ЗАО «Завод алюминиевого литья», которое было признано банкротом еще в 2015 году. Крупнейшую долю в уставном капитале компании-покупателя имеет известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин. О подписании договора купли-продажи сообщается на сайте реестра сведений о банкротстве.

Как указано в документах, ООО выкупило производственный корпус алтайского завода алюминиевого литься со всеми пристройками общей площадью более 40,6 тысяч кв. м, право аренды земельного участка на проспекте Космонавтов 8/29 в Барнауле площадью почти 25,6 тысяч кв м, а также пять индукционных печей и закалочную печь. Имущество обошлось победителю аукциона в 38,15 млн рублей. «Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему», — указано в документах.

По сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Завод алюминиевого литья» было создано в июне 2017 года, основным профилем значится аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором компании является Алексей Четырешников, он же владеет долей в 16 % в уставном капитале, общий размер которого составляет стандартные 10 тысяч рублей. Самую крупную долю имеет Андрей Загарин, который наиболее известен как руководитель ООО «Барнаул-транс», ООО «Транском», создатель сети автосервисов и руководитель «Теплого рынка» на Павловском тракте.

Напомним, что заявление о признании ЗАО «Завод алюминиевого литья» банкротом еще в 2014 году поступило от компании «Алтайэнергосбыт», которой завод задолжал более 11 млн рублей. В апреле 2015 года предприятие признали банкротом, ввели процедуру конкурсного производства. Среди основных кредиторов компании числится Сбербанк. В марте текущего года Сибирский банк Сбербанка России выставил на продажу имущественный комплекс обанкротившегося завода стоимостью более 137 млн рублей. Параллельно с этим единым лотом на открытые аукционы регулярно выставляется все имущество предприятия, включая дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале.

Добавим также, что в конце июня текущего года в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом директора барнаульского завода алюминиевого литья (ЗАЛ) Виктора Душаткина. Иск, вероятнее всего, связан с поручительством г-на Душаткина по кредитам разорившегося предприятия. Подтверждением может служить решение арбитража на этот счет, принятое 1 июня, когда руководителю не предоставили очередную отсрочку в погашении долга.