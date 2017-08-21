«Не потяну»: украинский адвокат требует 2 тысячи евро в месяц за защиту плененного алтайского бойца

Мать бойца из Алтайского края Виктора Агеева, задержанного в середине лета на Украине, написала письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. Как пишет «Новая газета», она просит г-жу Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также помочь разобраться с оплатой адвоката.

Г-жа Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины. «До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — пишет Светлана Агеева омбудсмену.

В телефонной беседе с «Новой газетой» г-жа Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги 2 тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством», — указала мать плененного россиянина.

Виктор Чевгуз на вопросы «Новой газеты» не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки.

Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими силовиками на территории Луганской области в конце июня. Позднее телекомпания ВВС уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Минобороны РФ 28 июня открестилось от взятого в плен на Украине. По информации ведомства, он еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего также заявил, что задержанные под Луганском военнослужащие не имеют отношения к России. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия сделает все для урегулирования ситуации.

Мать Виктора Агеева записала видеообращение к Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. В конце июля украинские власти посодействовали ее встрече с сыном. Накануне Виктор Агеев сказал, что опасается возвращаться в Россию. Он считает, что может повторить судьбу освобожденного сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого, по его мнению, убили после обмена на Надежду Савченко.