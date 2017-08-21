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Главная Лента новостей «Не потяну»: украинский адвокат требует 2 тысячи евро в месяц за защиту плененного алтайского бойца

«Не потяну»: украинский адвокат требует 2 тысячи евро в месяц за защиту плененного алтайского бойца

04.09.2017 09:47

Мать бойца из Алтайского края Виктора Агеева, задержанного в середине лета на Украине, написала письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. Как пишет «Новая газета», она просит г-жу Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также помочь разобраться с оплатой адвоката.

Г-жа Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины. «До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — пишет Светлана Агеева омбудсмену.

В телефонной беседе с «Новой газетой» г-жа Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги 2 тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством», — указала мать плененного россиянина.

Виктор Чевгуз на вопросы «Новой газеты» не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки.

Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими силовиками на территории Луганской области в конце июня. Позднее телекомпания ВВС уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Минобороны РФ 28 июня открестилось от взятого в плен на Украине. По информации ведомства, он еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего также заявил, что задержанные под Луганском военнослужащие не имеют отношения к России. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия сделает все для урегулирования ситуации.

Мать Виктора Агеева записала видеообращение к Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. В конце июля украинские власти посодействовали ее встрече с сыном. Накануне Виктор Агеев сказал, что опасается возвращаться в Россию. Он считает, что может повторить судьбу освобожденного сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого, по его мнению, убили после обмена на Надежду Савченко.


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Комментарий

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Комментариев 18
Весь украинский народ

04.09.2017 10:19

своим правительством загнан в тупик - чтобы выжить нужно либо стать разбойником с большой дороги , либо шантажистом , либо любым другим способом зарабатывать деньги правдеными и не праведными способами . А наши спецслужбы и МО действуют по принципу : нет человека - нет проблемы
гость

04.09.2017 10:25

пипец какой то . путин только в июле вложил в украинскую экономику по линии втб 23,5 млрд руб , а за год это миллиарды баксов ,
и не может вызволить пленного ? ну мог бы приостановить контракт на 800 млн для южмаша ,
флагмана ихней оборонки ..... от очередного позора рф не спасут ни ракеты , не доблесть солдат ,
коль командуют ими предатели .
Виктор

04.09.2017 10:35

Ели Виктор Агеев не военнослужащий, то Российские правоохранительные органы должны возбудить против него уголовное дело по нескольким статьям. Первое, это не законное пересечение границы. Второе, это участие в незаконных воинских формированиях в качестве наемника. В чьей армии он служил? Армию нужно обуть, одеть, накормить, обеспечить денежным довольствием, обеспечить боевой техникой, обеспечить боеприпасами и топливом. Чтобы содержать такую армию ни в ЛНР, нив в ДНР, таких денег нету. Значит эту армию может содержать только Россия. КТО ОПЛАЧИВАЕТ АРМИЮ, ТОГО И АРМИЯ. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЕР, ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
витя ,

04.09.2017 10:44

ты сперва почитай закон о наёмниках внимательно , а потом клаву три .
а вообще, наглядно видно , как путиноботы превращаются в бандер , а потом сразу
в этаких "поклонников" ополчения и кидаются какашками в тех же банденр ,
записывая по ходу , всех правдорубов алтайских в хохлы . лихо бабки рвут .
и доказывают , что власовец с триколором , всегда друг и брат бандеровцу с тризубом .
Курьянова М.В.

04.09.2017 11:32

Армию нужно обуть, одеть, накормить, обеспечить денежным довольствием, обеспечить боевой техникой, обеспечить боеприпасами и топливом. Чтобы содержать такую армию ни в ЛНР, нив в ДНР, таких денег нету. Значит эту армию может содержать только Россия. КТО ОПЛАЧИВАЕТ АРМИЮ, ТОГО И АРМИЯ. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЕР, ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
---------------------------------------------------------------------------
долго думала ну как же работает эта система.
Вот как так научить людей таким навыкам и выйти на широкий рынок с таким продуктом.
Это ведь надо не просто тренироваться, а жить ежесекундно.
Курьянова М.В.

04.09.2017 11:45

Символично? Моя единственная квартира ушла именно банку ВТБ-24.
Курьянова М.В.

04.09.2017 11:50

Хороший вопрос? А здоровье и молодость видимо спецслужбам.
Курьянова М.В.

04.09.2017 11:53

Хочу завести уголовное дело.
Как подготовить материал на эту тему?
Да милый мой. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
зомбаку

04.09.2017 12:37

Весь украинский народ писал(а):
своим правительством загнан в тупик - чтобы выжить нужно либо стать разбойником с большой дороги , либо шантажистом , либо любым другим способом зарабатывать деньги правдеными и не праведными способами .


а при чем тут украинский народ? речь о российском военнопленном. скидываться ему на адвоката опять за счет простых граждан раз не успел на убитых украинцах бабла сколотить? По мне так пусть мамка хату продает и себя в рабство раз такого морального урода воспитала.
зема

04.09.2017 12:39

Вот, [удалено модератором], то, что я и говорил! Нечего ей там делать было! Но зато картинку раздули и мать опустили. Жаль, что никто ни из МИДа, ни из других органов не разъяснили ей куда и для чего она едет... Ну да ладно, может на самом деле и говорили, может, у нее, как у матери, выхода другого не было.
АЛТАЙСКОЕ ЯБЛО.... ВИКТОР !! ДОЛЖНО подключить СБИТОГО ЛЁТЧИКА !??

04.09.2017 13:10

от политики над Алтаем ОТрыжкова, который как почётный претендент на гражданство НЕЗАЛЕЖНОЙ сможет подключить ДРУЗЕЙ ИЗ РАДЫ по оказанию помощи, он может подключить львовянина ЯБлинского, ну а МИШКА 2% как почётный татарского МЕДЖЛИСА безусловно не откажет в оказании помощи.. рег.отделению ЯБЛО и лично сэру Гончаренко... НУ А ЯРИНКА от Новой газеты хочет продемонстрировать полученный приз ВСТАВНУЮ ЧЕЛЮСТЬ НОВОДВОРСКОЙ !?? Уместе с адвокатом замахнулась аж 2 тыщи ЕВРО у месяц !! Да за сто ЕВРО скорей правый сектор ослободит без всякой волокиты Алтайца!!
Скажи честно ВИТЯ, нагоняя страсти мордасти, у тебя ЯКА ДОЛЯ??
Виктор

04.09.2017 14:04

Почему главврач психушки не запирает кабинет с компьютером. Этот ЯБДОНОС опять заскочил перед уколами.
СашОК

04.09.2017 14:06

Однозначно,что весь этот спектакль был разработан СБУ ,Агеева давно завербовали на территории России,потом он сдал всех своих бойцов из ЛНР,потом,внезапно он из всей "диверсионной группы"остался один?
Предателю один конец-расстрел!
В 1937 году - его матушке грозила вышка или пожизненно -Колыма!
Это сейчас,либерасты вспоминают про ЕСПЧ,а надо бы вам,твари , про Нюрберг напомнить!
Рома

04.09.2017 14:18

Считаю правильного предложение обменять этог чела на Орального!
Обеим наших государств это будет только на благо!
А СашОК ПРАВ!! АГЕЕВ ЗЕМЛЯК ЯБЛО ГОНЧАРЕНКО а !??

04.09.2017 14:31

ГОНЧАРЕНКО друг СБУ, готовый сдать КРЫМ, ДОНБАСС вместе с своей ЯБЛО... Ну а СБУ может помочь создать МИФ о Алтайском ЯБЛО, освободителей заблудших овец в повстанцы !! Да и гальюн - таймс , Новая газета, с Яринкой приставлена отображать деятельность алтайского ЯБЛО... Пора давить ШЕЙДУ, ну должен же подбитый лётчик ПАРНАС подключиться, как пионер теперь ЯБЛО, к спасению.... Да через ВИКТОРА и его ужастики..., отбить патриотизм русского мира....
А НЕ ПРЕДЛОЖИТЬ АДВОКАТУ АГЕЕВА В ЗАЛОГ ГОНОРАРА !?? ЯЙЦА !??

04.09.2017 15:10

ЯБЛО Виктора... СИМВОЛИЧНО получится, как у КУРЬЯНОВОЙ М.В. с квартирой.
опять на БФ

04.09.2017 15:40

бенефис двух придурков - рубанка и капслочницы. Лучшие друзья Главреда видимо. Может в одной палате лежали?
гость

04.09.2017 15:49

Мать начала с просьб о помиловании к Порошенко. Снялась в украинском пропагандистском клипе. Потом было заявления Агеева о том, что опасается возвращаться в Россию. Далее мать требовала от Путина прекратить войну(!), которую ведет Порошенко. А теперь, наконец, обращается в консульство РФ. Странно и непонятно, чего она добивается.