«Рокировки» в силовых ведомствах продолжились назначением главного следователя в Республике Алтай

Эдуард Новаковский, Александр Бердников и Владимир Тюлентин (слева направо) на церемонии представления

5 сентября в СУ СКР по Республике Алтай состоялось официальное представление нового руководителя ведомства — 49-летнего Эдуарда Новаковского, который ранее работал в Мордовии. Указ о его назначении президент России Владимир Путин подписал еще 21 августа, поздравить г-на Новоковского приехали его коллеги из Алтайского края и республиканский бомонд, сообщается на сайте следкома.

На встрече с Эдуардом Новаковским во время его представления сотрудникам СУ СКР присутствовали глава Республики Алтай Александр Бердников, председатель Госсобрания Владимир Тюлентин, руководители УФСБ, МВД, прокурор республики, председатель арбитражного суда и другие официальные лица. Кроме того, в мероприятии приняли участие руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев и недавно переведенный из края руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров.

Представил руководителя регионального следкома первый замруководителя управления кадров Следственного комитета РФ Андрей Радченко. Он огласил присутствующим Указ президента в части назначения полковника юстиции Эдуарда Новаковского на занимаемую должность, вручил служебное удостоверение и пожелал успехов в работе. В ответном слове г-н Новаковский выразил благодарность президенту и председателю следкома РФ за оказанное высокое доверие и назначение на должность. Он отметил, что «достигнутые следственным управлением позиции снижаться не будут, намерен добиваться успехов во взаимодействии с представителями правоохранительного блока, судейским сообществом и органами власти», сказано на сайте. «Я готов служить на благо Республики Алтай и нашего государства», — цитирует ведомство слова Эдуарда Новаковского.

Отметим, что в конце августа занимавший должность руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай Александр Стариков перешел на аналогичную должность руководителя СУ СКР по Тульской области. При Александре Старикове были возбуждены и расследованы резонансные уголовные дела в отношении местных чиновников и депутатов, в том числе депутата горсовета Александра Потапова, мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. А летом текущего года СУ СКР по Республике Алтай совместно с ФСБ «взялся» за сотрудников полиции – прямо во время заседания коллегии МВД был задержан начальник Усть-Коксинского отделения полиции Олег Лощеных, а чуть позже – двое полицейских из Онгудайского района. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Эдуард Новаковский работал в Мордовии с 2007-го года, с 2014-го года он возглавлял СУ СКР по региону.