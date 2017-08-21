«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах

05.09.2017 09:53
Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь считает, что любая масштабная выборная кампания несет в себе потенциальный конфликт интересов. Сообщения о якобы имеющихся нарушениях в том или ином муниципалитете в канун единого дня голосования не выглядят чем-то необычным. Об этом г-н Снесарь рассказал журналистам 4 сентября в ходе пресс-конференции.
Перед тем как продемонстрировать свое видение электоральных процессов, идущих в крае, г-н Снесарь подробно остановился на ряде жалоб со стороны оппозиции. Речь зашла о якобы оказываемом давлении на отдельных партийных кандидатов. В конце прошлой недели председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствовать их работе. При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, губернатор Алтайского края не в курсе данной ситуации. В связи с этим заявлением Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения эсеров с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер.
«Нам говорят, что глава администрации Усть-Калманского района Павел Зиновьев якобы кого-то из кандидатов «прессует». Вот скажите, те кто знает Павла Ивановича, его характер, можете в это поверить? Я — нет. Задаю ему вопрос: Что было на самом деле? Он отвечает, что просто ходил и знакомился с кандидатами, которые, может быть, скоро сядут в депутатское кресло. Исходя из личных характеристик главы района я склонен ему верить», - описал положение дел г-н Снесарь.
Виталий Снесарь, вице-губернатор Алтайского края:
У всех партий существуют разные подходы к урегулированию возникающих противоречий, даже если предположить, что они действительно были на местах. Кто-то это делает через прямые эфиры своего «вождя», сразу выдавая непроверенные факты, что называется на-гора, кто-то - путем громких заявлений на пресс-конференциях в федеральных информагентствах заявляя о претензиях к региональному руководству без ссылок на конкретные факты. Я бы им хотел противопоставить в качестве примера Владимира Жириновского и ЛДПР. Этот уровень реакции можно было бы взять за образец. Вначале вся информация уточняется, затем уже оформляется в виде правительственной телеграммы, с конкретными фактами и фамилиями по определенным территориям. Это было в 2016 году, есть и сейчас. Так, 1 сентября мы получили от Владимира Вольфовича три подобных телеграммы. Все в них названо своими именами, а не так, как у коллег из «Справедливой России». Что касается жалоб, озвученных Мироновым, мне их действительно передали, на днях я провел встречу с Владиславом Вакаевым (секретарь бюро совета реготделения СР в Алтайском крае — прим. ред. БФ), попросив конкретизировать эти случаи.
Вице-губернатор отметил, чтобы вынести вердикт по всем эпизодам, понадобится несколько дней. Тем не менее еще до единого дня голосования вся информация о результатах проверок, скорее всего, будет размещена на офсайте правительства края. «В отдельных случаях я не исключаю и человеческий фактор, наверное, есть неправильное понимание своей роли и своего места в тех выборных процессах, что идут на муниципальном уровне. Давайте будем учитывать и другое - в крае разыгрывается сразу 6 тысяч депутатских мандатов (один из самых больших показателей по России). Как при этом можно не поссориться? Мы обречены, что конфликты все равно будут, таковы реалии», - предложил смириться с неизбежным руководитель администрации губернатора и краевого правительства.
В качестве противовеса г-н Снесарь привел в пример ситуацию с довыборами в Алтайское Заксобрание по округу № 10. Эта кампания, по оценке чиновника, проходит «спокойно и доброжелательно, в джентльменском ключе, а ведь это выборы более высокого порядка». По мнению Виталия Снесаря, обилие жалоб от оппозиции ближе к финишу муниципальной кампании-2017 отнюдь неслучайно. «Жалобы — хороший способ прикрыть собственную дезорганизацию, это очень удобная позиция, но не результативная, и все встанет на места буквально через несколько дней. Я понимаю, что это еще и способ оправдать не очень хороший результат, когда нам пытаются внушить, что оппозицию стали гонять по углам и не давать выступать еще чуть ли не со времени праймериз «Единой России». Да, все это элементы активной политической жизни. Нас начали учить, как правильно проводить выборы, причем люди с не очень положительной электоральной историей. Запретить им этого мы не можем», - резюмировал спикер.
Несколько слов уделил замгубернатора и уже успевшему вызвать противоречивые оценки досрочному голосованию в Барнауле. По словам г-на Снесаря, «досрочка», безусловно, нужна, а процент явки на нее зависит от конкретных выборов и региона — здесь нет универсальных критериев. В любом случае избиратель, заходя в кабинку, остается один на один с бюллетенем и сам опускает его в урну. Никто его не контролирует, обозначил прописные истины спикер, давая понять, что давление непосредственно в момент волеизъявление на электорат не оказывается. «Я могу предположить, что вполне возможно, руководители организаций и предлагают своим подчиненным поучаствовать в «досрочке», не стану этого отрицать. Или могу вам привести такой пример. 30 августа во многих школах Барнаула проходили родительские собрания, поскольку большинство участков для голосования находится в образовательных учреждениях, людям было предложено реализовать свое избирательное право, чем часть из них и воспользовалась», - напомнил события последних дней г-н Снесарь.
Всего, по признанию чиновника, непосредственно в крайизбирком за время кампании по выборам местных депутатов поступило около 40 обращений и жалоб, из них 28 — от активиста ОНФ, депутата Егорьевского райсовета Валерия Горбунова. В этой связи выборы в данном муниципалитете взяла на особый контроль глава крайизбиркома Ирина Акимова. Еще около 10 заявлений поступило в КИК в связи с выборами в Барнаульскую гордуму.
Виталий Снесарь не стал брать на себя ответственность и гарантировать, что привод бюджетников на досрочное голосование в Алтайском крае исключен. «Что значит, гарантирую — не гарантирую, мы же с вами не о бытовой технике рассуждаем. Как говорил мой предшественник на этом посту: «Вопрос не по окладу», в конце концов муниципалы — это не мои подчиненные. Да, мы встречаемся с ними, просим, рекомендуем, говорим: Не надо этого делать! Зачем? Но как я могу при этом что-то гарантировать, если допустим какой-нибудь директор центра социальной реабилитации возьмет и поведет своих сотрудников на участок? Кроме того, муниципалитеты у нас самостоятельные, я их не курирую, моя сфера — выборы в АКЗС», - «отмежевался» от перегибов на местах высокопоставленный краевой чиновник.
05.09.2017 09:58
05.09.2017 10:00
05.09.2017 10:02
05.09.2017 10:06
05.09.2017 10:10
05.09.2017 10:12
05.09.2017 10:13
05.09.2017 10:16
05.09.2017 10:18
05.09.2017 10:20
05.09.2017 10:20
05.09.2017 10:22
05.09.2017 10:22
05.09.2017 10:29
05.09.2017 10:31
Акимову в отставку! Выборы признать не действительными!
05.09.2017 10:32
05.09.2017 10:37
05.09.2017 10:37
Никогда не нужно путать пьесу с жизнью. Иллюзиями жить приятно, но за билет на представление всегда нужно платить, и чем дольше оно длится, тем выше цена.
05.09.2017 10:38
05.09.2017 10:38
05.09.2017 10:42
05.09.2017 10:46
В том то и дело, что не в урну а председателю комиссии в конверт. А ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО УПОВАТЬ НА СОВЕСТЬ ОНОГО.
05.09.2017 10:46
05.09.2017 10:47
05.09.2017 10:47
05.09.2017 10:52
05.09.2017 10:56
05.09.2017 10:58
05.09.2017 11:11
05.09.2017 11:25
https://www.youtube.com/watch?v=kd8bwd7laho
05.09.2017 11:29
05.09.2017 11:42
05.09.2017 11:42
05.09.2017 12:26
Давненько обходилось без брани междоусобной в районе Топчишинском. Да наступила пора бурная предвыборная. Как, то, выбилась из под контроля протеже Григорьева, Люда Малык – глава райцентровская, та которую на крыло в свое время и поднял он. Было гладко и полюбовно у них до поры-то до времени. Да видать стар «Акела» стал - поослабла хватка-то, промахнулся он, да не слабенько. Воспарила Люся до небес, стала место его присматривать, да под собой землю когтями рвать, так что камни летят да на всех на кого не попадя. И ему прилетел один крупный да отборный злыми словами-приговорами приправленный. Опечалился то молодец, да опустил ниже плеч буйну голову, знать не ждал такой благодарности. Ну а та всё парит в выси, гонит тучи, пургу ненастную, завела себе связь там высокую да с поддержкой нехилою. Оказалась дамой проворною да изворотливой. Изловчилась урвать грамоту почетную от Богданыча за многолетний труд добросовестный, да профессионализм высокий – не достать до него (пост. 4 от 17.04.17). Подтянула к себе силы тёмные, силы тёмные -оппозиционные. Хочет кровью умыться ворога своего, да искусить трон его со своей братией…
продолжение следует
05.09.2017 12:28
05.09.2017 12:31
05.09.2017 12:44
И прежде всего — социальные и экономические достижения советской эпохи. Лучшие из них необходимо воплотить в новом социализме, в левом повороте, к которому призывает КПРФ.
Разрушение экономики, обнищание, нарастание социального неравенства и социальных противоречий — это те приметы, которыми само время доказывает нам провал капиталистической модели.
Время голосует за социализм, за социальные преобразования в интересах народа, обманутого и обворованного капиталистической системой и её глашатаями.
Всех, кто ещё не определился с выбором, КПРФ призывает очнуться и прислушаться к зову времени, к настойчивому призыву нашей бурной и тревожной эпохи.
Это обязан сделать каждый, кто хочет, чтобы время было на нашей стороне, чтобы у нашей Родины было будущее — достойное и справедливое.
05.09.2017 13:06
05.09.2017 13:36
05.09.2017 13:41
Досрочное голосование - это не ноу хау педироссовское, с того момента, как порог явки отменили. Можно сколько угодно дурака включать и делать обмороженую мину за оставшуюся неделю -главное тянуть выиграть время глагольствиями
Выборные спецы политтехнологи за 25 лет руления начиная с членов ВЛКСМ партийцев "Демократической России"... до мутантов перевёртышей из ВЛКСМ и КПСС "Единой России" много заготовочек изобрели.
Лишние -открепительные отмели морока. Упростили всё уже в наглую.
Пришёл избиратель -пригнали бедолагу к члену участковой комиссии -дали ему "буллетень", он поставил галочку ...запечатал в Конверт не расписавшись на нем и наблюдателей тут нет чтобы кто то из них поставил свою закорючку на конверте,- отдал на хранение... до заветного чудодейственного момента 109
А паралелльно "за стенкой" у черного клерка, уже лежат точ такие же снаряженные конверты с нужными отметками на "бюллютне" ... Не хитрые маню -пуляции и первые с оригиналами отпечатков пальцев - " политы жидкостью для розжига в шашлычницах"...
Ну умудрялись же менять переносные урны в момент голосования на дому. В определённой точке жилья надомника - тёмный узкий коридор" ставилась заряженная урна с нужным количеством в ней отмеченных "бюлитней". Натасканный член УИК, как фокир делал подмену переносных урн. Вскрытие их давало вожделенный результат.
Один ушлый наблюдатель предложил поставить свой знак -роспись на теле урны...
И что тут было... - в миг завыли в комиссии сразу сирены единороссовские - димка из барнаула, даша сибирячка, иконика... вызвали дежурного полицейского, чтобы за шиворот справадить ушлого наблюдателя... Можно дитективные рОмыны на реальных событиях в канун и день выборов...
05.09.2017 13:52
В уезде "К" - Курья-Кытманово - Красногорское - Краснощёково... - неважно теперь где, проводились 4-х уровневые выборы: главы сельсовета и депутатов, главы района и депутатов.
В самом уездном райцентре пришло голосовать в приделах 500 человек. В назначенный час вскрыли, как положено урны, -посчитали -сбили "Итого - протокол" за райцентр муниципальное поселение "К"
Нарисовались результаты:
Глава района победитель -350, районный депутат - 440 сельский депутат 490, а глава сельсовета - 747 голосов. Итоговый протокол за тот райцентр даже бдительный прокурор не захотел увидить и в районной газете его не обнародовали.
Тибулочкин и верные ЕР - друзья, пошто так случилось с голосами "за" главу сельсовета ?
05.09.2017 14:46
05.09.2017 15:27
ЭтА, кАторая у себя в рЕдах порядАк нОвести нИ моГет?
05.09.2017 15:36
После задержания остальные распространители побросали тираж и скрылись. По мнению членов избирательного штаба Сергея Клестова, волна «чернухи» будет продолжена, так как у оппонентов сдают нервы.
Один из работников избирательного штаба вчера заметил распространение незаконной агитационно-печатной продукции и вызвал полицию, которая крайне оперативно прибыла на место и задержала распространителя. По его словам, выдали эту газету ему и остальным «работникам черной прессы» в районе Речного вокзала (Восход, 20). Со всех участников событий взяты объяснения и заведены административные дела по п. 5.12 КоАП.
Как отмечает руководитель избирательного штаба Сергея Клестова Роман Яковлев, после задержания одного, остальные моментально побросали свои пачки газеты и разбежались.
- К нам в руки попало более 3000 газет. В принципе ничего нового, мы знаем и видим, что у наших оппонентов сдают нервы, они чувствуют, что проигрывают кампанию и готовы пуститься «во все тяжкие», не останавливаясь ни перед чем. Это пятая волна «чернухи», и я почти уверен, что грязь продолжится. Когда нечего сказать и нет желания вести кампанию честно, наши оппоненты всегда прибегают к незаконным материалам, - рассказал Роман Яковлев.
05.09.2017 15:42
ты что серьёзно считаешь себя самым вонючим)))???
Узбогойся, старый сгнивший свиной навоз, ты уже никого не впечатляешь))))
05.09.2017 16:29
Однако, ты же не прошел мимо, значит правда глаз кольнула, или еще чего.
05.09.2017 16:31
05.09.2017 16:40
Вот это самый ржачный перл из всего выбзденного гузноголовой плесенью))) Беспокоится эта безмозглая мерзость за свое право называться самой вонючей)) Вот же уроды то прости Господи)) Ну вот так как то, хи хи))
05.09.2017 17:08
А она разве когда-то переставала ей быть? Просто название сменила, только и всего.
05.09.2017 17:41
Еще бы единороссы тебя, дурака, писать без ошибок научили - совсем замечательно было бы.
05.09.2017 18:07
Видео доказательство: https://youtu.be/CLgFx4Bf-AI
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении недостоверных сведений главой администрации Егорьевского района Алтайского края Нуйкина М.В. в списки избирателей по избирательным округам №3, №4 и №9 на выборах 10 сентября 2017 года
КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГОЛОСА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 2014-2017 ГОДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ!?
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПРИЗРАЧНЫХ СЁЛ, ДОМОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ – КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ!?
ДО ВЫБОРОВ 2017 ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ!?
05.09.2017 19:02