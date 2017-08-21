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Главная Лента новостей Cын замглавы правительства Алтайского края вышел из числа прямых собственников котлозавода

Cын замглавы правительства Алтайского края вышел из числа прямых собственников котлозавода

08.09.2017 15:35

Сын зампредседстеля правительства Алтайского края Виктора Мещерякова Борис вышел из состава собственников производственного объединения «Межрегионэнергосервис» - одного из крупных котельных предприятий Барнаула. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Как указывает издание, доля Бориса Мещерякова в размере 60 % уставного капитала (или 300 тысяч рублей) компании перешла Наталье Дударенко. Г-жа Дударенко также является директором ООО «Центрэнергострой». Примечательно, что единственным владельцем последнего с уставным капиталом порядка 18 млн рублей является никто иной как Борис Мещеряков.

Кроме того, новой обладательнице доли также принадлежат по 60 % в двух других барнаульских фирмах - ООО «Панорама» и ООО «Сибирское транспортное сообщество», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в начале лета Фонд имущества Алтайского края подвел итоги весьма специфичного аукциона, в рамках которого разыгрывалось право аренды нескольких французских металлообрабатывающих станков. Годовая аренда составляет всего 133,2 тысяч рублей. Единственную заявку на аукцион подала компания «Межрегионэнергосервис».

Согласно картотеке арбитражных дел, «Межрегионэнергосервис» в 2015 году пытался инициировать банкротство АО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», в 2016 году — ООО НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» и стал одной из компаний, вступивших в дело о банкротстве ООО «НПО «Новосибирский завод котельного оборудования». Иски к самой барнаульской компании малочисленны.

Напомним, что 6 июня Совет директоров АО «Сибирская энергетическая компания» назначил Бориса Мещерякова исполнительным директором по управлению АО «Бийскэнерго». В сообщении «Бийского рабочего» на этот счет указано, что г-н Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования.


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Комментарий

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Комментариев 1
Директор СССР

08.09.2017 16:32

Ну сам себе продал. В чем новость-то?