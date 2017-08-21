×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Юбилей отлили в бетоне

37 |
Есть мнение
Бывшие руководители алтайских бизнес-изданий о кризисе жанра: «К сожалению, в экономике много политики»
12
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

96

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Список лидеров голосования на выборах депутатов Думы Бийска
По предварительным данным, единороссы победили на 19 округах в Барнауле
Да пребудет с нами Сила!
Аннулированные бюллетени в Барнауле попытались признать утраченными


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
74
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

73
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Общественники, кандидаты и инсайдеры называют предварительные результаты выборов в Алтайском крае

Общественники, кандидаты и инсайдеры называют предварительные результаты выборов в Алтайском крае

10.09.2017 22:52

В разных источниках появляются первые данные об итогах голосования, которые пока не являются официальными. Пока ГАС «Выборы» держит паузу, не предоставляя данные по итоговой явке и первым результатам, ИА «Банкфакс» публикует сводную интерпретацию результатов голосования на муниципальных выборах 10 сентября в Алтайском крае.

Предварительные результаты пока предоставляются разрозненно – лишь по отдельным участкам. По наиболее представительным на текущий момент данным портала «СМС-ЦИК», по усредненным результатам обработки восьми протоколов (УИКи № 247, 246, 223, 200, 107, 58, 32, 18) в Барнауле ЕР получает 48,1 % голосов, КПРФ – 17,85 %, ЛДПР – 12,23 %, СР – 11,99 %,  «Яблоко» - 5,2 %, «Патриоты России» - 1,8 %. Недействительных бюллетеней – 2,83 %. Такие данные предоставили наблюдатели «Голоса». Представитель движения Станислав Андрейчук сообщил, что в рамках досрочного голосования за ЕР проголосовали 63,5 %, исходя из данных 40 УИКов.

Кроме того, по данным ИА «Банкфакс», на одном из барнаульских УИКов округа № 18 голоса, отданные за партии, распределились так: «Единая Россия» - 57 %, КПРФ – 18 %, «Яблоко» и ЛДПР – по 8,5 %, «Справедливая Россия» - немногим более 6 %, «Патриоты России» - около 2 %. На другом УИКе округа № 4 ЕР получила 139 голосов, КПРФ – 62, ЛДПР – 56, СР – 42, «Яблоко» - 9, «Патриоты России» - 1 голос. Победу на участке одержал единоросс Сергей Струченко (128 голосов). Также, как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ЛДПР, данные экзит-поллов говорят о том, что на округе № 8 по сумме опросов на двух участках ЕР получит 40 голосов, ЛДПР – 32, КПРФ – 21, СР – 20.

По предварительным данным, по 19 одномандатным округам из 20-и победу одержали кандидаты-единороссы. Единственное поражение потерпела Лидия Некрасова на округе № 7, где победу одержал самовыдвиженец Андрей Солодилов, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Персек крайкома КПРФ Мария Прусакова опубликовала в Facebook фото протокола по одному из участков в Бийске, где за КПРФ проголосовали 150 человек, за «Единую Россию» - 92 человека, за «Справедливую Россию» - 47 человек, за ЛДПР – 41 человек. По данным «Банкфакса», в наукограде КПРФ имеет неплохие шансы обойти ЕР по общему числу голосов. Также, по данным г-жи Прусаковой, скандально известный кандидат-одномандатник Евгений Корчагин победил действующую главу города Лидию Громогласову на пяти участках из семи округа № 6, что может стать сенсацией этих выборов.

В Рубцовске «Единая Россия», по данным «Банкфакса», лишь немного опережает КПРФ. Однако есть сведения, что коммунисты сумели получить три одномандатных округа на выборах в Рубцовский горсовет.

Отметим, что итоговое соотношение голосов и результаты могут достаточно серьезно отличаться.

Добавим, что всего 10 сентября в Алтайском крае прошли основные выборы депутатов представительных органов муниципальных в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и 46 муниципальных районах. В 544 городских и сельских поселениях прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кроме того прошли повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы).

До выборов и в сам день голосования 10 сентября партии заявляли о множестве нарушений, которые стали поводом для обращения в правоохранительные органы и избирательные комиссии разных уровней. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» могут не признать итоги выборов. Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая.


Другие новости по этой теме:

 Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты
 К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %
 В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования
 От листка до звонка: накануне выборов на Алтае разошлись несколько тиражей «черной» агитации

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 16
Идеалистка

10.09.2017 23:02

Вообще и следовало ожидать,что ер победят. Других партий не видно и не слышно было. Каким образом бы они победили?
Даша Сибирячка

10.09.2017 23:04

Достойные побеждают!!!Ждём точных результатов.
коммунист

10.09.2017 23:05

современные коммунисты - это пародия на коммунизм. ер активно работала с избирателями, поэтому закономерно и победила.
Димка из Барнаула

10.09.2017 23:06

щас придут тролли опозиционные начнут писать что всё куплено и на них просто давили и они не смогли победить...
Паланик

10.09.2017 23:08

Кто приложил больше усилий ,те их и оправдали !
гость

10.09.2017 23:11

Ну другим победить и не дадут, выборы - это игра в одни ворота, что называется. Вопрос в другом - при явке избирателей в 18-20% победа любой партии - пиррова. Люди, как говорится, "голосуют ногами" - и здесь комментарии излишни.
Пока говорите спасибо маргиналам, игнорам выборов.

10.09.2017 23:12

Димка из Барнаула писал(а):
тролли опозиционные начнут писать что всё куплено
Седьмой

10.09.2017 23:16

Ай-да Корчагин, ай-да сукин сын!))
Но...Это наш сукин сын))))

10.09.2017 23:18

Седьмой писал(а):
сукин сын
ЧЕМУ РАДУЕТЕСЬ, глупые тролики, сплошному нарушению законодательства РФ?

10.09.2017 23:25

на округе № 6 победил Евгений Корчагин. Причем, по словам кандидата в депутаты, сегодня вечером, когда велся подсчет голосов, его, в нарушение Закона, НЕ ПУСТИЛИ пустили на один из избирательных участков (школа № 1).
Аня

10.09.2017 23:44

Достойный результат правящей партии,даже не сомневалась
Рита

10.09.2017 23:47

Тот,то действительно работает, получает результат. Надежды людей оппавдываются
Ты ер0биздрик - задолбал своей скоморошей клиникой))))

10.09.2017 23:48

коммунист писал(а):
ер активно работала


Для затупливания ситуации ты - мелкая сошка - фейк-лузер)))

Ритулька)))

10.09.2017 23:50

Рита писал(а):
оппавдываются


Ты про свою оппу тут постишь?
Результат -Законным путём - результат!

10.09.2017 23:56

Аня писал(а):
Достойный результат правящей


Налицо - обыденное многолетнее наработанное мелкое шулерство политтехнологов партии думского большинства.
Мурмур

11.09.2017 02:03

Идеалистка писал(а):
Других партий не видно и не слышно было.

А другие партии не пилят бюджет на выборы