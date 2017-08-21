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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Операция «Антихайп»: алтайские единороссы объяснили радикализацию руководства крайкома КПРФ

Операция «Антихайп»: алтайские единороссы объяснили радикализацию руководства крайкома КПРФ

13.09.2017 12:31

Алтайские единороссы считают, что громкие заявления коммунистов о непризнании итогов выборов в Барнауле, звучавшие еще до дня голосования, призваны сместить акценты прошедшей компании и «прикрыть» промахи, допущенные КПРФ в предвыборный период. В эту же логику укладываются «вбросы» о подкупе избирателей и «призах» для председателей УИКов за сообщения о нарушениях. Такое мнение высказал депутат Алтайского Заксобрания, член регионального политсовета «Единой России» Иван Мордовин, в последние месяцы ставший «рупором» реготделения.

По мнению г-на Мордовина, для тех, кто отслеживал политическую ситуацию в муниципалитетах, выборы-2017 в Алтайском крае не принесли особых сюрпризов. При этом и в период агитации, и в сам день голосования 10 сентября все проходило в штатном режиме. Краевая избирательная комиссия и специально приехавший представитель Центрального избиркома действительно отметили, что серьезных нарушений выявлено не было.

Однако на общем фоне, по мнению депутата, выделились алтайские коммунисты, еще до дня голосования публично заявившие, что могут не признать его итогов. К тому же они заранее анонсировали митинг в Барнауле против итогов выборов. Это натолкнуло Ивана Мордовина на мысль об искусственности протеста. «Руководство местных коммунистов решило, если использовать популярный в интернет-сленге термин, неплохо «хайпануть» и перешло от реальной политической работы к агрессивному популизму. В эту логику укладываются и последовавшие информационные вбросы про подкуп избирателей шаурмой и призы от КПРФ в 100 тысяч рублей для председателя УИКа, который расскажет о готовящихся фальсификациях», — считает г-н Мордовин.

При этом претензии КПРФ к высокой явке на досрочное голосование, по его мнению, не выдерживают критики. Стремление мобилизовать сторонников — часть естественного политического процесса. «Всем понятно, что и «Единая Россия», и другие политические партии стараются привести на избирательные участки максимальное количество своих членов и сторонников. В ситуации, когда есть досрочное голосование, эта задача упрощается для всех партий. Упрекать «Единую Россию» в том, что должна делать любая партия на выборах: максимально мобилизовать своих сторонников — представляется просто абсурдным. Другое дело, когда такая мобилизация происходит с нарушением закона, но о таких фактах ни сами коммунисты, ни правоохранительные органы не сообщают», — заявил Иван Мордовин.

В этой связи анонсированный митинг для единоросса выглядит акцией, созданной по лекалам «оранжевых» протестов. Такой подход в наши времена более не актуален, считает депутат. «Представляется весьма странным, что и риторика и поводы для вывода людей на улицы, которые использует руководство этой парламентской партии в Барнауле, уж очень напоминают худшие примеры работы несистемных оппозиционеров, начитавшихся устаревших методичек по «оранжевым технологиям», — написал Иван Мордовин.

Он также дал совет персеку крайкома КПРФ Марии Прусаковой активнее работать с электоратом — и тогда, быть может, на следующих выборах в Барнауле результаты будут выше. «Мне кажется, что свою активность крайкому КПРФ уместнее было направить на работу с собственным электоратом, а не на сомнительный самопиар, который, как показывает практика, особых дивидендов не приносит. Неумение или нежелание работать со своими сторонниками, убедительно доносить до своих избирателей важность участия в выборах - вот главная проблема, которую так и не научились решать оппозиционеры в Барнауле», — считает член регионального политсовета «Единой России».

Напомним, что явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал член «Единой России» Андрей Солодилов, избравшийся как самовыдвиженец.


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Комментарий

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Комментариев 43
читатель

13.09.2017 12:34

у ер есть чему поучиться, это точно. так что прав Мордовин, работать надо коммунистам
Горожанин

13.09.2017 12:34

Комуняки давно уже должны быть на свалке истории!
методичка

13.09.2017 12:35

если верить слухам, то результатами Прусаковой на выборах в гордуму Барнаула недовольны в Москве. именно с этим и связано такое остервение, с которым Маша пытается сделать хорошую мину при плохой игре.
читер

13.09.2017 12:37

"Он также дал совет персеку крайкома КПРФ Марии Прусаковой активнее работать с электоратом — и тогда, быть может, на следующих выборах в Барнауле результаты будут выше." прямо в точку.
Пухляш

13.09.2017 12:37

Походу Прусаковой не понравилось, что ее личико избиратели не оценили. Надо с избирателями работать а не в вульгарных нарядах приходить на сессии и приезжать в детские лагеря.
Иконика

13.09.2017 12:39

КПРФ грех жаловаться на процент избирателей, учитывая,что вера в их партию пошатнулась у многих.
Беспартийный

13.09.2017 12:41

Уже надоела эта партийная возня. Лично я не хожу на выборы именно потому, что потом начинаются все эти скандалы. Проигравшие начинают воду мутить. Стыдно во всем этом участвовать!
Найт

13.09.2017 12:43

Облажались коммунисты в этот раз, блин , ну прав же Мордовин, с народом работать надо, был наблюдателем, да даже надомники бабушки и дедушки за ЕР пошли голосовать, а это же электорат КПРФ!Не доверяют Прусаковой и вполне обоснованно.
20-15

13.09.2017 12:45

Не личико показывать надо красивое, а с народом работать, всегда этим в прошлом великая КПРФ славилась.
гость

13.09.2017 12:48

КПРФ уже давно превратилась в непонятное сборище
Сейбер

13.09.2017 12:48

В лужу куда-то КПРФ скатилось, браво Прусакова, догробила такую партию!
читатель

13.09.2017 12:52

Явка 19 %, охиреть, не выборы, а позорище! Едросам, тоже лучше заткнуться и не звиздеть про "победу".
Лия

13.09.2017 12:52

Моя бабушка перед выборами сказала, что ей стыдно за такую партию , какой КПРФ стала голосовать,интриги плетут, не работают с народом и предали каноны великой партии.
Трезвый взгляд

13.09.2017 12:52

Я думаю, что коммунистам стоит прислушаться к мнению Мордовина. Его комментарий, конечно, тоже не без лукавства. "Единороссы" не такие уж белые и пушистые, и технология досрочного голосования - это все черные избирательные технологии. Но в одном Мордовин точно прав: коммунисты в крае работают не по привлечению своего коммунистического электората, а сосредоточились на работе с так называемыми "рассерженными дегенератами". Коммунистический электорат - это здоровые силы общества, настроенные на переустройство общества на принципах порядка, высокой морали, разумного потребления и справедливости. А "рассерженные дегенераты" - это маргинальные граждане - деструктивные силы, очень завистливые, которые сами очень хотят оказаться у кормушки. Таким хочется только хапать, хапать и хапать... Но сколько им не дай - им все будет мало. О каком-то переустройстве общества они даже не мечтают. В целом их нынешняя капиталистическая система вполне устраивает. Их только не устраивает, что они сами не в привилегированном положении в этой системе. Это разного рода "обманутые дольщики", "обманутые вкладчики" и тому подобные личности. Ну разве нормальный человек с коммунистическим мышлением вложит свои трудовые деньги в сомнительные проекты? Да нет же, конечно. Нынешний состав алтайского крайкома во главе с Прусаковой теперь такой же маргинальный. А посмотрите, кто теперь будет депутатами в крае от КПРФ?
Эпатажный Корчагин - это же позорище, клоунада. С такой кадровой политикой добра не будет. Это точно!
Аркхейм

13.09.2017 12:55

У ЕР хоть 19, читатель, так,что в рамках они вправе праздновать победу, тут вы не правы)Победа есть победа.
Молодых Оксана

13.09.2017 12:56

Претензии не к стремлению ЕР мобилизовывать сторонников, а к способам мобилизации, взятым за пределами правового поля.
статист

13.09.2017 12:56

Браво, ЕР! В Барнауле вы сработали лучше всех в стране - такого процента досрочного голосования нет ни у кого! А то, что подкупали - это доказать невозможно! Победителей не судят - старая мудрость в действии!
Гражданин

13.09.2017 13:03

Давай, тов. Прусакова! Дави едрасиков! ))))

Заёрзали, черти! Этот Карфаген должен быть уничтожен!

Но расслабляться не стоит. Сейчас в Бийске, Рубцовске, в других населенных пунктах, где едро ощутимо просело, начнутся рукотворные проблемы. Барнаул перестанет высылать денежку, начнёт давить отчетами, показателями, короче сделает всё плохое, а потом будет тыкать пальцем на коммунистов и людей их избравших. Ни хрена подобного! Держать строй! Сомкнуть ряды! )))) Нанести удар тяжелой артиллерией из Москвы! Пусть дедушка Зюганов приедет сюда для поддержки. Вот это будет ХАЙП! АХАХАХ!!!
Вот вам и 17-ый год!

Ну и, самое главное, РАБОТАТЬ с людьми! Идти в народ новым избранникам! Подниматься мало-помалу село, край. Нам здесь жить! Нам и выбирать!
Гость

13.09.2017 13:08

"был наблюдателем, да даже надомники бабушки и дедушки за ЕР пошли голосовать,"

И как вы это определили? По глазам? Сочиняйте что-нибудь правдоподобное.
Гость

13.09.2017 13:11

Вперёд,Маруся!!!
Браво, господин Мордовин!

13.09.2017 13:18

Вся страна с возмущением обсуждает досрочное голосование, организованное, между прочим, вашей партией и в вашу же пользу. А вы пытаетесь стрелки на коммунистов перевести. Навлекли на край такой позор - и довольны? Самому-то не противно?
БУДЬТЕ ЧЕСТНЕЕ

13.09.2017 13:29

Я хоть и недолюбливаю коммунистов, но не надо лицемерить. Фактически ЕР организует выборы, а кто платит, - тот и заказывает музыку. "Стремление мобилизовать сторонников — часть естественного политического процесса. «Всем понятно, что и «Единая Россия», и другие политические партии стараются привести на избирательные участки максимальное количество своих членов и сторонников. Но при этом одни с урной (коль они ей заведуют) идут по больницам и роддомам заставляя больных проголосовать, обязывают руководителей бюджетных организаций организовать досрочное голосование подчиненных с "понятными" рекомендациями в пользу кого. Другие пытаются донести доступными честными способами свое видение построения справедливого общества и улучшения обнищавшего положения населения.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела!

13.09.2017 13:37

Мордовин! Вам же русским языком сказала Памфилова- не торопитесь! Готовятся судебные иски о непризнании итогов выборов!Итоги выборов не признали коммунисты и Яблоко! Впереди отставка 10 губернаторов! Цик скажет свое слово в отношении Акимовой! Вони от вас, как от скунса! Полный провал в Рубцовске и Бийске! И судебные разбирательства в Барнауле! Вот и все чем надо гордиться Единой России!
Гость.

13.09.2017 13:42

Низкая явка на выборы легко объяснима.
1. Избирателю опротивела партийная возня возле бюджетной кормушки.
2. Избиратель понял, что избранные депутаты (не важно от какой партии) не оказывают никакого влияния на происходящие события, а являются формальными статистами в вертикали управления этой страной. Есть Президент, есть Правительство, назначенное Президентом, которые реально управляют государством.
3. Ну и зачем тогда напрягаться и впустую тратить своё личное время на эти формальные выборы по выбору формальных "представителей народа"?!
Гость

13.09.2017 13:47

Как это зачем?! Что бы "избранники народа" получали нехилую зряплату!
Дашка

13.09.2017 13:54

Единственное что умеет делать Алтайское КПРФ это только громко кричать и делать резкие заявления. Реальной же работы от них нет никакой.
Алексей

13.09.2017 14:13

Ваня, для всех уже ясно, что запасы "мельдония" у "ЕР"" подходят к концу.
Дашке

13.09.2017 14:15

Зато мы видим реальную работу другой партии: гибель людей как следствие оптимизации сельской медицины, провалы на свежеотремонтированных дорогах, коррупционные скандалы и вполне себе конкретные посадки на всех уровнях власти, повальное бегство молодежи из края, первое место в России по уровню психических расстройств и последнее - по уровню жизни населения. И все это - под разрезание ленточек и пляски дурочек в кокошниках на открытии какого-нибудь очередного никчемного памятника. Продолжать?
Или вы будете утверждать, что все это - провокации зловредных местных коммунистов? Я прямо жду с нетерпением доказательств, что все это - фейк и гнусная пропаганда "проигравших" выборы коммунистов вкупе с жириновцами.
Кyм

13.09.2017 14:32

Веселуха,читать посты обдриставшыхся на выборах в Бийске и Рубцовске едроссов!
На помойку истории,с учётом явки изберателей,надо напровлять ЕР,вычев голоса на досрочке!
Коммунисты показали свою силу,уделав жириков,овальнышей, еблинчионят!
Мария,с заслуженной победой тебя и нашей партией-КПРФ,
С заслуженным прорывом рогаток педироссов, насавленных в Законе.!!!

13.09.2017 15:04

Кyм писал(а):
Мария,с заслуженной победой тебя и нашей партией-КПРФ,


Ваня Мордовин, а ты что не ведаешь, что беспредельную лазейку с досрочным голосованием в Закон о Выборах протащили и утвердили депутаты единороссы -НА свой ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ.... вот он и подкрадывался в Барнауле, вы знали и задницей ощущали, что социальная точка кипения в крае близка к критической. ПО этому вам пришлось резать "последний огурец" при такой пьянке, пустились во все тяжкие.
Троликам педрисятам и Ванюшке мордве -КАКОЙ МЕРОЙ МЕРИТЕ ТАКОЙ И ВАМ ОТМЕРЯЕТСЯ!
Браво Мария Николаевна!
Трезвый взгляд

13.09.2017 15:11

То, что политика "Единой России" ведет в тупик - это очевидно для любого здравомыслящего человека. Работают только сырьевые отрасли, собственное производство разрушили. В годы СССР РСФСР выпускала в год свыше 200 тысяч тракторов, а сейчас чуть больше 7 тысяч. И так по всем отраслям промышленности и по сельскому хозяйству. Из одного кризиса переходим в другой кризис. И так нет никакого просвета после разрушения СССР. Большая часть населения нищает последние годы, а обнаглевшее меньшинство жиреет. В культуре кризис и деградация. В этих условиях к коммунистической оппозиции предъявляются особые требования. Надо поднимать на борьбу здоровые силы общества - читающих, анализирующих, трезво мыслящих граждан. Но кто будет поднимать? Прусакова и ее маргинальное окружение? Вот такие же маргиналы теперь и потянулись к КПРФ. Ну разве станет здравомыслящий человек голосовать за Корчагина? Мы такой пропагандой подтянули к себе частично электорат Жириновского, но при этом растеряем доверие собственного электората. Если в 90-е годы во главе КПРФ в крае стояли люди с большим жизненным опытом, вполне достойные, а сегодня кто?
гость

13.09.2017 15:30

А чего вам Корчагин не нравится? Нормальный мужик, смелый, деятельный (в отличие от некоторых!). И фамилия у него подходящая - самая что ни на есть правильная в свете коммунистических идеалов!
Да, время сегодня таково, что приходится прибегать к эпатажу, чтобы привлечь внимание заплывших жиром чиновничьих глазок к нуждам общества. И он это делает вполне успешно! и общество ему поверило и за него проголосовало. Ну в конце концов, за "яблочный" эпатаж никто не голосует - значит, люди понимают, в чем суть и где - правда, а где - лишь яркая картинка?
А сегодня терёзво-зашоренные типа тебя мудреца!

13.09.2017 15:36

Трезвый взгляд писал(а):
а сегодня кто?


С подозрение мы относимся к непьющим?
Твои стенания всем известны, 25 лет прошло и сменились не одно поколение?

Ты то своей трезвой вонью что хочешь предложить?
Чтобы партия "Сиди дома" Ильёй Муромцем стала. И своего Пересвета на жёлтый запорожец посадила? Не воняй, от тебя тухлятиной и перегаром сивухи прошлогодней несёт. Уймись, придурок!
Ваньку МОРДОВИНУ пирсоналино

13.09.2017 16:16

КПРФ направила в ЦИК претензии по нарушениям на выборах в Барнауле

Партия КПРФ направила жалобы в ЦИК РФ на нарушения в ходе выборов в Мордовии, Краснодарском крае и Барнауле, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

«Мы подали все [жалобы], отдали весь список наших претензий в ЦИК, будут проверены Мордовия, Краснодар и Барнаул», - заявил политик.

По его словам, по Краснодарскому краю «много нарушений и замечаний». По Барнаулу – «целый ряд нарушений».

«Они [нарушения] будут в экстренном порядке в ближайшие 2-3 дня проверены», - отметил лидер КПРФ.

«Мы считаем, что нарушений, к сожалению, оказалось немало, и должной реакции со стороны правоохранительных органов даже по ходу этих замечаний не было», - заключил Зюганов.
Тут, Ваня, нет оранжметодичек, тут его величество ЗАКОН

13.09.2017 16:23

КПРФ потребует отмены выборов в Барнауле

Коммунисты потребуют отмены результатов выборов в Барнауле. Митинг пройдет на площади Свободы 17 сентября.

Как пояснила журналистам первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова, коммунисты требуют либо полностью аннулировать результаты выборов в гордуму, либо отменить результаты досрочного голосования.

По ее словам, именно «досрочка» позволила «Единой России» получить преимущество в Барнауле. «По данным экзит-поллов, которые мы получали, мы набирали около 23 процентов», - рассказала Прусакова. Напомним, по итогам выборов коммунисты получили 16,43% голосов.

«Тысячи барнаульцев столкнулись с унизительной процедурой мобилизации на досрочное голосование. Итоги выборов наглядно продемонстрировали, с каким размахом был применен администартивный ресурс – треть избирателей, принявших участие в выборах, проголосовали досрочно. Это обеспечило партии власти результат в 50% и монополию «Единой России» в Барнаульской городской Думе», - говорится в листовке, которую КПРФ распространяет перед митингом.

Митинг пройдет 17 сентября в 17:00 на площади Свободы.
Трезвый взгляд

13.09.2017 16:31

Я так думаю, что достаточно прочесть предыдущий комментарий, чтобы понять, какая "достойная" смена пришла сегодня в КПРФ. Да, победил эпатажный Корчагин. А кто за него голосовал? Ничтожное меньшинство таких же маргинальных граждан. Ведь при такой минимальной явке достаточно привести минимум своих сторонников, чтобы победить. А большинство здравомыслящих, трезвых людей на этом округе просто не стали голосовать, Ну не за Корчагина же?! Да. Сегодня в партии нужны борцы, такие, как Ленин, Сталин, Дзержинский. Волевые, сильные, аскетичные граждане. Но не скандалисты типа Корчагина, которые только умеют привлекать к себе внимание, но ничего дельно предложить не могут.
Трезвый взгляд

13.09.2017 16:38

Спрашиваете, чем должны заниматься сегодня коммунисты. Ну явно не распылять силы на ненужные скандалы. Компартия должна представлять интересы наемных работников, которые честным трудом зарабатывают себе на кусок хлеба. Коммунисты должны поднимать таких людей на борьбу, объединять их, будить в них здоровое начало - стремление к Порядку, Достатку, Нравственности, Справедливости, Высокой Культуре (!). А не бегать без штанов, эпатирую публику. Не заниматься социальным популизмом.
Понятно, всё с тобой...

13.09.2017 16:42

Трезвый взгляд писал(а):
Сегодня в партии нужны борцы


Родина требует героев, а рождаются трезвые мудаки. Посторонние советчики.

Ну, иди долбонись в стенку краеведческого музея на пер Фомченко, что Корчагин в видеоролике разместил, Во имя рождения борцов... или у лесозавода с увала в Бию кинься. Что ты перегаром тут воняешь об известном.
Задолбал ты райкомовский шнырь или мнс - начётчик с кафедры м-ленизма.

13.09.2017 16:46

Трезвый взгляд писал(а):
Порядку, Достатку, Нравственности, Справедливости, Высокой Культуре (!)
Вот такие трезво- будящие мудаки в 85-91годах

13.09.2017 16:52

Трезвый взгляд писал(а):
на борьбу, объединять их, будить в них здоровое


и профукали СССР. А теперь о целомудрии вещают -скоты.
какая нафиг "радикализация"???

13.09.2017 17:12

Трезвый взгляд писал(а):
Нынешний состав алтайского крайкома во главе с Прусаковой теперь такой же маргинальный. А посмотрите, кто теперь будет депутатами в крае от КПРФ?


Да алтайский крайком по жизни такой, а их депутаты всех уровней - смех и грех... Один Серега Шаргунов, думец, нормальный вроде. Да и тот приезжий, москвич, и в КПРФ недавно, еще не успел "преобразиться" по образу и подобию большинства.
БЕЗ ПОКАЯНИЯ ПЕРЕД НАРОДОМ ЗА ПОРАЖЕНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ !?? КПРФ выглядит КАК !??

13.09.2017 17:26

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОГОСТЕ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА..........
Где логика?

13.09.2017 17:44

КПРФ призывают брать пример с ЕР, которую в народе давно именуют не иначе как ПЖИВ (а ведь еще Гоголь говорил о меткости народного слова, которое бьет не в бровь, а в глаз) - без комментариев.
КПРФ призывают покаяться за грехи КПСС - а ничего, что это две абсолютно разные партии? Насколько помню, в СССР были партии всех республик, кроме РФ (не имевшей также своего герба, гимна и четко очерченных национальных границ - в отличие, опять же, от братских республик). И судя по количеству бывших советских коммунистов и комсомольцев, состоящих ныне в разных партиях, наследницей КПСС является не КПРФ, а совсем другая партия (не будем показывать пальцем!).
Кто хочет - тот сделает выводы сам.