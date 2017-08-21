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Главная Лента новостей Энергетики СГК начали «горячую экспансию» в северную и центральную части Рубцовска

Энергетики СГК начали «горячую экспансию» в северную и центральную части Рубцовска

01.09.2017 12:54

Специалисты «Сибирской генерирующей компании» (СГК) 31 августа начали подачу горячего водоснабжения с Южной тепловой станции в северную и центральную части города, которые ранее отапливались от Рубцовской ТЭЦ. Отметим, что последние недели жители этих районов были вынуждены жить без горячей воды из-за решения «Инвестиционно-девелоперской компании» (ИДК), владеющей городской ТЭЦ, отключить подачу ресурса по причине конфликта с СГК.

Как отмечают в компании, подача горячей воды уже началась, но из кранов «кипяток» побежит, естественно, не сразу. Вода какое-то время будет идти прохладная. Телефонограммы с уведомлением о начале подачи горячей воды были разосланы энергетиками во все управляющие организации города, но с отдельным призывом руководство рубцовского подразделения СГК обратилось к самим потребителям. «Мы уже начали подавать в систему воду нормативной температуры. Но ввиду того, что на время ограничения подачи горячей воды большинство рубцовчан использовали водонагреватели, разбор ресурса крайне мал, и вода очень медленно доходит до домов, вытесняя холодную воду, которая осталась в системе после первичного заполнения. Мы просим горожан начать использовать горячую воду непосредственно из системы», — объяснил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

Отметим, что в середине августа входящее в структуру СГК АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (РТЭК) на правах единой теплоснабжающей организации города направило жалобу в УФАС на действия ИДК, в одностороннем порядке отключившей горячую воду потребителям северной и центральной части города. РТЭК считает, что ИДК злоупотребляет доминирующем положением на рынке, отключая подачу горячей воды. Пока УФАС не отреагировало на ситуацию.

Напомним, в соответствии с подписанным администрацией Рубцовска и АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» концессионным соглашением объем инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения города должен составить 1,738 млрд рублей. Энергетики СГК устанавливают на Южной тепловой станции два новых современных водогрейных котла, впоследствии будет установлена и турбина, которая обеспечит выработку электроэнергии для собственных нужд. То есть ЮТС фактически превратится в ТЭЦ, которая будет соответствовать экологическим нормам. В соответствии с программой инвестиций с 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырос на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями. Рубцовская ТЭЦ при этом подвергнется консервации, несколько десятков потерявших работу рубцовчан готовы устроить на предприятия СГК.


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Комментарий

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Комментариев 13
Массаж мозга

01.09.2017 13:09

Да у нас в Рубцовске , все Дадиным покусанные,какой с нас спрос?
максюша

01.09.2017 13:56

СГК вообще крутая компания,очень качественно всё делает
Сергей Сергеев

01.09.2017 14:47

Конечно качественно)) а еще круто в том что они все делаю за счет денег жителей)))) ващее крутая компания!
Сергей Сергеев

01.09.2017 14:56

И потом все время платить завышенный тариф за воду и горячую воду!
Это крах всех проектов сгк.

01.09.2017 15:14

Помнится было громко заявлено, что 15 августа будет опрессовка всех сетей. Теперь на фоне разрытых траншей и непроверенных труб раздаётся победный писк о подаче горячей воды. Что скажешь, солидная компания, держит слово, как пишут в продажных газетенках и вещают из телека устами краевых некорумпированных чиновников. М. Кузнецов, это ваш личный проект, где обещанное воплощение? Или все ни как с Тараном не договоритесь о дележке Рубцовска ? Зима наступит быстро, а потом будете вместе перед генпрокурором за 140 тысячный город отвечать.
Сергей Сергеев

01.09.2017 15:33

Они пустили воду но не горячую, а холодную) давления не хватает, типо виноваты жители что используют титаны))), что касается горячей воды у них не хватит мощности отапливать горячую воду!
трамблер.тв

01.09.2017 15:49

Смотрите на ютубе ролик "Как за народные деньги пиарится депутат единой россии Гуньков" !
В контакте смотрите ролик "Забила.Разбила.Забыла" про пиар компанию ЕР.
Костя Воронин

01.09.2017 17:48

СГК - Срано Говняная Кучка
все трубы лопнут когда-нибудь

02.09.2017 07:07

Это крах всех проектов сгк. писал(а):
Или все ни как с Тараном не договоритесь о дележке Рубцовска ?

говорили уже не раз и повторим снова: считаем, и видим на яву, называемую самим сгк "экспансию" в теплоснабжение города (они наверное ставят себя в один рад с викингами, чингисханами и прочими македонцами ;) ) ни чем иным как банальным сговором (тщательно искусственно созданной ситуацией с муниципальной энергетикой) владельцами идк и сгк (допускаем, что это соседние отсеки одного кошелёчка).
Бийскчанин

02.09.2017 09:36

"ПОВЕЗЛО РУБЦОВЧАНАМ"!!!
Теперь как мы в Бийске, по 3800 за Гкалорию платить будут, и с апреля по октябрь без горячей воды сидеть!
Пока все нахапуются!!!
А в газетах все пишут о "благополучных" Рубцовском тракторном заводе и Барнаульском моторном заводе!!
Которых в помине лет 15 нетЮТЮТЮТЮ....
РУБЦОВСК ЮГ

02.09.2017 10:27

УЖЕ СЕЙЧАС, БЕЗ ВЕТРА, ЗАДЫХАЕМСЯ ОТ ДЫМА, ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ.
10:27

02.09.2017 11:09

да и срать на вас
Буревестник

02.09.2017 22:37

Перезжайте на Север!
Посмотрим кому повезло