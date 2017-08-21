Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты

10.09.2017 18:48
Алтайское реготделение ЛДПР может не признать результаты выборов в Барнаульскую гордуму из-за случившегося накануне обзвона избирателей с несоответствующим действительности сообщением о снятии партии с выборов. Если злоумышленников не вычислят в течение суток, «жириновцы» готовы пойти на крайние меры. В то же время КПРФ сообщает о возможном подкупе избирателей со стороны одного из конкурентов. В обоих случаях заявления направлены в правоохранительные органы.
Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой реготделения ЛДПР, партийцам удалось выяснить, что записи с объявлением от имени избиркома Барнаула о снятии с регистрации списка ЛДПР на выборах в гордуму распространялись с телефонных номеров: +7(499)350-41-81, +7(3852)350-722 и +7(3852)223-507. Такие послания дублировались в течение «дня тишины» и в виде sms.
«Жириновцы» считают, что эта деятельность нарушает целый ряд конституционных прав граждан, в том числе право на неприкосновенность частной и семейной жизни. «Нарушено положение ст. 32 Конституции РФ (регламентирует право граждан участвовать в управлении делами государства и в выборах – здесь и далее прим. ред. БФ), так как влечет за собой формирование у избирателей искаженного представления о списках кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Нарушены и права самих кандидатов. Также действия «черных пиарщиков» как минимум подпадают под ст. 5.10, 5.12, 5.13 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах, непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации), а еще ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», – сказано в сообщении.
ЛДПР направила обращения в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в краевое Управление ФСБ, главному Федеральному инспектору по Алтайскому краю Юрию Земскому и председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой провести оперативное расследование и найти преступников. Как заявила на пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова, аналогичные обращения были направлены из КИК. В ЛДПР считают, что найти нарушителей нужно как можно быстрее. «Такие случаи политического телефонного терроризма обычно расследуются силовыми структурами в течение суток. Если полиция сейчас не найдет виноватых – значит, будет понятно, кто заказчик всего этого грязного спектакля. Мы готовы не признавать результат выборов в Барнауле», - прокомментировала депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова.
В то же время представители КПРФ направили жалобу в связи с возможным подкупом избирателей со стороны другой партии. Якобы у здания АлтГТУ в Барнауле распространялись листовки с призывом принять участие в акции «Я молодой, и мне не все равно», в рамках которой необходимо проголосовать за определенную партию, сфотографировать бюллетень и отправить снимок на аккаунт в мессенджере WhatsApp. В обмен участникам акции обещают шаурму (гарантированный подарок) и шанс выиграть iPhone 7. В качестве партнера акции, предоставляющего бесплатную шаурму, указана сеть «Гриль № 1». В одной из точек ИА «Банкфакс» подтвердили, что купон, который рассылают участникам акции, действительно дает право на приготовление шаурмы.
Отметим, что на пресс-конференции за несколько дней до выборов алтайские коммунисты также сообщили о готовности не признать выборы при условии серьезных нарушений и устроить митинг протеста. Персек крайкома Мария Прусакова и руководитель исполкома реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев на сессии АКЗС в конце августа заявили, что для непризнания результатов им будет достаточно высокого процента проголосовавших досрочно избирателей. В качестве лимита называлась цифра в 5 % «досрочки», которая, очевидно, была преодолена еще 8 сентября. Таким образом сразу три парламентские партии могут отказать нынешним выборам в Барнаульскую гордуму в легитимности.
10.09.2017 18:57
10.09.2017 19:01
10.09.2017 19:02
А ты Маер как думаешь, кто звонил?
- Думаю Даша сибирячка или Макс и Димкой из Барнаула
10.09.2017 19:02
10.09.2017 19:02
10.09.2017 19:05
10.09.2017 19:06
10.09.2017 19:07
10.09.2017 19:09
Что больше толку яйца на солнышке лёжа, лизать?))))
10.09.2017 19:16
10.09.2017 19:29
10.09.2017 20:09
По словам Эллы Памфиловой, если "досрочка" составляет более 1% - это уже нонсенс…
7 сентября член ЦИК России Александр Кинёв прибыл в Барнаул с рабочим визитом. Основная цель поездки – объективная оценка и анализ подготовки к проведению избирательной кампании, в том числе хода досрочного голосования на выборах депутатов Барнаульской городской Думы
Александр Кинёв сообщил, что если число досрочно проголосовавших превысит один процент, на избирательном участке будет произведен отдельный подсчет голосов. В планы члена ЦИК России входит личное присутствие при этой процедуре на нескольких избирательных участках при подведении итогов голосования.
И как член ЦИК Кинёв сможет присутствовать на всех участках, если по имеющимся у нас данным, в большинстве избирательных участках города Барнаула, процент "досрочки" составляет в районе 4%...
10.09.2017 20:26
«В Барнауле — уже пять-шесть процентов „досрочки“. Как будто, весь город решил куда-то уехать, поэтому голосовал досрочно. Нечто похожее происходит и в других регионах, — сказано в заявлении Зюганова на сайте партии. — Нашей команде дана жесткая установка: контролировать до последнего и получить копию протокола на каждом участке. Если кто-то будет уклоняться от выдачи копий протокола и станет халтурить (а вся основная халтура совершается в ТИКах), то у нас будет реальная возможность сказать, что мы такие выборы признать не можем».
10.09.2017 20:56
Когда опускаешь в КОИб (Элетронный считыватель) бюллетень ,в перевернутом виде все поставленные галочки за кандидатов просвечиваются и их видит рядом стоящий, Попросил , чтоб отвернулся данный наблюдатель, на что он ответил, что не запоминает , и что память у него короткая.
Тут много фантазий для злоупотреблений?
10.09.2017 21:13
-Я считаю, что власть сама заинтересована, чтобы выборы были открытыми и честными. К сожалению, некоторые узнали только за два дня, что выборы состоятся в их регионе. Многие газеты или телепередачи, вообще, не освещали эту тему», - с горечью отметил Г.А. Зюганов.
«Я поражался, что уже все обсудили. Сто раз Украину, сто пятьдесят раз Сирию и двести раз Трампа. А то, что в стране проходят выборы, есть реальная программа, что кризис усугубляется, что страна требует иной финансово-экономической и социальной политики, об этом ни гу-гу, - продолжил Геннадий Андреевич. - Даже на ведущих телеканалах, где по три-четыре часа талдычили об одном и том же, вместо того, чтобы понять, что главная причина, что нас обкладывают санкциями и унижают, во внутренней ситуации. Будем сильными, умными и здоровыми – справимся с трудностями. В противном случае – нас и дальше будут топтать, унижать, обыскивать посольство и загонять в угол».+
«Мы готовы к конструктивной работе и считаем, что выборы в этом отношении – очень удобное время, когда можно исправить ситуацию бюллетенем. Мы за это. Желаю Вам всем успеха», - сказал он в завершении.
10.09.2017 21:21
Звонил, на горячую линию 631665, один ответить не мог, пригласили второго, второй объяснял где на сайте города спрятана данная информация.
Причем там дана информация по всему городу, но только для тех у кого установлен на ПК Верд, надо скачать , и искать каждого кандидата к определенному округу ну я думаю, выборкой надо было заниматься не менее двух часов. То есть информация скудная только на избирательном участке. Чтоб люди голосовали как в спортлото, на угад, не осознано.
Это сделано специально? Или нет?
10.09.2017 21:22
10.09.2017 21:47
Тайга.инфо
@taygainfo
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В Алтайском крае не дают отдельно считать досрочку и снимать на видео подсчет голосов
10.09.2017 21:48
10.09.2017 21:52
10.09.2017 21:58
А можно Собянина в Барнаул на годик?
10.09.2017 22:04
10.09.2017 22:06
Как сообщила кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы по округу № 19 (в него входит УИК № 249) от «Справедливой России» Марина Афанасьева, бюллетени пытались внести в протокол и признать утраченными, чтобы списать их.
Сегодня утром 42 бюллетеня, поданных на досрочном голосовании на участке № 249, были аннулированы, так как на них не было печати избирательной комиссии. По словам члена окружной избирательной комиссии № 19 Жоржа Михайлова, бюллетени были погашены, при подведении итогов голосования они должны быть признаны недействительными.
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Появление бюллетеней без печатей могло произойти из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей членами участковой избирательной комиссии, считают юристы.
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P/S : А КОГО ГРЕБЁТ ЧУЖОЕ ГОРЕ? ТУПАРЬ НА ТУПАРЕ.
10.09.2017 22:23
Действительно, информации о выборах в городе -ноль! Старый сайт был не очень, а сейчас вообще ничего не найти. Видимо, разработчикам нарочно была дана установка создать сайт, на котором вроде бы формально есть какие-то материалы, но пользователь не сможет отыскать нужное.
10.09.2017 22:29
Евгений Корчагин опережает Лидию Громогласову на участках голосования в Бийске (обновлено)
ВЫБОРЫ21:09, 10.09.2017.
На всех избирательных участках Бийска в настоящее время идет подсчет голосов.
Корреспондент «Бийского рабочего» сейчас находится на участке № 301, расположенном в главном корпусе педагогического университета.
Как сообщили в участковой избирательной комиссии, на этом участке зарегистрировано 584 потенциальных избирателя. 29 из них проголосовали досрочно, 142 на территории участка. Для голосования на дому ни одной заявки не поступило.
В настоящее время на этом участке определились два лидера голосования – это «оппозиционер» Евгений Корчагин и глава Бийска Лидия Громогласова. Причем за Евгения Корчагина отдано голосов значительно больше (в два раза), чем за Лидию Громогласову.
Согласно информации, поступившей с участка № 299, там также лидирует Евгений Корчагин — он опережает Лидию Громогласову более чем в два раза (результаты соответственно — 174 и 74 голоса).
Обновлено в 22.03. Только что появилась информация с еще двух избирательных участков. На участке № 304 за Евгения Корчагина отдано 92 голоса, за Лидию Громогласову — 17. А вот на участке 292 два лидера поменялись местами: впереди Лидия Громогласова (80 голосов), за ней — Евгений Корчагин (49 голосов).
10.09.2017 22:33
10.09.2017 22:40
10.09.2017 22:44
10.09.2017 22:46
10.09.2017 22:52
Почёт и Уважуха)))))
10.09.2017 23:03