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Главная Лента новостей «Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах

«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах

05.09.2017 09:53

Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь считает, что любая масштабная выборная кампания несет в себе потенциальный конфликт интересов. Сообщения о якобы имеющихся нарушениях в том или ином муниципалитете в канун единого дня голосования не выглядят чем-то необычным. Об этом г-н Снесарь рассказал журналистам 4 сентября в ходе пресс-конференции.

Перед тем как продемонстрировать свое видение электоральных процессов, идущих в крае, г-н Снесарь подробно остановился на ряде жалоб со стороны оппозиции. Речь зашла о якобы оказываемом давлении на отдельных партийных кандидатов. В конце прошлой недели председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствовать их работе. При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, губернатор Алтайского края не в курсе данной ситуации. В связи с этим заявлением Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения эсеров с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер.

«Нам говорят, что глава администрации Усть-Калманского района Павел Зиновьев якобы кого-то из кандидатов «прессует». Вот скажите, те кто знает Павла Ивановича, его характер, можете в это поверить? Я — нет. Задаю ему вопрос: Что было на самом деле? Он отвечает, что просто ходил и знакомился с кандидатами, которые, может быть, скоро сядут в депутатское кресло. Исходя из личных характеристик главы района я склонен ему верить», - описал положение дел г-н Снесарь.

Виталий Снесарь, вице-губернатор Алтайского края:

У всех партий существуют разные подходы к урегулированию возникающих противоречий, даже если предположить, что они действительно были на местах. Кто-то это делает через прямые эфиры своего «вождя», сразу выдавая непроверенные факты, что называется на-гора, кто-то - путем громких заявлений на пресс-конференциях в федеральных информагентствах заявляя о претензиях к региональному руководству без ссылок на конкретные факты. Я бы им хотел противопоставить в качестве примера Владимира Жириновского и ЛДПР. Этот уровень реакции можно было бы взять за образец. Вначале вся информация уточняется, затем уже оформляется в виде правительственной телеграммы, с конкретными фактами и фамилиями по определенным территориям. Это было в 2016 году, есть и сейчас. Так, 1 сентября мы получили от Владимира Вольфовича три подобных телеграммы. Все в них названо своими именами, а не так, как у коллег из «Справедливой России». Что касается жалоб, озвученных Мироновым, мне их действительно передали, на днях я провел встречу с Владиславом Вакаевым (секретарь бюро совета реготделения СР в Алтайском крае — прим. ред. БФ), попросив конкретизировать эти случаи.

Вице-губернатор отметил, чтобы вынести вердикт по всем эпизодам, понадобится несколько дней. Тем не менее еще до единого дня голосования вся информация о результатах проверок, скорее всего, будет размещена на офсайте правительства края. «В отдельных случаях я не исключаю и человеческий фактор, наверное, есть неправильное понимание своей роли и своего места в тех выборных процессах, что идут на муниципальном уровне. Давайте будем учитывать и другое - в крае разыгрывается сразу 6 тысяч депутатских мандатов (один из самых больших показателей по России). Как при этом можно не поссориться? Мы обречены, что конфликты все равно будут, таковы реалии», - предложил смириться с неизбежным руководитель администрации губернатора и краевого правительства.

В качестве противовеса г-н Снесарь привел в пример ситуацию с довыборами в Алтайское Заксобрание по округу № 10. Эта кампания, по оценке чиновника, проходит «спокойно и доброжелательно, в джентльменском ключе, а ведь это выборы более высокого порядка». По мнению Виталия Снесаря, обилие жалоб от оппозиции ближе к финишу муниципальной кампании-2017 отнюдь неслучайно. «Жалобы — хороший способ прикрыть собственную дезорганизацию, это очень удобная позиция, но не результативная, и все встанет на места буквально через несколько дней. Я понимаю, что это еще и способ оправдать не очень хороший результат, когда нам пытаются внушить, что оппозицию стали гонять по углам и не давать выступать еще чуть ли не со времени праймериз «Единой России». Да, все это элементы активной политической жизни. Нас начали учить, как правильно проводить выборы, причем люди с не очень положительной электоральной историей. Запретить им этого мы не можем», - резюмировал спикер.

Несколько слов уделил замгубернатора и уже успевшему вызвать противоречивые оценки досрочному голосованию в Барнауле. По словам г-на Снесаря, «досрочка», безусловно, нужна, а процент явки на нее зависит от конкретных выборов и региона — здесь нет универсальных критериев. В любом случае избиратель, заходя в кабинку, остается один на один с бюллетенем и сам опускает его в урну. Никто его не контролирует, обозначил прописные истины спикер, давая понять, что давление непосредственно в момент волеизъявление на электорат не оказывается. «Я могу предположить, что вполне возможно, руководители организаций и предлагают своим подчиненным поучаствовать в «досрочке», не стану этого отрицать. Или могу вам привести такой пример. 30 августа во многих школах Барнаула проходили родительские собрания, поскольку большинство участков для голосования находится в образовательных учреждениях, людям было предложено реализовать свое избирательное право, чем часть из них и воспользовалась», - напомнил события последних дней г-н Снесарь.

Всего, по признанию чиновника, непосредственно в крайизбирком за время кампании по выборам местных депутатов поступило около 40 обращений и жалоб, из них 28 — от активиста ОНФ, депутата Егорьевского райсовета Валерия Горбунова. В этой связи выборы в данном муниципалитете взяла на особый контроль глава крайизбиркома Ирина Акимова. Еще около 10 заявлений поступило в КИК в связи с выборами в Барнаульскую гордуму.

Виталий Снесарь не стал брать на себя ответственность и гарантировать, что привод бюджетников на досрочное голосование в Алтайском крае исключен. «Что значит, гарантирую — не гарантирую, мы же с вами не о бытовой технике рассуждаем. Как говорил мой предшественник на этом посту: «Вопрос не по окладу», в конце концов муниципалы — это не мои подчиненные. Да, мы встречаемся с ними, просим, рекомендуем, говорим: Не надо этого делать! Зачем? Но как я могу при этом что-то гарантировать, если допустим какой-нибудь директор центра социальной реабилитации возьмет и поведет своих сотрудников на участок? Кроме того, муниципалитеты у нас самостоятельные, я их не курирую, моя сфера — выборы в АКЗС», - «отмежевался» от перегибов на местах высокопоставленный краевой чиновник.

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Комментарий

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Комментариев 52
Бюллютеню

05.09.2017 09:58

какой ...хитрый... человек (с) к/ф ДМБ
Читаттаель

05.09.2017 10:00

Удел сегодняшней слабой оппозиции - создание информационного шума и отсутствие смыслов и идей.
Коммунист

05.09.2017 10:02

Сегодняшние коммунисты - это пародия на коммунистов времён Сталина. Сегодня - это слабая куча людей без морали. К сожалению, современный коммунизм - это не коммунизм, а пародия
Классик

05.09.2017 10:06

конечно есть конфликт интересов власти и общества. Власть Алтайского края не хочет чтобы у ЕР было как на прошлых выборах. И организует массовое досрочное голосование среди бюджетников. Голосование - акт сугубо индивидуальный и добровольный. Если начальник зовет на досрочное голосование по неуважительной причине - это нарушение избирательного законодательства, а не конфликт интересов. Бывший чекист Снесарь должен это понимать а не придуриваться. Какой чистый и добрый человек "Пал Иваныч". А завтра он скажет, какие еще нарушения в Усть-Пильдюйке ? Там же Иван Ваныч, благородная душа, вы сами-то верите в это ??? Со времен Гоголя ничего не поменялось...
Тибул

05.09.2017 10:10

Оппозиция пытается заработать хоть какие-то баллы на выборах...ино видимо у ребят ничего не получится)
"... в крае разыгрывается сразу 6 тысяч депутатских мандатов ..."

05.09.2017 10:12

Похоже В.В. Снесарь всех нас разыгрывает. Красивое, вежливое вранье. Если капнуть поглубже, то все увидят, что уважаемый чиновник чует катастрофу для ЕР и, как следствие, для ответственных за выборы. И для него в т.ч.
Гость

05.09.2017 10:13

Ща мадгвардгвардейцы отпишутся еще как под копирку . Первый 10 комментов для снесаря забьют ))))))
Гость

05.09.2017 10:16

Одна у вас шайка махинаторов , с одного корыта ченуши кушаете и все вы про всех знаете , вас и ваши выборы уже Жириновский (похвалил) на России 24, как всегда отличились страмцы не можете честно победить PS.делайте вывод что не ......я вы не для города не для жителей края не делаете ,только зарплаты себе повышаете

Иконика

05.09.2017 10:18

Оппозиция у нас такая оппозиция- пыль только в глаза пускать и горазда.
Рай

05.09.2017 10:20

Гость, а при чем тут молодогвардейцы-то? Здесь люди свое мнение высказывают- а оппозиция у нас и правда никакая.
Виктор

05.09.2017 10:20

Ну кто, кто так едросы хоть что-то делают, они вон как дороги проложили, а эти че краснажопые или лдпровцы сделали? Да нифига. Нам хоть за это нужно сказать спасбо
Лютый

05.09.2017 10:22

Вот и помер дед Максим, полит воз и ныне с ним, взглянуть хотя бы на нынешнее КПРФ.
Сергей

05.09.2017 10:22

Иной время кажется что люди ходят в розовых очках под которыми видят только " Оппозиционную работу" и при этом они не видят что делает партия власти. Я не знаю как им так промывают мозги, но как можно быть такими дол...и чтобы поверить в это ?!
Сергею на 10:22

05.09.2017 10:29

А ты. за пределы Барнаула выезжал? На пример, в Рубцовск. Посмотри до чего ЕР город довела.
Акимову в отставку

05.09.2017 10:31

Выборы в БГД из за сокрытия данных о числе проголовавших досрочно даже от членов окружных комиссий уже можно считать не легитимными.
Акимову в отставку! Выборы признать не действительными!
Всем друзьям партии власти

05.09.2017 10:32

Дорогие друзья при чем тут дороги,мы их оплатили или кто из одминстрации с лопатай стоял наверно по Катуни показали,а ваши подвиги и достижения видно повсеместно зарплата бюджетников не повышалась сколько , зайдите в любую поликлинику или больницу это ужас просто, может у нас села воскрешаются тоже нет ,дак где ваши заслуги откройте народу глаза и не надо свои обязанности записывать себе в заслуги
Ха-ха

05.09.2017 10:37

Шансов очееень мало у некоторых партийцев на то, что из изберут (а хочется в кресло главы, не меньше), вот и начинают заранее жаловаться, что их "прессуют". Так было уже не однажды...
для "Всем друзьям партии власти"

05.09.2017 10:37


Никогда не нужно путать пьесу с жизнью. Иллюзиями жить приятно, но за билет на представление всегда нужно платить, и чем дольше оно длится, тем выше цена.
Акимову в отставку

05.09.2017 10:38

Да хоть замисуйтесь в усмерть выборы в БГД от этого легитимнее не станут.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

05.09.2017 10:38

Виталий Снесарь , ну зачем так лукавить ? По своему личному опыту знаю , что на досрочку тянут по принуждению. Так в 2016 году из садика пригнали на досрочку на мой участок людей и которые очень даже не хотели отдавать голос за того кандидата от ЕР , но им указали и фамилию имя и отчество . И таких участков было по всему городу предостаточно , наш город маленький и все друг другу рассказывали о творимом беспределе. Могу себе представить , что творится в Барнауле ! Полагаю уже 10 сентября участки будуь полупустые , ЗАКЛАНИЕ ОКОНЧЕНО ДОСРОЧНО !
Лев Владимирович

05.09.2017 10:42

Бумажные выборы изживают себя, уходят, как всё старое и обветшалое. А впереди, в отличие от некоторых жизнь только начинается, и обесцениваются не только старые калоши, но и ещё вчера нужные вещи. К этому явлению трудно привыкнуть, но придётся
Смотритель маяка

05.09.2017 10:46

"В любом случае избиратель, заходя в кабинку, остается один на один с бюллетенем и сам опускает его в урну"
В том то и дело, что не в урну а председателю комиссии в конверт. А ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО УПОВАТЬ НА СОВЕСТЬ ОНОГО.
Свободный

05.09.2017 10:46

Кошмар до чего дошел народ то, вы че себя так ведете. Все жалуетесь и жалуетесь. Революционеры хреновы. Мне противно на это все смотреть. Если таковой народ вымрет, то, честное слово, наплевать и забыть. История не отметит вас ни в каких списках, и надгробного памятника не будет. На «обломках самовластья» ваши имена точно не напишут. Так что не надейтесь.
Акимову в отставку

05.09.2017 10:47

Рабов заставляют фотографировать бюлюютнь
Для 10.37

05.09.2017 10:47

Вот мы и платим за вашу пьесу,сели на народ и ножки свесили что важ Дугин когда стал менеджером сразу добавки попросил ,а когда он в соцзащите работал он много санитаркам которые за инвалидами и стариками за 7 ухаживают добавил , все из ер рвачи и хапуги но не забывайте в гробу корманом нет
М. Горький

05.09.2017 10:52

На сегодняшний день в России утеряны основы государственности. Власть в стране в руках корпорации начальников, которая обслуживает экономически интересы верховной знати из вертикали, а значит и результаты выборов тоже...
К чему всё?

05.09.2017 10:56

Выборы будут в сельсоветы. А в деревне голосуют за человека (так как знают его как облупленного), так что прессуй или не прессуй власть, голосовать будут люди, как сочтут нужным. А вообще удивительно... Роль депутатов сельсовета никчёмна, к чему копья ломать? Люди проголосуют и забудут, за кого голосовали. И депутат ни один себя не проявит, даже на сесии ходят через раз. А пыли-то перед выборами... Как перед настоящими!
Комунист

05.09.2017 10:58

Дебилы от власти сами создают революционную ситуацию, специфика которой в том что тут первоначальные политические требования, сменятся экономическими - например требованием пересмотра итогов приватизации 90-х годов.
Акимову в отставку

05.09.2017 11:11

А давайте не будем так радикальны и просто Акимову сложить с себя полномочия?
Гость

05.09.2017 11:25

Ну а вот методы агитации ЕР
https://www.youtube.com/watch?v=kd8bwd7laho
Стыд и позор!

05.09.2017 11:29

Нагло, бессовестно шельмуют выборы! Учители из которых состоят комиссии , где ваша совесть?Ручные рабы! И ноете потом что плохо живете. Плохую власть выбирают хорошие люди , которые не ходят на выборы! Все делается для того, чтобы вы не пришли на избирательные участки, а вы придите и покажите КТО здесь власть!Хватит спать и бояться! Дальше некуда! Приплыли!
НАРОД

05.09.2017 11:42

Г-н Снесарь,- думаете кто-то поверит, что всех руководителей бюджетных учреждений заставили, пардон "рекомендовали" загнать подчиненных голосовать досрочно с докладом о "содеянном" ради " реализации избирательного права"? Люди намного умнее, чем Вы о них думаете. Происходящее ,- скрытая форма мягко говоря жульничества и не нужно его ретушировать под благие намерения. Уже сразу понятно, что выборы простыми людьми будут считаться не законными, хоть какую мантру вы им пускайте в глаза! Одним словом как была ЕР партией жуликов и воров так и осталась и никогда ей не видать народного благословения во веки веков! АМИНЬ!
гость

05.09.2017 11:42

Просто прийдите на выборы и сделайте его! Если отсиживаться по домам - победа очевидна..... Явка 10 Сентября обязательна.
Весчий ОлеГГ

05.09.2017 12:26

Ой, вы, гой еси, добры молодцы, красны девицы - люди добрые!
Давненько обходилось без брани междоусобной в районе Топчишинском. Да наступила пора бурная предвыборная. Как, то, выбилась из под контроля протеже Григорьева, Люда Малык – глава райцентровская, та которую на крыло в свое время и поднял он. Было гладко и полюбовно у них до поры-то до времени. Да видать стар «Акела» стал - поослабла хватка-то, промахнулся он, да не слабенько. Воспарила Люся до небес, стала место его присматривать, да под собой землю когтями рвать, так что камни летят да на всех на кого не попадя. И ему прилетел один крупный да отборный злыми словами-приговорами приправленный. Опечалился то молодец, да опустил ниже плеч буйну голову, знать не ждал такой благодарности. Ну а та всё парит в выси, гонит тучи, пургу ненастную, завела себе связь там высокую да с поддержкой нехилою. Оказалась дамой проворною да изворотливой. Изловчилась урвать грамоту почетную от Богданыча за многолетний труд добросовестный, да профессионализм высокий – не достать до него (пост. 4 от 17.04.17). Подтянула к себе силы тёмные, силы тёмные -оппозиционные. Хочет кровью умыться ворога своего, да искусить трон его со своей братией…
продолжение следует
Витеньки

05.09.2017 12:28

Виктор писал(а):
Ну кто, кто так едросы хоть что-то делают, они вон как дороги проложили, а эти че краснажопые или лдпровцы сделали? Да нифига. Нам хоть за это нужно сказать спасбо
Витюша, ты тоже под знаменем ЕР дороги приложил, или только здесь, наложил? Противный!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

05.09.2017 12:31

Виктору. Ты или дурак или [удалено модератором] тебя поймешь.Какие дороги едросы делают.Бюджет страны.что их собственность.дай деньги любой партии тогда посмотрим ,на чей [удалено модератором] муха сядет.
Зловонючки и ер-PR -псинки платные: ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМ! Караул устал , слазьте!

05.09.2017 12:44

Настоящим идеалом, действительно надёжным ориентиром для нас может служить не сегодняшний Запад, основы которого всё больше расшатываются той же капиталистической системой, а собственная великая история.

И прежде всего — социальные и экономические достижения советской эпохи. Лучшие из них необходимо воплотить в новом социализме, в левом повороте, к которому призывает КПРФ.

Разрушение экономики, обнищание, нарастание социального неравенства и социальных противоречий — это те приметы, которыми само время доказывает нам провал капиталистической модели.

Время голосует за социализм, за социальные преобразования в интересах народа, обманутого и обворованного капиталистической системой и её глашатаями.

Всех, кто ещё не определился с выбором, КПРФ призывает очнуться и прислушаться к зову времени, к настойчивому призыву нашей бурной и тревожной эпохи.

Это обязан сделать каждый, кто хочет, чтобы время было на нашей стороне, чтобы у нашей Родины было будущее — достойное и справедливое.
В тему!

05.09.2017 13:06

И еще коммунисты и социалисты всех мастей дадут вам бесплатное кайло и бесплатную камеру, а то и бесплатный расстел!
Караул устал

05.09.2017 13:36

В тему! - "Тебя посадют, а ты не воруй."
"Обречённым" на конфликты

05.09.2017 13:41

Ну ... снесарю снесарево, у него работа по жизни такая и вознаграждение за нее -быть глушилкой эмоций
Досрочное голосование - это не ноу хау педироссовское, с того момента, как порог явки отменили. Можно сколько угодно дурака включать и делать обмороженую мину за оставшуюся неделю -главное тянуть выиграть время глагольствиями
Выборные спецы политтехнологи за 25 лет руления начиная с членов ВЛКСМ партийцев "Демократической России"... до мутантов перевёртышей из ВЛКСМ и КПСС "Единой России" много заготовочек изобрели.
Лишние -открепительные отмели морока. Упростили всё уже в наглую.
Пришёл избиратель -пригнали бедолагу к члену участковой комиссии -дали ему "буллетень", он поставил галочку ...запечатал в Конверт не расписавшись на нем и наблюдателей тут нет чтобы кто то из них поставил свою закорючку на конверте,- отдал на хранение... до заветного чудодейственного момента 109
А паралелльно "за стенкой" у черного клерка, уже лежат точ такие же снаряженные конверты с нужными отметками на "бюллютне" ... Не хитрые маню -пуляции и первые с оригиналами отпечатков пальцев - " политы жидкостью для розжига в шашлычницах"...
Ну умудрялись же менять переносные урны в момент голосования на дому. В определённой точке жилья надомника - тёмный узкий коридор" ставилась заряженная урна с нужным количеством в ней отмеченных "бюлитней". Натасканный член УИК, как фокир делал подмену переносных урн. Вскрытие их давало вожделенный результат.
Один ушлый наблюдатель предложил поставить свой знак -роспись на теле урны...
И что тут было... - в миг завыли в комиссии сразу сирены единороссовские - димка из барнаула, даша сибирячка, иконика... вызвали дежурного полицейского, чтобы за шиворот справадить ушлого наблюдателя... Можно дитективные рОмыны на реальных событиях в канун и день выборов...
Вот ещё реалии минувшие...

05.09.2017 13:52

...тупости единорогих полттехнологов.
В уезде "К" - Курья-Кытманово - Красногорское - Краснощёково... - неважно теперь где, проводились 4-х уровневые выборы: главы сельсовета и депутатов, главы района и депутатов.
В самом уездном райцентре пришло голосовать в приделах 500 человек. В назначенный час вскрыли, как положено урны, -посчитали -сбили "Итого - протокол" за райцентр муниципальное поселение "К"
Нарисовались результаты:
Глава района победитель -350, районный депутат - 440 сельский депутат 490, а глава сельсовета - 747 голосов. Итоговый протокол за тот райцентр даже бдительный прокурор не захотел увидить и в районной газете его не обнародовали.
Тибулочкин и верные ЕР - друзья, пошто так случилось с голосами "за" главу сельсовета ?
ЖДЁМ ОТ ЛДПР РЕШЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ БРЕДЕР !!

05.09.2017 14:46

Не ХАМИ БРЕДЕР ЩЁН.
ССГ

05.09.2017 15:27

Зловонючки и ер-PR -псинки платные: ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМ! Караул устал , слазьте! писал(а):
КПРФ призывает очнуться и прислушаться к зову времени


ЭтА, кАторая у себя в рЕдах порядАк нОвести нИ моГет?
Выборные перегибы и ЕР загибы -единые

05.09.2017 15:36

Вчера на территории Железнодорожного района Новосибирскаполиция задержала распространителя незаконной печатной агитации, направленной против Сергея Клестова, КПРФ и команды Локтя.

После задержания остальные распространители побросали тираж и скрылись. По мнению членов избирательного штаба Сергея Клестова, волна «чернухи» будет продолжена, так как у оппонентов сдают нервы.
Один из работников избирательного штаба вчера заметил распространение незаконной агитационно-печатной продукции и вызвал полицию, которая крайне оперативно прибыла на место и задержала распространителя. По его словам, выдали эту газету ему и остальным «работникам черной прессы» в районе Речного вокзала (Восход, 20). Со всех участников событий взяты объяснения и заведены административные дела по п. 5.12 КоАП.

Как отмечает руководитель избирательного штаба Сергея Клестова Роман Яковлев, после задержания одного, остальные моментально побросали свои пачки газеты и разбежались.


- К нам в руки попало более 3000 газет. В принципе ничего нового, мы знаем и видим, что у наших оппонентов сдают нервы, они чувствуют, что проигрывают кампанию и готовы пуститься «во все тяжкие», не останавливаясь ни перед чем. Это пятая волна «чернухи», и я почти уверен, что грязь продолжится. Когда нечего сказать и нет желания вести кампанию честно, наши оппоненты всегда прибегают к незаконным материалам, - рассказал Роман Яковлев.
ССГ-нутая погремуха,

05.09.2017 15:42

ССГ писал(а):
ЭтА, кАторая


ты что серьёзно считаешь себя самым вонючим)))???
Узбогойся, старый сгнивший свиной навоз, ты уже никого не впечатляешь))))
ССГ

05.09.2017 16:29

ССГ-нутая погремуха, писал(а):
ты уже никого не впечатляешь))))


Однако, ты же не прошел мимо, значит правда глаз кольнула, или еще чего.
НКВДшник

05.09.2017 16:31

Чем быстрее ЕР превратится в КПСС, тем лучше.
социальная язва

05.09.2017 16:40

ССГ-нутая погремуха, писал(а):
ты что серьёзно считаешь себя самым вонючим)))???
Узбогойся, старый сгнивший свиной навоз, ты уже никого не впечатляешь))))

Вот это самый ржачный перл из всего выбзденного гузноголовой плесенью))) Беспокоится эта безмозглая мерзость за свое право называться самой вонючей)) Вот же уроды то прости Господи)) Ну вот так как то, хи хи))
ха-ха

05.09.2017 17:08

НКВДшник писал(а):
Чем быстрее ЕР превратится в КПСС, тем лучше.


А она разве когда-то переставала ей быть? Просто название сменила, только и всего.
Николай Петрович

05.09.2017 17:41

Виктор писал(а):
краснажопые


Еще бы единороссы тебя, дурака, писать без ошибок научили - совсем замечательно было бы.
Валерий Горбунов

05.09.2017 18:07

ПРИЗРАКИ СЁЛА-ДОМА-ИЗБИРАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ 2014-2017!
Видео доказательство: https://youtu.be/CLgFx4Bf-AI
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении недостоверных сведений главой администрации Егорьевского района Алтайского края Нуйкина М.В. в списки избирателей по избирательным округам №3, №4 и №9 на выборах 10 сентября 2017 года
КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГОЛОСА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 2014-2017 ГОДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ!?

СКОЛЬКО ЕЩЁ ПРИЗРАЧНЫХ СЁЛ, ДОМОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ – КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ!?
ДО ВЫБОРОВ 2017 ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ!?
Из. Шипуново

05.09.2017 19:02

Жуликоватая партия ер и их кандидаты. Чего только стоит главрач шипуновской црб. Позор таким партейкам.