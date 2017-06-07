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Главная Лента новостей Дело дошло до личного: крупный московский банк хочет разорить совладельца алтайского «СтройГАЗа»

Дело дошло до личного: крупный московский банк хочет разорить совладельца алтайского «СтройГАЗа»

30.06.2017 15:25

В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление московского банка «Финсервис» о признании банкротом бывшего гендиректора и одного из совладельцев печально известной компании «СтройГАЗ» Евгения Ледина. Как указано в документах, его долг может составлять более 150 млн рублей.

Заявление было подано еще 23 июня, однако его пока не приняли к производству: суд нашел в документе недостатки, которые предложено устранить к концу июля. Они носят технический характер: у представителя банка не по форме оказалась подготовлена доверенность. Из документов следует, что иск обусловлен наличием неисполненных обязательств должника на сумму более 152,1 млн рублей. В качестве финансового управляющего Евгения Ледина предлагается утвердить члена Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

По данным сайта раскрытия отчетности, на конец I квартала 2017 года Евгений Ледин владел 10,71 % в уставном капитале «СтройГАЗа» и 13,95 % обыкновенных акций и входил в совет директоров. Более свежие данные пока не доступны. Что интересно, г-н Ледин долгое время был гендиректором предприятия и покинул этот пост как раз когда финансовые проблемы компании стали очевидными. Отметим, что среди физлиц наибольшая доля в уставном капитале (52,53 %) по-прежнему принадлежит алтайскому сенатору Сергею Белоусову, в совет директоров входят его супруга и дочь.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Евгению Ледину также принадлежит 50 % ТД «СтройГАЗ-цемент». Компания вместе с единственным в Алтайском крае производителем цемента ОАО «Цемент» входит в группу «СтройГАЗ». По итогам 2015 года выручка «СтройГАЗ-цемента» достигала 38 млн рублей, чистый убыток – 5,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В ноябре 2016 года банк «Финсервис» выступил инициатором банкротства ТД «СтройГАЗ-цемент». Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед заявителем на сумму 228,5 млн рублей, говорится в материалах арбитража.

Отметим, что в настоящий момент подано сразу несколько исков о банкротстве строительной компании. Финансовый и управленческий кризис «СтройГАЗа» развивался таким образом, что фирме с трудом удалось приостановить исполнительное производство, по которому на продажу должен был пойти ее главный офис.


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Комментарий

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Комментариев 4
бред какой-то

30.06.2017 17:21


Банкротить в первую очередь надо семейку бородатого главы семейства. Потому что они поимели больше всех от стройгаза и наверняка вывели бабла и имущества столько, что хватит все долги погасить не раз. Я то помню как его оторвали у предыдущего руководства, во главе всего этого в те лихие стоял нынешний бородатый руководитель из едроссии.
в продолжение.

30.06.2017 17:23


Там кстати младшая дочка тоже вроде бы в Канаде проживает. Интересно?!
а как иначе?

30.06.2017 20:15

Не побоюсь эту кобылку назвать ворами. Ледин- это зиц- председатель великого бородатого комбинатора. который тоже катался как сыр в масле и откатывал сомнительные схемы. В старшей группе детсада задали вопрос: а разве можно бесследно растворить 152 млн. руб. А и зачем они брали их в банке? Перекрыть украденные деньги на стройке музея? А Белоусов- не бессовестный человек? Или в российском сенате бессовестных не может быть по определению? Вот они и лезут аж пищат в московские дворы, так таких "умельцев" по уводу денег- пруд- пруди, а суд- не суди. Сейчас подуркуют, обанкротятся, а у мамаши серегиной доходы растут и растут. Неужели Карлин выпустит их? Или заставит заплатить краю? Серега обиделся до такой степени, что исполком Едро выставил за дверь Комсомольского проспекта . Зря он это. Карлин таких вещей ему не простит- и это правильно
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