«Избранные» партии прокомментировали итоги дня голосования в Алтайском крае

Выборы в Барнаульскую гордуму 10 сентября

Представители трех парламентских партий, получивших мандаты по итогам выборов 10 сентября в Алтайском крае, заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Однако в реготделениях планируют дальнейшие действия с разной степенью радикализма. Резче всего о выборах отозвались в КПРФ, где требуют отменить досрочные голоса. Наиболее мягко ситуацию оценили в ЛДПР, где уже готовы работать и в текущих условиях.

«Жириновцы» пока прокомментировали лишь итоги выборов в Барнаульскую гордуму, где партия набрала 13,03 % голосов. Это дает право на получение трех мандатов, в то время как ранее в БГД был всего один представитель ЛДПР. Вероятно, поэтому в сообщении пресс-службы не акцентируется внимание на нарушениях, хотя в партии уверены, что результат мог быть гораздо выше. «По предварительным исследованиям независимых экспертов до начала «черного пиара» ЛДПР в Барнауле набирала больше 20 %. Спасибо всем, кто все-таки отдал нашей партии свои голоса. А тех, кто поддался провокациям, уверяем – мы все равно будем отстаивать интересы барнаульцев в полную силу. Да, у нас могли пройти в городской парламент пять депутатов вместо трех. Значит, три человека будут работать за пятерых!» – обратился к горожанам лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин.

Избиратели перед информационными стендами в Барнауле

Более жесткая реакция последовала от «Справедливой России», где потребовали отменить итоги досрочного голосования на «аномальных» участках. «По Барнаулу противоречивое ощущение. С одной стороны мы улучшили свои результаты — по нашим подсчетам, три мандата получат Оксана Молодых, Егор Банщиков и Александр Обидин. Но, конечно же, по Барнаулу все решила «досрочка» — рассчитывали минимум на четыре места. Мы требовали отдельного подсчета голосов на тех участках, где досрочная явка была аномально высокой, писали заявления в избирательные комиссии. Сейчас занимаем такую позицию: там, где комиссии переусердствовали в «обработке» бюллетеней, требуем отмены досрочного голосования», — рассказал ИА «Банкфакс» руководитель исполкома реготделения СР Владислав Вакаев.

По его словам, в Бийске и Рубцовске не самый удачный результат партии объясняется тем, что «Справедливая Россия» выбрала нишу конструктивной оппозиции, поскольку ниша радикальной оппозиции была занята. «К сожалению, эта тактика не дала искомого результата. Вероятно, жители этих городов просто хотят выразить протест. Тем не менее мы не отойдем от этого курса», — сообщил г-н Вакаев. Он отметил, что во многих муниципалитетах в выборах участвовали молодые команды, которые набрались опыта и будут лучше готовы к новым кампаниям. В целом же представительство эсеров в муниципалитетах выросло.

Наиболее радикальную позицию заняли коммунисты. Персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова считает, что результаты выборов в Барнауле были сфальсифицированы. «Мы знаем, что по четырем одномандатным округам в Рубцовске победили кандидаты от КПРФ. Четыре – в Бийске. Наш кандидат Евгений Корчагин одержал громогласную победу над действующей главой Бийска. Поэтому ситуация, которая складывается в Барнауле, наглядно демонстрирует, что выборы здесь, очевидно, нелегитимны. Здесь результаты, которые мы видим по актам о досрочном голосовании, в несколько раз отличаются от результатов по итогам голосования 10 сентября. Причем в пользу кандидатов партии «Единая Россия». Поэтому я с уверенностью могу заявить, что мы будем проводить протестный митинг за отмену как минимум результатов досрочного голосования, так как они являются полной профанацией и фальсифицируют итоги выборов в Барнауле», — приводит «ПолитСибРу» слова г-жи Прусаковой.

Она добавила, что у партии есть претензии к результатам голосования в Новоалтайске, Первомайском районе, Ключевском районе. Однако это лишь предварительные результаты. «Наглядно видно, что результаты голосования складываются в нашу пользу именно в тех районах, где отсутствовало досрочное голосование. Видимо эти результаты – истинные результаты волеизъявления наших избирателей», — заключила персек.

Пока не известна позиция «Единой России» по результатам прошедших выборов. Известно лишь, что на пресс-конференции по итогам кампаний в Алтайском крае лидер реготделения Александр Романенко и руководитель алтайского исполкома Андрей Клюзов неоднозначно оценили итоги. В частности, г-н Клюзов о результатах партии в Бийске и Рубцовске заявил: «Забронзовели», — сообщается на канале «ПолитАлтай» в Telegram.