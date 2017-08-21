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Главная Лента новостей Алтайский зернопереработчик продлил «банкротное состояние» до трех лет

Алтайский зернопереработчик продлил «банкротное состояние» до трех лет

04.09.2017 11:55

Арбитражный суд Республики Алтай до 27 февраля 2018 года продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Пава». За это время управляющий должен завершить формирование конкурсной массы должника. Арбитраж признал банкротом компанию еще в феврале 2015 года.

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий Сергей Мороз обратился в суд с ходатайством о продлении срока конкурсного производства, ссылаясь на необходимость завершения мероприятий по банкротству. Решение о ликвидации общества было принято акционерами в январе 2015 года. В сообщении пресс-службы компании говорилось, что «Пава» намерена свернуть свой бизнес из-за убытков, возросших рисков, неурожаев и финансовых проблем.

Тем временем судом установлено, что расчеты с кредиторами должника до сих пор не произведены. Мероприятия по формированию конкурсной массы, за счет реализации которой возможно удовлетворение требований кредиторов, не завершены. В настоящее время конкурсный управляющий занимается взысканием дебиторской задолженности, реализацией имущества, оспариванием сделок «Павы». Следующее заседание суда намечено на 21 февраля 2018 года. До 16 февраля г-н Мороз должен предоставить отчет о проделанной за полгода работе.

Напомним, в конце августа за нарушение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедуры конкурсного производства, открытой в отношении ООО «Чемровское», на полгода был дисквалифицирован бывший конкурсный управляющий ОАО «Пава» Александр Чернов.

Как уже сообщалось, в начале 2015 года акционеры «Павы» приняли решение о самоликвидации общества. Объем обязательств перед кредиторами на тот момент достигал 3,1 млрд рублей, при этом стоимость активов составляла 1,7 млрд рублей. Основные кредиторы «Павы» - банки «Зенит» и «Возрождение», а также «Агропромышленная компания «МаВР» и «Международный финансовый клуб» - возражали против самоликвидации АО, ссылаясь на то, что была нарушена процедура ликвидации.

В состав агрохолдинга входили крупнейшие зерноперерабатывающие предприятия, расположенные в Алтайском крае и Ачинске Красноярского края. В настоящее время залоговое имущество ОАО «Пава» рассредоточено среди многих собственников. Публичные торги по продаже имущественного комплекса Ачинского зерноперерабатывающего комбината уже дважды признавались несостоявшимися.

Справка:

ОАО «Пава» являлось одним из крупнейших переработчиков зерна в России. Компания давно прекратила производственную деятельность, переведя бизнес и персонал на дочерние предприятия, которые работали под единым брендом. В структуру агрохолдинга входило 13 дочерних предприятий, под управлением находилось 129 тысяч га земли. Компания стала первым предприятием сельхозсектора России, вышедшим на IPO. Это произошло в 2005 году (тогда компания называлась АПК «Хлеб Алтая»).

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