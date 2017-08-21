Общественники, кандидаты и инсайдеры называют предварительные результаты выборов в Алтайском крае

В разных источниках появляются первые данные об итогах голосования, которые пока не являются официальными. Пока ГАС «Выборы» держит паузу, не предоставляя данные по итоговой явке и первым результатам, ИА «Банкфакс» публикует сводную интерпретацию результатов голосования на муниципальных выборах 10 сентября в Алтайском крае.

Предварительные результаты пока предоставляются разрозненно – лишь по отдельным участкам. По наиболее представительным на текущий момент данным портала «СМС-ЦИК», по усредненным результатам обработки восьми протоколов (УИКи № 247, 246, 223, 200, 107, 58, 32, 18) в Барнауле ЕР получает 48,1 % голосов, КПРФ – 17,85 %, ЛДПР – 12,23 %, СР – 11,99 %, «Яблоко» - 5,2 %, «Патриоты России» - 1,8 %. Недействительных бюллетеней – 2,83 %. Такие данные предоставили наблюдатели «Голоса». Представитель движения Станислав Андрейчук сообщил, что в рамках досрочного голосования за ЕР проголосовали 63,5 %, исходя из данных 40 УИКов.

Кроме того, по данным ИА «Банкфакс», на одном из барнаульских УИКов округа № 18 голоса, отданные за партии, распределились так: «Единая Россия» - 57 %, КПРФ – 18 %, «Яблоко» и ЛДПР – по 8,5 %, «Справедливая Россия» - немногим более 6 %, «Патриоты России» - около 2 %. На другом УИКе округа № 4 ЕР получила 139 голосов, КПРФ – 62, ЛДПР – 56, СР – 42, «Яблоко» - 9, «Патриоты России» - 1 голос. Победу на участке одержал единоросс Сергей Струченко (128 голосов). Также, как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ЛДПР, данные экзит-поллов говорят о том, что на округе № 8 по сумме опросов на двух участках ЕР получит 40 голосов, ЛДПР – 32, КПРФ – 21, СР – 20.

По предварительным данным, по 19 одномандатным округам из 20-и победу одержали кандидаты-единороссы. Единственное поражение потерпела Лидия Некрасова на округе № 7, где победу одержал самовыдвиженец Андрей Солодилов, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Персек крайкома КПРФ Мария Прусакова опубликовала в Facebook фото протокола по одному из участков в Бийске, где за КПРФ проголосовали 150 человек, за «Единую Россию» - 92 человека, за «Справедливую Россию» - 47 человек, за ЛДПР – 41 человек. По данным «Банкфакса», в наукограде КПРФ имеет неплохие шансы обойти ЕР по общему числу голосов. Также, по данным г-жи Прусаковой, скандально известный кандидат-одномандатник Евгений Корчагин победил действующую главу города Лидию Громогласову на пяти участках из семи округа № 6, что может стать сенсацией этих выборов.

В Рубцовске «Единая Россия», по данным «Банкфакса», лишь немного опережает КПРФ. Однако есть сведения, что коммунисты сумели получить три одномандатных округа на выборах в Рубцовский горсовет.

Отметим, что итоговое соотношение голосов и результаты могут достаточно серьезно отличаться.

Добавим, что всего 10 сентября в Алтайском крае прошли основные выборы депутатов представительных органов муниципальных в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и 46 муниципальных районах. В 544 городских и сельских поселениях прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кроме того прошли повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы).

До выборов и в сам день голосования 10 сентября партии заявляли о множестве нарушений, которые стали поводом для обращения в правоохранительные органы и избирательные комиссии разных уровней. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» могут не признать итоги выборов. Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая.