Алтайский избирком «экстренно» легализовал агитационную газету «Единой России» в Бийске

1 сентября избирательная комиссия Алтайского края (КИК) в экстренном порядке рассмотрела жалобу на решение Бийского горизбиркома о признании незаконным агитматериала «Единой России» под названием «Бийское время», выпущенный тиражом в 100 тысяч экземпляров. В итоге решение городской комиссии было отменено, газета вернула себе статус легальной, подтвердили ИА «Банкфакс» в пресс-службе крайизбиркома.

Как отметил «Банкфаксу» один из участников заседания, в крайизбирком поступила жалоба на решение Бийского горизбиркома, «дисквалифицирующее» газету ЕР. Срок рассмотрения жалобы истекал 2 сентября, поэтому 1 сентября вопрос был поднят на заседании краевой комиссии. При этом свою оценку материалу в обычном порядке не смогла дать рабочая группа по информационным спорам, несмотря на просьбу члена КИК Андрея Кривова. По настоянию председателя крайизбиркома Ирины Акимовой жалоба была рассмотрена напрямую. То, что материал не рассматривался рабочей группой, ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе КИК.

В итоге жалоба была удовлетворена. Как уточнили «Банкфаксу» в пресс-службе крайизбиркома, был признан ошибочным вывод городской комиссии о недопустимости использования изображений кандидатов-одномандатников, если газета оплачивалась из фонда партии, а также о том, что цитаты одномандатников — есть агитация.

Выдержку из решения в своем «анонимном» канале в Telegram «ПолитАлтай» опубликовал блогер Антон Понкрашев. «Вывод, сделанный в решении избирательной комиссии муниципального образования город Бийск Алтайского края о том, что использование изображений кандидатов не отвечает признакам предвыборной агитации, предусмотренным п. 2 ст. 48 ФЗ и п. 1 ст. 68 Кодекса, представляется верным. Использование высказываний в агитационном печатном материале кандидатов Белого К. В. , Степанова И. А. , Курасова Р. В. , Белозерова Н. А. носит информационный характер и также не отвечает признакам предвыборной агитации, установленным законом», — написал блогер. То есть, фактически со стороны одномандатников в газете ведется не агитация, а информирование.

Отметим, что ситуация может создать прецедент в наукограде. Как сообщается на канале «Админресурс» в Telegram, сейчас единороссы начали распространять новую газету с одномандатниками, оплаченную только со счета партии. Вероятно, к ней претензий уже не возникнет.

Напомним, избирком признал АПМ незаконным материалом и постановил пресечь его распространение. В качестве мотивации указана ссылка на пп. «а» п. 9.1 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В нем говорится, что в агитации допускается использование лишь изображений лиц, выдвинутых избирательным объединением на соответствующих выборах. Решение было направлено в правоохранительные органы.

Отметим, что накануне неудачей завершилось рассмотрение жалобы самих единороссов на агитационные листовки КПРФ, на которых присутствовало изображение Иосифа Сталина. Единороссы утверждали, что использованная фотография нарушает авторские права Госархива. На этом основании единороссы требовали снять КПРФ с выборов, сообщил «Банкфаксу» информированный источник. Однако суд отказал в требованиях и оставил «сталинские» листовки в легальном поле.

Добавим, наблюдатели сообщают, что сейчас в Бийске распространяются листовки от ЕР с призывами к голосованию за партию от имени действующего депутата Госдумы Ивана Лоора. При этом на листовке не указаны выходные данные. Наблюдатели считают, что это может являться нарушением.

Обращает на себя внимание большое число скандалов, связанных с агитацией ЕР к муниципальным выборам 2017 года в Алтайском крае. Так, избирком Рубцовска в конце июля признал выпуск газеты за 28 июня изданным с нарушением условий проведения предвыборной агитации. Краевая комиссия с таким вердиктом не согласилась и отменила решение нижестоящего избиркома. Кроме того, спорная ситуация возникла вокруг решений Барнаульского избиркома относительно листовок «Единой России» по выборам в местную гордуму. Рабочая группа нашла в них признаки агитации, но сам горизбирком не принял на этот счет никаких решений. Крайком КПРФ направил жалобу в ЦИК России по поводу неоднозначной реакции барнаульского избиркома.