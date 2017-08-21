Столичный банк добился банкротства замдиректора «СтройГАЗа» с депутатскими корочками

5 сентября Арбитражный суд Алтайского края признал обоснованными исковые требования акционерного общества «Банк Финсервис» к депутату АКЗС и замдиректора компании «СтройГАЗ» Всеволоду Кондратьеву о признании его банкротом. В отношении него начали полугодовую процедуру рестуктуризации долгов, следует из материалов дела.

Согласно судебному определению, в июле текущего года московское АО «Банк Финсервис» подало в арбитраж заявление о признании Всеволода Кондратьева несостоятельным (банкротом). Рассмотрев исковые требования, суд вынес определение признать их обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов должника — 102 355 797 рублей основного долга коммерческой организации и 49 791 440 рублей штрафных санкций. Финансовым управляющим имущества алтайского депутата утвердили члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Александра Коробейника. Обжаловать данное определение замдиректор «СтройГАЗа» может в течение 10 дней. Известно также, что судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве г-на Кондратьева назначили на 5 марта следующего года.

Напомним, депутат АКЗС и замдиректора компании «СтройГАЗ» Всеволод Кондратьев и бывший гендиректор «СтройГАЗа» Евгений Ледин были поручителями по кредитам, которые АО «Банк Финсервис» выдало строительной компании. Еще ранее в ноябре 2016 года банк выступил инициатором банкротства ТД «СтройГАЗ-цемент». Заявление было мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед заявителем на сумму 228,5 млн рублей, говорится в материалах арбитража.

Добавим, что на сегодняшний день Арбитражный суд Алтайского края рассматривает больше десятка заявлений о банкротстве «СтройГАЗа». Первый иск был подан в сентябре 2016 года. Начиная с прошлого года, руководство и собственники строительной компании оценивали результаты деятельности АО как «неудовлетворительные». В то же время «усилия руководства ОАО «СтройГАЗ» направлены на исполнение всех обязательств перед бюджетом, заказчиками и инвесторами», отмечалось в отчете компании за II квартал. Также в нем указывалось, что предприятие «намерено вернуть объемы производства на прежний уровень».