Элла Памфилова направила в Барнаул своего «эмиссара» из-за ударного досрочного голосования

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской городской думы и поручила одному из членов комиссии проконтролировать подсчет голосов в административном центре Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Центризбиркома 6 сентября, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября, г-жа Памфилова отметила, что в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2 % от числа избирателей субъекта. Почти во всех регионах показатели так называемой «досрочки» представляют собой «исчезающие величины». «Но у нас выбивается из этого Алтайский край, Барнаул: 14 492 человека, 2,81 %. Мы всегда обращали внимание, если уже больше 1 %, то это должно вызывать настороженность», - приводит издание слова председателя ЦИК. Между тем, как сообщает «Голос», только в Индустриальном районе Барнаула по данным на 4 сентября (за шесть дней «досрочки») проголосовало 7668 избирателей, или 4,7 % от общего числа. К примеру, на УИК № 73 пришло заранее 8,3 % избирателей.

Она назвала эту ситуацию странной и сообщила, что член ЦИК Александр Кинев будет направлен в командировку в Барнаул, чтобы присутствовать при отдельном подсчете голосов, поданных при досрочном голосовании. «Мы эту ситуацию досконально проверим, со всех сторон. Если нужно, подключим правоохранительные органы, чтобы четко понимать, что происходит. С одной стороны, это право на муниципальных выборах должно быть, безусловное право людей голосовать досрочно. <...> С другой стороны, мы должны четко отсечь неправомерное использование этого права», - подчеркнула г-жа Памфилова.

Добавим, что ИА «Закон» в своем Твиттере привел несколько цитат с заседания ЦИК, на котором обсуждалось досрочное голосование. В частности, участники указывали, что в Твери, где также проходят мунциипальные выборы, уровень досрочного голосования в 60 раз ниже, чем в Барнауле. Из-за этой ситуации критике со стороны зампреда ЦИК Николая Булаева подверглась председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Впрочем, председатель избиркома Барнаула Виталий Замаруев в ответ на подозрения заявил, что речь, к примеру, о подвозе избирателей не идет. Более того, по его словам, ни одной жалобы в горизбирком не поступило.

Отметим, что 4 сентября первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко встретился с депутатами Госдумы от парламентских партий, представителями непарламентских партий, «Общероссийского народного фронта», членами Совета Федерации и Общественной палаты. Тема встречи, как рассказали РБК пять ее участников, была посвящена единому дню голосования, который пройдет в России 10 сентября. По заявлению г-на Кириенко, результаты региональных выборов на тех или иных участках будут отменяться в случае сомнений в честности голосования.

Напомним, что ранее Избирательная комиссия Алтайского края на фоне ажиотажа вокруг досрочного голосования в регионе на своем офсайте опубликовала специальное заявление по «досрочке». КИК в частности утверждает, что если количество заранее проголосовавших на отдельных УИКах превысит 1 % от общего числа, то наблюдатели имеют полное право требовать отдельный подсчет голосов.

Также крайизбирком проинформировал нижестоящие комиссии о мерах юридической ответственности, предусмотренных КоАП и Уголовным кодексом. Они могут применяться к лицам, совершающим противоправные действия и использующим незаконные избирательные технологии в ходе досрочного голосования. Кстати, ранее аналогичные по смыслу предупреждения, но более наглядно, «рассылали» руководству барнаульских УИКов активисты.

На муниципальных выборах у избирателей нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Местными нормами на муниципальных выборах предусмотрено либо применение открепительных удостоверений, либо досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на участок в день выборов. Как правило, избиркомы требуют у желающих проголосовать досрочно документальное подтверждение уважительной причины, по которой человек не сможет проголосовать в день выборов.