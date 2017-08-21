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Главная Лента новостей Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты

Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты

10.09.2017 18:48

Алтайское реготделение ЛДПР может не признать результаты выборов в Барнаульскую гордуму из-за случившегося накануне обзвона избирателей с несоответствующим действительности сообщением о снятии партии с выборов. Если злоумышленников не вычислят в течение суток, «жириновцы» готовы пойти на крайние меры. В то же время КПРФ сообщает о возможном подкупе избирателей со стороны одного из конкурентов. В обоих случаях заявления направлены в правоохранительные органы.

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой реготделения ЛДПР, партийцам удалось выяснить, что записи с объявлением от имени избиркома Барнаула о снятии с регистрации списка ЛДПР на выборах в гордуму распространялись с телефонных  номеров: +7(499)350-41-81, +7(3852)350-722 и +7(3852)223-507.  Такие послания дублировались  в течение «дня тишины» и в виде sms.

«Жириновцы» считают, что эта деятельность нарушает целый ряд  конституционных прав граждан, в том числе  право на неприкосновенность частной и семейной жизни. «Нарушено положение ст. 32 Конституции РФ (регламентирует право граждан участвовать в управлении делами государства и в выборах – здесь и далее прим. ред. БФ), так как влечет за собой формирование у избирателей искаженного представления о списках кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Нарушены и права самих кандидатов. Также действия «черных пиарщиков» как минимум подпадают под  ст. 5.10, 5.12, 5.13 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах, непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации), а еще ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», – сказано в сообщении.

ЛДПР направила обращения в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в краевое Управление ФСБ, главному Федеральному инспектору по Алтайскому краю Юрию Земскому и председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой провести оперативное расследование и найти преступников. Как заявила на пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова, аналогичные обращения были направлены из КИК. В ЛДПР считают, что найти нарушителей нужно как можно быстрее. «Такие случаи политического телефонного терроризма  обычно расследуются силовыми структурами в течение суток. Если полиция сейчас не найдет виноватых – значит, будет понятно, кто заказчик всего этого грязного спектакля. Мы готовы не признавать  результат выборов в Барнауле»,  - прокомментировала депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова.

В то же время представители КПРФ направили жалобу в связи с возможным подкупом избирателей со стороны другой партии. Якобы у здания АлтГТУ в Барнауле распространялись листовки с призывом принять участие в акции «Я молодой, и мне не все равно», в рамках которой необходимо проголосовать за определенную партию, сфотографировать бюллетень и отправить снимок на аккаунт в мессенджере WhatsApp. В обмен участникам акции обещают шаурму (гарантированный подарок) и шанс выиграть iPhone 7. В качестве партнера акции, предоставляющего бесплатную шаурму, указана сеть «Гриль № 1». В одной из точек ИА «Банкфакс» подтвердили, что купон, который рассылают участникам акции, действительно дает право на приготовление шаурмы.

Отметим, что на пресс-конференции за несколько дней до выборов алтайские коммунисты также сообщили о готовности не признать выборы при условии серьезных нарушений и устроить митинг протеста. Персек крайкома Мария Прусакова и руководитель исполкома реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев на сессии АКЗС в конце августа заявили, что для непризнания результатов им будет достаточно высокого процента проголосовавших досрочно избирателей. В качестве лимита называлась цифра в 5 % «досрочки», которая, очевидно, была преодолена еще 8 сентября. Таким образом сразу три парламентские партии могут отказать нынешним выборам в Барнаульскую гордуму в легитимности.


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Комментарий

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Комментариев 31
Дашка

10.09.2017 18:57

Ой,какие взросленькие стали)))Работать бы научились,прежде чем что-то говорить.
Лена

10.09.2017 19:01

Неужели разумности совсем не осталось среди нас...всегда хотим какой-то халявы.
Лев Владимирович Липунов

10.09.2017 19:02

О как......
А ты Маер как думаешь, кто звонил?
- Думаю Даша сибирячка или Макс и Димкой из Барнаула
Киря

10.09.2017 19:02

У людей от безделья уже совсем крышу сносит.
Барнаулец

10.09.2017 19:02

Дашка иди к костяну
Анастасия

10.09.2017 19:05

Работать нужно партиям, тогда их будут замечать.. и никаких розыгрышей не нужно будет .
Кот

10.09.2017 19:06

Да плевать на вас на всех, дармоедов, ни от кого толку нет....поэтому и не хожу никогда голосовать!!!!
Димка из Барнаула

10.09.2017 19:07

Анастасия, ты ж сучка, звонила с 499 симки
Матроскин

10.09.2017 19:09

Кот писал(а):
ни от кого толку нет....


Что больше толку яйца на солнышке лёжа, лизать?))))
За печеньки

10.09.2017 19:16

То есть за шаурмятню свободу и социальное благополучие продали.Быдляки.
Кyм

10.09.2017 19:29

Вот у меня в 04,всё под контролем,все голосуют , так,как,мною сказано!
Переживающий

10.09.2017 20:09

Не понятно, почему лимит "досрочки" в Алтайском крае – 5%....

По словам Эллы Памфиловой, если "досрочка" составляет более 1% - это уже нонсенс…
7 сентября член ЦИК России Александр Кинёв прибыл в Барнаул с рабочим визитом. Основная цель поездки – объективная оценка и анализ подготовки к проведению избирательной кампании, в том числе хода досрочного голосования на выборах депутатов Барнаульской городской Думы
Александр Кинёв сообщил, что если число досрочно проголосовавших превысит один процент, на избирательном участке будет произведен отдельный подсчет голосов. В планы члена ЦИК России входит личное присутствие при этой процедуре на нескольких избирательных участках при подведении итогов голосования.
И как член ЦИК Кинёв сможет присутствовать на всех участках, если по имеющимся у нас данным, в большинстве избирательных участках города Барнаула, процент "досрочки" составляет в районе 4%...
Как будто, весь город решил куда-то уехать,

10.09.2017 20:26

20:00 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о нарушениях на выборах в Барнауле. Он обратил внимание на аномально высокую явку во время досрочного голосования на выборах в гордуму.

«В Барнауле — уже пять-шесть процентов „досрочки“. Как будто, весь город решил куда-то уехать, поэтому голосовал досрочно. Нечто похожее происходит и в других регионах, — сказано в заявлении Зюганова на сайте партии. — Нашей команде дана жесткая установка: контролировать до последнего и получить копию протокола на каждом участке. Если кто-то будет уклоняться от выдачи копий протокола и станет халтурить (а вся основная халтура совершается в ТИКах), то у нас будет реальная возможность сказать, что мы такие выборы признать не можем».
гость

10.09.2017 20:56

Почему БЮЛЛЕТЕ́НЬ напечатан на фуфлыжной бумаге?
Когда опускаешь в КОИб (Элетронный считыватель) бюллетень ,в перевернутом виде все поставленные галочки за кандидатов просвечиваются и их видит рядом стоящий, Попросил , чтоб отвернулся данный наблюдатель, на что он ответил, что не запоминает , и что память у него короткая.

Тут много фантазий для злоупотреблений?
Г Зюганов: Будем сильными, умными и здоровыми – справимся с трудностями. ...

10.09.2017 21:13

С избирательного участка Москвы

-Я считаю, что власть сама заинтересована, чтобы выборы были открытыми и честными. К сожалению, некоторые узнали только за два дня, что выборы состоятся в их регионе. Многие газеты или телепередачи, вообще, не освещали эту тему», - с горечью отметил Г.А. Зюганов.

«Я поражался, что уже все обсудили. Сто раз Украину, сто пятьдесят раз Сирию и двести раз Трампа. А то, что в стране проходят выборы, есть реальная программа, что кризис усугубляется, что страна требует иной финансово-экономической и социальной политики, об этом ни гу-гу, - продолжил Геннадий Андреевич. - Даже на ведущих телеканалах, где по три-четыре часа талдычили об одном и том же, вместо того, чтобы понять, что главная причина, что нас обкладывают санкциями и унижают, во внутренней ситуации. Будем сильными, умными и здоровыми – справимся с трудностями. В противном случае – нас и дальше будут топтать, унижать, обыскивать посольство и загонять в угол».+

«Мы готовы к конструктивной работе и считаем, что выборы в этом отношении – очень удобное время, когда можно исправить ситуацию бюллетенем. Мы за это. Желаю Вам всем успеха», - сказал он в завершении.
Гость

10.09.2017 21:21

Почему в Интернете не было информации, для ознакомления с кандидатами в депутаты по конкретному округу??? Было желание посмотреть "компромат" на каждого участника.
Звонил, на горячую линию 631665, один ответить не мог, пригласили второго, второй объяснял где на сайте города спрятана данная информация.
Причем там дана информация по всему городу, но только для тех у кого установлен на ПК Верд, надо скачать , и искать каждого кандидата к определенному округу ну я думаю, выборкой надо было заниматься не менее двух часов. То есть информация скудная только на избирательном участке. Чтоб люди голосовали как в спортлото, на угад, не осознано.
Это сделано специально? Или нет?
Дашка-душуня

10.09.2017 21:22

В настоящее время в Бийске на одном из участков определились два лидера голосования – это «оппозиционер» Евгений Корчагин и глава Бийска Лидия Громогласова. Причем за Евгения Корчагина отдано голосов значительно больше (в два раза), чем за Лидию Громогласову.
Педироссы края: -НЕ ПУЩАТЬ!

10.09.2017 21:47


Тайга.инфо‏
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В Алтайском крае не дают отдельно считать досрочку и снимать на видео подсчет голосов




Гость

10.09.2017 21:48

Ни кто н не скажет , как в Рубцовске ?!
Из столицы Сибири...

10.09.2017 21:52

Представитель КПРФ, советник мэра Новосибирска Сергей Клестов выигрывает на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №21. Согласно данным компартии, он получает 47,14% голосов. Вторым идет представитель «Единой России», девелопер Александр Бойко с 25,23%.
Михаил Беднаржевский

10.09.2017 21:58

Посмотрел сюжет в «Событиях недели» о том, как преобразилась Москва за последние пять лет.

А можно Собянина в Барнаул на годик?

Гость

10.09.2017 22:04

Вчера на домашний нам тоже звонили. Удивилась, поняла, что подвох какой_то. По кандидатам тоже полная хрень. Никакой информации. Только про локтева известно, что выдвигался. Про династию понятно. У них денег - куры не клюют. Против мальчика ничего против не имею. Но категорически против преемственности во власти. К этому все идёт
УЖОС... да и только. (Ты как думаешь НОД-дуроча??!!)

10.09.2017 22:06

«ПОЛИТСИБРУ»: Бюллетени по досрочному голосованию, аннулированные на избирательном участке № 249 в Барнауле, члены избирательной комиссии попытались признать утраченными.

Как сообщила кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы по округу № 19 (в него входит УИК № 249) от «Справедливой России» Марина Афанасьева, бюллетени пытались внести в протокол и признать утраченными, чтобы списать их.

Сегодня утром 42 бюллетеня, поданных на досрочном голосовании на участке № 249, были аннулированы, так как на них не было печати избирательной комиссии. По словам члена окружной избирательной комиссии № 19 Жоржа Михайлова, бюллетени были погашены, при подведении итогов голосования они должны быть признаны недействительными.
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Появление бюллетеней без печатей могло произойти из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей членами участковой избирательной комиссии, считают юристы.
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P/S : А КОГО ГРЕБЁТ ЧУЖОЕ ГОРЕ? ТУПАРЬ НА ТУПАРЕ.
гость

10.09.2017 22:23

Гость писал(а):
Это сделано специально?

Действительно, информации о выборах в городе -ноль! Старый сайт был не очень, а сейчас вообще ничего не найти. Видимо, разработчикам нарочно была дана установка создать сайт, на котором вроде бы формально есть какие-то материалы, но пользователь не сможет отыскать нужное.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

10.09.2017 22:29

Евгений Корчагин опережает Лидию Громогласову на участках голосования в Бийске (обновлено)

Евгений Корчагин опережает Лидию Громогласову на участках голосования в Бийске (обновлено)
ВЫБОРЫ21:09, 10.09.2017.
На всех избирательных участках Бийска в настоящее время идет подсчет голосов.

Корреспондент «Бийского рабочего» сейчас находится на участке № 301, расположенном в главном корпусе педагогического университета.

Как сообщили в участковой избирательной комиссии, на этом участке зарегистрировано 584 потенциальных избирателя. 29 из них проголосовали досрочно, 142 на территории участка. Для голосования на дому ни одной заявки не поступило.

В настоящее время на этом участке определились два лидера голосования – это «оппозиционер» Евгений Корчагин и глава Бийска Лидия Громогласова. Причем за Евгения Корчагина отдано голосов значительно больше (в два раза), чем за Лидию Громогласову.

Согласно информации, поступившей с участка № 299, там также лидирует Евгений Корчагин — он опережает Лидию Громогласову более чем в два раза (результаты соответственно — 174 и 74 голоса).

Обновлено в 22.03. Только что появилась информация с еще двух избирательных участков. На участке № 304 за Евгения Корчагина отдано 92 голоса, за Лидию Громогласову — 17. А вот на участке 292 два лидера поменялись местами: впереди Лидия Громогласова (80 голосов), за ней — Евгений Корчагин (49 голосов).
Аннулированные бюллетени

10.09.2017 22:33

21+21 в Барнауле попытались признать утраченными ОДНАКО ГОСПОЖА АКИМОВА ПРИЗНАЛА ИХ -КАК НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА- в интервью на видео Катунь -24 выглядит она весьма лирично.
Последние данные из Новосибирска

10.09.2017 22:40

: на выборах в заксобрание у КПРФ — 48,39%, у медведевской «Единой России» — 24,66% http://tayga.info/136325

критик соседов

10.09.2017 22:44

Точные итоги относительно того, сколько избирателей посетило выборы, станут известны только 11 сентября. По данным же на 18:00, явка в регионе составила 22,19%. В абсолютном выражении это 383 012 человек. Среди трех крупнейших городов края к этому же времени активнее всего голосовали жители Рубцовска — к 18:00 явка здесь составила 19,28%. В Барнауле на выборы к этому же моменту пришли 17,71% избирателей, а в Бийске — 18,32% избирателей.
патриот

10.09.2017 22:46

КАРЛИНУ и ДУГИНУ - ПОЗОР! ЛЮДИ вам НЕ ДОВЕРЯЮТ!
А мгЕР -троликам недоноскам, Что?

10.09.2017 22:52

патриот писал(а):
КАРЛИНУ и ДУГИНУ


Почёт и Уважуха)))))
Deckman

10.09.2017 23:03

Все партии - дерьмо! Все государства - концлагеря!