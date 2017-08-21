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Главная Лента новостей Алтайский избирком «экстренно» легализовал агитационную газету «Единой России» в Бийске

Алтайский избирком «экстренно» легализовал агитационную газету «Единой России» в Бийске

04.09.2017 13:30

1 сентября избирательная комиссия Алтайского края (КИК) в экстренном порядке рассмотрела жалобу на решение Бийского горизбиркома о признании незаконным агитматериала «Единой России» под названием «Бийское время», выпущенный тиражом в 100 тысяч экземпляров. В итоге решение городской комиссии было отменено, газета вернула себе статус легальной, подтвердили ИА «Банкфакс» в пресс-службе крайизбиркома.

Как отметил «Банкфаксу» один из участников заседания, в крайизбирком поступила жалоба на решение Бийского горизбиркома, «дисквалифицирующее» газету ЕР. Срок рассмотрения жалобы истекал 2 сентября, поэтому 1 сентября вопрос был поднят на заседании краевой комиссии. При этом свою оценку материалу в обычном порядке не смогла дать рабочая группа по информационным спорам, несмотря на просьбу члена КИК Андрея Кривова. По настоянию председателя крайизбиркома Ирины Акимовой жалоба была рассмотрена напрямую. То, что материал не рассматривался рабочей группой, ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе КИК.

В итоге жалоба была удовлетворена. Как уточнили «Банкфаксу» в пресс-службе крайизбиркома, был признан ошибочным вывод городской комиссии о недопустимости использования изображений кандидатов-одномандатников, если газета оплачивалась из фонда партии, а также о том, что цитаты одномандатников — есть агитация.

Выдержку из решения в своем «анонимном» канале в Telegram «ПолитАлтай» опубликовал блогер Антон Понкрашев. «Вывод, сделанный в решении избирательной комиссии муниципального образования город Бийск Алтайского края о том, что использование изображений кандидатов не отвечает признакам предвыборной агитации, предусмотренным п. 2 ст. 48 ФЗ и п. 1 ст. 68 Кодекса, представляется верным. Использование высказываний в агитационном печатном материале кандидатов Белого К. В. , Степанова И. А. , Курасова Р. В. , Белозерова Н. А. носит информационный характер и также не отвечает признакам предвыборной агитации, установленным законом», — написал блогер. То есть, фактически со стороны одномандатников в газете ведется не агитация, а информирование.

Отметим, что ситуация может создать прецедент в наукограде. Как сообщается на канале «Админресурс» в Telegram, сейчас единороссы начали распространять новую газету с одномандатниками, оплаченную только со счета партии. Вероятно, к ней претензий уже не возникнет.

Напомним, избирком признал АПМ незаконным материалом и постановил пресечь его распространение. В качестве мотивации указана ссылка на пп. «а» п. 9.1 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В нем говорится, что в агитации допускается использование лишь изображений лиц, выдвинутых избирательным объединением на соответствующих выборах. Решение было направлено в правоохранительные органы.

Отметим, что накануне неудачей завершилось рассмотрение жалобы самих единороссов на агитационные листовки КПРФ, на которых присутствовало изображение Иосифа Сталина. Единороссы утверждали, что использованная фотография нарушает авторские права Госархива. На этом основании единороссы требовали снять КПРФ с выборов, сообщил «Банкфаксу» информированный источник. Однако суд отказал в требованиях и оставил «сталинские» листовки в легальном поле.

Добавим, наблюдатели сообщают, что сейчас в Бийске распространяются листовки от ЕР с призывами к голосованию за партию от имени действующего депутата Госдумы Ивана Лоора. При этом на листовке не указаны выходные данные. Наблюдатели считают, что это может являться нарушением.

Обращает на себя внимание большое число скандалов, связанных с агитацией ЕР к муниципальным выборам 2017 года в Алтайском крае. Так, избирком Рубцовска в конце июля признал выпуск газеты за 28 июня изданным с нарушением условий проведения предвыборной агитации. Краевая комиссия с таким вердиктом не согласилась и отменила решение нижестоящего избиркома. Кроме того, спорная ситуация возникла вокруг решений Барнаульского избиркома относительно листовок «Единой России» по выборам в местную гордуму. Рабочая группа нашла в них признаки агитации, но сам горизбирком не принял на этот счет никаких решений. Крайком КПРФ направил жалобу в ЦИК России по поводу неоднозначной реакции барнаульского избиркома.


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Комментарий

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Комментариев 21
Направили жалобу

04.09.2017 13:57

А судьи кто?
Скептик

04.09.2017 13:58

"Обращает на себя внимание большое число скандалов, связанных с агитацией ЕР к муниципальным выборам 2017 года в Алтайском крае".... Причем "скапндалы" устраивает не ЕР а её соперники из КПРФ и СР, если кто не помнит) Вот где скандалисты высшей пробы!
Магазинонкоградец

04.09.2017 14:02

Да вот как раз ЕР и жалуется кругом и на всех не забывая использовать админресурс. Поведенческий стиль: мы по беспределу а вы заткнитесь )))
коммунист

04.09.2017 14:04

работать надо, а не ерундой страдать. всё, чем запомнится кпрф в этом году - это жалобы и бессодержательность кампании
Димка из Барнаула

04.09.2017 14:06

Может КПРФ или правороссы опять на что-нибудь пожалуются, а потом опять избирком скажет,что всё легально? Это ведь модно стало на этих выборах
троллям

04.09.2017 14:07

почём стоят комменты против ЕР?) подскажите, может тоже устроюсь.
Виктор

04.09.2017 14:08

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЕР, ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕБЯ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ.
Тибул

04.09.2017 14:10

В этом году из всех кампаний видно только единороссов,я вообще не понимаю зачем существуют другие партии........
Рой

04.09.2017 14:20

КПРФ опять играет в свой маленький детский сад- скоро доиграется.
Дария

04.09.2017 14:23

Согласна насчет Сталина, перегнули ребята.
Принц

04.09.2017 14:28

Справедливости ради скажем почему-то ЕР, отругали, а для КПРФ Сталина разместить – это норм, как-то однобоко и нехорошо вышло, значит КПРФ теперь выходит все можно.
Смотритель маяка

04.09.2017 14:32

Действия ЕР в избирательном процессе, напоминают поведение США в международных отношениях. Такой же беспредел и безнаказанность.
20-15

04.09.2017 14:35

Виктор, вы бы призывов таких не делали, а то перегибаете и политически нетактично и в какой-то мере даже наказуемо открыто призывать голосовать за ту или иную партию, голосовать это Конституционное право и не только ваше, у других может быть иное мнение, это я сейчас не про ЕР, а про партии в целом.
Мастер

04.09.2017 14:39

КПРФ только и делает.что жалуется, на большее ума не хватило.
На этом основании единороссы требовали снять КПРФ с выборов

04.09.2017 14:51

ПЛОХО ТРЕБОВАЛИ, ДАВНО ПОРА НЕ ТОЛЬКО СНЯТЬ КПРФ А И ПОД СУД ОТДАТЬ ВСЮ ПАРТИЮ, ОДНИ ПРОДАЖИ МАНДАТОВ ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, НЕСУЩЕЕ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ПО СУТИ)(
" ЭКСТРЕННО" ДЛЯ КУКИШЕЙ.... из КПРФ... ЧТОБЫ ХОРОШО и !??

04.09.2017 14:59

ДОСТОЙНО ИЗВИНИТЬСЯ КПРФ ПЕРЕД партией ЕДИНАЯ РОССИЯ,
НАДО было КУКИШАМ от КПРФ ХОРОШО НАГАДИТЬ Единой РОССИИ...

КУКИШИ СОГОМОНЫ от КПРФ, ДЛЯ ПРИНЕСЕНИЯ ИЗВИНЕНИЙ партии ЕР СТАНОВИСЬ !!!
Гражданин

04.09.2017 15:26

Как из душа окатило! (с)

Шучу. Ничего удивительного на самом деле. А как иначе? Разве кто-то могу подумать, что ЕР снимут с выборов свои же? Нет, конечно же.
Хочу обратить внимание на комментарии некоторых людей, кормящихся с руки власти, мол, коммунистам и эссерам делать нечего, жалуются только. Ну во-первых, жалуются, т.к. единороссы на законы чхать хотели. Они их приняли ведь, чтобы другие соблюдали, чтобы при случае руки заломать. Вот ст. 282 для кого принята? Для южан или русских? Думаю, ответ многим ясен.
Ведь запрещено агитировать в учебных заведениях, а ЕР раскраски детям со своей символикой в школах раздает, плакаты, агитки и прочее клеят. Попробовали бы коммунисты это сделать, завтра же Прусакову во всех грехах обвинили и плохими словами называли. )))) Во-вторых, имея неутешительный результат по прошлым выборам, решили пойти ва-банк, админресурс есть - прикроют. Да и во всех бедах в стране можно обвинить кого угодно, только не себя и правящую партию: хоть Ленина с атомной бомбой под Россией, хоть Обаму (чтоб ему, ироду, пусто было) принявшему закон о повышении тарифов ЖКХ для барнаульцев.

Ну да ладно. Мы же понимаем, что единороссы это по доброте душевной делают. Так сказать, от большой любви к детям и подрастающему поколению.
ГРАЖДАНИН!! А НЕ ПОДСКАЖИТЕ ХТО НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ детей ПРИНИМАЕТ У !??

04.09.2017 15:30

ПИОНЕРЫ,,,
смешно смотреть

04.09.2017 15:35

как коммунисты из КПРФ кроют коммунистов из ЕР и наоборот. Что там что там - махровые отстойники КПСС, и никакой разницы между ними не было и нет, кроме говорильни.
ПРАВДА

04.09.2017 15:57

ЕР и крайизбирком: рука руку моет и обе грязные!
Гражданин

04.09.2017 16:18

ГРАЖДАНИН!! А НЕ ПОДСКАЖИТЕ
,


Подскажу. В пионеры принимает пионерский отряд. Добровольно. Если вы насчёт агитации и работы в школах, то пожалуйста, никто ж не против. НО НЕ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ!!! Закон есть закон. Или не для всех? Или не всегда? ))))