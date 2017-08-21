Энергетики СГК начали «горячую экспансию» в северную и центральную части Рубцовска

Специалисты «Сибирской генерирующей компании» (СГК) 31 августа начали подачу горячего водоснабжения с Южной тепловой станции в северную и центральную части города, которые ранее отапливались от Рубцовской ТЭЦ. Отметим, что последние недели жители этих районов были вынуждены жить без горячей воды из-за решения «Инвестиционно-девелоперской компании» (ИДК), владеющей городской ТЭЦ, отключить подачу ресурса по причине конфликта с СГК.

Как отмечают в компании, подача горячей воды уже началась, но из кранов «кипяток» побежит, естественно, не сразу. Вода какое-то время будет идти прохладная. Телефонограммы с уведомлением о начале подачи горячей воды были разосланы энергетиками во все управляющие организации города, но с отдельным призывом руководство рубцовского подразделения СГК обратилось к самим потребителям. «Мы уже начали подавать в систему воду нормативной температуры. Но ввиду того, что на время ограничения подачи горячей воды большинство рубцовчан использовали водонагреватели, разбор ресурса крайне мал, и вода очень медленно доходит до домов, вытесняя холодную воду, которая осталась в системе после первичного заполнения. Мы просим горожан начать использовать горячую воду непосредственно из системы», — объяснил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

Отметим, что в середине августа входящее в структуру СГК АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (РТЭК) на правах единой теплоснабжающей организации города направило жалобу в УФАС на действия ИДК, в одностороннем порядке отключившей горячую воду потребителям северной и центральной части города. РТЭК считает, что ИДК злоупотребляет доминирующем положением на рынке, отключая подачу горячей воды. Пока УФАС не отреагировало на ситуацию.

Напомним, в соответствии с подписанным администрацией Рубцовска и АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» концессионным соглашением объем инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения города должен составить 1,738 млрд рублей. Энергетики СГК устанавливают на Южной тепловой станции два новых современных водогрейных котла, впоследствии будет установлена и турбина, которая обеспечит выработку электроэнергии для собственных нужд. То есть ЮТС фактически превратится в ТЭЦ, которая будет соответствовать экологическим нормам. В соответствии с программой инвестиций с 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырос на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями. Рубцовская ТЭЦ при этом подвергнется консервации, несколько десятков потерявших работу рубцовчан готовы устроить на предприятия СГК.