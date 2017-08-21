×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

5 |
Есть мнение
Бывшие руководители алтайских бизнес-изданий о кризисе жанра: «К сожалению, в экономике много политики»
24
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

96

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

И снова золото! Юные бийские борцы повторили прошлогодний успех
Синоптики передают усиление ветра в Алтайском крае
В День города в Барнауле пройдет выставка ретроавтомобилей
Курьёзы единого дня голосования


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
74
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

73
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Избранные» партии прокомментировали итоги дня голосования в Алтайском крае

«Избранные» партии прокомментировали итоги дня голосования в Алтайском крае

11.09.2017 12:31

Выборы в Барнаульскую гордуму 10 сентября
Выборы в Барнаульскую гордуму 10 сентября

Представители трех парламентских партий, получивших мандаты по итогам выборов 10 сентября в Алтайском крае, заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Однако в реготделениях планируют дальнейшие действия с разной степенью радикализма. Резче всего о выборах отозвались в КПРФ, где требуют отменить досрочные голоса. Наиболее мягко ситуацию оценили в ЛДПР, где уже готовы работать и в текущих условиях.

«Жириновцы» пока прокомментировали лишь итоги выборов в Барнаульскую гордуму, где партия набрала 13,03 % голосов. Это дает право на получение трех мандатов, в то время как ранее в БГД был всего один представитель ЛДПР. Вероятно, поэтому в сообщении пресс-службы не акцентируется внимание на нарушениях, хотя в партии уверены, что результат мог быть гораздо выше. «По предварительным исследованиям независимых экспертов до начала «черного пиара» ЛДПР в Барнауле набирала больше 20 %. Спасибо всем, кто все-таки отдал нашей партии свои голоса. А тех, кто поддался провокациям, уверяем – мы все равно будем отстаивать интересы барнаульцев в полную силу. Да, у нас могли пройти в городской парламент пять депутатов вместо трех. Значит, три человека будут работать за пятерых!» – обратился к горожанам лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин.

Избиратели перед информационными стендами в Барнауле
Избиратели перед информационными стендами в Барнауле

Более жесткая реакция последовала от «Справедливой России», где потребовали отменить итоги досрочного голосования на «аномальных» участках. «По Барнаулу противоречивое ощущение. С одной стороны мы улучшили свои результаты — по нашим подсчетам, три мандата получат Оксана Молодых, Егор Банщиков и Александр Обидин. Но, конечно же, по Барнаулу все решила «досрочка» — рассчитывали минимум на четыре места. Мы требовали отдельного подсчета голосов на тех участках, где досрочная явка была аномально высокой, писали заявления в избирательные комиссии. Сейчас занимаем такую позицию: там, где комиссии переусердствовали в «обработке» бюллетеней, требуем отмены досрочного голосования», — рассказал ИА «Банкфакс» руководитель исполкома реготделения СР Владислав Вакаев.

По его словам, в Бийске и Рубцовске не самый удачный результат партии объясняется тем, что «Справедливая Россия» выбрала нишу конструктивной оппозиции, поскольку ниша радикальной оппозиции была занята. «К сожалению, эта тактика не дала искомого результата. Вероятно, жители этих городов просто хотят выразить протест. Тем не менее мы не отойдем от этого курса», — сообщил г-н Вакаев. Он отметил, что во многих муниципалитетах в выборах участвовали молодые команды, которые набрались опыта и будут лучше готовы к новым кампаниям. В целом же представительство эсеров в муниципалитетах выросло.

Наиболее радикальную позицию заняли коммунисты. Персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова считает, что результаты выборов в Барнауле были сфальсифицированы. «Мы знаем, что по четырем одномандатным округам в Рубцовске победили кандидаты от КПРФ. Четыре – в Бийске. Наш кандидат Евгений Корчагин одержал громогласную победу над действующей главой Бийска. Поэтому ситуация, которая складывается в Барнауле, наглядно демонстрирует, что выборы здесь, очевидно, нелегитимны. Здесь результаты, которые мы видим по актам о досрочном голосовании, в несколько раз отличаются от результатов по итогам голосования 10 сентября. Причем в пользу кандидатов партии «Единая Россия». Поэтому я с уверенностью могу заявить, что мы будем проводить протестный митинг за отмену как минимум результатов досрочного голосования, так как они являются полной профанацией и фальсифицируют итоги выборов в Барнауле», — приводит «ПолитСибРу» слова г-жи Прусаковой.

Она добавила, что у партии есть претензии к результатам голосования в Новоалтайске, Первомайском районе, Ключевском районе. Однако это лишь предварительные результаты. «Наглядно видно, что результаты голосования складываются в нашу пользу именно в тех районах, где отсутствовало досрочное голосование. Видимо эти результаты – истинные результаты волеизъявления наших избирателей», — заключила персек.

Пока не известна позиция «Единой России» по результатам прошедших выборов. Известно лишь, что на пресс-конференции по итогам кампаний в Алтайском крае лидер реготделения Александр Романенко и руководитель алтайского исполкома Андрей Клюзов неоднозначно оценили итоги. В частности, г-н Клюзов о результатах партии в Бийске и Рубцовске заявил: «Забронзовели», — сообщается на канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Фото: Илья Климентьев


Другие новости по этой теме:

 Внеплановый срыв: малые города Алтайского края стали ареной реальной борьбы оппозиции с «партией власти»
 Явка на выборы в Барнаульскую городскую думу не достигла 20 %, публикуются официальные итоги голосования
 Общественники, кандидаты и инсайдеры называют предварительные результаты выборов в Алтайском крае
 Партии заявляют о серьезных нарушениях на выборах в Барнауле и угрожают не признать результаты
 К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %
 В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования
 От листка до звонка: накануне выборов на Алтае разошлись несколько тиражей «черной» агитации

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 56
Ха=ха=ха

11.09.2017 13:49

То что СР просрали выборы в Бийске, полностью вина жополиза Гузеева.
гость

11.09.2017 13:51

Уважаемые упыри!!!!радуйтесь что хоть столько вам досталось!!митинги, протесты и прочая ерунда только очередная ересь!!!
Шифровальщик

11.09.2017 13:54

ЛДПР- лизо-дранный-проститутский регенерат!
гость

11.09.2017 13:55

ЛДПР сидит на попе ровно и не жужжит!!!только гражданка Прусакова бегает по митингам!!а о том как КПРФ и СР занимались подкупом почему то все молчат!!!
Ну, ты то какого хре-нна тут интригу гнёшь?

11.09.2017 14:05

гость писал(а):
а о том как КПРФ и СР занимались подкупом почему то все молчат!!!


пЕши кто, что, где, когда.
Кто с кем и кто на ком))))
Саша

11.09.2017 14:08

Если есть работа, есть и результат. Так стоит говорить о ситуации в регионе. Если ЕР работает, то за нее голосуют избиратели.. ее поддерживаю.
Димка из Барнаула

11.09.2017 14:08

Прусакова вроде девушка,а так себя ведёт не красиво..Какие-то жалобы строчит. Нужно достойно принимать поражение.
Хьюго Баскервиль

11.09.2017 14:08

Громодуровой и Гузееву - огромное спасибо за то что закопали свои партии собственными руками и мордами. Обоим придется стать честными людьми и работать. Годами как пиявки сидели на шее бюджета и гадили.
Чё не хотите, вместе со своим клоуном в последний вагон?)))

11.09.2017 14:10

...Наиболее мягко ситуацию оценили в ЛДПР, где уже готовы работать и в текущих условиях.

Вот она историческая суть ЛДПР, крикливого Вовы Жириновского и его соколов на местах.
Полит-попкорн

11.09.2017 14:11

Мне стыдно за все партии,кроме ЛДПР!Не набрали много голосов и спокойно рассудительно реагируют на это.В их сторону даже чёрные технологии приняли,но они не ноют и бросаются на единороссов. А всё почему?Потому что они понимают,что побеждает всегда сильнейший!
Ну, ты Диман, мля)))-красава

11.09.2017 14:12

Димка из Барнаула писал(а):
так себя ведёт не красиво
Сеня

11.09.2017 14:13

Если бы все занимались выборами активно то возможно процент и был бы больше. А сейчас нефиг вякать после пожара. Сидели сидели опомнились.
Что ? сык-сык на теле урозы Вовы Ж ))

11.09.2017 14:14

Полит-попкорн писал(а):
Мне стыдно за все партии,кроме ЛДПР
Сан

11.09.2017 14:15

КПРФ как всегда громче всех кричат , больше всех недовольны и всех готовы винить в поражении...
Пантум

11.09.2017 14:15

Самое интересное было в день голосование как срОВЦЫ пока сидели на избирательных участках строчили жалобы на все комиссии. Если вы не умете принимать достойно поражение нахрена вы лезете во власть?!
Макс

11.09.2017 14:16

Что может оппозиция...?? Быть под крылом Жириновского и больше ничего.. совсем ничего
Сеня арлекино,

11.09.2017 14:16

Сеня писал(а):
вякать после пожара.


ты о каком пожаре вякаешь? Это было так -огонёк в мангале)))
Марк

11.09.2017 14:18

ЕР завоевала свои позиции на выборах и продолжают активно работать в своем темпе. А не кудахчут
Для Сана

11.09.2017 14:18

Да эти красножопые всегда до последнего свою линию будут гнуть. Они наголову больные люди. Им нужно не в думу избираться, а в псих больницу
Арина

11.09.2017 14:19

Алтай начинает жить новой жизнью, новый виток, поворот событий. Пусть кандидаты придерживаются и реализуют свою программу в действительности. Мы их выбрали и вместе строим будущее
Запони, мгер-шут

11.09.2017 14:20

Сан писал(а):
больше всех недовольны


КПРФ недовольна тотальным нарушение выборного законодательства РФ.

О этом шла речь - загодя, ещё в предвыборный период.
Тебя из психушки голосовать выпускали?)))

11.09.2017 14:22

Для Сана писал(а):
а в псих больницу


Возвращайся обратно туда до 18 марта.
Идеалистка

11.09.2017 14:24

В этом году КПРФ однозначно свой авторитет понизила из-за постоянных судов и разборок.
В следующие года за них уже никто не проголосует.
Черный воронок

11.09.2017 14:24

Почему ЛДПР в 2016 стала второй, а в этот раз резкий провал? При том, что список возглавил ввж. Договорной матч ?
Это мнение идиотки)))

11.09.2017 14:37

Идеалистка писал(а):
КПРФ однозначно свой авторитет понизила из-за постоянных судов


КПРФ -партия действия законными путями и средствами на данном периоде оппозиционной эпохи.

А ты предпочитаешь в идеальности Что: вилы? Кыннжалы? Дубину ?
Можешь со своими идеалами скакать на майдан.
Ты за них, маркуша, кукарекаешь)))

11.09.2017 14:42

Марк писал(а):
не кудахчут
Димка из Барнаула, подскажи

11.09.2017 14:43

А Прусакова это кто? И что она ещё и девушка?
Для Димки барнаульского евнуха- да, девушка 33х лет)))

11.09.2017 14:48

Димка из Барнаула, подскажи писал(а):
И что она ещё и девушка?
Мгер педросята, прислушайтесь!!!

11.09.2017 14:55

Слышите ??? как задницы трещат сейчас по вертикали власти , с позором вас единоросы на всю страну Алтайский край прославили жулье

КАПИПОСТ -гостя
Марку

11.09.2017 14:55

Вы говорите "ЕР завоевала свои позиции на выборах и продолжают активно работать в своем темпе". Я вас умоляю.... о каких завоёванных позициях вы говорите? Учитывая полученный ЕР результат и никудышний процент явки, можно сказать, что позиции ЕР ниже плинтуса! А вы говорите "завоевала свои позиции" Вояки, мать вашу...
Какие вояки мгеровцы - тупые школота студии детской детской тележурналистики

11.09.2017 15:04

Марку писал(а):
Вояки, мать вашу...


Они ж на мультиках в мир пубертатный вступили.

Реалии для них - те же мультяшки стрелялки
Мнение обычного человека

11.09.2017 15:27

Неужели вся работа оппозиции ограничивается писаниной комментариев в интернете?Противно смотреть уже. Вы бы сходили помогли бабушке какой-нибудь,сделали бы субботник. Вместо этого вы сидите тут и строчите никому не интересные комментарии.
P/S фантазии на комментарии у вас уже тоже нет. Шутки про гвардейцев, были актуальны 10 лет назад...
Жанна

11.09.2017 15:27

Все равно ЕР показали себя достойно и на протяжении кампании и всех дет работы.Голосовать нужно только за них.Результаттивность вот главный фактор
...

11.09.2017 15:29

Критики много,а по делу сказать никак ??
Сергей Иванович

11.09.2017 15:30

ЕР просто взяла голоса и все. Ей даже воевать то не с кем. Потому что вокруг нет оппозиции кругом одни политические шлюхи. Если бы все работали нормально и помогали населению то эффект был бы. Но если работает только один на поле, то он только и получит.
Саша

11.09.2017 15:30

Знаете,лучше идти и делать реальные дела..неважно политические они или нет. ТАК И СТРОИТСЯ СТРАНА.Понимаете.А за ер реальнве и ресурсы и люди
Дембеля, приготовится к построению, для осмотра дембельских чумаданов

11.09.2017 15:31

СМИ сообщили об отставке 10 губернаторов после выборов‍

В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов

СМИ: до конца года Путин уволит десяток губернаторов
В администрации президента считают итоги выборов 10 сентября подтверждением правильности курса на обновление губернаторского корпуса и готовы продолжить эту работу, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника.
Молот

11.09.2017 15:32

Да едросята забрали все, моя партия кпфр это именно та команда которая должна заниматься всей страной
Сам не пробывал, умник - пионер

11.09.2017 15:33

Мнение обычного человека писал(а):
Вы бы сходили помогли бабушке какой-нибудь,сделали бы субботник.
Молоту

11.09.2017 15:35

Да ты посмотри сколько Путин и его команда сделала! как у тебя язык вообще поворачиваться такую парашу извергать! Я живу в России и могу сравнить что было в 90-х и как сейчас. А всякие вопли про то, что мы хуже всех - это ненавистники и предатели России.Ничего у вас, господа коммунисты, не выйдет. Путин - наш президент.Если вы не видите очевидных положительных изменений, то кто вам доктор?
ЧЕтай что пишешь, после обеда пива надулся

11.09.2017 15:40

Саша писал(а):
.А за ер реальнве и ресурсы и люди


Читай Закон РФ, недоумок, " О политических партиях"

За ЕР нет ничего реального. Даже членов партии. ЕСТЬ корпоратив ответственных на своём месте чиновников -эффективных бюджетных менеджеров скучковавшихся под брендом "Единая Россия", занимающих доминирующее большинство в нижней палате Федерального Собрания -Государственной Думе РФ
Давай, голубь, про путена потом

11.09.2017 15:42

Молоту писал(а):
Путин - наш президент.
ха-ха

11.09.2017 16:09

Давно живу на свете, в десятках, наверное, выборов участвовал. Но такого позорища, такой наглости властей не было никогда! Никакого оповещения о выборах!
обычному человеку

11.09.2017 16:30

Мнение обычного человека писал(а):
Неужели вся работа оппозиции ограничивается писаниной комментариев в интернете?Противно смотреть уже.

А чего ж вы их читаете, эти комментарии, если вам противно? Уже больше четырёх десятков прочли. Значит зудит в одном месте интерес
П

11.09.2017 17:34

Досрочка фальсифицирована и потому незаконна и подлежит отмене. И тогда реальная побкда у кпрф!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

11.09.2017 17:37

Позор едросам даже честно выборы провести не могут.Одна фальшивка. Они у власти значит им можно всё. Это моё мнение.
прокол в Москве и Подмосковье у ЕР

11.09.2017 17:39

http://echo.msk.ru/blog/corruption/2053294-echo/
Привет из Верх-Суетки

11.09.2017 18:26

А у нас выборы прошли на отлично!!! Избиратели ни чего не знали, кто кандидат в депутаты, кто этот человек, чем занимается, какова его позиция если станет депутатом. И даже сами кандидаты в депутаты за себя не пришли и не проголосовали!!! Заставила глава района ездить по домам с переносным ящиком членов УИК, кроме матов и того что ни кто ни чего не знает члены УИКов ни чего не услышали??? Из 3800 избирателей проголосовало чуть больше 27%, ПОЗОРИЩЕ НЕСУСВЕТНОЕ!!! Зато глава района заявила: "Все кто не пришёл на выборы, зимою будут дороги расчищать лопатами!". Из двух администраций проголосовало чуть больше 10 человек)))! И это выборы? Тем более администрация не собирается выплачивать дополнительную оплату и вознаграждение членам ТИК и УИК, ИДЁМ ВСЕЙ КОМИССИЕЙ В СУД. Вот так работает администрация Суетского района с избирателями))) БРАВО Единой России!!!
Женя.

11.09.2017 18:50

Где Малышев там и задница у едросов. Не уже ли партия не делает орг выводов !
Кyм

11.09.2017 19:09

Мои искренние поздравления Марии Прусаковой и моей партии -КПРФ,не зря мы вместе сражались с едростнёй!
В Барнео,без учёта досрочки , у нас было бы одинаковое количество голосов с едростнёй!
То,что мы сделали Вальку Бредершу,огрызков яблока и поноса-и раньше не вызывало у КПРФ ни каких вопросов и сомнений!
Только коммунизм-реальная перспекива развития моей страны без оффшоров и оллигархов!
пидарку бабе Шуре Рубанку 19.09

11.09.2017 19:39

не погань чужие ники, пидарас старый
Бронзовым МГЕР-попугайчикам для размышления

11.09.2017 20:20

«Да забронзовели! - более резко выразился о результатах глава исполкома Алтайского отделения ЕР Андрей Клюзов. – У нас много вопросов к внутренней организации партийных отделений в этих городах. Будем предпринимать соответствующие меры по реорганизации, реанимации, реновации. Все, что потребуется».
polkg.ru

11.09.2017 20:46

Ну их с это политикой.
Пора думать куда ранетки с яблоками девать, да картофель превращать в напиток
http://polkg.ru/catalog/pivovarenie/
Гость

11.09.2017 20:49

Кум,ты за оллигархов и оффшоры?
Тварь едроссовская!
Эндокринолог иногда летчик

11.09.2017 21:06

Конечно же вся случившаяся бадяга с досрочкой - результат болезненных метаний Алтайского руководства
в близком преддверии ПРЕЗИДЕНТСКИХ чисток , объявленных на конец года ! ПЕ-РЕ-СТА-РА-ЛИСЬ ! Очень уж хотелось
закрепиться и в столице края - наверняка !
Облажались, по самые ноздри в дерьмо влетели...

11.09.2017 21:34

Эндокринолог иногда летчик писал(а):
ПЕ-РЕ-СТА-РА-ЛИСЬ ! Очень уж хотелось


Накануне президентского прореживания губер-корпуса медведь- единороссовского.
Мгер помощнички в коротких штанишках хорошо помогли...