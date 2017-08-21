«Избранные» партии прокомментировали итоги дня голосования в Алтайском крае

11.09.2017 12:31
Представители трех парламентских партий, получивших мандаты по итогам выборов 10 сентября в Алтайском крае, заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Однако в реготделениях планируют дальнейшие действия с разной степенью радикализма. Резче всего о выборах отозвались в КПРФ, где требуют отменить досрочные голоса. Наиболее мягко ситуацию оценили в ЛДПР, где уже готовы работать и в текущих условиях.
«Жириновцы» пока прокомментировали лишь итоги выборов в Барнаульскую гордуму, где партия набрала 13,03 % голосов. Это дает право на получение трех мандатов, в то время как ранее в БГД был всего один представитель ЛДПР. Вероятно, поэтому в сообщении пресс-службы не акцентируется внимание на нарушениях, хотя в партии уверены, что результат мог быть гораздо выше. «По предварительным исследованиям независимых экспертов до начала «черного пиара» ЛДПР в Барнауле набирала больше 20 %. Спасибо всем, кто все-таки отдал нашей партии свои голоса. А тех, кто поддался провокациям, уверяем – мы все равно будем отстаивать интересы барнаульцев в полную силу. Да, у нас могли пройти в городской парламент пять депутатов вместо трех. Значит, три человека будут работать за пятерых!» – обратился к горожанам лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин.
Более жесткая реакция последовала от «Справедливой России», где потребовали отменить итоги досрочного голосования на «аномальных» участках. «По Барнаулу противоречивое ощущение. С одной стороны мы улучшили свои результаты — по нашим подсчетам, три мандата получат Оксана Молодых, Егор Банщиков и Александр Обидин. Но, конечно же, по Барнаулу все решила «досрочка» — рассчитывали минимум на четыре места. Мы требовали отдельного подсчета голосов на тех участках, где досрочная явка была аномально высокой, писали заявления в избирательные комиссии. Сейчас занимаем такую позицию: там, где комиссии переусердствовали в «обработке» бюллетеней, требуем отмены досрочного голосования», — рассказал ИА «Банкфакс» руководитель исполкома реготделения СР Владислав Вакаев.
По его словам, в Бийске и Рубцовске не самый удачный результат партии объясняется тем, что «Справедливая Россия» выбрала нишу конструктивной оппозиции, поскольку ниша радикальной оппозиции была занята. «К сожалению, эта тактика не дала искомого результата. Вероятно, жители этих городов просто хотят выразить протест. Тем не менее мы не отойдем от этого курса», — сообщил г-н Вакаев. Он отметил, что во многих муниципалитетах в выборах участвовали молодые команды, которые набрались опыта и будут лучше готовы к новым кампаниям. В целом же представительство эсеров в муниципалитетах выросло.
Наиболее радикальную позицию заняли коммунисты. Персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова считает, что результаты выборов в Барнауле были сфальсифицированы. «Мы знаем, что по четырем одномандатным округам в Рубцовске победили кандидаты от КПРФ. Четыре – в Бийске. Наш кандидат Евгений Корчагин одержал громогласную победу над действующей главой Бийска. Поэтому ситуация, которая складывается в Барнауле, наглядно демонстрирует, что выборы здесь, очевидно, нелегитимны. Здесь результаты, которые мы видим по актам о досрочном голосовании, в несколько раз отличаются от результатов по итогам голосования 10 сентября. Причем в пользу кандидатов партии «Единая Россия». Поэтому я с уверенностью могу заявить, что мы будем проводить протестный митинг за отмену как минимум результатов досрочного голосования, так как они являются полной профанацией и фальсифицируют итоги выборов в Барнауле», — приводит «ПолитСибРу» слова г-жи Прусаковой.
Она добавила, что у партии есть претензии к результатам голосования в Новоалтайске, Первомайском районе, Ключевском районе. Однако это лишь предварительные результаты. «Наглядно видно, что результаты голосования складываются в нашу пользу именно в тех районах, где отсутствовало досрочное голосование. Видимо эти результаты – истинные результаты волеизъявления наших избирателей», — заключила персек.
Пока не известна позиция «Единой России» по результатам прошедших выборов. Известно лишь, что на пресс-конференции по итогам кампаний в Алтайском крае лидер реготделения Александр Романенко и руководитель алтайского исполкома Андрей Клюзов неоднозначно оценили итоги. В частности, г-н Клюзов о результатах партии в Бийске и Рубцовске заявил: «Забронзовели», — сообщается на канале «ПолитАлтай» в Telegram.
Фото: Илья Климентьев
11.09.2017 13:49
11.09.2017 13:51
11.09.2017 13:54
11.09.2017 13:55
11.09.2017 14:05
пЕши кто, что, где, когда.
Кто с кем и кто на ком))))
11.09.2017 14:08
11.09.2017 14:08
11.09.2017 14:08
11.09.2017 14:10
Вот она историческая суть ЛДПР, крикливого Вовы Жириновского и его соколов на местах.
11.09.2017 14:11
11.09.2017 14:12
11.09.2017 14:13
11.09.2017 14:14
11.09.2017 14:15
11.09.2017 14:15
11.09.2017 14:16
11.09.2017 14:16
ты о каком пожаре вякаешь? Это было так -огонёк в мангале)))
11.09.2017 14:18
11.09.2017 14:18
11.09.2017 14:19
11.09.2017 14:20
КПРФ недовольна тотальным нарушение выборного законодательства РФ.
О этом шла речь - загодя, ещё в предвыборный период.
11.09.2017 14:22
Возвращайся обратно туда до 18 марта.
11.09.2017 14:24
В следующие года за них уже никто не проголосует.
11.09.2017 14:24
11.09.2017 14:37
КПРФ -партия действия законными путями и средствами на данном периоде оппозиционной эпохи.
А ты предпочитаешь в идеальности Что: вилы? Кыннжалы? Дубину ?
Можешь со своими идеалами скакать на майдан.
11.09.2017 14:42
11.09.2017 14:43
11.09.2017 14:48
11.09.2017 14:55
КАПИПОСТ -гостя
11.09.2017 14:55
11.09.2017 15:04
Они ж на мультиках в мир пубертатный вступили.
Реалии для них - те же мультяшки стрелялки
11.09.2017 15:27
P/S фантазии на комментарии у вас уже тоже нет. Шутки про гвардейцев, были актуальны 10 лет назад...
11.09.2017 15:27
11.09.2017 15:29
11.09.2017 15:30
11.09.2017 15:30
11.09.2017 15:31
В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов
СМИ: до конца года Путин уволит десяток губернаторов
В администрации президента считают итоги выборов 10 сентября подтверждением правильности курса на обновление губернаторского корпуса и готовы продолжить эту работу, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника.
11.09.2017 15:32
11.09.2017 15:33
11.09.2017 15:35
11.09.2017 15:40
Читай Закон РФ, недоумок, " О политических партиях"
За ЕР нет ничего реального. Даже членов партии. ЕСТЬ корпоратив ответственных на своём месте чиновников -эффективных бюджетных менеджеров скучковавшихся под брендом "Единая Россия", занимающих доминирующее большинство в нижней палате Федерального Собрания -Государственной Думе РФ
11.09.2017 15:42
11.09.2017 16:09
11.09.2017 16:30
А чего ж вы их читаете, эти комментарии, если вам противно? Уже больше четырёх десятков прочли. Значит зудит в одном месте интерес
11.09.2017 17:34
11.09.2017 17:37
11.09.2017 17:39
11.09.2017 18:26
11.09.2017 18:50
11.09.2017 19:09
В Барнео,без учёта досрочки , у нас было бы одинаковое количество голосов с едростнёй!
То,что мы сделали Вальку Бредершу,огрызков яблока и поноса-и раньше не вызывало у КПРФ ни каких вопросов и сомнений!
Только коммунизм-реальная перспекива развития моей страны без оффшоров и оллигархов!
11.09.2017 19:39
11.09.2017 20:20
11.09.2017 20:46
Пора думать куда ранетки с яблоками девать, да картофель превращать в напиток
http://polkg.ru/catalog/pivovarenie/
11.09.2017 20:49
Тварь едроссовская!
11.09.2017 21:06
в близком преддверии ПРЕЗИДЕНТСКИХ чисток , объявленных на конец года ! ПЕ-РЕ-СТА-РА-ЛИСЬ ! Очень уж хотелось
закрепиться и в столице края - наверняка !
11.09.2017 21:34
Накануне президентского прореживания губер-корпуса медведь- единороссовского.
Мгер помощнички в коротких штанишках хорошо помогли...