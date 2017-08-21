Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты

Алтайское реготделение ЛДПР может не признать результаты выборов в Барнаульскую гордуму из-за случившегося накануне обзвона избирателей с несоответствующим действительности сообщением о снятии партии с выборов. Если злоумышленников не вычислят в течение суток, «жириновцы» готовы пойти на крайние меры. В то же время КПРФ сообщает о возможном подкупе избирателей со стороны одного из конкурентов. В обоих случаях заявления направлены в правоохранительные органы.

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой реготделения ЛДПР, партийцам удалось выяснить, что записи с объявлением от имени избиркома Барнаула о снятии с регистрации списка ЛДПР на выборах в гордуму распространялись с телефонных номеров: +7(499)350-41-81, +7(3852)350-722 и +7(3852)223-507. Такие послания дублировались в течение «дня тишины» и в виде sms.

«Жириновцы» считают, что эта деятельность нарушает целый ряд конституционных прав граждан, в том числе право на неприкосновенность частной и семейной жизни. «Нарушено положение ст. 32 Конституции РФ (регламентирует право граждан участвовать в управлении делами государства и в выборах – здесь и далее прим. ред. БФ), так как влечет за собой формирование у избирателей искаженного представления о списках кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Нарушены и права самих кандидатов. Также действия «черных пиарщиков» как минимум подпадают под ст. 5.10, 5.12, 5.13 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах, непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации), а еще ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», – сказано в сообщении.

ЛДПР направила обращения в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в краевое Управление ФСБ, главному Федеральному инспектору по Алтайскому краю Юрию Земскому и председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой провести оперативное расследование и найти преступников. Как заявила на пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова, аналогичные обращения были направлены из КИК. В ЛДПР считают, что найти нарушителей нужно как можно быстрее. «Такие случаи политического телефонного терроризма обычно расследуются силовыми структурами в течение суток. Если полиция сейчас не найдет виноватых – значит, будет понятно, кто заказчик всего этого грязного спектакля. Мы готовы не признавать результат выборов в Барнауле», - прокомментировала депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова.

В то же время представители КПРФ направили жалобу в связи с возможным подкупом избирателей со стороны другой партии. Якобы у здания АлтГТУ в Барнауле распространялись листовки с призывом принять участие в акции «Я молодой, и мне не все равно», в рамках которой необходимо проголосовать за определенную партию, сфотографировать бюллетень и отправить снимок на аккаунт в мессенджере WhatsApp. В обмен участникам акции обещают шаурму (гарантированный подарок) и шанс выиграть iPhone 7. В качестве партнера акции, предоставляющего бесплатную шаурму, указана сеть «Гриль № 1». В одной из точек ИА «Банкфакс» подтвердили, что купон, который рассылают участникам акции, действительно дает право на приготовление шаурмы.

Отметим, что на пресс-конференции за несколько дней до выборов алтайские коммунисты также сообщили о готовности не признать выборы при условии серьезных нарушений и устроить митинг протеста. Персек крайкома Мария Прусакова и руководитель исполкома реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев на сессии АКЗС в конце августа заявили, что для непризнания результатов им будет достаточно высокого процента проголосовавших досрочно избирателей. В качестве лимита называлась цифра в 5 % «досрочки», которая, очевидно, была преодолена еще 8 сентября. Таким образом сразу три парламентские партии могут отказать нынешним выборам в Барнаульскую гордуму в легитимности.