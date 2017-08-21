Операция «Антихайп»: алтайские единороссы объяснили радикализацию руководства крайкома КПРФ

13.09.2017 12:31
Алтайские единороссы считают, что громкие заявления коммунистов о непризнании итогов выборов в Барнауле, звучавшие еще до дня голосования, призваны сместить акценты прошедшей компании и «прикрыть» промахи, допущенные КПРФ в предвыборный период. В эту же логику укладываются «вбросы» о подкупе избирателей и «призах» для председателей УИКов за сообщения о нарушениях. Такое мнение высказал депутат Алтайского Заксобрания, член регионального политсовета «Единой России» Иван Мордовин, в последние месяцы ставший «рупором» реготделения.
По мнению г-на Мордовина, для тех, кто отслеживал политическую ситуацию в муниципалитетах, выборы-2017 в Алтайском крае не принесли особых сюрпризов. При этом и в период агитации, и в сам день голосования 10 сентября все проходило в штатном режиме. Краевая избирательная комиссия и специально приехавший представитель Центрального избиркома действительно отметили, что серьезных нарушений выявлено не было.
Однако на общем фоне, по мнению депутата, выделились алтайские коммунисты, еще до дня голосования публично заявившие, что могут не признать его итогов. К тому же они заранее анонсировали митинг в Барнауле против итогов выборов. Это натолкнуло Ивана Мордовина на мысль об искусственности протеста. «Руководство местных коммунистов решило, если использовать популярный в интернет-сленге термин, неплохо «хайпануть» и перешло от реальной политической работы к агрессивному популизму. В эту логику укладываются и последовавшие информационные вбросы про подкуп избирателей шаурмой и призы от КПРФ в 100 тысяч рублей для председателя УИКа, который расскажет о готовящихся фальсификациях», — считает г-н Мордовин.
При этом претензии КПРФ к высокой явке на досрочное голосование, по его мнению, не выдерживают критики. Стремление мобилизовать сторонников — часть естественного политического процесса. «Всем понятно, что и «Единая Россия», и другие политические партии стараются привести на избирательные участки максимальное количество своих членов и сторонников. В ситуации, когда есть досрочное голосование, эта задача упрощается для всех партий. Упрекать «Единую Россию» в том, что должна делать любая партия на выборах: максимально мобилизовать своих сторонников — представляется просто абсурдным. Другое дело, когда такая мобилизация происходит с нарушением закона, но о таких фактах ни сами коммунисты, ни правоохранительные органы не сообщают», — заявил Иван Мордовин.
В этой связи анонсированный митинг для единоросса выглядит акцией, созданной по лекалам «оранжевых» протестов. Такой подход в наши времена более не актуален, считает депутат. «Представляется весьма странным, что и риторика и поводы для вывода людей на улицы, которые использует руководство этой парламентской партии в Барнауле, уж очень напоминают худшие примеры работы несистемных оппозиционеров, начитавшихся устаревших методичек по «оранжевым технологиям», — написал Иван Мордовин.
Он также дал совет персеку крайкома КПРФ Марии Прусаковой активнее работать с электоратом — и тогда, быть может, на следующих выборах в Барнауле результаты будут выше. «Мне кажется, что свою активность крайкому КПРФ уместнее было направить на работу с собственным электоратом, а не на сомнительный самопиар, который, как показывает практика, особых дивидендов не приносит. Неумение или нежелание работать со своими сторонниками, убедительно доносить до своих избирателей важность участия в выборах - вот главная проблема, которую так и не научились решать оппозиционеры в Барнауле», — считает член регионального политсовета «Единой России».
Напомним, что явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал член «Единой России» Андрей Солодилов, избравшийся как самовыдвиженец.
13.09.2017 12:34
13.09.2017 12:34
13.09.2017 12:35
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13.09.2017 12:37
13.09.2017 12:39
13.09.2017 12:41
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13.09.2017 12:45
13.09.2017 12:48
13.09.2017 12:48
13.09.2017 12:52
13.09.2017 12:52
13.09.2017 12:52
Эпатажный Корчагин - это же позорище, клоунада. С такой кадровой политикой добра не будет. Это точно!
13.09.2017 12:55
13.09.2017 12:56
13.09.2017 12:56
13.09.2017 13:03
Заёрзали, черти! Этот Карфаген должен быть уничтожен!
Но расслабляться не стоит. Сейчас в Бийске, Рубцовске, в других населенных пунктах, где едро ощутимо просело, начнутся рукотворные проблемы. Барнаул перестанет высылать денежку, начнёт давить отчетами, показателями, короче сделает всё плохое, а потом будет тыкать пальцем на коммунистов и людей их избравших. Ни хрена подобного! Держать строй! Сомкнуть ряды! )))) Нанести удар тяжелой артиллерией из Москвы! Пусть дедушка Зюганов приедет сюда для поддержки. Вот это будет ХАЙП! АХАХАХ!!!
Вот вам и 17-ый год!
Ну и, самое главное, РАБОТАТЬ с людьми! Идти в народ новым избранникам! Подниматься мало-помалу село, край. Нам здесь жить! Нам и выбирать!
13.09.2017 13:08
И как вы это определили? По глазам? Сочиняйте что-нибудь правдоподобное.
13.09.2017 13:11
13.09.2017 13:18
13.09.2017 13:29
13.09.2017 13:37
13.09.2017 13:42
1. Избирателю опротивела партийная возня возле бюджетной кормушки.
2. Избиратель понял, что избранные депутаты (не важно от какой партии) не оказывают никакого влияния на происходящие события, а являются формальными статистами в вертикали управления этой страной. Есть Президент, есть Правительство, назначенное Президентом, которые реально управляют государством.
3. Ну и зачем тогда напрягаться и впустую тратить своё личное время на эти формальные выборы по выбору формальных "представителей народа"?!
13.09.2017 13:47
13.09.2017 13:54
13.09.2017 14:13
13.09.2017 14:15
Или вы будете утверждать, что все это - провокации зловредных местных коммунистов? Я прямо жду с нетерпением доказательств, что все это - фейк и гнусная пропаганда "проигравших" выборы коммунистов вкупе с жириновцами.
13.09.2017 14:32
На помойку истории,с учётом явки изберателей,надо напровлять ЕР,вычев голоса на досрочке!
Коммунисты показали свою силу,уделав жириков,овальнышей, еблинчионят!
Мария,с заслуженной победой тебя и нашей партией-КПРФ,
13.09.2017 15:04
Ваня Мордовин, а ты что не ведаешь, что беспредельную лазейку с досрочным голосованием в Закон о Выборах протащили и утвердили депутаты единороссы -НА свой ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ.... вот он и подкрадывался в Барнауле, вы знали и задницей ощущали, что социальная точка кипения в крае близка к критической. ПО этому вам пришлось резать "последний огурец" при такой пьянке, пустились во все тяжкие.
Троликам педрисятам и Ванюшке мордве -КАКОЙ МЕРОЙ МЕРИТЕ ТАКОЙ И ВАМ ОТМЕРЯЕТСЯ!
Браво Мария Николаевна!
13.09.2017 15:11
13.09.2017 15:30
Да, время сегодня таково, что приходится прибегать к эпатажу, чтобы привлечь внимание заплывших жиром чиновничьих глазок к нуждам общества. И он это делает вполне успешно! и общество ему поверило и за него проголосовало. Ну в конце концов, за "яблочный" эпатаж никто не голосует - значит, люди понимают, в чем суть и где - правда, а где - лишь яркая картинка?
13.09.2017 15:36
С подозрение мы относимся к непьющим?
Твои стенания всем известны, 25 лет прошло и сменились не одно поколение?
Ты то своей трезвой вонью что хочешь предложить?
Чтобы партия "Сиди дома" Ильёй Муромцем стала. И своего Пересвета на жёлтый запорожец посадила? Не воняй, от тебя тухлятиной и перегаром сивухи прошлогодней несёт. Уймись, придурок!
13.09.2017 16:16
Партия КПРФ направила жалобы в ЦИК РФ на нарушения в ходе выборов в Мордовии, Краснодарском крае и Барнауле, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера коммунистов Геннадия Зюганова.
«Мы подали все [жалобы], отдали весь список наших претензий в ЦИК, будут проверены Мордовия, Краснодар и Барнаул», - заявил политик.
По его словам, по Краснодарскому краю «много нарушений и замечаний». По Барнаулу – «целый ряд нарушений».
«Они [нарушения] будут в экстренном порядке в ближайшие 2-3 дня проверены», - отметил лидер КПРФ.
«Мы считаем, что нарушений, к сожалению, оказалось немало, и должной реакции со стороны правоохранительных органов даже по ходу этих замечаний не было», - заключил Зюганов.
13.09.2017 16:23
Коммунисты потребуют отмены результатов выборов в Барнауле. Митинг пройдет на площади Свободы 17 сентября.
Как пояснила журналистам первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова, коммунисты требуют либо полностью аннулировать результаты выборов в гордуму, либо отменить результаты досрочного голосования.
По ее словам, именно «досрочка» позволила «Единой России» получить преимущество в Барнауле. «По данным экзит-поллов, которые мы получали, мы набирали около 23 процентов», - рассказала Прусакова. Напомним, по итогам выборов коммунисты получили 16,43% голосов.
«Тысячи барнаульцев столкнулись с унизительной процедурой мобилизации на досрочное голосование. Итоги выборов наглядно продемонстрировали, с каким размахом был применен администартивный ресурс – треть избирателей, принявших участие в выборах, проголосовали досрочно. Это обеспечило партии власти результат в 50% и монополию «Единой России» в Барнаульской городской Думе», - говорится в листовке, которую КПРФ распространяет перед митингом.
Митинг пройдет 17 сентября в 17:00 на площади Свободы.
13.09.2017 16:31
13.09.2017 16:38
13.09.2017 16:42
Родина требует героев, а рождаются трезвые мудаки. Посторонние советчики.
Ну, иди долбонись в стенку краеведческого музея на пер Фомченко, что Корчагин в видеоролике разместил, Во имя рождения борцов... или у лесозавода с увала в Бию кинься. Что ты перегаром тут воняешь об известном.
13.09.2017 16:46
13.09.2017 16:52
и профукали СССР. А теперь о целомудрии вещают -скоты.
13.09.2017 17:12
Да алтайский крайком по жизни такой, а их депутаты всех уровней - смех и грех... Один Серега Шаргунов, думец, нормальный вроде. Да и тот приезжий, москвич, и в КПРФ недавно, еще не успел "преобразиться" по образу и подобию большинства.
13.09.2017 17:26
13.09.2017 17:44
КПРФ призывают покаяться за грехи КПСС - а ничего, что это две абсолютно разные партии? Насколько помню, в СССР были партии всех республик, кроме РФ (не имевшей также своего герба, гимна и четко очерченных национальных границ - в отличие, опять же, от братских республик). И судя по количеству бывших советских коммунистов и комсомольцев, состоящих ныне в разных партиях, наследницей КПСС является не КПРФ, а совсем другая партия (не будем показывать пальцем!).
Кто хочет - тот сделает выводы сам.