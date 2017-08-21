«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах

Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь считает, что любая масштабная выборная кампания несет в себе потенциальный конфликт интересов. Сообщения о якобы имеющихся нарушениях в том или ином муниципалитете в канун единого дня голосования не выглядят чем-то необычным. Об этом г-н Снесарь рассказал журналистам 4 сентября в ходе пресс-конференции.

Перед тем как продемонстрировать свое видение электоральных процессов, идущих в крае, г-н Снесарь подробно остановился на ряде жалоб со стороны оппозиции. Речь зашла о якобы оказываемом давлении на отдельных партийных кандидатов. В конце прошлой недели председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствовать их работе. При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, губернатор Алтайского края не в курсе данной ситуации. В связи с этим заявлением Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения эсеров с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер.

«Нам говорят, что глава администрации Усть-Калманского района Павел Зиновьев якобы кого-то из кандидатов «прессует». Вот скажите, те кто знает Павла Ивановича, его характер, можете в это поверить? Я — нет. Задаю ему вопрос: Что было на самом деле? Он отвечает, что просто ходил и знакомился с кандидатами, которые, может быть, скоро сядут в депутатское кресло. Исходя из личных характеристик главы района я склонен ему верить», - описал положение дел г-н Снесарь.

Виталий Снесарь, вице-губернатор Алтайского края: У всех партий существуют разные подходы к урегулированию возникающих противоречий, даже если предположить, что они действительно были на местах. Кто-то это делает через прямые эфиры своего «вождя», сразу выдавая непроверенные факты, что называется на-гора, кто-то - путем громких заявлений на пресс-конференциях в федеральных информагентствах заявляя о претензиях к региональному руководству без ссылок на конкретные факты. Я бы им хотел противопоставить в качестве примера Владимира Жириновского и ЛДПР. Этот уровень реакции можно было бы взять за образец. Вначале вся информация уточняется, затем уже оформляется в виде правительственной телеграммы, с конкретными фактами и фамилиями по определенным территориям. Это было в 2016 году, есть и сейчас. Так, 1 сентября мы получили от Владимира Вольфовича три подобных телеграммы. Все в них названо своими именами, а не так, как у коллег из «Справедливой России». Что касается жалоб, озвученных Мироновым, мне их действительно передали, на днях я провел встречу с Владиславом Вакаевым (секретарь бюро совета реготделения СР в Алтайском крае — прим. ред. БФ), попросив конкретизировать эти случаи.

Вице-губернатор отметил, чтобы вынести вердикт по всем эпизодам, понадобится несколько дней. Тем не менее еще до единого дня голосования вся информация о результатах проверок, скорее всего, будет размещена на офсайте правительства края. «В отдельных случаях я не исключаю и человеческий фактор, наверное, есть неправильное понимание своей роли и своего места в тех выборных процессах, что идут на муниципальном уровне. Давайте будем учитывать и другое - в крае разыгрывается сразу 6 тысяч депутатских мандатов (один из самых больших показателей по России). Как при этом можно не поссориться? Мы обречены, что конфликты все равно будут, таковы реалии», - предложил смириться с неизбежным руководитель администрации губернатора и краевого правительства.

В качестве противовеса г-н Снесарь привел в пример ситуацию с довыборами в Алтайское Заксобрание по округу № 10. Эта кампания, по оценке чиновника, проходит «спокойно и доброжелательно, в джентльменском ключе, а ведь это выборы более высокого порядка». По мнению Виталия Снесаря, обилие жалоб от оппозиции ближе к финишу муниципальной кампании-2017 отнюдь неслучайно. «Жалобы — хороший способ прикрыть собственную дезорганизацию, это очень удобная позиция, но не результативная, и все встанет на места буквально через несколько дней. Я понимаю, что это еще и способ оправдать не очень хороший результат, когда нам пытаются внушить, что оппозицию стали гонять по углам и не давать выступать еще чуть ли не со времени праймериз «Единой России». Да, все это элементы активной политической жизни. Нас начали учить, как правильно проводить выборы, причем люди с не очень положительной электоральной историей. Запретить им этого мы не можем», - резюмировал спикер.

Несколько слов уделил замгубернатора и уже успевшему вызвать противоречивые оценки досрочному голосованию в Барнауле. По словам г-на Снесаря, «досрочка», безусловно, нужна, а процент явки на нее зависит от конкретных выборов и региона — здесь нет универсальных критериев. В любом случае избиратель, заходя в кабинку, остается один на один с бюллетенем и сам опускает его в урну. Никто его не контролирует, обозначил прописные истины спикер, давая понять, что давление непосредственно в момент волеизъявление на электорат не оказывается. «Я могу предположить, что вполне возможно, руководители организаций и предлагают своим подчиненным поучаствовать в «досрочке», не стану этого отрицать. Или могу вам привести такой пример. 30 августа во многих школах Барнаула проходили родительские собрания, поскольку большинство участков для голосования находится в образовательных учреждениях, людям было предложено реализовать свое избирательное право, чем часть из них и воспользовалась», - напомнил события последних дней г-н Снесарь.

Всего, по признанию чиновника, непосредственно в крайизбирком за время кампании по выборам местных депутатов поступило около 40 обращений и жалоб, из них 28 — от активиста ОНФ, депутата Егорьевского райсовета Валерия Горбунова. В этой связи выборы в данном муниципалитете взяла на особый контроль глава крайизбиркома Ирина Акимова. Еще около 10 заявлений поступило в КИК в связи с выборами в Барнаульскую гордуму.

Виталий Снесарь не стал брать на себя ответственность и гарантировать, что привод бюджетников на досрочное голосование в Алтайском крае исключен. «Что значит, гарантирую — не гарантирую, мы же с вами не о бытовой технике рассуждаем. Как говорил мой предшественник на этом посту: «Вопрос не по окладу», в конце концов муниципалы — это не мои подчиненные. Да, мы встречаемся с ними, просим, рекомендуем, говорим: Не надо этого делать! Зачем? Но как я могу при этом что-то гарантировать, если допустим какой-нибудь директор центра социальной реабилитации возьмет и поведет своих сотрудников на участок? Кроме того, муниципалитеты у нас самостоятельные, я их не курирую, моя сфера — выборы в АКЗС», - «отмежевался» от перегибов на местах высокопоставленный краевой чиновник.