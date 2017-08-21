Эмиссар ЦИК рекомендовал барнаульским комиссиям требовать «уважительные» документы у досрочников

Уровень досрочного голосования в Барнаульскую гордуму, по данным на 7 сентября, составил 4 %. Заранее на избирательные участки пришли около 20 тысяч человек, пишет портал amic.ru. Между тем в Барнауле второй день работает эмиссар Центризбиркома Александр Кинев. Представитель ЦИК отметил, что ситуация в краевом центре выглядит тревожной.

«В 82 регионах, где проходят выборы, средний уровень досрочного голосования исчисляется долями процентов, в Алтайском крае он исчисляется процентами. Ситуация тревожная. Если мы увидим ситуацию по итогам досрочного голосования, что будут лидировать какие-то один кандидат и партия, то придется отвечать на вопросы, почему так произошло», - заявил г-н Кинев. Он отметил, что в ЦИК поступали жалобы в части прохождения досрочного голосования в Алтайском крае - от объединения «Голос», партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». «Жалобы касались информационных материалов избиркома Барнаула и процедуры досрочного голосования. Так как они не были рассмотрены городской избирательной комиссией, то они были перенаправлены на уровень региона», - приводит слова представителя ЦИК «Интерфакс».

Г-н Кинев добавил, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно. «Я вчера объехал несколько участков. На первый взгляд, все сделано по закону. Но фиксация нарушений не входит в мою компетенцию. Для этого нужны заявления по фактам нарушений. Кто имеет какие-то доказательства, обращайтесь с ними в городскую и краевую избирательную комиссию», — отметил Александр Кинев. Любопытно, что он сообщил о недавней рекомендации участковым комиссиям просить подтверждающие документы для голосующих досрочно: приказ об отпуске или командировке. По закону подтверждение не требуется, однако комиссия может его попросить, если будет сомневаться в обоснованности прихода голосовать раньше срока того или иного избирателя.

Отметим, что сверхактивная «досрочка» наблюдается не только в Барнауле, но и еще в 13 муниципалитетах края. Здесь число заранее проголосовавших превысило 2 %. В списке Первомайский, Ребрихинский, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Калманский, Краснощековский, Петропавловский, Поспелихинский районы. Для сравнения, в Бийске на 5 сентября досрочно проголосовали 952 человека или 0,56 % избирателей.

Александр Кинев сообщил, что если по итогам досрочного голосования по выборам в БГД будут представлены несколько партий и кандидатов, то это будет оценено положительно и вопросов к процедуре досрочного голосования не останется. Что касается единого дня голосования, 10 сентября, чиновники, похоже, не горят особым желанием поднимать явку в Алтайском крае. По крайней мере такой вывод напрашивается из «планов по мобилизации электората». Для сравнения, в Омске власти намерены привлечь избирателей помимо традиционных ярмарок, розыгрышем дорогих гаджетов, а также концертом одного из российских рэперов.

В Бийске и Барнауле чиновники решили ограничиться организацией торговых точек и концертами местной самодеятельности. Так, в наукограде на УИКах будут выступать самодеятельные коллективы. Жителей до участков в отдаленных районах обещают довезти бесплатно на специально организованных автобусах. В Барнауле, который бьет рекорды по «досрочке», по словам главы горизбиркома Виталия Замаруева, органы местного самоуправления готовятся 10 сентября провести на избирательных округах танцевальные и спортивные мероприятия, уточняет «Коммерсантъ-Сибирь».

Добавим, Александр Кинев пробудет в Барнауле до окончания избирательной кампании, в том числе будет работать в день выборов и лично контролировать подсчет голосов, включая отдельно «досрочку». «У Маяковского есть стихотворение: «Что такое хорошо и что такое плохо». Так вот, хорошо, что ЦИК увидел эту проблему на раннем этапе. Плохо, что в Барнауле эта информация не всегда своевременно доводилась до СМИ, партий и кандидатов. А плохо это, потому что выборы должны быть максимально открытыми и конкурентными», - резюмировал г-н Кинев.