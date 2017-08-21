«Не потяну»: украинский адвокат требует 2 тысячи евро в месяц за защиту плененного алтайского бойца

04.09.2017 09:47
Мать бойца из Алтайского края Виктора Агеева, задержанного в середине лета на Украине, написала письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. Как пишет «Новая газета», она просит г-жу Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также помочь разобраться с оплатой адвоката.
Г-жа Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины. «До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — пишет Светлана Агеева омбудсмену.
В телефонной беседе с «Новой газетой» г-жа Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги 2 тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством», — указала мать плененного россиянина.
Виктор Чевгуз на вопросы «Новой газеты» не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки.
Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими силовиками на территории Луганской области в конце июня. Позднее телекомпания ВВС уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Минобороны РФ 28 июня открестилось от взятого в плен на Украине. По информации ведомства, он еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего также заявил, что задержанные под Луганском военнослужащие не имеют отношения к России. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия сделает все для урегулирования ситуации.
Мать Виктора Агеева записала видеообращение к Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. В конце июля украинские власти посодействовали ее встрече с сыном. Накануне Виктор Агеев сказал, что опасается возвращаться в Россию. Он считает, что может повторить судьбу освобожденного сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого, по его мнению, убили после обмена на Надежду Савченко.
04.09.2017 10:19
04.09.2017 10:25
и не может вызволить пленного ? ну мог бы приостановить контракт на 800 млн для южмаша ,
флагмана ихней оборонки ..... от очередного позора рф не спасут ни ракеты , не доблесть солдат ,
коль командуют ими предатели .
04.09.2017 10:35
04.09.2017 10:44
а вообще, наглядно видно , как путиноботы превращаются в бандер , а потом сразу
в этаких "поклонников" ополчения и кидаются какашками в тех же банденр ,
записывая по ходу , всех правдорубов алтайских в хохлы . лихо бабки рвут .
и доказывают , что власовец с триколором , всегда друг и брат бандеровцу с тризубом .
04.09.2017 11:32
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долго думала ну как же работает эта система.
Вот как так научить людей таким навыкам и выйти на широкий рынок с таким продуктом.
Это ведь надо не просто тренироваться, а жить ежесекундно.
04.09.2017 11:45
04.09.2017 11:50
04.09.2017 11:53
Как подготовить материал на эту тему?
Да милый мой. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
04.09.2017 12:37
а при чем тут украинский народ? речь о российском военнопленном. скидываться ему на адвоката опять за счет простых граждан раз не успел на убитых украинцах бабла сколотить? По мне так пусть мамка хату продает и себя в рабство раз такого морального урода воспитала.
04.09.2017 12:39
04.09.2017 13:10
Скажи честно ВИТЯ, нагоняя страсти мордасти, у тебя ЯКА ДОЛЯ??
04.09.2017 14:04
04.09.2017 14:06
Предателю один конец-расстрел!
В 1937 году - его матушке грозила вышка или пожизненно -Колыма!
Это сейчас,либерасты вспоминают про ЕСПЧ,а надо бы вам,твари , про Нюрберг напомнить!
04.09.2017 14:18
Обеим наших государств это будет только на благо!
04.09.2017 14:31
04.09.2017 15:10
04.09.2017 15:40
04.09.2017 15:49