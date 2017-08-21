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Главная Лента новостей Прокуратура не позволила руководству алтайского «СтройГАЗа» «забыть» об уволенных работниках

Прокуратура не позволила руководству алтайского «СтройГАЗа» «забыть» об уволенных работниках

11.09.2017 12:54

Прокуратура Октябрьского района Барнаула обнаружила серьезные нарушения трудового законодательства в СПП ОАО «СтройГАЗ». Юрлицо попыталось обелить себя перед надзорными органами, однако избежать юридической ответственности компании так и не удалось, сказано на сайте прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что около 100 работников при увольнении из компании так и не получили окончательный расчет. Кроме того, у «СтройГАЗа» имелась задолженность по заработной плате перед 220 действующими работниками. В связи с этим прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Рассмотрев его, главный Государственный инспектор труда вынесла постановление признать СПП ОАО «СтройГаз» виновным и назначить ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако в «СтройГАЗе» не согласились с таким решением и попытались его обжаловать в Октябрьском районном суде Барнаула. В качестве доводов компания заявила о наличии судебного запрета на отчуждение имущества и наложении ареста на счета. Суд в свою очередь признал аргументы несостоятельными, так как общество выплачивает работникам зарплату, а, следовательно, располагает средствами и для уволенных сотрудников. Алтайский краевой суд рассмотрел вновь поданную жалобу и согласился с выводами районного судьи, указав, что само по себе тяжелое финансовое положение юридического лица не освобождает его от ответственности перед своими работниками. Решение районного суда оставлено без изменения.

Напомним, что на сегодняшний день Арбитражный суд Алтайского края рассматривает больше десятка заявлений о банкротстве «СтройГАЗа». Первый иск был подан еще в сентябре 2016 года. Начиная с прошлого года, руководство и собственники строительной компании оценивали результаты деятельности АО как «неудовлетворительные». В то же время «усилия руководства ОАО «СтройГАЗ» направлены на исполнение всех обязательств перед бюджетом, заказчиками и инвесторами», отмечалось в отчете компании за II квартал. Также в нем указывалось, что предприятие «намерено вернуть объемы производства на прежний уровень».

Между тем 5 сентября текущего года Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел иск АО «Банк Финсервис» к депутату АКЗС и замдиректора компании «СтройГАЗ» Всеволоду Кондратьеву. Он вместе с бывшим гендиректором «СтройГАЗа» Евгением Лединым был поручителем по кредитам, которые банк в свое время выдал строительной компании. Еще ранее в ноябре 2016 года банк выступил инициатором банкротства ТД «СтройГАЗ-цемент». Заявление было мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед заявителем на сумму 228,5 млн рублей, говорится в материалах арбитража. В результате исковые требования банка к г-ну Кондратьеву суд удовлетворил и признал его банкротом. В отношении него начали полугодовую процедуру рестуктуризации долгов. Что касается банкротства г-на Ледина, - судебное заседание назначено на начало октября текущего года.


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Комментарий

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Комментариев 2
кошка

11.09.2017 14:02

когда этого слесаря-депутата (ну если он реально слесарь и бухает как слесарь) по миру пустят и в тюрьму посадят?
федор

11.09.2017 14:15

Все встает на свои места избранник народа, депутат Всеволод Кондратьев дурит народ, как и подобает настоящему депутату. Так что коллеги Всеволода по партии, по АКЗС будите лишать депутатского мандата Всеволода Кондратьева или как?