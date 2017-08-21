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Главная Лента новостей Эмиссар ЦИК рекомендовал барнаульским комиссиям требовать «уважительные» документы у досрочников

Эмиссар ЦИК рекомендовал барнаульским комиссиям требовать «уважительные» документы у досрочников

08.09.2017 14:29

Уровень досрочного голосования в Барнаульскую гордуму, по данным на 7 сентября, составил 4 %. Заранее на избирательные участки пришли около 20 тысяч человек, пишет портал amic.ru. Между тем в Барнауле второй день работает эмиссар Центризбиркома Александр Кинев. Представитель ЦИК отметил, что ситуация в краевом центре выглядит тревожной.

«В 82 регионах, где проходят выборы, средний уровень досрочного голосования исчисляется долями процентов, в Алтайском крае он исчисляется процентами. Ситуация тревожная. Если мы увидим ситуацию по итогам досрочного голосования, что будут лидировать какие-то один кандидат и партия, то придется отвечать на вопросы, почему так произошло», - заявил г-н Кинев. Он отметил, что в ЦИК поступали жалобы в части прохождения досрочного голосования в Алтайском крае - от объединения «Голос», партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». «Жалобы касались информационных материалов избиркома Барнаула и процедуры досрочного голосования. Так как они не были рассмотрены городской избирательной комиссией, то они были перенаправлены на уровень региона», - приводит слова представителя ЦИК «Интерфакс».

Г-н Кинев добавил, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно. «Я вчера объехал несколько участков. На первый взгляд, все сделано по закону. Но фиксация нарушений не входит в мою компетенцию. Для этого нужны заявления по фактам нарушений. Кто имеет какие-то доказательства, обращайтесь с ними в городскую и краевую избирательную комиссию», — отметил Александр Кинев. Любопытно, что он сообщил о недавней рекомендации участковым комиссиям просить подтверждающие документы для голосующих досрочно: приказ об отпуске или командировке. По закону подтверждение не требуется, однако комиссия может его попросить, если будет сомневаться в обоснованности прихода голосовать раньше срока того или иного избирателя.

Отметим, что сверхактивная «досрочка» наблюдается не только в Барнауле, но и еще в 13 муниципалитетах края. Здесь число заранее проголосовавших превысило 2 %. В списке Первомайский, Ребрихинский, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Калманский, Краснощековский, Петропавловский, Поспелихинский районы. Для сравнения, в Бийске на 5 сентября досрочно проголосовали 952 человека или 0,56 % избирателей.

Александр Кинев сообщил, что если по итогам досрочного голосования по выборам в БГД будут представлены несколько партий и кандидатов, то это будет оценено положительно и вопросов к процедуре досрочного голосования не останется. Что касается единого дня голосования, 10 сентября, чиновники, похоже, не горят особым желанием поднимать явку в Алтайском крае. По крайней мере такой вывод напрашивается из «планов по мобилизации электората». Для сравнения, в Омске власти намерены привлечь избирателей помимо традиционных ярмарок, розыгрышем дорогих гаджетов, а также концертом одного из российских рэперов.

В Бийске и Барнауле чиновники решили ограничиться организацией торговых точек и концертами местной самодеятельности. Так, в наукограде на УИКах будут выступать самодеятельные коллективы. Жителей до участков в отдаленных районах обещают довезти бесплатно на специально организованных автобусах. В Барнауле, который бьет рекорды по «досрочке», по словам главы горизбиркома Виталия Замаруева, органы местного самоуправления готовятся 10 сентября провести на избирательных округах танцевальные и спортивные мероприятия, уточняет «Коммерсантъ-Сибирь».

Добавим, Александр Кинев пробудет в Барнауле до окончания избирательной кампании, в том числе будет работать в день выборов и лично контролировать подсчет голосов, включая отдельно «досрочку». «У Маяковского есть стихотворение: «Что такое хорошо и что такое плохо». Так вот, хорошо, что ЦИК увидел эту проблему на раннем этапе. Плохо, что в Барнауле эта информация не всегда своевременно доводилась до СМИ, партий и кандидатов. А плохо это, потому что выборы должны быть максимально открытыми и конкурентными», - резюмировал г-н Кинев.

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Комментарий

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Комментариев 39
Хорошая новость

08.09.2017 14:34

выходит, до приезда ЦИК досрочное голосование проходило с нарушением законодательства. После 10-го это должно лечь в основу иска об отмене итогов голосования в целом.
Даша сибирячка

08.09.2017 14:36

Вот бред. Это же не пропуски в школе,чтобы просить объяснительные.
Читатель

08.09.2017 14:36

Выборы пройдут спокойно. На край обращено сейчас такое внимание, что здесь просто нереально что-то фальсифицировать. Это факт
Сеня

08.09.2017 14:37

Зачем документы то?! А если у меня картошка или день рождения у подруги и я не могу приехать? !
Учкудук

08.09.2017 14:39

если каждый досрочник не может голосовать в день выборов по причине картошки, какой дурак назначил день выборов на сентябрь?
Сеня, ты зачем усы сбрил?

08.09.2017 14:40

Сеня писал(а):
Зачем документы то


А гражданский долг где? Или только утробные ощущения?
С любовью, Акимова

08.09.2017 14:41

Да, что-то подкачал Бийск, совсем плохо дам работает ЕР, а может народ такой купеческий противный? А явку путем заманивания по примеру других городов мы не будем,- этих баранов и так загоним на участки при помощи адмресурса"
Гость

08.09.2017 14:45

Картошка, грибы друзья вы их что с 8 до 8 собирание с фонариком и зонтиком )))
Поэтому его - день 10 СЕНТЯБРЯ - единороссы и назначали

08.09.2017 14:46

Учкудук писал(а):
в день выборов по причине картошки


чтобы административной дубинкой махать!


КОПКА КАРТОШКИ -Б Л Е Ф 100% ... Она уже на сегодня выкопана на дачных полутора сотках ... А в деревне уже по 25-30 соток картофеля не садят. И на час оторваться от копки ... сходить к избирательной урне нет проблем.
Гость

08.09.2017 14:48

Какие гаджеты в Алтайском крае в голубом доме удавятся быстрей кроме как спинер за сто рублей разыграть от этого жулья больше ничего не увидеш
В рубцовске алкотестеры нужно раздать

08.09.2017 14:50

ИК, т.к. некоторые кандидаты от ЕР(например на 6-м округе) дают бутылку водки жителям малосемеек при условии досрочного голосования за известную своим беспределом мадам и ее однопартийцев. Это, видимо ответ депутата ГД Зобнева своему сопернику по прошлогодним праймериз - Герасименко, который против курения и за трезвый образ жизни.
горькая правда жизни

08.09.2017 15:09

Вот и подумаешь, что неспроста Алтайский край по досрочке первый по стране! Видимо, не случайно всё чаще и чаще люди говорят, что честно ЕР в крае не сможет победить! Нет у неё здесь авторитета, держится она только на давлении, административном ресурсе, на запугивании, что если на территориях не пройдут кандидаты от ЕР, то эти территории не будут получать никакой поддержки. Вот такие получаются у нас выборы без выбора! Плохую службу могут сослужить президенту создатели и вдохновители непорядочных технологий. Ведь люди всё видят, всё понимают, их это всё возмущает. Очень многие благодаря грязным технологиям утратили интерес к выборам, так как очень сомниваются, что их голос имеет какое-то значение. Ненормальная обстановка в обществе, не нормальная. Она не сулит ничего хорошего. Никогда ещё давление, принуждение, попирание прав и свободы выбора не способствовали созиданию и расцвету.
и это -правда...

08.09.2017 15:26

горькая правда жизни писал(а):
Никогда ещё давление, принуждение, попирание прав и свободы выбора не способствовали созиданию и расцвету.


Если такая предсмертная агония алтайских романековцев - карлинцев -едироссов перекинется на 18 марта 2018 - кандидат КВО в президенты получит минимальное количество голосов на этой территории, несмотря на всевозможную его фейковую харизматичность. Это прежде всего должно сегодня беспокоить Московский ЦИК.
Школо-таа... ляпотааа

08.09.2017 15:30

Даша сибирячка писал(а):
Вот бред. Это же не пропуски в школе,чтобы
Поздно пить боржоми

08.09.2017 15:35

"Явка на досрочное голосование в Барнауле уже превысила 5% от всего количества избирателей. Проголосовало 26 тысяч человек из 515 тысяч. Об этом «Нашим новостям» сообщил член Центризбиркома Александр Кинёв, который сейчас находится в Барнауле с проверкой." (http://nashinovosti.tv/?p=40306 ).
Превышение пяти процентов явки это митинг и признание выборов не легитимными как минимум со стороны КПРФ и СР. Проверять тут уже нечего!
Караул устал

08.09.2017 15:39

Ну что господа буржуи слазьте с насиженных мест, кончилось ваше время!
Как мы рады, как мы рады, что мы все из ...

08.09.2017 15:41

Поздно пить боржоми писал(а):
Проголосовало 26 тысяч человек из 515 тысяч


Ладушки, ладушки -будим жить у бабушки - результаты выборов опротестуют и признают несостоявшимися...
Вывод? Перестарались педиросы со своим с поносом.
вопросы

08.09.2017 15:43

а если на рыбалку собрался, от кого справку в УИК приносить?
кынев - от рыбнадзора
а за грибами?
кынев - от потребнадзора
а если на охоту?
от ведмедя, блин!
ИСПОЛНИ СНАЧАЛА СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ,

08.09.2017 15:45

вопросы писал(а):
а если на рыбалку собрался


а потом рыбаль!
Заигрались МГЕР и старые едрисята напрочь!

08.09.2017 15:50

Гражданский долг - это признание и принятие своей ответственности, каких-либо обязательств перед обществом в котором находишься, со всеми его правилами и порядками.
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Бабло за бугром... детки там же...

Гражданский долг он - для нищебродов.
ботам

08.09.2017 16:12

почём негативные комменты? знатно так вылить помоев можно только за деньги.
хорошей новости

08.09.2017 16:14

совсем головой поехал? где ты нарушения-то увидел? доказательства и факты в студию, тогда поговорим, а пока пустой трёп
Кyм

08.09.2017 16:17

Вне всякого сомнения,досрочка нужна едрисне,дабы обойти их единственных,реальных конкурентов-КПРФ,остальная пыль,типо Яблока и Поноса-ни о чём!
Акимову в отставку

08.09.2017 16:18

хорошей новости писал(а):
совсем головой поехал? где ты нарушения-то увидел? доказательства и факты в студию, тогда поговорим, а пока пустой трёп

"Булаев-Акимовой: но если же выяснится, что досрочники проголосовали за конкретных кандидатов, то вы опозорите всю избирательную систему!
Булаев-Акимовой:конечно будет отдельный подсчёт голосов и станет ясно за кого люди проголосовали. И выяснится,что вы прикрываете админресурс
Булаев-Акимовой: мы обсуждали эту ситуацию, когда у вас было только 4 тыс и вы обещали разобраться, но теперь уже 14 тысяч и это не предел!
Булаев-Акимовой: у вас досрочно проголосовало 14 тыс избирателей, сколько было проведено заседаний ИК по рассмотрению заявлений избирателей?
Памфилова: в Барнауле досрочное голосование приближается к 3%, что вызывает сильную озабоченность"
БУЛАЕВ Николай Иванович
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, http://www.cikrf.ru/about/board/bio/2016/bulaev.html
Какие тебе еще доказательства?
гость

08.09.2017 16:22

а если выпить хочется на даче, в баньке попариться.....
Мимо проходил

08.09.2017 16:23

Это же элементарно, братцы - достаточно посмотреть, где трудятся досрочно голосовавшие. Сюрпризов не будет, т.к. подавляющее большинство этих граждан - бюджетники.
Одно дело, что гражданам настоятельно рекомендовали досрочно проголосовать... и 20 тысяч человек проголосовали.
Второй вопрос, как эти граждане проголосовали. И это уже вопрос к организаторам мероприятия. Если честно (объективно, без фокусов) подсчитали, то ЕР сильно в "штангу врезала".
Как говориться "будем посмотреть..."
Vall

08.09.2017 16:26

Да какие документы он хочет увидеть, воскресенье мой законный выходной и чем заниматься в этот день я буду решать сам, хоть на дачу, хоть за грибами, а проголосовать могу и в будний день. Это просо мое желание и никакие подтверждающие документы комиссии не имеют права требовать согласно Кодекса...
Акимову в отставку

08.09.2017 16:32

Vall писал(а):
Да какие документы он хочет увидеть, воскресенье мой законный выходной и чем заниматься в этот день я буду решать сам, хоть на дачу, хоть за грибами, а проголосовать могу и в будний день. Это просо мое желание и никакие подтверждающие документы комиссии не имеют права требовать согласно Кодекса...

Бот смени методичку.
ДОСРОЧНИК - ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ : ЗОМБИРОВАННЫЙ ПОЛИТЧЕСКИЙ ФАНАТ ??

08.09.2017 16:36

Естественно, ЧТО наибольшее количество ортодоксальных , зомбированных , политических фанатов находится в кругу бывших членов КПСС, попавших в категорию политических КУКИШЕЙ ЛЕНИНА ... ЭТО есть мотивация для досрочного голосования...
Трудно поверить, что КУКИШ ЛЕНИНА очарован пользой работы БГД для его личного благосостояния.
Другие политические направления не обладают кукишным электоратом.
Господину А.Киневу из ЦИК

08.09.2017 16:43

Акимову в отставку писал(а):
воскресенье мой законный выходной и чем заниматься в этот день я буду решать сам, хоть на

Акимова -подневольный человек -бюджетница, единоросска, безусловно.
-----------------------------------------------
видимо, следовало бы обратить особое внимание на устоявшееся отношение единороссов их сторонников к гражданскому долгу и конституционному избирательному праву... на все понятия прав и свобод...
Алексей

08.09.2017 16:49

Читатель писал(а):
Выборы пройдут спокойно. На край обращено сейчас такое внимание, что здесь просто нереально что-то фальсифицировать. Это факт


А чем вызвано такое пристальное внимание, вы не задумывались?
А ответ прост - многочисленными нарушениями.
В ПЖиВ

08.09.2017 16:50

Гражданский долг и воровские понятия не совместимы!
пидарку-рубанку

08.09.2017 16:51

Кyм писал(а):
Вне всякого сомнения,досрочка нужна едрисне,дабы обойти их единственных,реальных конкурентов-КПРФ,остальная пыль,типо Яблока и Поноса-ни о чём!


вне всякого сомнения тебе, баба Шура, сегодня ввалят защеку
Гонец из Пензы

08.09.2017 16:58

Кум,ты опять пропил ум!
А свои желания взять за щеку у бабы Шуры,попрошу оставить при себе,у тебя главный спермодавец -глава 04,у него и соси!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

08.09.2017 17:08

Господа комментаторы ! А вы обратили внимание на сказанное эмиссаром 10 сентября ? Отвечаю -он сказал , что чиновники не очень то и хотят , что бы к 10 сентября был большой приток голосующих. А это значит , что они довольны тем безвольным людом , который уже отголосил за ЕР и плевать ,им что явка низкая , главное в кресла усядутся НУЖНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ , а пожурят снова за низкую явку из Златоглавой , а им , как с гуся вода, особенно это касается далеко не порядочной Акимовой Ирине Леонидовне ! Мадам Ирина Леонидовна , когда вернёте людям , работавшим в славгородских УИКАХ заработную плату за 22 часа со всеми премиальными за 2016год ? Всё предусмотрено всё просчитано , а вдруг прокол ? Уж так старались с досрочкой , но как всегда нахохмили.
НЕ ПОРЯДОЧНАЯ ЧЛЕН ЛДПР БРЕДЕР НЕ МОЖЕТ ДАВАТЬ ОЦЕНКИ ??

08.09.2017 17:20

ПОРЯДОЧНОСТИ!! Например: Акимовой.. НЕПОРЯДОЧНОСТЬ - ЭТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЧЕРТА ЛДПР?? Избиратели: ДА.
пидарку-рубанку

08.09.2017 17:26

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,ты опять пропил ум!


кум у тебя в штанах. старый и сморщенный. так-то, баба Шура
ЭМИССАР ЦИК КИНЕВ - ЭТО по полит УБЕЖДЕНИЯМ ! ЯБЛО !??

08.09.2017 17:27

Ну а какого результата можно ожидать от ЯБЛО??
К нам приехал ЦИКовский яблочник Кинёв

08.09.2017 17:34

Алтайское отделение «Патриотов России» усомнилось в объективности членов ЦИК, которых направили в Барнаул из-за аномально высокой явки на выборах в гордуму. Партия обратилась к Элле Памфиловой.

«Патриоты России» отреагировали на присутствие в Барнауле члена ЦИК РФ Александра Кинёва. Региональное отделение выразило обеспокоенность «возможной необъективностью» представителя Центризбиркома, который состоит в «Яблоке», говорится в письме на имя Памфиловой, копия имеется в распоряжении Тайги.инфо.


«Субъективный взгляд на общую ситуацию, преимущественное общение с представителями только одной партии „Яблоко“ могут негативно отразиться на всей избирательной кампании в Барнаульскую городскую Думу», — сказано в обращении, которое подписал глава реготделения «Патриотов» Анатолий Коваль.

При этом партия утверждает, что разделяет обеспокоенность ЦИК и других политических сил высокой явкой на досрочном голосовании. Активисты готовы «усилить общественный контроль на избирательных участках».

На досрочное голосование, по словам Кинёва, пришли уже более 5% избирателей. КПРФ и «Справедливая Россия» угрожали не признать итоги голосования, если это произойдет.

Выборы депутатов гордумы назначены на 10 сентября.

Тайга.инфо также публикует копию письма.