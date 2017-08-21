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Главная Лента новостей Элла Памфилова направила в Барнаул своего «эмиссара» из-за ударного досрочного голосования

Элла Памфилова направила в Барнаул своего «эмиссара» из-за ударного досрочного голосования

07.09.2017 09:23

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской городской думы и поручила одному из членов комиссии проконтролировать подсчет голосов в административном центре Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Центризбиркома 6 сентября, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября, г-жа Памфилова отметила, что в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2 % от числа избирателей субъекта. Почти во всех регионах показатели так называемой «досрочки» представляют собой «исчезающие величины». «Но у нас выбивается из этого Алтайский край, Барнаул: 14 492 человека, 2,81 %. Мы всегда обращали внимание, если уже больше 1 %, то это должно вызывать настороженность», - приводит издание слова председателя ЦИК. Между тем, как сообщает «Голос», только в Индустриальном районе Барнаула по данным на 4 сентября (за шесть дней «досрочки») проголосовало 7668 избирателей, или 4,7 % от общего числа. К примеру, на УИК № 73 пришло заранее 8,3 % избирателей.

Она назвала эту ситуацию странной и сообщила, что член ЦИК Александр Кинев будет направлен в командировку в Барнаул, чтобы присутствовать при отдельном подсчете голосов, поданных при досрочном голосовании. «Мы эту ситуацию досконально проверим, со всех сторон. Если нужно, подключим правоохранительные органы, чтобы четко понимать, что происходит. С одной стороны, это право на муниципальных выборах должно быть, безусловное право людей голосовать досрочно. <...> С другой стороны, мы должны четко отсечь неправомерное использование этого права», - подчеркнула г-жа Памфилова.

Добавим, что ИА «Закон» в своем Твиттере привел несколько цитат с заседания ЦИК, на котором обсуждалось досрочное голосование. В частности, участники указывали, что в Твери, где также проходят мунциипальные выборы, уровень досрочного голосования в 60 раз ниже, чем в Барнауле. Из-за этой ситуации критике со стороны зампреда ЦИК Николая Булаева подверглась председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Впрочем, председатель избиркома Барнаула Виталий Замаруев в ответ на подозрения заявил, что речь, к примеру, о подвозе избирателей не идет. Более того, по его словам, ни одной жалобы в горизбирком не поступило.

Отметим, что 4 сентября первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко встретился с депутатами Госдумы от парламентских партий, представителями непарламентских партий, «Общероссийского народного фронта», членами Совета Федерации и Общественной палаты. Тема встречи, как рассказали РБК пять ее участников, была посвящена единому дню голосования, который пройдет в России 10 сентября. По заявлению г-на Кириенко, результаты региональных выборов на тех или иных участках будут отменяться в случае сомнений в честности голосования.

Напомним, что ранее Избирательная комиссия Алтайского края на фоне ажиотажа вокруг досрочного голосования в регионе на своем офсайте опубликовала специальное заявление по «досрочке». КИК в частности утверждает, что если количество заранее проголосовавших на отдельных УИКах превысит 1 % от общего числа, то наблюдатели имеют полное право требовать отдельный подсчет голосов.

Также крайизбирком проинформировал нижестоящие комиссии о мерах юридической ответственности, предусмотренных КоАП и Уголовным кодексом. Они могут применяться к лицам, совершающим противоправные действия и использующим незаконные избирательные технологии в ходе досрочного голосования. Кстати, ранее аналогичные по смыслу предупреждения, но более наглядно, «рассылали» руководству барнаульских УИКов активисты.

На муниципальных выборах у избирателей нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Местными нормами на муниципальных выборах предусмотрено либо применение открепительных удостоверений, либо досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на участок в день выборов. Как правило, избиркомы требуют у желающих проголосовать досрочно документальное подтверждение уважительной причины, по которой человек не сможет проголосовать в день выборов.


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Комментарий

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Комментариев 78
Серп и Молот

07.09.2017 09:51

Хочежь жни, а, хочешь - куй,всё равно получишь ... ))))
Эллочке на заметку.
Житель края

07.09.2017 09:53

Алтайский край и Барнаул ,как всегда по беспределу впереди планеты всей !
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 09:57

Когда выбирали Губернатора у нас в Городе Славгород досрочно проголосовали все бюджетники.Они шли на участки,как к Ленину в музей. И не было проверки,а сейчас прислали гонца думают что то изменится.У нас в крае изменений нет и не будут с таким руководством. это моё мнение.
Жителю

07.09.2017 09:59

доказательства в студию. а то писать комменты-то тролли горазды, а доказательсвт нет. так то закрой свой ноутбук
О том, как ЕР прогрессировала

07.09.2017 10:01

Пока мгЕр-пиар троли не начали каруселить свою очередную штампованную лабуду, позволю поделитьсяещё одним курьёзным воспоминанием об имевшего место быть в выборных технологиях, на заметку наблюдателям. Тема: Срыв ЕР операции местного значения :"Мелочь, а приятно."
То что, в канун выборов клерки - специалисты райотделов соцзащиты "хулиганят" презентами из продуктовых наборов - давно не секрет.
... ЗАКСОБРовсий уровень выборов в разгаре
Во второй половине дня декабрьских выборов от наблюдателя на одном из избирательных участков в штаб кандидата от КПРФ поступил сигнал о том, что члены комиссии вместе с выездной урной погрузили в автомобиль приличное количество коробок с конфетами.
Приезжаем на этот участок, нас радушно встречает председатель избир комиссии, авторитетный человек в районе. Сначала цель нашего визита не была до конца осознана и до глубин. Оказывается, конфеты члены участковой избирательной повезли... именинникам, рождённым в день и в декаду выборов, НО не пришешим голосовать!?
Смотрим заявки на надомное голосование, кто и на кого они сделаны, когда...
80-100 - летних юбиляров в заявке не оказалось. Все трудоспособного возраста.
Председатель называет этот пиар ход побудительным мотивом на то, чтобы пассивный электорат на следующие выборы сам приходил. Очевидное-невероятное... Подсластил?!
До чего дошёл ЕР прогресс...
Здесь же был подготовлен текст Жалобы на попытку Председателя данной участковой избирательной комиссии подкупа избирателей...
Выездной картеж с бюллетениями, урной и конфетами срочно был завёрнут в " базу".
читатель

07.09.2017 10:03

оппозиция как всегда занимается исключительно собственным пиаром. не ожидал, что памфиова вот так просто поддастся на провокации. готов спорить, что выборы в крае пройдут спокойно, и ревизор поедет в Москву ни с чем.
прогрессисту

07.09.2017 10:07

что ты несёшь? на банкфаксе больше половины комментатов с головой не дружат - то шанта, то серпы. когда уже можно будет обсудить всё нормально без ваших тупых фейковых имён? ер в отличие от вас всё делает открыто, а вы фейков в фейсбуке насоздаёте и поливаете г****ом. не надо так
саффка

07.09.2017 10:14

житель, по какому беспределу? ты если за печеньки работаешь, то ты сразу так и скажи или доказательства давай. стыдно должно быть, стыдно.
Витек

07.09.2017 10:14

Ну прислали и прислали, ток ничего не найдет....
Голосователь

07.09.2017 10:16

Теперь досрочники получать открепительные и проголосуют в другом регионе? (Сами того не зная) или их отменили?
гость

07.09.2017 10:18

Всех кто причастен к досрочке, к Денисову в соседнюю камеру,едрята вы как ни кто должны закон и честность уважать , а вы как всегда обгадились с ног до головы
Лев Владимирович

07.09.2017 10:18

Ток деньги бюджетные прокатает, Ну захотел голосовать народ, что с этого то
гость

07.09.2017 10:21

ДЛЯ 10.03, 10.07, 10.14 А вы сами проголосовали сходили или вас заставили ( попросили ) ?
Серый

07.09.2017 10:22

Долбаные коммунисты успокоится все не могут, у них вообще нету воображения что-ли.
гость

07.09.2017 10:26

К нам приезжает ревизор........... Пускай проверит биллютени если окажется 60%и более за ер , можно мохинаторов похвалить вы правильным курсом идёт господа
Веселый

07.09.2017 10:26

"из избирательных участков в штаб кандидата от КПРФ поступил сигнал о том" Ну бляха напугал ёжика голой жопой. Слышь ты буржуйский жополиз, таких как ты в крутых в 1991 мы на одном месте вертели.
лыко в строку

07.09.2017 10:29

вчера жена сказала - вези на участок, если хочешь чтобы я проголосовала. у нас с бабами в воскресенье на даче пикник, все выборы нам по барабану. и что, справку от баб на УИК принести, что они пить будут, завершая дачный сезон?
Серпу

07.09.2017 10:29

вы похоже ничего так и не поняли, как вами при совке манипулировали, так и сейчас таже самая КПРФ продолжает успешно вас зомбировать приватизировав все партии !!
Голосователю

07.09.2017 10:31

ты на завод пойди поработай, а не пиши разную херню
ага

07.09.2017 10:34

буду я выходной губить, чтобы вместо опят в лесу на участок шляться... вечерком в рабочий день проголосовал и никакой Элле Памфиловой обьяняться не буду. Пусть за это спасибо скажет
А, ваще то, ты полжительный имбицил)))

07.09.2017 10:34

Серпу писал(а):
таже самая КПРФ продолжает успешно вас зомбировать
-

07.09.2017 10:37

я знал, что ты здесь. Ну как бы ты такую коммуняцкую тему обошло. Ты, я посмотрю, людей грамоте решил поучить. Правильно, правильно. Учи их, учи. Учи ненавидеть себя и таких как ты. Я в тебя верю. Ты сможешь!!!! :)
К нам едет Ревизор.

07.09.2017 10:40

Малява ТЕР Избиркомам...

+ Списки избирателей -почистить -перепечатать до 1%, перешнуровать, Бюллетени - довложить. Конверты с проголосовавшими сжечь -оставить 1%. +

Ты это имел в виду, мгер Витёк?
А чё щас то вертишся)))

07.09.2017 10:43

Веселый писал(а):
таких как ты в крутых в 1991 мы на одном месте вертели.


Может сдать назад)))
Гражданин

07.09.2017 10:44

Вчера был на двух участках. Процент проголосовавших досрочно: около 5% от числа избирателей на этих участках. А теперь сравним эти цифры с цифрами Панфиловой: "в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2 % от числа избирателей субъекта. Почти во всех регионах показатели так называемой «досрочки» представляют собой «исчезающие величины». «Но у нас выбивается из этого Алтайский край, Барнаул: 14 492 человека, 2,81 %. Мы всегда обращали внимание, если уже больше 1 %, то это должно вызывать настороженность».

По требованию членов комиссии должен быть сформирован отдельный протокол по досрочникам, там и посмотрим результаты голосования. Но уже и так понятно, что по стране, где нет искусственного ажиотажа и принудиловки на досрочку, процент проголосовавших в 5-10 раз меньше, чем в Барнауле! И это на выборы в Гордуму, где априори никогда не было интереса со стороны граждан.

Надо Панфиловой заказным письмом слова Карлина, Дугина, Снесаря и прочих отправить: "Это нормально, это хорошо, это замечально. Нарушений нет."
Гражданин

07.09.2017 10:48

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Когда выбирали Губернатора у нас в Городе Славгород досрочно проголосовали все бюджетники.


Ну как, довольны своим выбором бюджетники? ))) Мало он им хвоста накрутил, надо больше.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 11:07

Дааа! Как противно, что "желающие" настолько себя не уважают, что ради своих рабочих мест, за заработную плату, за место "под солнцем" готовы "прогнутся" под власть, которая их использует один раз в день выборов, как гандоны, пардон презервативы!
Эх, блядь практически за кусок хлеба прут на досрочку! Этот "порыв" граждан" в сталинское военное время расценивали как предательство и ждали бы их за это или пуля или зона, а главное не шенгенская зона.
Быдловская позиция граждан досрочников не позволит нашему Алтайскому краю развиться! Эти граждане идут на досрочное голосование, как стадо баранов на заклание, ради кучки чиновников, которые творят в Алтайском крае беспредел!
Акимову в отставку

07.09.2017 11:08

Просто проверить эти так называемые уважительные причины и если они не уважительные в большинстве случаев, признать выборы несостоявшимися и переназначить их и конечно Акимову в отставку!
Да, Иван, ты прав!

07.09.2017 11:15

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
что "желающие" настолько себя не уважают, что ради своих рабочих мест, за заработную плату, за место "под солнцем" готовы "прогнутся" под власть, которая их использует один раз в день выборов,


Достоверно известно, что с конца 90-х некоторые главы районов приспособились после дня выборов просматривать и анализировать списки избирателей с отметкой -росписью в них проголосовавших. На основании этого формировались всевозможные орг выводы
= :~)

07.09.2017 11:21

- писал(а):
Я в тебя верю. Ты сможешь

Везьма полищён)))
Даша сибирячка

07.09.2017 11:22

Кому-то ещё интересно слушать бред про досрочку?
Димка

07.09.2017 11:25

Выборы идут открыто и честно!! Что за фетишь вы присваивате досрочному голосованию? Народ сам идёт и голосует,не хотите не ходите!!!
Гонец из Пензы

07.09.2017 11:30

Да глубоко на эти инсинуации навалить,главное-выбор народа!
Прокурор

07.09.2017 11:31

Похоже председателей некоторых УИКов ожидают посадки и ликвидация результатов голосования
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

07.09.2017 11:33

Особо нужно проверить участки округа по которым баллотируется в гордуму не без известный "кандидат" С. Локтев. Как бы не отсюда растут ноги досрочки
Ru.банок

07.09.2017 11:34

Партия ПЖИВ,обложалась однако,ссцыт против КПРФ,все остальные-типо Поноса-вообще не о чём!
дима и даша

07.09.2017 11:37

вы кто? наверное из тех кто загоняет на выборы досрочно
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

07.09.2017 11:42

Давайте вспомним нашу Конституцию. Народ -это власть , а не чиновники . У нас в России всё перевернуто к верху жопой. И досрочное голосование намудрено из Златоглавой , когда народ увидел , что творят ПЕДРОСЫ и почти не стал являться на участки или стал голосовать против всех. Ага ! Надо убрать ПРОТИВ ВСЕХ ,а что придумать новое ? ДОСРОЧКА , вот вам и картина маслом ! И если бы не досрочка и честные выборы ,то никогда бы вРосии не прошли ПЕДРОССЫ ни на одном УИКЕ СТРАНЫ !!! И когда говорит наш ГАРАНТ , что выборы в России прошли честно и что только наш "ГУМАННО -КАРМАННЫЙ СУД" решает кого казнить , а кого миловать , я думаю , а верит ли он в то, что говорит и верит ли в его речи народ России ? Так зачем же тогда Путин создал вертикаль и ручное управление страной ? А демократия в Росии снова в литаргическом сне? Одно радует , что действительно америкосы исполнят свои страшилки -заберут всё нажитое "праведным трудом" и оприходуют миллиардные счета наших " ТРУДОЛЮБИВЫХ " в свои карманы , всё равно они в Россию не попадут. Вчера у соловья на шоу еврей Яков Кедми конкретно сказал , что" трудолюбивые " наши олигархи и чиновники украли из России ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ!
Диментий, ер попугайчик,

07.09.2017 11:44

Димка писал(а):
Что за фетишь вы присваивате досрочному голосованию? Народ сам идёт и голосует,не хотите не ходите!!!


а может организовать круглогодичные карусельные перманентные выборы? Когда захочу, летом али зимой, приду и проголосую за всё?
быдло

07.09.2017 12:06

Вор должен сидеть в тюрьме! И не важно, украл он деньги или власть на муниципальных выборах в Барнауле за счёт незаконного голосования.
Алексей

07.09.2017 12:06

Жителю писал(а):
доказательства в студию. а то писать комменты-то тролли горазды, а доказательсвт нет. так то закрой свой ноутбук


Необходимые доказательства были представлены в ЦИК. И именно поэтому и выехала комиссия для разбирательства. А лично вам никто не обязан предъявлять все доказательства.
Беспредельщице!

07.09.2017 12:19

Акимова за сладко постать и вкусно пожрать окончательно потеряла совесть- даже не пытается оправдаться! Чует за своей спиной поддержку. Ну а уйдут карлина!? Теплой камеры не боится? Денисов тоже гоголем ходил, пока не сел! Мягкой посадки, Акимова!
рубцовчанин

07.09.2017 12:25

Пусть к нам в город приедут с проверкой, на 6 участке в центре города, говорят, досрочные голоса скупают за бутылку казахской водки.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 12:34

Как же Акимова не будет сладко спать и вкусно жрать если ее доходы за 2016 год составили 4.5 миллиона рублей?
И выборы Акимова проведет без выбора "во благо" Алтайского края!
славгородец

07.09.2017 12:40

Уважаемые, поясните мне допускается ли законами РФ, чтобы начальник юридического отдела администрации Славгорода возглавляла муниципальную и территориальную избирательную комиссию города? Есть ли в таких кадровых расстановках конфликт интересов?
Сказ о том, как Ира опустила Сережу

07.09.2017 13:08

В некоем царстве, городе Рубцовске, жил да был добрый молодец царевич — Сережа из рода Пчелкиных. Многим славен он, и друзей товарищей кидал проклятущих, и с ворогами добр да ласков был. Жрал вдосталь, приворовывал по маленькой, паскудством особым не отличался – все по мелочи, да без ответа, гадить старался.

https://ruboper.wordpress.com/2017/09/07/сказ-о-том-как-ира-опустила-сережу/
гость

07.09.2017 13:17

Димка! Расскажи все-таки что построила ЕР за это лето?
трамблер.тв

07.09.2017 13:34

Смотрите на ютубе ролик "Как за народные деньги пиарится депутат единой россии Гуньков" !
В контакте смотрите ролик "Забила.Разбила.Забыла" про пиар компанию ЕР.
Недимка Гостю

07.09.2017 14:19

ЕР построила например детскую площадку у нас на Южном. Мелочь, а приятно. Не за счет муниципалитета, инфа 100%.
читатель

07.09.2017 14:20

оппозиция бьётся в истерике, потому что поняла,что всё прос**ла. им надо было с людьми работать, а они мандаты делили, теперь надо как-то о себе заявлять, вот и кричат про досрочку
Читателю

07.09.2017 14:31

"... только в Индустриальном районе Барнаула по данным на 4 сентября (за шесть дней «досрочки») проголосовало 7668 избирателей, или 4,7 % от общего числа. К примеру, на УИК № 73 пришло заранее 8,3 % избирателей."
Прочти это три раза может до тебя и дойдет.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

07.09.2017 14:34

Славгородцу -конкретный конфликт интересов. И об этом должна знать Акимова И. Л.
Это ты истеришь с пеной у рта)))

07.09.2017 14:37

читатель писал(а):
оппозиция бьётся в истерике


Ты что куришь и потом чЕтаешь???)))
федор

07.09.2017 14:46

Ну что Вы Эллочка, пока вы спали, мы голосовали, разница то четыре часа дорогая, окунитесь в реали и все путем.
ДЛЯ ЛДПР БРЕДЕР ВСПОМИНАЕТ КОНСТИТУЦИЮ РФ, А ЖИРИНОВСКИЙ ??

07.09.2017 15:00

ПРИЗНАЁТ КОНСТИТУЦИЮ ОККУПАЦИОННОЙ! Вы там в ЛДПР РАЗБЕРИТЕСЬ МЕЖДУ СОБОЙ В ПАРТИИ....КТО есть кто!!
Виталий

07.09.2017 15:56

31 августа я был в приёмной Управляющей компании, там сотрудница компании обзванивала, вероятно участки, и просила сходить проголосовать.
Скажи ка Дима, из магазина и Дашка какашка

07.09.2017 15:59

Давайте ка тролята, расскажите о великих достижениях, ер на Алтае, типа, мы стали более лучше одеваться ......
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:03

Здравствуйте Уважаемые Люди, Жители городов, сёл и деревень!

Здравствуйте Братья Ветераны Боевых Действий, Участники различных Операций в зонах Вооружённых Конфликтов, Инвалиды и члены их семей!

Прошу Вас, прочтите внимательно моё обращение, и если разделяете то, разговаривайте со всеми своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто случайным собеседникам!

Я, Александр Ярославович Ивасишин - находясь в трезвом уме и здравом рассудке открыто и публично заявляю о том что я, не агент госдепа, не профессиональный блогер и не преследую цель нанести вред России и народу, мне никто не платит за пропаганду, я не бедствую, у меня нет депрессии и на жизнь не жалуюсь!

Мне до глубины души неприятно и небезразлично, что происходит - Одновременно с этим, я против разного рода революций и майданов!

Я понимаю, что после высказанного мною, могут начаться разного рода репрессии направленные в мой адрес - НО это не значит, что я должен терпеть безнаказанность власть имущих - которая порождает их вседозволенность!

Причина их вседозволенности заключается в их безнаказанности, так как, применение Закона к Гражданину в настоящей России основывается на его социальном статусе в Обществе, то есть кто ты?

Обращаясь к Вам, я хотел бы начать с очень умного и актуального в наше время высказывания и напомнить о былом Величие прошлого:
- Народ страны, ничего не делающий для своего будущего, способный лишь убаюкивать себя былым величием прошлого, паразитирующий себя на достижениях своих Великих предков, незнающий и не почитающий своей истории, культуры и традиций - В настоящем и будущем обрекает себя и своих потомков на позорное будущее!
- Мы все потомки Великого, Врагом не сломленного народа, и живём в самой лучшей и богатой стране мира, при этом:
- Печально смотреть на то как в нашей, самой богатой стране мира - Живёт самый нищий народ, в которой Тяжело Больным детям собирают на лечение через телеэкраны по СМС, а Ветераны Войн - живут хуже побеждённых ими врагов!
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:05

- Одновременно с этим - Доходы чиновников в средних и в высших ветвях власти, и приближённых к ним людям гораздо выше при всеобщем обнищании обычного, трудящегося гражданина, пенсий стариков и ветеранов, детских пособий!

За 25 лет "русского либерального капитализма" стало ясно, что в подражании западным образцам, нам кроме дерма в виде обнищание народа и обогащения приближенных к власти - ничего не светит, а простые люди со своими проблемами и нуждами предоставлены сами себе!
Сравнивая прошлое с настоящим считаю, что только КП РФ и никакая другая партия - даже если она схожа названием - созвучна словами Коммунисты, является единственной и реальной оппозиционной партией в России, и только КП РФ при нашей всеобщей поддержке и участии способна прекратит существующий бардак в стране, навести порядок в Законодательстве, в Социальном равенстве, сделать её из страны сырьевого придатка, в страну производителя как при СССР, а не как в настоящие время, когда из заводов в лучшем случаи сделали торгово-развлекательные центры и.т.д!
В страну, в которой живут люди с уверенностью в завтрашнем дне, когда дети защищены государством и вырастут здоровыми, образованными и воспитанными, настоящими патриотами своей Родины!

Для того, что бы изменить жизнь в лучшую сторону - Надо Идти на Выборы!Выборы – это шанс изменить существующий курс, вернуться к созданию общества на основе социальной справедливости!

Скоро в России будут президентские выборы НО, сначала пройдут не мене ВАЖНЫЕ – 10 сентября этого года Местные Выборы!
Нам всем дружно надо идти на выборы, а Не отсиживаться дома как ранее, Успокаивая собственную слабость, глупость, а возможно и трусость отговорками о том, что там всё решено и нечего от Нас не зависит!
Это не ТАК – Это банальный РАЗВОД!
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:09

Вы только вдумайтесь - 63 % доброго, порядочного и трудящегося населения не желают ходить на выборы, это и есть причина законодательного бес предела в России, которая порождает безнаказанность власть имущих, а это порождает их вседозволенность!

Партия ЕР уже на начальном этапе предвыборной компании начинает с ВРАНЬЯ!
Вся предвыборная агитация кандидатов от партии ЕР заключается в ТОРГЕ разного рода проектами и программами типа благоустроенные дворы, ремонт дорог и.т.д, к которым по сути НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ эти бюджетные деньги, уплаченные нами налоги, сборы, разного рода штрафы, поборы за которые мы платим баснословные суммы, но никак не их, они не взяты из их карманов и кармана партии!

На прошедших осенних выборах, ЦИК РФ нам дал партий и кандидатов как собак нерезаных - на любой вкус, так будет и этой осенью НО, надо понимать что, в России есть всего две основные партии, это ЕР и КПРФ, а ЛДПР и СР и.т.д., созданы лишь для того, что бы забирать голоса избирателей у КПРФ, голоса людей не желающих голосовать за ЕР!
Создав мифическую видимость демократии, партия власти успешно внедрила и реализовала в жизнь принцип - Разделяй и Властвуй, плодами которого успешно пользуется!
Оставшуюся либеральную ШПАНУ - типа партий Пенсионеров, Парнас, Яблоко, Роста, и.т.д., а так же, бывшего депутата Рыжкова и МИФИЧЕСКОГО оппозиционера Навального КОТОРЫЕ ТАК ЖЕ УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ и во все брать во внимание не стоит!
Действующая партия власти и так наберёт немало голосов в свою пользу за счёт госслужащих и работников всех ветвей власти, студентов, курсантов и так далее!
Итог прошедших выборов в госдуму выглядит так: ЕР - 343; КПРФ - 42; ЛДПР - 39; СР – 23, всего 447 депутатов!
Теперь анализ, при принятии какого либо решения в госдуме (и не только в госдуме) итог голосования выглядит приблизительно так: против 42 - 45 депутатов, остальные ЗА!
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:13

Среди тех, кто против 42 коммуниста, теперь вдумайтесь для чего они там, и что могут сделать Коммунисты против оставшегося состава думы?
Именно по этой причине, любой законопроект коммунистов об улучшении жизни, партия власти отбрасывает, даже не допуская до голосования.
Вот тому наглядное и конкретное доказательство одной из отклонённой последней инициативы Алтайских Коммунистов которая указывает на то, что существующая демократия - это не власть народа, а власть капитала, И то что, все законы, в нашем государстве, направлены НЕ на
благо трудового народа, а на узаконивание грабежа обычного трудящегося народа:
- «Нет экономии на бедных! Да – экономии на богатых!».
Намерения инициаторов данного проекта привлекли внимание руководства края и руководство в краевом парламенте о Законе «О народной законодательной инициативе».
Депутаты от КПРФ нашли возможность принимать Законы в АКЗС в Интересах простого рядового трудящегося народна! Такая «понимаешь, загогулина» была «случайно» обнаружена в ходе повторной правовой
экспертизы закона.
Поняв это, партия власти ЕР незамедлительно принимает меры по устранению этой возможности, поэтому АКЗС рекомендовано отменить норму, обязывающую депутатов принять закон только по факту сбора 1% подписей.
Что же так обеспокоило краевые власти в данной процедуре народного волеизъявления?
Более того, коммунистов края теперь еще и пытаются обвинить в том, что они, мол, решили этим - то ли глупым, а то ли «запасным», припасенным партией власти ЕР себе «на черный день» законом воспользоваться ради народного блага.
Например, остановить бездумную «оптимизацию» всего и вся, отменить препоны для оформления статуса «Ветеран труда», поднять детские пособия до уровня реальной поддержки и т.п.
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:16

Такова судьба краевого закона о форме прямого народовластия. И как только народ озвучил намерение воспользоваться своим правом, выдвинув для обсуждения инициативы, поддерживающие большинство нуждающихся жителей региона, сразу нашлось вышеуказанное несоответствие.
Несмотря на все препоны, коммунисты края продолжат проведение процедуры сбора подписей под законопроектами, улучшающими жизнь простых людей, и будут добиваться их принятия на сколько смогут.

Я, точно знаю, что мы почти потеряли!
Основное, что мы утратили - это Социальную модель государства, которую нам заменили на Либеральную, той что мы приобрели через обман и подмену понятий:
- Социальная модель государства - это социальная защита государства, забота государства о своих гражданах, это когда страна обеспечивает своим гражданам достойное и бесплатное образование и медицину, пенсии, социальные программы, заводы, развитые колхозы и совхозы, построили города и раздали людям, и не только это!
Именно Коммунисты принесли в Россию, бывший СССР, Да и всему миру всё это!;
- Либеральная модель государства - это от слова liber «свободный». Нам, обычным Гражданам предоставляется свобода типа «делай что хочешь» но, и государство заботы о гражданах с себя сбрасывает – Освобождается! Живи, Учись, Лечись - как хочешь, живи - где хочешь или не живи вообще.
Однако, свобода понятие тоже абстрактная, «делай что хочешь» но в рамках закона, который они же напишут, так как, называть всё своим именами и говорить правду во время всеобщей лжи - приравнено к экстремизму!
Так вот оказывается, что мы приобрели в результате «Свободы слова» - обилие шмоток и пищевых отходов, сделав из России помойную яму для уничтожения нации!
- Социализм, это не трагедия великой страны - а ее триумф и слава!
- Социализм, это естественное право человека жить в справедливом обществе!

Хватит болтать на кухнях, в социальных сетях, на дворовых лавочках и так далее!
Хватит делать Вид, что ничего не происходит, это преступление против своей Родины!
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:18

Поймите, ПАТРИОТИЗМ - это не взрыв эмоций, это спокойная и прочная преданность своей Родине, своей стране и народу длящаяся на протяжение всей жизни!
При этом надо помнить следующее:
1.) Попытки уничтожения России будут продолжаться до тех пор, пока существует Россия, пока есть уникальная Русская цивилизация. Слабая Россия нужна всем, чтобы поживиться ее природными богатствами! Сильная Россия не нужна никому в мире!
2.) Нельзя уничтожать друг друга и разрушать свое государство, и тем более объединяться с врагами России в борьбе с власть имущими.

Написать это обращение, меня окончательно побудил репортаж в программе - "Постскриптум" с Алексеем Пушковым от 28.01.2017 ТВ Центр с вопросом - Почему в России принято вытирать ноги о своих солдат??? (вот ссылка на просмотр https://youtu.be/CTAPosFzvlU ), в подробностях с 14-й минуты.
А ВОТ и МЕСТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
- администрация Алтайского края с 2007 по 2009 год с прямым участием кандидата от партии ЕР Сергея Завалихина - говоря простым языком КИНУЛО БОЛЕЕ 100 (СТА) Человек из числа ветеранов боевых действий, участников вооруженных конфликтов, инвалидов, членов семей погибших воинов и членов ветеранских организаций при поданных заявках на предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в с. Власиха города Барнаула, не смотря на то, что эти люди понесли финансовые потери при начальном оформлении необходимых документов.

Наши «слуги народа» – чувствуют себя богами при этом, способны лишь языком чесать - да народ собственной страны обдирать через налоги, поборы, сборы, разного рода штрафы, ЖКХ и.т.д., - пополняя свой дырявый бюджет любого уровня - который потом удачно освоят!

Что у Нас в стране творится с Законодательством? Любой, вновь принимаемый Закон или изменения в него, это хорошо завуалированный под благим намерениями, и про лоббированный большинством в думе чей то бизнес, типа забота о стране и людях!
Александр Ивасишин

07.09.2017 17:21

Что касаемо борьбы с коррупцией в России, ТАК и ЗДЕСЬ всё просто - Ворон Ворону Глаз НЕ ВЫКЛЮЕТ - за исключением тех случаев, кода какой - то Губернатор, Мэр, Полицейский начальник или Депутат становится жертвой внутри кастовой борьбы, или же это обычный банальный предвыборный размен уже никому ненужной единицы!
Что происходит с нашей экономикой - Сознательное вредительство, направленное на порабощение страны и обнищание людей.
Чиновники богатеют, народ нищает!
У подавляющего большинства Мэров, Губернаторов, полицейских Начальников и других высших чинов - жены и дети владеют колоссальной собственностью.
Всем понятно, откуда она - но закон на этот счет молчит.
Правоохранители делают вид, что борется с экономическими преступлениями, и никто не трогает средний и высший эшелон власть имущих, который открыто и цинично ворует у народа – за исключением тех случаев, кода какой - то Губернатор, Мэр или Депутат становится жертвой внутри кастовой борьбы.
Главный враг сегодняшней нашей России - Это олигархический капитал!
Соответственно, программный тезис КПРФ о соединении социально - классовой и национально - освободительной борьбы в настоящее время актуален на сегодняшний день как никогда!

С Уважением,
Председатель Правления Алтайской Краевой Общественной Организации Ветеранов Чечни имени Героя России Д.В. Ерофеева,
Гвардии Старший Сержант Краснознамённого Ордена Суворова III степени Отдельного 345 Парашютно-Десантного Полка имени 70-ти летия Ленинского Комсомола

А.Я. Ивасишин
тов. Ивасишину

07.09.2017 17:33

многа букав ни асилил, но пиши исчо, зачетная прастыня.
гость

07.09.2017 17:45

Александр Ивасишин не задавался вопросом, почему нынешняя власть продолжает советские традиции, подчиняя права человека так называемым интересам государства (что является полным бредом с точки зрения современного цивилизованного права)? Не от того ли, что управляют те же самые "советские" люди? Пока граждане будут жить прошлым (которое отнюдь не прекрасное, а абсолютно разное, в т. ч. и страшное), вспоминая как им в молодости было хорошо и беззаботно (государство просто решало за них), ничего нового не случится. Здесь нужно просто определиться, кто кому подчиняется в отношениях граждан и государства (в этом плане Едро и КПРФ стоят на одних позициях). А уже отсюда плясать. Кстати, в стране никогда не существовало демократии в ее истинном значении. А уж либерализм и подавно. Совок так просто не выдавить.
Напильник

07.09.2017 17:59

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Как противно, что "желающие" настолько себя не уважают, что ради своих рабочих мест, за заработную плату, за место "под солнцем" готовы "прогнутся" под власть, которая их использует один раз в день выборов, как гандоны, пардон презервативы!


- Вот так и партии к избирателям относятся! К своим-то согражданам. А вы кто такой, Яков Фишер, чтобы людей судить? При том не имея никаких подтверждений? Кто вам дал такие оценки раздавать? У них есть право распорядиться своим голосом по своему убеждению. А если его, этого убеждения, нет, то как угодно. И откуда ему убеждению взяться, если все партии без исключения превратили выборы власти в откровенный фарс. Голосовать давно не за кого, не за что и незачем! Нормальному человеку должно быть вообще противно в этом шапито участвовать! При чем здесь люди? У них нормальная брезгливая реакция. Виноваты политики, партии, чиновники, разного рода паразитирующая на политике и около нее публика - общественники, политтехнологи, журналисты и т.д. Институт выборов. похоже, потерял всякий смысл окончательно и безвозвратно. Стыдно обвинять в этом рядовых избирателей, которые ни в чем не виноваты!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 18:21

Напильнику Ты не передёргивай.Ты прекрасно понимаешь, что людей в крае поставили в такое положение, что им приходится так поступать. А ты видно дебил, потому что не видишь очевидное.
славгородец

07.09.2017 18:26

Очередной фарс!
гость

07.09.2017 18:37

Прибыл в край новый мастак выборных фальсификаций и попер беспредел с удесятеренной силой. Браво,Клюзов.Хоть опять Алтай на страну прогремел,а то уже забывать стали,что есть такой регион.
читателю

07.09.2017 18:40

То ,что ревизор поедет ни с чем,это вероятно.А вот то,что выборы пройдут честно- лукавите,батенька.
Напильник

07.09.2017 21:56

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Быдловская позиция граждан досрочников не позволит нашему Алтайскому краю развиться! Эти граждане идут на досрочное голосование, как стадо баранов на заклание, ради кучки чиновников, которые творят в Алтайском крае беспредел!

- Так вот же ваши слова! Вы же рядовых избирателей во всем обвиняете! Вы же их быдлом называете! Как у вас язык-то поворачивается... И после этого клянетесь в любви к простому народу и требуете жизнь для них изменить к лучшему. Да я бы на месте власти (хотя бы славгородской) вам бы деньги платил за такую антирекламу всякой оппозиции нынешней власти! Думаю, вполне заслужили - назвать своих земляков "стадом баранов", такое не каждый сегодня себе позволит! Понятно, арийская кровь...))))
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 22:41

Напильнику.Мне предлогали и деньги и должность но не всё в этом мире продается.Кто меня хорошо знает могут потдвердить ,так что успокойся.
Напильник

07.09.2017 22:56

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
но не всё в этом мире продается.Кто меня хорошо знает могут потдвердить ,так что успокойся.

- Так вы не за должность и деньги свой народ ненавидите, а из принципа? А деньги и должность, видать, вам не зря предлагали. У наших чиновников глаз наметанный, Они своих издалека видят.
ССГ

07.09.2017 23:39

Что истерить то, как будь то все досрочно проголосовавшие, исключительно электорат ЕР? Даже если там большинство таких будет, все равно кардинально расклад не изменится. Цель всех этих скандалов, обратить на себя внимание, других механизмов, видимо, у оппозиции уже не осталось.
дед

07.09.2017 23:58

Куда этот отпрыск Локтева лезит , сам папа Локтев долгие годы травил в особокрупных размерах паленной водкой население края \ просто барыга \ все об этом знают , это огромные деньги всех и вся купили . Ни придерживаюсь ни какой партии , ну эта партия воров , мра..ей партия единая Россия у населения края вызывает только нигатив и матерные слова . Президент Путин в этом году дал команду \ комфортная городская среда \ огромные финансы выделил на это и здесь это мракобесие единая Россия под себя подгребла типа это они со своего кармана делают дороги , школы и т.д и т.п. Сам президент уже от этой воровской партии открещивается
ССГ

08.09.2017 00:28

дед писал(а):
Сам президент уже от этой воровской партии открещивается


Так он никогда и не идентифицировал себя с ЕР, этот механизм нужен ему лишь для того, чтобы держать в узде зарвавшихся чиновников, как в том анекдоте – я вас …… сюда три года собирал…….
Напильник

08.09.2017 01:22

дед писал(а):
здесь это мракобесие единая Россия под себя подгребла типа это они со своего кармана делают дороги , школы и т.д и т.п.

- Вы, батенька, ошибаетесь. Как правящая партия, обладающая большинством в высшем законодательном органе страны, "Единая Россия" в России отвечает за все - и позитивное, и негативное. Тем более ее лидер возглавляет правительство РФ. Медведев, кстати, а не президент Путин, как вы ошибочно думаете, инициировал и утвердил программу создания комфортной городской среды. Поэтому она как правительственная, так и партийная. Правящая партия, как, впрочем, и любая другая парламентская партия, имеет предусмотренные законом возможности проводить свои решения в виде федеральных законов и добиваться их финансирования. "ЕР" это сумела сделать. В чем ваши претензии к ней? Если бы вы обвинили "ЕР" в падении уровня жизни, росте безработицы, сокращении рабочих мест, незащищенности людей труда и т .д. и т.п., я бы с вами согласился ВСЕЦЕЛО И ПОЛНОСТЬЮ! Но вы ругаете за то, за что в принципе хвалить надо! Абсурд и парадокс!!!! Стыдно объяснять очевидные вещи. Вот где мракобесие-то на самом деле!