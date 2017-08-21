Эмиссар ЦИК рекомендовал барнаульским комиссиям требовать «уважительные» документы у досрочников

08.09.2017 14:29
Уровень досрочного голосования в Барнаульскую гордуму, по данным на 7 сентября, составил 4 %. Заранее на избирательные участки пришли около 20 тысяч человек, пишет портал amic.ru. Между тем в Барнауле второй день работает эмиссар Центризбиркома Александр Кинев. Представитель ЦИК отметил, что ситуация в краевом центре выглядит тревожной.
«В 82 регионах, где проходят выборы, средний уровень досрочного голосования исчисляется долями процентов, в Алтайском крае он исчисляется процентами. Ситуация тревожная. Если мы увидим ситуацию по итогам досрочного голосования, что будут лидировать какие-то один кандидат и партия, то придется отвечать на вопросы, почему так произошло», - заявил г-н Кинев. Он отметил, что в ЦИК поступали жалобы в части прохождения досрочного голосования в Алтайском крае - от объединения «Голос», партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». «Жалобы касались информационных материалов избиркома Барнаула и процедуры досрочного голосования. Так как они не были рассмотрены городской избирательной комиссией, то они были перенаправлены на уровень региона», - приводит слова представителя ЦИК «Интерфакс».
Г-н Кинев добавил, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно. «Я вчера объехал несколько участков. На первый взгляд, все сделано по закону. Но фиксация нарушений не входит в мою компетенцию. Для этого нужны заявления по фактам нарушений. Кто имеет какие-то доказательства, обращайтесь с ними в городскую и краевую избирательную комиссию», — отметил Александр Кинев. Любопытно, что он сообщил о недавней рекомендации участковым комиссиям просить подтверждающие документы для голосующих досрочно: приказ об отпуске или командировке. По закону подтверждение не требуется, однако комиссия может его попросить, если будет сомневаться в обоснованности прихода голосовать раньше срока того или иного избирателя.
Отметим, что сверхактивная «досрочка» наблюдается не только в Барнауле, но и еще в 13 муниципалитетах края. Здесь число заранее проголосовавших превысило 2 %. В списке Первомайский, Ребрихинский, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Калманский, Краснощековский, Петропавловский, Поспелихинский районы. Для сравнения, в Бийске на 5 сентября досрочно проголосовали 952 человека или 0,56 % избирателей.
Александр Кинев сообщил, что если по итогам досрочного голосования по выборам в БГД будут представлены несколько партий и кандидатов, то это будет оценено положительно и вопросов к процедуре досрочного голосования не останется. Что касается единого дня голосования, 10 сентября, чиновники, похоже, не горят особым желанием поднимать явку в Алтайском крае. По крайней мере такой вывод напрашивается из «планов по мобилизации электората». Для сравнения, в Омске власти намерены привлечь избирателей помимо традиционных ярмарок, розыгрышем дорогих гаджетов, а также концертом одного из российских рэперов.
В Бийске и Барнауле чиновники решили ограничиться организацией торговых точек и концертами местной самодеятельности. Так, в наукограде на УИКах будут выступать самодеятельные коллективы. Жителей до участков в отдаленных районах обещают довезти бесплатно на специально организованных автобусах. В Барнауле, который бьет рекорды по «досрочке», по словам главы горизбиркома Виталия Замаруева, органы местного самоуправления готовятся 10 сентября провести на избирательных округах танцевальные и спортивные мероприятия, уточняет «Коммерсантъ-Сибирь».
Добавим, Александр Кинев пробудет в Барнауле до окончания избирательной кампании, в том числе будет работать в день выборов и лично контролировать подсчет голосов, включая отдельно «досрочку». «У Маяковского есть стихотворение: «Что такое хорошо и что такое плохо». Так вот, хорошо, что ЦИК увидел эту проблему на раннем этапе. Плохо, что в Барнауле эта информация не всегда своевременно доводилась до СМИ, партий и кандидатов. А плохо это, потому что выборы должны быть максимально открытыми и конкурентными», - резюмировал г-н Кинев.
08.09.2017 14:34
08.09.2017 14:36
08.09.2017 14:36
08.09.2017 14:37
08.09.2017 14:39
08.09.2017 14:40
А гражданский долг где? Или только утробные ощущения?
08.09.2017 14:41
08.09.2017 14:45
08.09.2017 14:46
чтобы административной дубинкой махать!
КОПКА КАРТОШКИ -Б Л Е Ф 100% ... Она уже на сегодня выкопана на дачных полутора сотках ... А в деревне уже по 25-30 соток картофеля не садят. И на час оторваться от копки ... сходить к избирательной урне нет проблем.
08.09.2017 14:48
08.09.2017 14:50
08.09.2017 15:09
08.09.2017 15:26
Если такая предсмертная агония алтайских романековцев - карлинцев -едироссов перекинется на 18 марта 2018 - кандидат КВО в президенты получит минимальное количество голосов на этой территории, несмотря на всевозможную его фейковую харизматичность. Это прежде всего должно сегодня беспокоить Московский ЦИК.
08.09.2017 15:30
08.09.2017 15:35
Превышение пяти процентов явки это митинг и признание выборов не легитимными как минимум со стороны КПРФ и СР. Проверять тут уже нечего!
08.09.2017 15:39
08.09.2017 15:41
Ладушки, ладушки -будим жить у бабушки - результаты выборов опротестуют и признают несостоявшимися...
Вывод? Перестарались педиросы со своим с поносом.
08.09.2017 15:43
кынев - от рыбнадзора
а за грибами?
кынев - от потребнадзора
а если на охоту?
от ведмедя, блин!
08.09.2017 15:45
а потом рыбаль!
08.09.2017 15:50
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Бабло за бугром... детки там же...
Гражданский долг он - для нищебродов.
08.09.2017 16:12
08.09.2017 16:14
08.09.2017 16:17
08.09.2017 16:18
"Булаев-Акимовой: но если же выяснится, что досрочники проголосовали за конкретных кандидатов, то вы опозорите всю избирательную систему!
Булаев-Акимовой:конечно будет отдельный подсчёт голосов и станет ясно за кого люди проголосовали. И выяснится,что вы прикрываете админресурс
Булаев-Акимовой: мы обсуждали эту ситуацию, когда у вас было только 4 тыс и вы обещали разобраться, но теперь уже 14 тысяч и это не предел!
Булаев-Акимовой: у вас досрочно проголосовало 14 тыс избирателей, сколько было проведено заседаний ИК по рассмотрению заявлений избирателей?
Памфилова: в Барнауле досрочное голосование приближается к 3%, что вызывает сильную озабоченность"
БУЛАЕВ Николай Иванович
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, http://www.cikrf.ru/about/board/bio/2016/bulaev.html
Какие тебе еще доказательства?
08.09.2017 16:22
08.09.2017 16:23
Одно дело, что гражданам настоятельно рекомендовали досрочно проголосовать... и 20 тысяч человек проголосовали.
Второй вопрос, как эти граждане проголосовали. И это уже вопрос к организаторам мероприятия. Если честно (объективно, без фокусов) подсчитали, то ЕР сильно в "штангу врезала".
Как говориться "будем посмотреть..."
08.09.2017 16:26
08.09.2017 16:32
Бот смени методичку.
08.09.2017 16:36
Трудно поверить, что КУКИШ ЛЕНИНА очарован пользой работы БГД для его личного благосостояния.
Другие политические направления не обладают кукишным электоратом.
08.09.2017 16:43
Акимова -подневольный человек -бюджетница, единоросска, безусловно.
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видимо, следовало бы обратить особое внимание на устоявшееся отношение единороссов их сторонников к гражданскому долгу и конституционному избирательному праву... на все понятия прав и свобод...
08.09.2017 16:49
А чем вызвано такое пристальное внимание, вы не задумывались?
А ответ прост - многочисленными нарушениями.
08.09.2017 16:50
08.09.2017 16:51
вне всякого сомнения тебе, баба Шура, сегодня ввалят защеку
08.09.2017 16:58
А свои желания взять за щеку у бабы Шуры,попрошу оставить при себе,у тебя главный спермодавец -глава 04,у него и соси!
08.09.2017 17:08
08.09.2017 17:20
08.09.2017 17:26
кум у тебя в штанах. старый и сморщенный. так-то, баба Шура
08.09.2017 17:27
08.09.2017 17:34
«Патриоты России» отреагировали на присутствие в Барнауле члена ЦИК РФ Александра Кинёва. Региональное отделение выразило обеспокоенность «возможной необъективностью» представителя Центризбиркома, который состоит в «Яблоке», говорится в письме на имя Памфиловой, копия имеется в распоряжении Тайги.инфо.
«Субъективный взгляд на общую ситуацию, преимущественное общение с представителями только одной партии „Яблоко“ могут негативно отразиться на всей избирательной кампании в Барнаульскую городскую Думу», — сказано в обращении, которое подписал глава реготделения «Патриотов» Анатолий Коваль.
При этом партия утверждает, что разделяет обеспокоенность ЦИК и других политических сил высокой явкой на досрочном голосовании. Активисты готовы «усилить общественный контроль на избирательных участках».
На досрочное голосование, по словам Кинёва, пришли уже более 5% избирателей. КПРФ и «Справедливая Россия» угрожали не признать итоги голосования, если это произойдет.
Выборы депутатов гордумы назначены на 10 сентября.
Тайга.инфо также публикует копию письма.