Операция «Антихайп»: алтайские единороссы объяснили радикализацию руководства крайкома КПРФ

Алтайские единороссы считают, что громкие заявления коммунистов о непризнании итогов выборов в Барнауле, звучавшие еще до дня голосования, призваны сместить акценты прошедшей компании и «прикрыть» промахи, допущенные КПРФ в предвыборный период. В эту же логику укладываются «вбросы» о подкупе избирателей и «призах» для председателей УИКов за сообщения о нарушениях. Такое мнение высказал депутат Алтайского Заксобрания, член регионального политсовета «Единой России» Иван Мордовин, в последние месяцы ставший «рупором» реготделения.

По мнению г-на Мордовина, для тех, кто отслеживал политическую ситуацию в муниципалитетах, выборы-2017 в Алтайском крае не принесли особых сюрпризов. При этом и в период агитации, и в сам день голосования 10 сентября все проходило в штатном режиме. Краевая избирательная комиссия и специально приехавший представитель Центрального избиркома действительно отметили, что серьезных нарушений выявлено не было.

Однако на общем фоне, по мнению депутата, выделились алтайские коммунисты, еще до дня голосования публично заявившие, что могут не признать его итогов. К тому же они заранее анонсировали митинг в Барнауле против итогов выборов. Это натолкнуло Ивана Мордовина на мысль об искусственности протеста. «Руководство местных коммунистов решило, если использовать популярный в интернет-сленге термин, неплохо «хайпануть» и перешло от реальной политической работы к агрессивному популизму. В эту логику укладываются и последовавшие информационные вбросы про подкуп избирателей шаурмой и призы от КПРФ в 100 тысяч рублей для председателя УИКа, который расскажет о готовящихся фальсификациях», — считает г-н Мордовин.

При этом претензии КПРФ к высокой явке на досрочное голосование, по его мнению, не выдерживают критики. Стремление мобилизовать сторонников — часть естественного политического процесса. «Всем понятно, что и «Единая Россия», и другие политические партии стараются привести на избирательные участки максимальное количество своих членов и сторонников. В ситуации, когда есть досрочное голосование, эта задача упрощается для всех партий. Упрекать «Единую Россию» в том, что должна делать любая партия на выборах: максимально мобилизовать своих сторонников — представляется просто абсурдным. Другое дело, когда такая мобилизация происходит с нарушением закона, но о таких фактах ни сами коммунисты, ни правоохранительные органы не сообщают», — заявил Иван Мордовин.

В этой связи анонсированный митинг для единоросса выглядит акцией, созданной по лекалам «оранжевых» протестов. Такой подход в наши времена более не актуален, считает депутат. «Представляется весьма странным, что и риторика и поводы для вывода людей на улицы, которые использует руководство этой парламентской партии в Барнауле, уж очень напоминают худшие примеры работы несистемных оппозиционеров, начитавшихся устаревших методичек по «оранжевым технологиям», — написал Иван Мордовин.

Он также дал совет персеку крайкома КПРФ Марии Прусаковой активнее работать с электоратом — и тогда, быть может, на следующих выборах в Барнауле результаты будут выше. «Мне кажется, что свою активность крайкому КПРФ уместнее было направить на работу с собственным электоратом, а не на сомнительный самопиар, который, как показывает практика, особых дивидендов не приносит. Неумение или нежелание работать со своими сторонниками, убедительно доносить до своих избирателей важность участия в выборах - вот главная проблема, которую так и не научились решать оппозиционеры в Барнауле», — считает член регионального политсовета «Единой России».

Напомним, что явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал член «Единой России» Андрей Солодилов, избравшийся как самовыдвиженец.