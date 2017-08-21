×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Юбилей отлили в бетоне

28 |
Есть мнение
Губернатор Алтайского края Александр Карлин о гражданской активности барнаульцев: «Дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл»
31
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

96

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Сотрудники Кадастровой палаты предупреждают о новом виде интернет-мошенничества
В Барнауле проверят, будет ли подмена бюллетеней досрочного голосования
Цены на барнаульские новостройки продолжают расти
«Опозорите всю кампанию»: ЦИК отчитал Ирину Акимову за аномальную явку на досрочное голосование


Резонанс
Темы недели
Активисты сообщества «Шпиль» организуют митинг против программы «реновации» зеленых зон Барнаула
42
В Алтайском крае накаляются страсти по скандальному фильму «Матильда»
69
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

72
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Столичный банк добился банкротства замдиректора «СтройГАЗа» с депутатскими корочками

Столичный банк добился банкротства замдиректора «СтройГАЗа» с депутатскими корочками

07.09.2017 12:52

5 сентября Арбитражный суд Алтайского края признал обоснованными исковые требования акционерного общества «Банк Финсервис» к депутату АКЗС и замдиректора компании «СтройГАЗ» Всеволоду Кондратьеву о признании его банкротом. В отношении него начали полугодовую процедуру рестуктуризации долгов, следует из материалов дела.

Согласно судебному определению, в июле текущего года московское АО «Банк Финсервис» подало в арбитраж заявление о признании Всеволода Кондратьева несостоятельным (банкротом). Рассмотрев исковые требования, суд вынес определение признать их обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов должника — 102 355 797 рублей основного долга коммерческой организации и 49 791 440 рублей штрафных санкций. Финансовым управляющим имущества алтайского депутата утвердили члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Александра Коробейника. Обжаловать данное определение замдиректор «СтройГАЗа» может в течение 10 дней. Известно также, что судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве г-на Кондратьева назначили на 5 марта следующего года.

Напомним, депутат АКЗС и замдиректора компании «СтройГАЗ» Всеволод Кондратьев и бывший гендиректор «СтройГАЗа» Евгений Ледин были поручителями по кредитам, которые АО «Банк Финсервис» выдало строительной компании. Еще ранее в ноябре 2016 года банк выступил инициатором банкротства ТД «СтройГАЗ-цемент». Заявление было мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед заявителем на сумму 228,5 млн рублей, говорится в материалах арбитража.

Добавим, что на сегодняшний день Арбитражный суд Алтайского края рассматривает больше десятка заявлений о банкротстве «СтройГАЗа». Первый иск был подан в сентябре 2016 года. Начиная с прошлого года, руководство и собственники строительной компании оценивали результаты деятельности АО как «неудовлетворительные». В то же время «усилия руководства ОАО «СтройГАЗ» направлены на исполнение всех обязательств перед бюджетом, заказчиками и инвесторами», отмечалось в отчете компании за II квартал. Также в нем указывалось, что предприятие «намерено вернуть объемы производства на прежний уровень».


Другие новости по этой теме:

 Тогда мы идем к вам: приставы дали ход десяткам производств по долгам алтайского «СтройГАЗа»
 Алтайский депутат, аффилированный со «СтройГАЗом», рискует стать банкротом
 Долги не тонут: с кризисного «СтройГАЗа» требуют больше по объектам «Бирюзовой Катуни»
 Дольщики «заброшенной» высотки «СтройГАЗа» выйдут на пикет ради оплаченных квартир
 Власти требуют от «СтройГАЗа» 181 млн рублей за недоделки в художественном музее Алтайского края

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 15
кум

07.09.2017 13:54

И от какой же партии депутат-банкрот? Впрочем, я догадываюсь. Членов других партий что-то в банкротах не наблюдал. Пора всю правящую компашку банкротить скопом?
333

07.09.2017 14:03

Банкфакс, а чего молчим по делу о банкротстве самого Стройгаза, которое явно отложили на срок для проведения муниципальных выборов, дабы дольщики не восстали...
федор

07.09.2017 14:12

И что теперь? Неужто 150 лямов удержут со Всеволода, однако нет, потому. что они давным давно разделены о определены и все что пишут и будут писать на эту тему, это просто мышиная возня. Вот из за таких несунов в виде депутата Кондратьева и ему подобных, честный люд оплачивает кредиты в 23 и более процентов, молодежь оформляет ипотеку под 15 %, ценовая политика формируется от доходов олигархов. Господа депутаты- коллеги Всеволода, а Вы лишите его депутатской неприкосновенности за недоверие, или как? Он ведь как я думаю украл эти лимононы, или что? Тото же все спишится, все простится. Дела однако.
куму

07.09.2017 14:45

А как же депутат-каммунист Махсудян? Или у тебя со зрением проблемы?
кум

07.09.2017 15:07

куму писал(а):
А как же депутат-каммунист Махсудян? Или у тебя со зрением проблемы?


кинь ссыль на его банкротство - извинюсь. а пока - пук в лужу от тебя. и чем коммунист КПРФ отличается от коммуниста из ЕР кроме названия?)))
Почти прозревшему куму:)

07.09.2017 15:27

https://bankrot.fedresurs.ru/PrivatePersonCard.aspx?ID=AB2968DCA14E265B51D445690D7436F3
кум

07.09.2017 15:29

Ну карточка физлица - и что дальше? Где сообщение о банкротстве?
Куму

07.09.2017 15:40

Кто ищет, тот всегда найдет! Пройди по вкладке КАД, четвертый снизу от 06.06.2016 г.
кум

07.09.2017 16:41

А Махсудяна почему в компартию ЕР не приняли, а только к младшим братьям в КПРФ?
Куму

07.09.2017 16:52

кто там в лужу бзднул??? Или ты своим словам не хозяин? Написал, что извинишься, а начинаешь крутиться, как вошь на гребешке.. У каммунистов ещё в партейке были осужденный Грач и Первый зам.губернатора Куфаев... А принципиальная разница (это опять возвращаясь к Махсудяну) заключается в том, что о его "подвигах" рубцовчане знали ещё до его депутатства, а вот Кондратьев скурвился уже будучи депутатом. Вот как то так.
кум

07.09.2017 17:50

Куму писал(а):
кто там в лужу бзднул??? Или ты своим словам не хозяин? Написал, что извинишься, а начинаешь крутиться, как вошь на гребешке..


За неточность в вопросе банкрота-Махсудяна приношу извинения. За остальное - нет. И еще. Ко мне - с маленькой буквы. С большой буквы под моим ником здесь с позволения Главреда серет старый тупица Ру.банок. Прошу не путать с этим калом. Всего хорошего, товарищ.
кум

07.09.2017 18:00

Кстати, для меня лично - коммунист КПРФ , что коммунист ЕР - одна коммунячья шайка-лейка. В этом и был смысл первого поста, а не в конкретной фамилии. С коммунистическим приветом,
Ваш кум.
Гонец из Пензы

07.09.2017 20:32

Кум,ты малёк сопливый,к коммунистам не примазывайся,двухпроцентник-либераст,а возможно пидорас!
Гость

07.09.2017 20:49

Посланный курьером малек из Пензы грамоте едва обучен?:)
пидарку-рубанку

07.09.2017 21:20

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,ты малёк сопливый,к коммунистам не примазывайся,двухпроцентник-либераст,а возможно пидорас!


ты за свои слова давно не отвечаешь старая мразь. поэтому беседовать с тобой просто западло, зашквариться можно. поэтому просто: идинахуйпидор